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Битрикс24: Что это? Какие задачи решает Битрикс24 — полный гайд для новичков

Битрикс24: Что это? Какие задачи решает Битрикс24 — полный гайд для новичков

Интеграция Битрикс в работу — если вы над этим размышляете, то эта статья для вас. Как сократить время работы сотрудников на рутинные задачи, чтобы не нанимать новых. Как удобно вести работу в одном месте и не терять задачи, документы, клиентов? Какая еще польза от CRM-системы?

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Битрикс24 — универсальное решение для автоматизации работы сотрудников и процессов. Разберем, какие задачи решает интеграция Битрикса: от продаж, аналитики и маркетинга до бухгалтерии, кадров и документооборота. Почему его выбирают 500 000 компаний в России?

1. Что такое Битрикс24 — объяснение простыми словами

Представьте, что ваш бизнес — это дом. В нем есть:

  • база клиентов, сделки с клиентами, счета

  • список дел для сотрудников,

  • телефония и журнал, почта

  • автоматизирована работа для бухгалтерии и кадров

  • автоматически конструируются договоры и документы

  • чат с командой и календарь событий

  • сбор лидов и аналитика для маркетинга, сайт для привлечения заказчиков и тд.

Теперь представьте, что все это объединено в одном месте — и работает онлайн. Битрикс24 — это и есть этот цифровой дом для бизнеса. Битрикс24 — это СRM-система

СRM (Customer Relationship Management) — «управление взаимоотношениями с клиентами» — это специализированное программное обеспечение, которое позволяет работать с клиентами, автоматизировать многие ручные процессы для менеджеров, бухгалтеров, кадров, юристов и руководителей. Упростить работу сотрудников, сделать бизнес прозрачнее и легче.

Битрикс24 — это российская облачная платформа, созданная компанией «1С-Битрикс», которая объединяет в себе все инструменты, нужные для работы компании: от управления клиентами до создания сайта, автоматизации рутинных задач, бухгалтерии, кадрового учёта и документооборота.

Вы не покупаете отдельные программы — вы получаете одну систему, где все работает вместе. Все привычные сервисы для работы ваших сотрудников также никуда не денутся, 1С для бухгалтерии, банки и тд все давно интегрированы в Битрикс.

👉 Простыми словами: Битрикс24 — это ваш цифровой офис. Войти можно с любого устройства: с ноутбука, телефона или планшета. Нужно просто зарегистрироваться и начать работать.

Если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью автоматизации или оптимизации работы через внедрение СRM Битрикс24 и не знаете с чего начать, вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

2. Какие задачи решает интеграция и настройка Битрикса? — 7 ключевых направлений

Битрикс24 не просто «куча функций». Он решает конкретные бизнес-задачи, которые мешают вашему бизнесу расти. Вот основные:

1. Управление клиентами и продажами (CRM)

Задача: не терять клиентов и лиды (звонки и заявки), не дублировать данные.

Как это решает Битрикс24:

  • Ведете базу всех контактов и компаний в одном месте.

  • Отслеживаете, на каком этапе каждый клиент — от первого звонка и заявки до оплаты.

  • Автоматически создаете коммерческие предложения и счета.

  • Интегрируете телефонию — звонок пришел, сразу видите клиента в системе.

  • Отправляете email-рассылки по шаблонам (например, напоминание об оплате).

2. Автоматизация рутинных задач. Это экономит до 30% времени сотрудников!

Задача: перестать делать одно и то же вручную.

Как это решает Битрикс24:

  • Когда новый клиент пришел — автоматически создаётся задача для менеджера.

  • Когда сделка перешла в статус «Ожидает оплаты» — приходит email-напоминание.

  • Когда сотрудник не обновил статус задачи 2 дня — приходит уведомление руководителю.

  • Автоматически перемещаете сделки по воронке продаж.

  • Создаете бизнес-процессы — например, согласование договора: сначала менеджер → потом юрист → потом директор или согласование счетов на оплату, согласование отпусков между сотрудников, руководителем, кадрами и постановкой задач на бухгалтерию и тд.

3. Автоматизация процессов бухгалтерии, кадрового учета и документооборота — как Битрикс24 помогает ключевым специалистам, не заменяя их

Задача: бухгалтеры, кадровики и сотрудники документооборота тратят до 60% времени на рутину: ввод данных вручную, переписывание документов, поиск бумаг, согласование подписей, отправку уведомлений, сверку данных между системами.

ВАЖНО:

👉 Битрикс24 не заменяет бухгалтера, кадровика или сотрудника документооборота.

👉 Он освобождает их от рутины — и позволяет сосредоточиться на важном: анализе данных, решении нестандартных ситуаций, стратегических задачах.

