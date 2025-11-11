Регистрация ИП в 2025–2026 году — инструкция

1. С чего начать регистрацию ИП
Для удобства сначала составим общее представление: с какими вопросами стоит определиться перед подачей документов в ФНС, что выяснить на старте, а затем более подробно остановимся непосредственно алгоритме регистрации ИП.
1. Выбор системы налогообложения для ИП
В 2025–2026 году в РФ действует шесть систем — общая система (ОСНО) и пять спецрежимов, имеющих определенные преференции — УСН, ЕСХН, ПСН, НПД и АУСН.
Различия заключаются не только в порядке уплаты налогов и объеме налоговой отчетности, но и лимитах на доходы и количество сотрудников, разрешенных видах деятельности, наличии обязанности применять ККТ, возможности получать субсидии и другую господдержку. В общем, к выбору системы налогообложения нужно подойти основательно — от нее многое зависит.
Причем определиться с конкретным режимом стоит еще перед подачей документов на регистрацию ИП. Если упустить срок подачи уведомления о переходе на УСН или покупки патента, ФНС автоматически будет начислять вам налоги по ОСНО.
1. Налог на профессиональный доход (НПД).
ИП может быть одновременно самозанятым, но в таком случае нельзя совмещать НПД с другими спецрежимами — УСН, ПСН и ЕСХН (ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Для некоторых категорий предпринимателей это оптимальный вариант. Например, он подходит тем, кто не планирует нанимать сотрудников, заниматься торговлей (исключение — продажа продукции собственного производства), сдавать в аренду нежилую недвижимость.
Ставки: 4% — на доход от физлиц, 6% — от юрлиц.
Лимит на доходы — до 2,4 млн руб. в год.
Из плюсов: отсутствие налоговой отчетности и обязанности применять ККТ при расчетах с клиентами.
2. Патентная система налогообложения (ПСН).
Позволяет платить фиксированную сумму патента за разрешенные виды деятельности, при этом размер налога зависит от региона и деятельности.
Есть ограничения также по доходам (в 2025 году) — до 60 млн руб. в год и по числу работников — до 15 человек. Патент можно купить на любой срок от 1 до 12 месяцев. Причем если он приобретается на срок более полугода, то оплатить его можно двумя «траншами»: первая часть (1/3 стоимости) уплачивается в течение первых 90 дней с начала действия патента, а остальная часть (2/3 стоимости) — до окончания срока действия патента.
Чаще всего на ПСН работают ИП с небольшим оборотом в торговле или те, кто предоставляет бытовые услуги населению — пошив одежды, ремонт обуви, ремонтные работы, салоны красоты и т. д.
Важно. Минфин предложил пакет поправок в НК. Планируют, что с 1 января 2026 года лимит дохода для ПСН составит 10 млн руб. Это значит, что если доходы ИП за предыдущий год или в текущем году превысят это значение, патент применять нельзя.
3. Упрощенная система налогообложения (УСН).
На УСН действуют два объекта налогообложения:
«Доходы» — налогом облагается только доходная часть бизнеса, ставка составляет 6%.
«Доходы минус расходы» — налоговой базой является разница между доходами и расходами, ставка — 15%. Но если расходы превышают доходы, все равно нужно заплатить минимальный налог в размере 1% от доходов.
Лимиты для применения УСН в 2025 году следующие: годовой доход не более 450 млн рублей, остаточная стоимость основных средств — до 200 млн рублей, численность сотрудников — до 130 человек.
Кроме того, с 2025 года ИП на УСН становятся плательщиками НДС по новым правилам (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
При доходах до 60 млн рублей НДС платить не нужно.
При доходах от 60 до 250 млн рублей ставка НДС — 5%, от 250 до 450 млн рублей — 7%.
Если доход превышает 450 млн рублей, нужно перейти на общую систему и платить НДС по ставкам 10 или 20%.
Важно. Минфин предложил поправки в НК, которые касаются, в том числе, компаний и ИП на УСН. Планируют снизить порог доходов для бизнеса на упрощенке, при превышении которого нужно будет платить НДС — с 60 млн до 10 млн рублей. Изменение должно заработать с 1 января 2025 года.
