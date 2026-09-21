Битрикс24: Что это? Какие задачи решает Битрикс24 — полный гайд для новичков

1. Что такое Битрикс24 — объяснение простыми словами

Представьте, что ваш бизнес — это дом. В нем есть:

база клиентов, сделки с клиентами, счета

список дел для сотрудников,

телефония и журнал, почта

автоматизирована работа для бухгалтерии и кадров

автоматически конструируются договоры и документы

чат с командой и календарь событий

сбор лидов и аналитика для маркетинга, сайт для привлечения заказчиков и тд.

Теперь представьте, что все это объединено в одном месте — и работает онлайн. Битрикс24 — это и есть этот цифровой дом для бизнеса. Битрикс24 — это СRM-система

СRM (Customer Relationship Management) — «управление взаимоотношениями с клиентами» — это специализированное программное обеспечение, которое позволяет работать с клиентами, автоматизировать многие ручные процессы для менеджеров, бухгалтеров, кадров, юристов и руководителей. Упростить работу сотрудников, сделать бизнес прозрачнее и легче.

Битрикс24 — это российская облачная платформа, созданная компанией «1С-Битрикс», которая объединяет в себе все инструменты, нужные для работы компании: от управления клиентами до создания сайта, автоматизации рутинных задач, бухгалтерии, кадрового учёта и документооборота.

Вы не покупаете отдельные программы — вы получаете одну систему, где все работает вместе. Все привычные сервисы для работы ваших сотрудников также никуда не денутся, 1С для бухгалтерии, банки и тд все давно интегрированы в Битрикс.

👉 Простыми словами: Битрикс24 — это ваш цифровой офис. Войти можно с любого устройства: с ноутбука, телефона или планшета. Нужно просто зарегистрироваться и начать работать.