👉 Вам не нужно нанимать новых сотрудников при увеличении объемов — вы ускоряете и автоматизируете работу уже существующей команды.

Как это решает Битрикс24:

Интеграция с 1С:Бухгалтерия

  • Автоматически синхронизируются данные.

  • Клиенты и контрагенты.

  • Товары, цены, остатки.

  • Заказы и счета-фактуры.

  • Оплаты и задолженности.

  • Нет необходимости вручную переносить данные из CRM в 1С — все происходит в реальном времени.

  • Бухгалтер видит в 1С уже подготовленные документы, а не вводит их с нуля.

  • Уменьшается количество ошибок: не дублируются заказы, не теряются платежи.

Автоматизация бухгалтерских процессов

При оформлении сделки в CRM автоматически создается:

  • Счет-фактура.

  • Коммерческое предложение.

  • Заявка на оплату.

Система напоминает бухгалтеру:

  • «Клиент не оплатил счет №123 — прошло 7 дней».

  • «Нужно сформировать НДС-декларацию по итогам месяца».

  • Интеграция с банками— платежи автоматически попадают в учет, не нужно вручную загружать выписки.

Кадровый учет и автоматизация работы отдела кадров

Ведется единая база сотрудников:

  • Данные паспорта, ИНН, СНИЛС.

  • Должность, подразделение, график.

  • Даты приема, увольнения, отпусков.

  • Автоматические уведомления.

  • «Срок трудового договора заканчивается через 15 дней».

  • «Сотрудник выходит из отпуска завтра — напомнить о возвращении».

  • «Пора провести аттестацию».

При увольнении система автоматически:

  • Отключает доступ к системе.

  • Формирует расчетный лист.

  • Создает задачу для бухгалтера по выплате.

  • Один кадровик справляется с вдвое большим объемом работы.

Электронный документооборот (ЭДО) и автоматизация работы с документами

Все документы хранятся в одном месте:

  • Договоры.

  • Приказы.

  • Заявления.

  • Акты.

  • Справки.

Возможность:

  • Загружать документы в PDF, Word, Excel.

  • Редактировать их онлайн.

  • Сохранять версии (не теряются изменения).

Бизнес-процессы согласования:

  • Договор → менеджер → юрист → директор → подпись → архив.

  • Приказ об отпуске → кадровик → руководитель → бухгалтер → уведомление сотруднику.

  • Электронная подпись (ЭЦП) — документы подписываются онлайн, без печати и сканирования.

  • Уведомления приходят в чат — никто не забывает подписать.

  • Специалист по документообороту больше не ищет бумаги в шкафах — все в системе, всё поисковое.

!РЕЗУЛЬТАТ:

  • Работа становится в 2–3 раза быстрее.

  • Ошибки сокращаются на 70–80%.

  • Сотрудники меньше устают — снижается текучесть кадров.

  • Вам не нужно нанимать новых людей — вы ускоряете и автоматизируете работу уже существующей команды.

4. Аналитика и отчеты. Решения на основе данных, а не на ощущениях

Задача: не гадать, а знать, что работает, а что — нет.

Как это решает Битрикс24:

  • Графики по продажам: сколько сделок закрыто, сколько ушло.

  • Отчеты по активности сотрудников: кто больше звонит, кто больше пишет.

  • Анализ воронки продаж: на каком этапе теряются клиенты.

  • Дашборды — панель с ключевыми показателями (KPI) на одном экране.

  • Экспорт в Excel — для отчетов руководству.

5. Управление задачами и проектами

Задача: не терять сроки, не перегружать сотрудников, видеть, кто что делает.

Как это решает Битрикс24:

  • Распределяете задачи: «Иван, сделай презентацию к понедельнику».

  • Смотрите прогресс на канбан-доске (как доска с карточками: «Ждет», «В работе», «Готово»).

  • Используете диаграммы Ганта — визуальный график проекта.

  • Создаете шаблоны для повторяющихся задач (например, запуск новой кампании).

  • Получаете отчеты: кто переработал, кто не успел, сколько времени ушло на проект.

6. Внутренние коммуникации и совместная работа

Задача: перестать писать десятки писем и вести переписку в месенджере

Как это решает Битрикс24:

  • Корпоративный чат — все в одном окне.

  • Видеоконференции до 100 человек — без установки Zoom или Teams.

  • Социальная сеть компании — публикуете новости, делитесь достижениями, ставите лайки.

  • Общий календарь — видите, когда у кого отпуск или совещание.

  • Файловое хранилище — все документы в одном месте, с версиями.

  • Wiki — база знаний: как оформлять заказы, как работать с клиентом, инструкции.

7. Создание сайтов и интернет-магазинов, настройка лидогенерации и пути клиента

Задача: привлекать клиентов , создав сайт без веб-разработчика и веб-дизайнера, видеть прозрачную аналитику по лидам

Как это решает Битрикс24:

  • Есть конструктор сайтов — перетаскивайте блоки, как в конструкторе.

