Как организовать защиту персональных данных: полный гайд

Кто обязан обеспечить защиту персональных данных
Обязанность по обеспечению защиты персональных данных возложена на оператора (ст. 19 ФЗ № 152-ФЗ). Оператором может быть государственный или муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, которое организует и (или) осуществляет обработку данных, а также определяет цели такой обработки — самостоятельно или совместно с другими лицами. Простыми словами, если вы собираете данные клиентов, сотрудников или других физлиц, вы — оператор.
Важно понимать, что ответственность за инцидент не снимается, даже если вы передали обработку сторонней организации (подрядчику). Как указано в постановлении Верховного Суда от 21.01.2026 № 5-АД 25-119-К2, именно оператор обязан контролировать обеспечение защиты у подрядчика. В противном случае отвечать за утечку, произошедшую по вине подрядной организации, придется именно вам.
Для чего нужна защита персональных данных
Многие собственники бизнеса до сих пор воспринимают защиту персональных данных как издержки на «бумажки» и антивирусы. На самом деле, это инвестиция в устойчивость бизнеса. Рассмотрим ключевые аспекты:
Соответствие законодательству и избежание санкций. Это базовая необходимость. Штрафы за утечки стали сопоставимы с годовыми бюджетами небольших компаний, а для крупного бизнеса угроза оборотных штрафов (до 500 млн рублей) означает реальный риск банкротства.
Защита от мошенничества и финансовых потерь. Утечка паспортных данных и платежной информации ведет к прямым кражам со счетов клиентов и попыткам оформить на них кредиты. Это, в свою очередь, бьет по репутации компании и доверию к бренду.
Сохранение коммерческой тайны и конкурентоспособности. Часто базы данных клиентов и информация о зарплатах сотрудников являются прямым активом компании. Ее утечка к конкурентам может разрушить бизнес.
Предотвращение кибератак. Информационные системы, где обработка и защита персональных данных настроена правильно, гораздо сложнее взломать. Злоумышленники ищут легкие пути, и отсутствие защиты делает вас идеальной мишенью.
Меры защиты персональных данных
Организационные
Организационные меры — это фундамент. Без них любые технические средства будут работать неэффективно. К ним относятся:
Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных. Это может быть сотрудник отдела кадров, юрист или сторонняя компания.
Разработка локальных нормативных актов. Необходимо утвердить Политику обработки персональных данных, Положение о защите персональных данных работников и других субъектов, а также инструкции для сотрудников, имеющих доступ к информации. Политика публикуется на сайте или размещается на информационном стенде, остальные документы нужны для внутреннего использования.
Регламентация доступа. Четкое определение круга лиц, которым необходим доступ к данным для выполнения их должностных обязанностей.
Обучение персонала. Человеческий фактор остается одной из главных угроз. Сотрудники должны знать правила работы с данными, понимать ответственность за их разглашение и уметь распознавать фишинговые атаки.
Инвентаризация. Регулярный аудит того, какие данные, где и зачем хранятся. Это позволяет соблюдать принцип минимизации (не хранить лишнего).
Технические
Такие меры реализуются с помощью средств защиты информации. Ключевые элементы:
Использование сертифицированных средств защиты информации (СЗИ). Все средства (антивирусы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений) должны иметь действующие сертификаты ФСТЭК или ФСБ. Использование несертифицированного софта для защиты персональных данных недопустимо.
Системы управления доступом (IAM). Внедрение строгой аутентификации, включая двухфакторную, для доступа к базам данных. Каждое действие пользователя должно быть уникально идентифицировано.
Защита каналов передачи данных и шифрование. Вся передача ПДн по открытым каналам связи (в том числе при удаленной работе) должна шифроваться. Важно контролировать, чтобы при сборе данные сразу попадали в базы, расположенные на территории РФ, а не в зарубежные облачные сервисы.
