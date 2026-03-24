Иностранные слова на сайте: что изменилось с 1 марта 2026 года и какие штрафы предусмотрены

Новый закон о русском языке: кратко об изменениях

Изменения в первую очередь направлены на защиту отечественного языка в публичной коммуникации. Основное требование выглядит так: информация должна быть на русском, но можно использовать иностр. язык как дополнительный.

Роспотребнадзор официально подтвердил, что новые требования распространяются на сайты в интернете. Ведомство относит их к общедоступным местам, где информация доводится до неопределенного круга потребителей при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания.

Суть закона о защите русского языка проста: потребитель должен понимать, что ему предлагают, на каких условиях и за какую цену. И получать информацию об этом он должен на гос. языке Российской Федерации.