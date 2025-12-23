Правовой аудит сайта: полная инструкция по проверке и защите бизнеса от штрафов

Сайт вашей компании — не просто цифровая визитка, а полноценный публичный ресурс, который контролируют государственные органы. Ошибки в документах или случайное использование чужого контента могут обернуться многомиллионными штрафами и блокировкой домена. Единственный способ проверить надежность своей онлайн-площадки и устранить скрытые угрозы — это профессиональный аудит официального сайта компании на соответствие актуальным правовым нормам.
Для чего нужен правовой аудит сайта
Правовой аудит сайта — это комплексная проверка его содержимого и функционала на соответствие требованиям законодательства. Она необходима каждому, кто использует сайт в коммерческих или иных целях, особенно владельцам компаний и индивидуальным предпринимателям (ИП).
Основная цель внутреннего аудита сайтов — выявить и устранить правовые риски до того, как они привлекут внимание контролирующих органов или контрагентов. Это превентивная мера, которая защищает бизнес от финансовых и административных санкций.
Юридический аудит сайта на соответствие законодательству решает несколько важных задач:
Соблюдение ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Если вы собираете ПДн через сайт, нужно выполнить ряд требований: опубликовать политику обработки персональных данных, получить согласие пользователей, уведомить Роскомнадзор. Нарушения в этой сфере влекут крупные штрафы (ст. 13.11 КоАП). Аудит сайта на соответствие ФЗ №152-ФЗ позволяет проверить корректность всех документов и процедур.
Проверка рекламных материалов. Реклама на сайте не должна вводить в заблуждение, дискредитировать конкурентов, содержать признаки недобросовестной конкуренции. Особые требования существуют для рекламы отдельных товаров — например, БАДов, медицинских услуг, финансовых продуктов. Юридический аудит выявляет подобные нарушения.
Защита интеллектуальной собственности. Необходимо убедиться, что все используемые на сайте изображения, тексты, шрифты, программный код имеют правовое основание для использования. Использование чужого контента без разрешения — прямой путь к судебным искам.
Корректность публичной оферты и политики возврата. Для интернет-магазина публичная оферта — основной договор с клиентом. Если условия прописаны некорректно, это может привести к спорам. Внутренний аудит сайта включает проверку этих документов на соответствие закону от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Гражданскому кодексу.
Соблюдение законодательства об информации. Для отдельных видов сайтов (новостных, агрегаторов отзывов) действуют особые требования по регистрации как СМИ или как владельца информационного ресурса (ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ № «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
Например, если в вашем интернет-магазине нет правильно оформленного согласия на обработку данных, а политика конфиденциальности скопирована с другого сайта, вы уже находитесь в зоне риска. Регулярный правовой аудит позволяет не просто исправить ошибки, а выстроить систему законного и безопасного взаимодействия с клиентами через ваш сайт.
Узнайте о своих нарушениях до штрафа — от ФНС или Роскомнадзора
МОБИЗ круглосуточно отслеживает 80+ событий по вам и вашим контрагентам, находит риски и дает инструкцию, что нужно сделать, чтобы избежать проблем
Каким сайтам может понадобиться правовой аудит
Можно выделить несколько ключевых типов сайтов, для которых проведение правового аудита является обязательным элементом защиты бизнеса. Мы подготовили таблицу с основными видами сайтов и потенциальными рисками для них:
Вид сайта
Основные риски
Интернет-магазины и площадки онлайн-торговли
Корпоративные сайты компаний и порталы услуг
Новостные порталы, блоги, медиа-ресурсы
Сайты юридических, медицинских, финансовых, образовательных услуг
Сайты-агрегаторы отзывов, сервисы бронирования
Лендинги (посадочные страницы) и промо-сайты
Провести правовой аудит сайта стоит, даже если ваш ресурс не попадает четко под одну категорию. Смешанный функционал — например, корпоративный сайт с блогом и формой
За что Роскомнадзор может заблокировать сайт
Блокировка сайта Роскомнадзором (РКН) — это административная мера, применяемая к ресурсу, нарушившему российское законодательство. Основанием является не просто жалоба, а решение суда или акт самого ведомства. Владельцу бизнеса необходимо знать ключевые риски, чтобы предотвратить потерю онлайн-присутствия и клиентов.
Причины блокировки можно объединить в несколько основных категорий нарушений:
Распространение запрещенной информации, наносящей вред детям. Речь идет о контенте, который может причинить вред здоровью, развитию несовершеннолетних. Сюда относится детская порнография, информация, побуждающая детей к причинению вреда себе или другим, оправдывающая насилие, отрицающая семейные ценности, а также содержащая нецензурную брань. Блокировка за такой контент часто происходит во внесудебном порядке — по решению Роскомнадзора на основании ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Пропаганда экстремизма и терроризма. К запрещенной информации относятся материалы, направленные на пропаганду, оправдание или поддержку терроризма и экстремистской деятельности, разжигание социальной, расовой или религиозной розни. Даже если владелец сайта не размещал такие материалы умышленно, а они появились в результате взлома (дефейса), ресурс может быть заблокирован до устранения нарушений. Ответственность за контент на своем ресурсе несет владелец.