АУСН — это автоматизированная упрощенка. Особенность спецрежима в том, что налог автоматически рассчитывает ФНС, а предприниматель освобожден от сдачи отчетности и ведет упрощенный учет.
4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Этот спецрежим доступен только особым категориям ИП — сельхозпроизводителям, у которых не менее 70% доходов поступает от сельскохозяйственной деятельности.
При годовом доходе до 60 млн рублей такие бизнесмены освобождены от НДС и платят единый налог по ставке 6% с разницы между доходами и расходами.
5. Общая система налогообложения (ОСНО).
Редко, но встречаются и предприниматели на ОСНО.
Основные характеристики общего режима:
Нет ограничений по видам деятельности, числу сотрудников и объему доходов.
Более высокая налоговая нагрузка — обязательна уплата НДФЛ (с дохода) по прогрессивной шкале от 13% до 22%, а также НДС (20%, 10% или 0% в зависимости от операций) и налога на имущество, если используется в бизнесе.
Важно. ОСНО применяется автоматически при регистрации ИП, если не подано уведомление о переходе на спецрежим.
2. Подбор кодов ОКВЭД
Помимо выбора системы налогообложения, перед подачей документов на регистрацию ИП стоит определиться с видами деятельности. Для этого используют Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).
В заявлении на регистрацию ИП нужно указать коды (основной и дополнительные), которые содержат минимум 4 знака. Например, 96.02 — «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».
Если планируете развивать бизнес и в будущем добавлять новые виды деятельности, лучше сразу внести несколько подходящих кодов, это потом избавит от необходимости вносить изменения в ЕГРИП.
Например, для салона красоты подбор кодов ОКВЭД может быть такой:
1. Основной код — 96.02 (Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).
2. Дополнительные:
96.04 — Деятельность физкультурно-оздоровительная (если планируются SPA-процедуры, массаж, фитнес-зона).
47.75 — Розничная торговля косметическими товарами (если будете продавать шампуни, краски для волос, уходовую косметику).
85.41.9 — Образование дополнительное для взрослых прочее (если планируете курсы для начинающих мастеров).
3. Решение вопроса с лицензией
После того, как выбрали коды ОКВЭД, выясните — требуются ли вам разрешительные документы для ведения бизнеса. В некоторых случаях одной постановки на учет ИП недостаточно, и нужно получить еще лицензию.
Лицензия обязательна, если вы планируете заниматься одним из перечисленных видов деятельности:
Оказание медицинских услуг — например, в салонах красоты при выполнении определенных процедур.
Образовательная деятельность — проведение обучающих программ и выдача документов об образовании.
Работа в сфере частной охраны или сыска.
Осуществление перевозок пассажиров на внутреннем водном или морском транспорте.
Работа с объектами, представляющими химическую и взрывную опасность.
Что касается алкогольной лицензии, обратите внимание, что ИП не вправе торговать крепким алкоголем по закону. К этому виду деятельности имеют доступ только юрлица. А продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также вина и игристые вина собственного производства — предприниматели могут и без лицензии.
Чтобы проверить наверняка, изучите внимательно ст. 12 закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, где перечислены все лицензируемые виды деятельности. А затем проверьте коды ОКВЭД, которые соответствуют вашей деятельности, и определите, требуется ли на них лицензия.
2. Способы регистрации ИП в 2025–2026 году
Есть несколько вариантов регистрации предпринимателя и постановки на учет в ФНС, каждый из них имеет свои преимущества.
1. Самый простой и доступный — через сервис «Государственная онлайн — регистрация бизнеса».
Расскажем пошагово, как действовать:
Перейдите на сайт ФНС и выберите раздел для регистрации ИП.
Авторизуйтесь через ЕСИА / «Госуслуги».
Заполните форму заявления Р21001, включая сведения о себе, кодах ОКВЭД, контактах и выбранном налоговом режиме. При желании сразу можно инициировать открытие расчетного счета дистанционно.
Подпишите заявление электронной подписью (с помощью Госключ) и отправьте документы онлайн. Процесс регистрации занимает три рабочих дня. Госпошлина при электронном способе подачи не взимается.
2. Второй способ открыть ИП — через портал «Госуслуги».
