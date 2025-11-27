Регистрация турагента в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция

Как турагенту зарегистрироваться в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция

1. Первый этап — назначение ответственного за организацию обработки ПДн. Это требование п.1 ст.18.1 ФЗ №152-ФЗ. Ответственным может быть штатный сотрудник, руководитель или сторонняя организация. Сведения о нем обязательно указываются в уведомлении. Если вы работаете как ИП, ответственным автоматически считаетесь вы.

В дальнейшем именно ответственный взаимодействует с Роскомнадзором при получении запросов или проведении проверок. Также он контролирует соблюдение оператором и его работниками законодательства в сфере персональных данных, доводит до сотрудников требования ФЗ №152-ФЗ и других законов, организует прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей. Все обязанности и полномочия ответственного указываются в должностной инструкции.

2. Второй этап — оформление документов по ПДн. Некоторые ошибочно считают, что это можно сделать позже или вообще не оформлять. Но на самом деле сначала составляются документы, поскольку информация, которую вы укажете в них, понадобится для заполнения уведомления в РКН.

Какие документы нужны:

политика обработки ПДн;

положения об обработке и защите ПДн клиентов, сотрудников и иных лиц;

приказ о назначении ответственного за организацию обработки;

журналы учета, акты, регламенты, инструкции и т.д.

Общее количество документов может достигать 60 наименований. Если у вас небольшой бизнес и мало сотрудников, понадобится минимальный комплект.

3. Третий этап — заполнение уведомления. Форма доступна на сайте РКН. Выберите способ подписания и подачи: через Госуслуги или с помощью настроенного плагина КриптоПро. Также вы можете заполнить бланк на сайте, распечатать, подписать его и представить в территориальное отделение Роскомнадзора.

В уведомлении указываются сведения об организации-операторе, а также информация о процессах обработки. Особое внимание уделите следующим разделам:

Цели обработки ПДн . Укажите только то, что соответствует действительности. В вашем случае это «подготовка, заключение и исполнение гражданско-правового договора». Если у вас предусмотрена маркетинговая кампания, добавьте «продвижение товаров, работ и услуг на рынке». Для всех юридических лиц обязательно ведение кадрового и бухгалтерского учета, в этом случае тоже нужно выбрать соответствующую цель.

Категории ПДн . Это сведения, которые вы обрабатываете для оказания услуг турагента: ФИО, паспортные данные и т.д. Если у вас есть сотрудники, выберите цель «ведение кадрового и бухгалтерского учета», а в качестве категорий ПДн укажите данные, которые вы обрабатываете для этих целей.

Категории субъектов ПДн . Должны соответствовать целям обработки и категориям ПДн. Это могут быть сотрудники, клиенты, посетители сайта, соискатели и т.д.

Правовое основание обработки . Вы можете обрабатывать ПДн без согласия клиентов в рамках договора, поэтому укажите «обработка данных необходима для исполнения договора, стороной которого выступает субъект ПДн». Если обрабатываете данные сверх договора, это можно делать только с согласия клиента, понадобится галочка напротив соответствующего пункта в уведомлении.

Осуществление трансграничной передачи данных (ТППДн). Выберите «не осуществляется». Если вы продаете туры в другие государства, после подачи этого уведомления нужно направить еще одно — о намерениях осуществлять ТППДн и дождаться, когда Роскомнадзор одобрит ТППДн. При передаче данных в страны, обеспечивающие адекватную защиту, ждать 10 рабочих дней не нужно, можно направлять их сразу. Также необходимо подать уведомление об изменении сведений в первоначальном уведомлении, т.к. вы уже будете осуществлять ТППДн.

4. Четвертый этап — подача уведомления. Способ подачи вы выбираете в самом начале. Когда уведомление будет сформировано, отправьте его на рассмотрение. В ответ вы получите регистрационный номер и ключ для отслеживания статуса. Роскомнадзор рассмотрит документ в течение 30 календарных дней.

5. Пятый этап — проверка регистрации турагента в Роскомнадзоре. Это можно сделать через открытый реестр на сайте РКН — достаточно указать название, ИНН или регистрационный номер. В открывшемся окне вы увидите информацию, которая будет доступна и другим людям — при необходимости они смогут проверять вашу компанию в реестре. В нем указывается то же самое, что и в уведомлении, за исключением сведений о мерах защиты ПДн.