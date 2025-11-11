Регистрация ИП в 2025–2026 году — инструкция

1. С чего начать регистрацию ИП

Для удобства сначала составим общее представление: с какими вопросами стоит определиться перед подачей документов в ФНС, что выяснить на старте, а затем более подробно остановимся непосредственно алгоритме регистрации ИП.

1. Выбор системы налогообложения для ИП

В 2025–2026 году в РФ действует шесть систем — общая система (ОСНО) и пять спецрежимов, имеющих определенные преференции — УСН, ЕСХН, ПСН, НПД и АУСН.

Различия заключаются не только в порядке уплаты налогов и объеме налоговой отчетности, но и лимитах на доходы и количество сотрудников, разрешенных видах деятельности, наличии обязанности применять ККТ, возможности получать субсидии и другую господдержку. В общем, к выбору системы налогообложения нужно подойти основательно — от нее многое зависит.

Причем определиться с конкретным режимом стоит еще перед подачей документов на регистрацию ИП. Если упустить срок подачи уведомления о переходе на УСН или покупки патента, ФНС автоматически будет начислять вам налоги по ОСНО.

1. Налог на профессиональный доход (НПД).

ИП может быть одновременно самозанятым, но в таком случае нельзя совмещать НПД с другими спецрежимами — УСН, ПСН и ЕСХН (ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Для некоторых категорий предпринимателей это оптимальный вариант. Например, он подходит тем, кто не планирует нанимать сотрудников, заниматься торговлей (исключение — продажа продукции собственного производства), сдавать в аренду нежилую недвижимость.

Ставки: 4% — на доход от физлиц, 6% — от юрлиц.

Лимит на доходы — до 2,4 млн руб. в год.

Из плюсов: отсутствие налоговой отчетности и обязанности применять ККТ при расчетах с клиентами.

2. Патентная система налогообложения (ПСН).

Позволяет платить фиксированную сумму патента за разрешенные виды деятельности, при этом размер налога зависит от региона и деятельности.

Есть ограничения также по доходам (в 2025 году) — до 60 млн руб. в год и по числу работников — до 15 человек. Патент можно купить на любой срок от 1 до 12 месяцев. Причем если он приобретается на срок более полугода, то оплатить его можно двумя «траншами»: первая часть (1/3 стоимости) уплачивается в течение первых 90 дней с начала действия патента, а остальная часть (2/3 стоимости) — до окончания срока действия патента.

Чаще всего на ПСН работают ИП с небольшим оборотом в торговле или те, кто предоставляет бытовые услуги населению — пошив одежды, ремонт обуви, ремонтные работы, салоны красоты и т. д.

Важно. Минфин предложил пакет поправок в НК. Планируют, что с 1 января 2026 года лимит дохода для ПСН составит 10 млн руб. Это значит, что если доходы ИП за предыдущий год или в текущем году превысят это значение, патент применять нельзя.

3. Упрощенная система налогообложения (УСН).

На УСН действуют два объекта налогообложения:

«Доходы» — налогом облагается только доходная часть бизнеса, ставка составляет 6%.

«Доходы минус расходы» — налоговой базой является разница между доходами и расходами, ставка — 15%. Но если расходы превышают доходы, все равно нужно заплатить минимальный налог в размере 1% от доходов.

Лимиты для применения УСН в 2025 году следующие: годовой доход не более 450 млн рублей, остаточная стоимость основных средств — до 200 млн рублей, численность сотрудников — до 130 человек.

Кроме того, с 2025 года ИП на УСН становятся плательщиками НДС по новым правилам (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

При доходах до 60 млн рублей НДС платить не нужно.

При доходах от 60 до 250 млн рублей ставка НДС — 5%, от 250 до 450 млн рублей — 7%.

Если доход превышает 450 млн рублей, нужно перейти на общую систему и платить НДС по ставкам 10 или 20%.

Важно. Минфин предложил поправки в НК, которые касаются, в том числе, компаний и ИП на УСН. Планируют снизить порог доходов для бизнеса на упрощенке, при превышении которого нужно будет платить НДС — с 60 млн до 10 млн рублей. Изменение должно заработать с 1 января 2025 года.

АУСН — это автоматизированная упрощенка. Особенность спецрежима в том, что налог автоматически рассчитывает ФНС, а предприниматель освобожден от сдачи отчетности и ведет упрощенный учет.

4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Этот спецрежим доступен только особым категориям ИП — сельхозпроизводителям, у которых не менее 70% доходов поступает от сельскохозяйственной деятельности.

При годовом доходе до 60 млн рублей такие бизнесмены освобождены от НДС и платят единый налог по ставке 6% с разницы между доходами и расходами.

5. Общая система налогообложения (ОСНО).

Редко, но встречаются и предприниматели на ОСНО.

Основные характеристики общего режима:

Нет ограничений по видам деятельности, числу сотрудников и объему доходов.

Более высокая налоговая нагрузка — обязательна уплата НДФЛ (с дохода) по прогрессивной шкале от 13% до 22%, а также НДС (20%, 10% или 0% в зависимости от операций) и налога на имущество, если используется в бизнесе.

Важно. ОСНО применяется автоматически при регистрации ИП, если не подано уведомление о переходе на спецрежим.