Аналогично сервису ФНС, с автоматическим заполнением данных из профиля. Потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) для подписания документов. Срок регистрации — три рабочих дня.
3. Можно подать заявление лично — в налоговой инспекции непосредственно или через МФЦ.
Подойдет для тех, кому сложно разобраться онлайн и нужна помощь сотрудников. Не забудьте, что при офлайн-обращении госпошлина составляет 800 рублей.
4. Еще один способ — с помощью нотариуса.
При подаче документов на регистрацию ИП через нотариуса госпошлина не уплачивается. Вам нужно будет оплатить только стоимость услуг самого нотариуса, которая включает тариф за отправку документов, а также дополнительные расходы, такие как сканирование документов или заверение подписей.
5. Многие банки также предлагают услугу онлайн-регистрации ИП.
Это удобный способ для тех, кто сразу планирует открывать расчетный счет и уже определился с выбором, где обслуживаться.
3. Первый обязательный шаг после регистрации ИП, чтобы не получить штраф 300 000 рублей!
Обязанность регистрации в Роскомнадзоре. Если ИП ведет клиентскую базу, собирает телефоны, e-mail, использует CRM или даже хранит анкеты с ФИО клиентов (например, в салоне красоты), то фактически он является оператором персональных данных.
Важно! С 30.05.2025 года каждая организация и ИП обязаны пройти регистрацию в Роскомнадзоре как оператор персональных данных.
Какие документы нужны для регистрации в Роскомнадзоре
Обязательный пакет документов для работы с персональными данными:
Уведомление о начале обработки ПДн — подано в РКН до начала работы с данными.
Политика обработки персональных данных — подробный документ, описывающий цели, способы, сроки, категории данных.
Приказ о назначении ответственного за ПДн — кто отвечает за соблюдение закона.
Журналы учета — обращений субъектов ПДн и проверок внутреннего контроля.
Согласия на обработку — оформленные по ФЗ-152 (с указанием цели, срока, права на отзыв).
Приказ о хранении носителей — если данные хранятся на бумаге или флешках.
Инструкции для сотрудников — как работать с ПДн, что нельзя делать.
С 30 мая 2025 года за отсутствие регистрации штраф может достигать 300 000 рублей (ст. 13.11 КоАП).
Как правильно пройти регистрацию в Роскомнадзоре и какие документы необходимы вашей организации
Проведем бесплатный аудит вашей организации или ИП на предмет соблюдения новых требований закона «О персональных данных»
Сделаем заключение на соблюдение требований Роскомнадзора
Запишитесь на бесплатный аудит
4. Нужно ли открывать расчетный счет
Закон прямо не обязывает ИП иметь расчетный счет, он может использовать и личный. Но на практике многие банки могут блокировать или ограничивать операции по личным счетам, если выявляют регулярные бизнес-поступления.
Это связано с нарушением установленного режима использования личного счета. Внутренние правила финансовых организаций обычно требуют открытия отдельного расчетного счета при ведении предпринимательской деятельности (закон № 115-ФЗ от 07.08.2001).
И помимо этого, наличие расчетного счета существенно упрощает операции по уплате налогов, страховых взносов, а также расчеты с контрагентами.
5. Нужно ли применять ККТ и получать электронную подпись
Согласно закону от 22.05.2003 №54-ФЗ, если бизнес принимает оплату от физических лиц наличными или картой, по закону нужно зарегистрировать онлайн-кассу.
Исключения есть — например, ИП, занимающиеся образовательной деятельностью с лицензией и физкультурно-спортивной деятельностью, а также те, кто торгует на ярмарках, осуществляет деятельность в труднодоступных местностях отдаленных регионах. Но таких исключений в законе становится все меньше.
Кассу регистрируют через личный кабинет налогоплательщика или через ОФД (оператора фискальных данных).
Квалифицированная электронная подпись пригодится ИП неоднократно в процессе деятельности, например, для
регистрации онлайн-кассы;
работы в личном кабинете ИП на сайте налоговой;
сдачи отчетности;
участия в электронных торгах и подписания договоров онлайн.
УКЭП можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре или непосредственно в ФНС.
Начать дискуссию