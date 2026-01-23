Обмен персональными данными при найме: что (не) передавать подрядчикам и как фиксировать согласия

Основные принципы обработки и обмена ПДн при найме

Начнем с базовых понятий. Персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно относится к конкретному человеку. Такое определение закреплено в ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Компания, которая собирает и использует эти сведения, считается оператором ПДн. Именно оператор определяет, для чего нужны данные и что с ними будут делать. Если доступ к информации получает подрядчик по поручению заказчика, он не вправе раскрывать или передавать сведения третьим лицам без согласия субъекта ПДн. Это общее правило установлено ст. 7 № 152-ФЗ, и исключения из него прямо перечислены в законе.

При найме важно учитывать, что соискатель и работник — разные категории субъектов данных. Но принцип для обеих одинаков: человек сам решает, кому и в каком объеме разрешено передавать информацию о нем. Однако если для обработки ПДн сотрудника согласие не нужно, то для работы с данными соискателя оно потребуется при условии, что работодатель или рекрутинговое агентство самостоятельно запрашивает резюме у претендента на вакантное место.