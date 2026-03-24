Иностранные слова на сайте: что изменилось с 1 марта 2026 года и какие штрафы предусмотрены

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о русском языке, а точнее — ФЗ от 24 июня 2025 г. № 168-ФЗ, который внес поправки в ряд законодательных актов. Теперь иностранные слова на сайте могут обернуться реальными штрафами.

Пока одни предприниматели спешно меняли вывески, другие задавались вопросом: а что делать с сайтом? Нужно ли переводить кнопки, карточки товаров, описания услуг? Ответ однозначный: да. Разбираемся, как теперь работает запрет иностранных слов на сайте и как проверить его, чтобы избежать многомиллионных санкций.

Новый закон о русском языке: кратко об изменениях

Изменения в первую очередь направлены на защиту отечественного языка в публичной коммуникации. Основное требование выглядит так: информация должна быть на русском, но можно использовать иностр. язык как дополнительный. 

Роспотребнадзор официально подтвердил, что новые требования распространяются на сайты в интернете. Ведомство относит их к общедоступным местам, где информация доводится до неопределенного круга потребителей при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания.

Суть закона о защите русского языка проста: потребитель должен понимать, что ему предлагают, на каких условиях и за какую цену. И получать информацию об этом он должен на гос. языке Российской Федерации.

Закон о переводе на русский язык: требования

Рассмотрим ключевые требования:

  • Иностранные слова на сайте допускаются, но только как дополнение к русскому тексту. Отдельно, без перевода, их использовать нельзя.

  • Текст на ин.языке должен иметь тот же цвет, тип и размер шрифта, то есть он не может привлекать больше внимания, чем русский. Если текст на госязыке мелкий или визуально менее заметный, это считается нарушением.

Обратите внимание: с 1 марта закон о русском языке требует, чтобы текст на оф. языке РФ стоял на первом месте. Даже при дублировании приоритет отдается гос. языку.

Кого новые требования не касаются

Хорошая новость в том, что есть законные основания оставить некоторые элементы без перевода. Закон предусматривает четкие исключения:

  1. Товарные знаки. Без перевода можно использовать название бренда, продукта или услуги, если оно зарегистрировано как ТЗ.

  2. Фирменные наименования. Официально зарегистрированные названия компаний также можно использовать без перевода.

  3. Слова, у которых нет аналогов на госязыке. Например, это названия нац. блюд или какие-либо узкие термины, которые при транслитерации или переводе могут потерять смысл.

Если вы только планируете регистрацию товарного знака, имейте в виду: процесс занимает от 4 до 6 месяцев. Пока свидетельства нет, лучше использовать отечественный перевод или транслитерацию.

Как работают поправки: примеры

Чтобы разобраться на практике, что можно оставить на сайте без изменений, а что придется срочно переводить, обратимся к официальному Словарю иностр. слов. Его использование утверждено распоряжением Правительства от 30.04.2025 № 1102-р. Именно этот словарь теперь определяет, какие заимствования считаются частью современного языка в России, а для каких нужны пояснения.

Какие слова можно использовать без ограничений

Если слово есть в утвержденном словаре, вы можете использовать его свободно, без каких-либо пояснений и сносок. К таким словам относятся, например, фитнес, стретчинг, бизнес-ланч, кофе, лайтбокс. Они уже давно вошли в русский язык, зафиксированы в словарях и понятны любому носителю без перевода.

Когда нужны пояснения 

А вот если слова в оф. словаре нет, его использование без пояснений становится нарушением. Например, вы не можете просто написать «шопинг», «лайфхак» или «кэшбэк» в карточке товара. Этих слов в нормативных словарях пока нет. Придется добавлять пояснение: например, «кэшбэк (возврат части стоимости покупки)» или «шопинг (поход по магазинам)».

То же самое касается слов «барбершоп», «коворкинг», «трэвел». Если вы используете их в рекламе или на сайте, обязательно давайте расшифровку на госязыке. Пояснение можно разместить в скобках, под знаком звездочки или в виде сноски — главное, чтобы оно было доступно потребителю сразу, при первом прочтении.

Что делать с латиницей

Отдельная история — слова, написанные латиницей. Здесь правило такое: использование иностранных слов на сайте в оригинальном написании без перевода запрещено полностью. Забудьте про надписи sale, buy, discount, new прямо на кнопках или в заголовках. Даже привычная аббревиатура VIP теперь считается заграничной: ее нужно либо переводить, либо давать пояснения на русском.

