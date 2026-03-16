Как организовать защиту персональных данных: полный гайд

Кто обязан обеспечить защиту персональных данных

Обязанность по обеспечению защиты персональных данных возложена на оператора (ст. 19 ФЗ № 152-ФЗ). Оператором может быть государственный или муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, которое организует и (или) осуществляет обработку данных, а также определяет цели такой обработки — самостоятельно или совместно с другими лицами. Простыми словами, если вы собираете данные клиентов, сотрудников или других физлиц, вы — оператор.

Важно понимать, что ответственность за инцидент не снимается, даже если вы передали обработку сторонней организации (подрядчику). Как указано в постановлении Верховного Суда от 21.01.2026 № 5-АД 25-119-К2, именно оператор обязан контролировать обеспечение защиты у подрядчика. В противном случае отвечать за утечку, произошедшую по вине подрядной организации, придется именно вам.