  • Создаете лендинги для рекламных кампаний.

  • Запускаете сайт.

  • Добавляете формы захвата лидов и их интеграцию в систему — человек оставил заявку, и она сразу попала в CRM.

  • Подключаете онлайн-чат и телефонию — посетитель пишет или звонит, и вы отвечаете прямо в системе.

  • Видно весь путь клиента, обращения можно сигментировать и квалифицировать, работать разными стратегиями по разным клиентам и группам лидов.

  • Можно запустить и настроить сайт за день — без знания HTML и без дорогостоящего дизайнера.

Получить бесплатную консультацию по автоматизации процессов работы и внедрению CRM-системы Битрикс24

3. Для кого подходит Битрикс24?

Тип

Почему подходит?

Фрилансер / малый бизнес (до 12 человек)

Бесплатный тариф — все включено: CRM, чат, задачи, сайт, звонки, базовые 1С, ЭДО, кадры

Средний бизнес (12–100 человек)

Расширенные права, интеграции, автоматизация, аналитика, документооборот

Крупные компании (от 100 человек или большое количество задач/продаж/процессов)

Корпоративные тарифы, API, выделенные серверы, SLA 99.9%, индивидуальная настройка под задачи и потребности

Торговые компании

CRM + интернет-магазин + интеграция с 1С + ЭДО

IT-компании

Управление проектами и задачами, Kanban, Agile-методы

Образовательные организации

Вебинары, курсы, личные кабинеты

НКО и госструктуры

Соответствие ФЗ-152, серверы в России, безопасность

💡 Главное преимущество: Битрикс24 подходит и начинающему предпринимателю, и крупной компании и муниципальной организации — вы начинаете с бесплатного тарифа и растете вместе с потребностями и задачами своей работы, а система растет вместе с вами.

✅ Совет для начинающих: Начните с бесплатного тарифа и протестируйте Битрикс — этого хватит, чтобы понять, как система работает. Потом, когда вырастете — перейдете на платный.

4. Как начать работать с Битрикс24 — пошагово для новичков

  1. Зарегистрируйтесь на bitrix24.ru — без карты, бесплатно.

  2. Настройте профиль — укажите часовой пояс, загрузите логотип компании.

  3. Пригласите команду — отправьте приглашения по email (можно добавить до 12 человек бесплатно).

  4. Настройте CRM — создайте воронку продаж (например: «Звонок → Встреча → Предложение → Оплата»), импортируйте контакты из Excel.

  5. Создайте задачи — назначьте первые дела, добавьте шаблоны.

  6. Подключите интеграции — например, 1С, почта, телефония.

  7. Настройте документооборот и кадры — загрузите шаблоны договоров, приказов, настройте бизнес-процессы согласования.

  8. Обучитесь — пройдите бесплатные курсы в Университете Битрикс.

  9. Автоматизируйте — настройте роботов: «Если новый лид — создать задачу менеджеру», «Если оплата — отправить счет в 1С».

⏱ Базовая настройка занимает 1–2 дня.

📈 Полное внедрение — 2–5 недель.

Получить бесплатную консультацию по автоматизации процессов работы и внедрению CRM-системы Битрикс24

5. Почему Битрикс24 — лучший выбор для российского бизнеса

  • ✅ Все в одном месте — не нужно покупать CRM, чат, сайт, телефонию, 1С, ЭДО отдельно

  • ✅ Бесплатный тариф — можно начать без вложений

  • ✅ Русскоязычный интерфейс и поддержка — понятно, без перевода

  • ✅ Серверы в России — данные хранятся в РФ, соответствует ФЗ-152

  • ✅ Регулярные обновления — новые функции появляются автоматически

  • ✅ Мобильные приложения — iOS и Android — работайте с телефона

  • ✅ Интеграции — подключается к 1С, WhatsApp1, Яндекс.Метрике, ко всем банкам и тд.

  • ✅ Автоматизация бухгалтерии, кадров и ЭДО — без замены сотрудников, только с ускорением их работы

Битрикс24 — это не программа, а оптимизация и автоматизация работы сотрудников и процессов. Это инструмент, который превращает хаотичную работу в чёткий, автоматизированный бизнес-процесс.

Через месяц — вы будете работать в 2 раза эффективнее. Вы перестаете:

  • терять клиентов,

  • забывать о задачах,

  • тратить время на рутину.

Битрикс24 — это не про технологии. Это про свободу — свободу от рутины, хаоса и стресса.

Получить бесплатную консультацию по автоматизации процессов работы и внедрению CRM-системы Битрикс24

Реклама: АО «Консалтинг онлайн», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFHErcCZ

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

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