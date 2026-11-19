Простыми словами, при автоматизации документооборота организации вместо «распечатать, подписать, отсканировать, отправить» появляется цепочка, которая запускается нажатием кнопки и сама направляет документы к нужным участникам.

Автоматизация документооборота — это перенос работы с документами из бумаги, почты и мессенджеров в единую систему. Документ создается, согласуется, подписывается и хранится в электронном виде, а каждое действие фиксируется: сразу видно, кто его открывал, кто отправил, кто согласовал и когда.

Таким образом, СЭД — система электронного документооборота для внутренней работы. ЭДО — для обмена документами с контрагентами через оператора. КЭДО используется для кадрового электронного документооборота с сотрудниками.

Какие документы и процессы можно автоматизировать

Договоры и дополнительные соглашения

Самый частый и самый болезненный процесс. Менеджер готовит договор, юрист проверяет формулировки, руководитель утверждает, клиент подписывает. Пока все это идет по почте и в мессенджерах, договор обрастает версиями: «это финальная», «это финальная финальная», «а вот с правками от юриста». В системе маршрут выглядит иначе. Менеджер выбирает шаблон, данные клиента подставляются из CRM, документ уходит юристу. Юрист оставляет замечания прямо в документе. Они привязываются к конкретному пункту, а не отдельным письмом с пометкой, например, «посмотри на стр. 4». Руководитель получает документ только после того, как юрист его согласовал. Клиент подписывает финальную версию. Что это дает: видно, у кого документ и сколько он там лежит, все редакции сохранены, замечания не теряются, а история согласования остается в системе, даже если кто-то из участников уволился.

Счета, акты и первичные документы

Счета, акты, УПД, товарные накладные — документы, которые формируются регулярно и по одному шаблону. Руками их создавать долго, а ошибки в реквизитах приводят к тому, что бухгалтерия контрагента документ не принимает. При автоматизации электронного документооборота счет формируется по шаблону на основе данных сделки: сумма, реквизиты, состав услуг. Дальше документ уходит контрагенту через ЭДО, подписывается электронной подписью и сохраняется в архиве. Статус оплаты и отгрузки обновляется сам, а не по звонку из бухгалтерии. Отдельный плюс — сверка. Видно, какие документы отправлены, какие получены, по каким есть расхождения. Не нужно поднимать переписку за три месяца, чтобы понять, дошел ли акт.

Входящие и исходящие документы

Письмо, претензия, официальный запрос, счет от поставщика — все это нужно зарегистрировать, присвоить номер, передать исполнителю и проконтролировать срок ответа. В бумажном варианте для этого существует журнал входящей корреспонденции, который ведет секретарь. В системе документ регистрируется за минуту: номер присваивается автоматически, исполнитель получает задачу, срок ответа ставится на контроль. Руководитель видит, сколько документов в работе и по каким срок уже подходит. Если исполнитель заболел или ушел в отпуск, документ не зависает — его можно переназначить. Поиск тоже работает иначе. Там есть фильтр по контрагенту, типу документа, дате или исполнителю. Нужный документ находится за несколько секунд.

Внутренние документы

Служебные записки, заявки на закупку, регламенты, приказы по основной деятельности. Казалось бы, мелочь, но именно на них уходит время: согласование идет по цепочке сообщений в мессенджере, а потом никто не может вспомнить, кто, когда и что одобрил. В системе у каждого типа документа свой маршрут. Заявка на закупку уходит руководителю отдела, затем в финансовый контроль, а потом уже в закупки. Регламент согласуется с юристом и утверждается приказом. Каждый участник видит свою задачу, а не выискивает ее в общем чате.

Кадровые документы