Нарушение авторских и смежных прав. По заявлению правообладателя может быть заблокирован сайт, на котором незаконно размещены фильмы, музыка, программное обеспечение, книги или другие объекты интеллектуальной собственности. Это регулируется частью IV ГК. Особенно часто это касается торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров без лицензий и сайтов, копирующих оригинальные тексты.
Распространение недостоверной общественно значимой информации. Ресурс может быть заблокирован за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, создающей угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан. Критерии и процедура определяются законом. Это одна из наиболее серьезных статей, последствием которой может быть не только блокировка, но и значительные штрафы.
Систематическое нарушение правил обработки персональных данных. Если оператор персональных данных (например, владелец сайта с формой заявки) не исполняет предписание регулятора (Роскомнадзора) по устранению нарушений ФЗ № 152-ФЗ, сайт могут заблокировать. Нарушениями считаются, например, обработка данных без согласия пользователя, отсутствие опубликованной политики конфиденциальности, неуведомление регулятора, ненадлежащая защита данных. Отдельно стоит упомянуть требование информировать пользователей об использовании файлов cookie и получать на это согласие.
Несоблюдение законодательства о связи и информации. Сюда относится, например, деятельность без обязательной лицензии, отсутствие на сайте контактных данных владельца, а также другие нарушения, которые могут стать основанием для ограничения доступа после получения предписания.
Важно понимать, что блокировка — это крайняя мера. Чаще ей предшествуют предписания об устранении нарушений. Комплексный правовой аудит сайта позволяет выявить эти риски на ранней стадии и исправить ситуацию до вмешательства контролирующих органов.
Как проводится правовой аудит сайта
Процедура правового аудита сайта — это последовательная экспертиза, которую можно разбить на четкие этапы. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Этап 1: подготовка и сбор информации
Аудитор запрашивает у вас доступы и документы. Понадобится вход в панель администратора сайта (или на хостинг), доступы к системам аналитики. Юрист изучает вашу юридическую документацию: устав, политику конфиденциальности, оферту, условия пользовательского соглашения. Без этого анализ будет неполным.
Этап 2: контент-анализ на соответствие законам
Специалист проверяет все публичные тексты, изображения, видео, чтобы:
Выявить признаки недобросовестной или вводящей в заблуждение рекламы.
Проверить, нет ли в материалах признаков экстремизма, призывов к насилию, иной запрещенной информации.
Установить законность использования контента.
Проанализировать информационные разделы (о компании, контакты) на достоверность.
Этап 3: проверка обработки персональных данных по ФЗ №152-ФЗ
Это ключевой блок. Аудитор действует как обычный посетитель:
Регистрируется, оформляет заказ, подписывается на новости — анализирует все формы сбора данных.
Проверяет, запрашивается ли согласие на обработку данных, как оно оформлено, является ли получение согласия обязательным шагом для действия.
Ищет на сайте опубликованную политику в отношении обработки персональных данных и сверяет ее с реальными процессами.
Проверяет наличие уведомления об использовании файлов cookie и механизма получения согласия на них.
Этап 4: анализ юридических текстов сайта (оферта, политики)
Юрист изучает ваши публичные договоры как рабочий документ. Проверяется:
Соответствие оферты для интернет-магазина закону «О защите прав потребителей».
Отсутствие в политиках условий, которые ущемляют права пользователя и могут быть признаны недействительными.
Согласованность документов между собой: чтобы условия в политике конфиденциальности не противоречили оферте.
Этап 5: техническая и административная проверка
Анализируются менее очевидные, но важные детали: корректность работы обязательных страниц (например, «Оплата и доставка»), структура сайта для размещения юридически значимой информации.
Этап 6: формирование отчета о результатах аудита сайта
По результатам проверки вам выдается структурированный отчет, который содержит:
Резюме: краткий обзор ключевых рисков, с выделением критических (угроза блокировки, крупные штрафы) и второстепенных.
Детализированная часть: таблица или список по разделам (персональные данные, реклама, договоры и т.д.). Каждое нарушение сопровождается ссылкой на норму закона, примером с вашего сайта и риском (штраф, блокировка, иск).
Рекомендации по устранению: какие документы исправить, какой текст изменить, какие технические настройки внести. По сути, это дорожная карта для приведения сайта в соответствие с законом.
Такой аудит занимает от нескольких дней до двух недель в зависимости от объема сайта. Но вы можете сэкономить время и деньги, воспользовавшись сервисом Мобиз. В нем можно заказать аудит сайта, а также воспользоваться другими полезными опциями.
