Иностранные слова на сайте: что изменилось с 1 марта 2026 года и какие штрафы предусмотрены

Пока одни предприниматели спешно меняли вывески, другие задавались вопросом: а что делать с сайтом? Нужно ли переводить кнопки, карточки товаров, описания услуг? Ответ однозначный: да. Разбираемся, как теперь работает запрет иностранных слов на сайте и как проверить его, чтобы избежать многомиллионных санкций.
Новый закон о русском языке: кратко об изменениях
Изменения в первую очередь направлены на защиту отечественного языка в публичной коммуникации. Основное требование выглядит так: информация должна быть на русском, но можно использовать иностр. язык как дополнительный.
Роспотребнадзор официально подтвердил, что новые требования распространяются на сайты в интернете. Ведомство относит их к общедоступным местам, где информация доводится до неопределенного круга потребителей при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания.
Суть закона о защите русского языка проста: потребитель должен понимать, что ему предлагают, на каких условиях и за какую цену. И получать информацию об этом он должен на гос. языке Российской Федерации.
Закон о переводе на русский язык: требования
Рассмотрим ключевые требования:
Иностранные слова на сайте допускаются, но только как дополнение к русскому тексту. Отдельно, без перевода, их использовать нельзя.
Текст на ин.языке должен иметь тот же цвет, тип и размер шрифта, то есть он не может привлекать больше внимания, чем русский. Если текст на госязыке мелкий или визуально менее заметный, это считается нарушением.
Обратите внимание: с 1 марта закон о русском языке требует, чтобы текст на оф. языке РФ стоял на первом месте. Даже при дублировании приоритет отдается гос. языку.
Кого новые требования не касаются
Хорошая новость в том, что есть законные основания оставить некоторые элементы без перевода. Закон предусматривает четкие исключения:
Товарные знаки. Без перевода можно использовать название бренда, продукта или услуги, если оно зарегистрировано как ТЗ.
Фирменные наименования. Официально зарегистрированные названия компаний также можно использовать без перевода.
Слова, у которых нет аналогов на госязыке. Например, это названия нац. блюд или какие-либо узкие термины, которые при транслитерации или переводе могут потерять смысл.
Если вы только планируете регистрацию товарного знака, имейте в виду: процесс занимает от 4 до 6 месяцев. Пока свидетельства нет, лучше использовать отечественный перевод или транслитерацию.
Как работают поправки: примеры
Чтобы разобраться на практике, что можно оставить на сайте без изменений, а что придется срочно переводить, обратимся к официальному Словарю иностр. слов. Его использование утверждено распоряжением Правительства от 30.04.2025 № 1102-р. Именно этот словарь теперь определяет, какие заимствования считаются частью современного языка в России, а для каких нужны пояснения.
Какие слова можно использовать без ограничений
Если слово есть в утвержденном словаре, вы можете использовать его свободно, без каких-либо пояснений и сносок. К таким словам относятся, например, фитнес, стретчинг, бизнес-ланч, кофе, лайтбокс. Они уже давно вошли в русский язык, зафиксированы в словарях и понятны любому носителю без перевода.
Когда нужны пояснения
А вот если слова в оф. словаре нет, его использование без пояснений становится нарушением. Например, вы не можете просто написать «шопинг», «лайфхак» или «кэшбэк» в карточке товара. Этих слов в нормативных словарях пока нет. Придется добавлять пояснение: например, «кэшбэк (возврат части стоимости покупки)» или «шопинг (поход по магазинам)».
То же самое касается слов «барбершоп», «коворкинг», «трэвел». Если вы используете их в рекламе или на сайте, обязательно давайте расшифровку на госязыке. Пояснение можно разместить в скобках, под знаком звездочки или в виде сноски — главное, чтобы оно было доступно потребителю сразу, при первом прочтении.
Что делать с латиницей
Отдельная история — слова, написанные латиницей. Здесь правило такое: использование иностранных слов на сайте в оригинальном написании без перевода запрещено полностью. Забудьте про надписи sale, buy, discount, new прямо на кнопках или в заголовках. Даже привычная аббревиатура VIP теперь считается заграничной: ее нужно либо переводить, либо давать пояснения на русском.
