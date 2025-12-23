Правовой аудит сайта: полная инструкция по проверке и защите бизнеса от штрафов

Для чего нужен правовой аудит сайта

Правовой аудит сайта — это комплексная проверка его содержимого и функционала на соответствие требованиям законодательства. Она необходима каждому, кто использует сайт в коммерческих или иных целях, особенно владельцам компаний и индивидуальным предпринимателям (ИП).

Основная цель внутреннего аудита сайтов — выявить и устранить правовые риски до того, как они привлекут внимание контролирующих органов или контрагентов. Это превентивная мера, которая защищает бизнес от финансовых и административных санкций.

Юридический аудит сайта на соответствие законодательству решает несколько важных задач:

Например, если в вашем интернет-магазине нет правильно оформленного согласия на обработку данных, а политика конфиденциальности скопирована с другого сайта, вы уже находитесь в зоне риска. Регулярный правовой аудит позволяет не просто исправить ошибки, а выстроить систему законного и безопасного взаимодействия с клиентами через ваш сайт.