Обязанности ИП без сотрудников и самозанятых по персональным данным: разъяснения Роскомнадзора 2025

1. Статус оператора и уведомление для Роскомнадзора

Кто считается оператором? Любой, кто систематически собирает и использует данные клиентов (ФИО, телефоны, e-mail, адреса доставки). Неважно, являетесь ли вы ИП без сотрудников или самозанятым фотографом — вы подпадаете под действие закона 152-ФЗ.

Что делать? Подать уведомление в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных. Это нужно сделать до того, как вы начали собирать данные. Исключением является обработка ПДн исключительно вручную, без использования средств автоматизации.

Штраф за нарушение (ч. 10 ст. 13.11 КоАП):