Регистрация событий и мониторинг. Обязательное ведение журналов действий пользователей и внедрение систем для мониторинга, анализа и управления событиями безопасности в корпоративной IT-инфраструктуре (SIEM). Это позволяет вовремя заметить аномальную активность: например, скачивание всей базы менеджером по продажам.
Резервное копирование. Обеспечение сохранности данных при сбоях и атаках программ-вымогателей. Копии должны храниться в защищенном виде и отдельно от основной инфраструктуры.
Защита конечных точек. Компьютеры и ноутбуки сотрудников должны быть оснащены средствами шифрования дисков и системами предотвращения утечек (DLP-системы), которые контролируют перемещение файлов и печать документов.
Эти меры регламентируются не только ФЗ №152-ФЗ, но и постановлением Правительства № 1119, а также ведомственными приказами ФСТЭК.
Организация защиты персональных данных: пошаговая инструкция
Чтобы системно подойти к вопросу, предлагаем пошаговый план действий для оператора.
Шаг 1. Назначение ответственного за организацию обработки ПДн. Если речь идет об ИП, то ответственным автоматически считается сам предприниматель. В организации назначается отдельный сотрудник или руководитель.
Шаг 2. Аудит текущего состояния и классификация. Проведите инвентаризацию всех информационных систем, где хранятся и обрабатываются данные. Определите категории обрабатываемых данных (общие, специальные, биометрические, иные категории) и их объем. От этого зависит уровень защищенности информационных систем (УЗ), который вам необходимо обеспечить согласно требованиям регуляторов.
Шаг 3. Разработка организационно-распорядительной документации. Разработайте и утвердите пакет документов. Может понадобиться модель угроз, акт классификации информационной системы. Обязательно должна быть Политика обработки и Положение о защите персональных данных работников, клиентов и других субъектов. Точный перечень документов зависит от объема и категорий обрабатываемых ПДн.
Шаг 4. Внедрение технических мер защиты. На основе модели угроз выберите и внедрите сертифицированные средства защиты информации. Настройте их в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
Шаг 5. Уведомление Роскомнадзора. До начала обработки направьте уведомление в Роскомнадзор. Исключения есть только для некоторых случаев, например, если данные обрабатываются без использования средств автоматизации (на бумаге) — тогда уведомлять не нужно. Но сейчас такой способ обработки — большая редкость.
Шаг 6. Поддержание режима и реагирование на инциденты. Обработка и защита персональных данных — это непрерывный процесс. Обучайте сотрудников, обновляйте ПО, проводите регулярные аудиты и пентесты. Разработайте регламент реагирования на инциденты: в случае утечки вы обязаны уведомить Роскомнадзор в течение 24 часов, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования.
Защита персональных данных в организации
Проверим документы на предмет соответствия 152-ФЗ, подготовим к проверкам Роскомнадзора и защитим от штрафов
Если не защищать персональные данные: ответственность
Игнорирование требований законодательства напрямую влияет на кошелек и репутацию компании. С 30 мая 2025 года действуют обновленные нормы КоАП (ст. 13.11), которые устанавливают следующие штрафы для юрлиц и ИП:
Правонарушение
Размер штрафа (руб.)
Утечка от 1 000 до 10 000 субъектов ПДн или от 10 000 до 100 000 идентификаторов
3–5 млн
Утечка от 10 000 до 100 000 субъектов ПДн или от 100 000 до 1 млн идентификаторов
5–10 млн
Утечка более 100 000 субъектов ПДн или более 1 млн идентификаторов
10–15 млн
Повторное нарушение (в течение года) по первым трем категориям
1% — 3% годовой выручки (мин. 20 млн, макс. 500 млн)
Утечка специальных категорий персональных данных (раса, здоровье, религия и т.п.)
10–15 млн
Утечка биометрии
15–20
Повторная утечка спецкатегорий ПДн или биометрии
1% — 3% годовой выручки (мин. 25 млн, макс. 500 млн)
Утечка биометрии - 15-20 рублей?!