Важный нюанс: транслитерация (когда вы пишете английское слово русскими буквами, например, «бьюти» вместо beauty) тоже попадает под регулирование. Если такого слова нет в словаре, его использовать без пояснений нельзя. Так что «бьюти-салон» без расшифровки, что это салон красоты, считается нарушением.
Штрафы за нарушение закона
За нарушение закона предусмотрена ответственность по разным статьям КоАП, и здесь есть важный нюанс — количество нарушений.
Ниже в таблице — основные составы правонарушений и размеры штрафов:
Вид правонарушения
Размер штрафа (руб.)
Статья КоАП
Нарушение права потребителя на информацию (карточки товаров, описания услуг, кнопки не на русском)
Для ИП и должностных лиц — от 500 до 1000 руб.; для юрлиц — от 5000 до 10 000 руб.
Нарушение законодательства о рекламе (баннеры, акции, слоганы на иностранном без перевода)
Для ИП — от 4000 до 20 000 руб.; для юрлиц — от 100 000 до 500 000 руб.
Отсутствие обязательной информации об изготовителе или товаре (если из-за заграничных слов потребитель не может понять, кто продавец)
Для юрлиц — от 30 000 до 40 000 рублей, для ИП — от 3 000 до 4 000 рублей
Главный риск — множественность нарушений. Например, если будет найдено 500 правонарушений, за каждое вам грозит штраф.
Кто контролирует соблюдение закона о русском языке
Контроль за соблюдением закона распределен между несколькими ведомствами. Каждое отвечает за свою сферу:
Роспотребнадзор. Следит за соблюдением прав потребителей: вывески, информация на сайтах, ценники, таблички. Именно РПН привлекает к ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП.
ФАС. Контролирует рекламу. Если нарушение допущено в рекламном баннере или акции, подключается антимонопольная служба со штрафами до 500 000 рублей.
Органы местного самоуправления. Проверяют наружную информацию на фасадах, баннерах, указателях на соответствие правилам благоустройства.
Прокуратура. Может инициировать проверку при наличии жалоб или сообщений в СМИ.
Важно: замена вывесок и адаптация сайтов потребуют времени и бюджета. Проблема в том, что размытые формулировки закона оставляют пространство для субъективных трактовок, поэтому лучше не затягивать с приведением сайта в порядок.
Что нужно сделать владельцам сайтов уже сейчас
Чтобы избежать штрафов и претензий, рекомендуем действовать по следующему плану:
1. Проведите полный аудит сайта и проверьте его на иностранные слова. Пройдите по всем страницам как клиент: главная, каталог, карточки товаров, корзина, форма обратной связи. Выпишите все иностранные слова на сайте, включая кнопки, заголовки, цены и описания.
2. Сверьтесь с официальным словарем. Используйте список нормативных словарей на сайте Института РАН.
3. Разделите слова на три группы:
Слова из словаря — оставляем как есть.
Слова, которых в словаре нет — добавляем пояснение на русском (в скобках или под знаком *).
Иностр. слова латиницей — заменяем на отечественный аналог или транслитерацию с пояснением.
4. Проверьте товарные знаки. Если используете латиницу для бренда, убедитесь, что товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Если нет — срочно подавайте заявку или добавляйте перевод.
5. Приведите оформление к единому стандарту. Текст на рус. языке должен быть таким же заметным, как заграничный: тот же размер шрифта, цвет, жирность. Госязык должен стоять на первом месте.
6. Закрепите новые требования в договорах. Если вы работаете с подрядчиками по рекламе и дизайну, пропишите в договорах обязанность соблюдать новый закон и правила оформления.
Помните: закон о русском языке вступил в силу с 1 марта 2026 года, соответственно, правоприменительная практика только начинает формироваться. Лучше потратить время на аудит сейчас, чем потом оплачивать штрафы и судебные издержки. Особенно внимательными стоит быть владельцам интернет-магазинов и маркетплейсов — именно там количество потенциальных нарушений может исчисляться тысячами.