Важный нюанс: транслитерация (когда вы пишете английское слово русскими буквами, например, «бьюти» вместо beauty) тоже попадает под регулирование. Если такого слова нет в словаре, его использовать без пояснений нельзя. Так что «бьюти-салон» без расшифровки, что это салон красоты, считается нарушением.

Штрафы за нарушение закона 

За нарушение закона предусмотрена ответственность по разным статьям КоАП, и здесь есть важный нюанс — количество нарушений.

Ниже в таблице — основные составы правонарушений и размеры штрафов:

Вид правонарушения

Размер штрафа (руб.)

Статья КоАП

Нарушение права потребителя на информацию (карточки товаров, описания услуг, кнопки не на русском)

Для ИП и должностных лиц — от 500 до 1000 руб.; для юрлиц — от 5000 до 10 000 руб.

ч. 1 ст. 14.8 КоАП

Нарушение законодательства о рекламе (баннеры, акции, слоганы на иностранном без перевода)

Для ИП — от 4000 до 20 000 руб.; для юрлиц — от 100 000 до 500 000 руб.

ч. 1 ст. 14.3 КоАП

Отсутствие обязательной информации об изготовителе или товаре (если из-за заграничных слов потребитель не может понять, кто продавец)

Для юрлиц — от 30 000 до 40 000 рублей, для ИП — от 3 000 до 4 000 рублей

ч.1 ст. 14.5 КоАП

Главный риск — множественность нарушений. Например, если будет найдено 500 правонарушений, за каждое вам грозит штраф.

Кто контролирует соблюдение закона о русском языке

Контроль за соблюдением закона распределен между несколькими ведомствами. Каждое отвечает за свою сферу: 

  • Роспотребнадзор. Следит за соблюдением прав потребителей: вывески, информация на сайтах, ценники, таблички. Именно РПН привлекает к ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП.

  • ФАС. Контролирует рекламу. Если нарушение допущено в рекламном баннере или акции, подключается антимонопольная служба со штрафами до 500 000 рублей.

  • Органы местного самоуправления. Проверяют наружную информацию на фасадах, баннерах, указателях на соответствие правилам благоустройства.

  • Прокуратура. Может инициировать проверку при наличии жалоб или сообщений в СМИ.

Важно: замена вывесок и адаптация сайтов потребуют времени и бюджета. Проблема в том, что размытые формулировки закона оставляют пространство для субъективных трактовок, поэтому лучше не затягивать с приведением сайта в порядок.

Что нужно сделать владельцам сайтов уже сейчас

Чтобы избежать штрафов и претензий, рекомендуем действовать по следующему плану:

1. Проведите полный аудит сайта и проверьте его на иностранные слова. Пройдите по всем страницам как клиент: главная, каталог, карточки товаров, корзина, форма обратной связи. Выпишите все иностранные слова на сайте, включая кнопки, заголовки, цены и описания.

2. Сверьтесь с официальным словарем. Используйте список нормативных словарей на сайте Института РАН.

3. Разделите слова на три группы:

  • Слова из словаря — оставляем как есть.

  • Слова, которых в словаре нет — добавляем пояснение на русском (в скобках или под знаком *).

  • Иностр. слова латиницей — заменяем на отечественный аналог или транслитерацию с пояснением.

4. Проверьте товарные знаки. Если используете латиницу для бренда, убедитесь, что товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Если нет — срочно подавайте заявку или добавляйте перевод.

5. Приведите оформление к единому стандарту. Текст на рус. языке должен быть таким же заметным, как заграничный: тот же размер шрифта, цвет, жирность. Госязык должен стоять на первом месте.

6. Закрепите новые требования в договорах. Если вы работаете с подрядчиками по рекламе и дизайну, пропишите в договорах обязанность соблюдать новый закон и правила оформления.

Помните: закон о русском языке вступил в силу с 1 марта 2026 года, соответственно, правоприменительная практика только начинает формироваться. Лучше потратить время на аудит сейчас, чем потом оплачивать штрафы и судебные издержки. Особенно внимательными стоит быть владельцам интернет-магазинов и маркетплейсов — именно там количество потенциальных нарушений может исчисляться тысячами.

