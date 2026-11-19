Что такое автоматизация документооборота простыми словами
Автоматизация документооборота — это перенос работы с документами из бумаги, почты и мессенджеров в единую систему. Документ создается, согласуется, подписывается и хранится в электронном виде, а каждое действие фиксируется: сразу видно, кто его открывал, кто отправил, кто согласовал и когда.
Простыми словами, при автоматизации документооборота организации вместо «распечатать, подписать, отсканировать, отправить» появляется цепочка, которая запускается нажатием кнопки и сама направляет документы к нужным участникам.
Чем отличаются СЭД, ЭДО и КЭДО
Параметр
СЭД
ЭДО
КЭДО
С кем работает
Внутренние подразделения и сотрудники
Внешние контрагенты: поставщики, покупатели, партнеры
Сотрудники компании
Какие документы
Служебные записки, регламенты, заявки, приказы, внутренние согласования
Договоры, акты, счета-фактуры, УПД, соглашения
Трудовые договоры, приказы, заявления, ЛНА, согласия
Кто подписывает
Сотрудники внутри компании
Компания и контрагент, нужна квалифицированная подпись
Работодатель и работник, используется электронная подпись
Регулирование
Внутренние регламенты организации
Гражданское законодательство, форматы оператора ЭДО
Трудовой кодекс, приказы Минтруда
Таким образом, СЭД — система электронного документооборота для внутренней работы. ЭДО — для обмена документами с контрагентами через оператора. КЭДО используется для кадрового электронного документооборота с сотрудниками.
Какие документы и процессы можно автоматизировать
Договоры и дополнительные соглашения
Самый частый и самый болезненный процесс. Менеджер готовит договор, юрист проверяет формулировки, руководитель утверждает, клиент подписывает. Пока все это идет по почте и в мессенджерах, договор обрастает версиями: «это финальная», «это финальная финальная», «а вот с правками от юриста».
В системе маршрут выглядит иначе. Менеджер выбирает шаблон, данные клиента подставляются из CRM, документ уходит юристу. Юрист оставляет замечания прямо в документе. Они привязываются к конкретному пункту, а не отдельным письмом с пометкой, например, «посмотри на стр. 4». Руководитель получает документ только после того, как юрист его согласовал. Клиент подписывает финальную версию.
Что это дает: видно, у кого документ и сколько он там лежит, все редакции сохранены, замечания не теряются, а история согласования остается в системе, даже если кто-то из участников уволился.
Счета, акты и первичные документы
Счета, акты, УПД, товарные накладные — документы, которые формируются регулярно и по одному шаблону. Руками их создавать долго, а ошибки в реквизитах приводят к тому, что бухгалтерия контрагента документ не принимает.
При автоматизации электронного документооборота счет формируется по шаблону на основе данных сделки: сумма, реквизиты, состав услуг. Дальше документ уходит контрагенту через ЭДО, подписывается электронной подписью и сохраняется в архиве. Статус оплаты и отгрузки обновляется сам, а не по звонку из бухгалтерии.
Отдельный плюс — сверка. Видно, какие документы отправлены, какие получены, по каким есть расхождения. Не нужно поднимать переписку за три месяца, чтобы понять, дошел ли акт.
Входящие и исходящие документы
Письмо, претензия, официальный запрос, счет от поставщика — все это нужно зарегистрировать, присвоить номер, передать исполнителю и проконтролировать срок ответа. В бумажном варианте для этого существует журнал входящей корреспонденции, который ведет секретарь.
В системе документ регистрируется за минуту: номер присваивается автоматически, исполнитель получает задачу, срок ответа ставится на контроль. Руководитель видит, сколько документов в работе и по каким срок уже подходит. Если исполнитель заболел или ушел в отпуск, документ не зависает — его можно переназначить.
Поиск тоже работает иначе. Там есть фильтр по контрагенту, типу документа, дате или исполнителю. Нужный документ находится за несколько секунд.
Внутренние документы
Служебные записки, заявки на закупку, регламенты, приказы по основной деятельности. Казалось бы, мелочь, но именно на них уходит время: согласование идет по цепочке сообщений в мессенджере, а потом никто не может вспомнить, кто, когда и что одобрил.
В системе у каждого типа документа свой маршрут. Заявка на закупку уходит руководителю отдела, затем в финансовый контроль, а потом уже в закупки. Регламент согласуется с юристом и утверждается приказом. Каждый участник видит свою задачу, а не выискивает ее в общем чате.
Кадровые документы
Прием на работу, перевод, отпуск, больничный, увольнение, ознакомление с локальными нормативными актами. В бумажном варианте это кипа заявлений, приказов и подписей, а для удаленных сотрудников — еще и почта с курьерами.
Автоматизация документооборота компании в кадровой части переводит эти процессы в электронный вид. Сотрудник подает заявление из личного кабинета, руководитель согласует, кадровик формирует приказ, сотрудник знакомится с ним электронно. Понадобится только электронная подпись в рамках КЭДО.
Особенно заметна разница для компаний с распределенной структурой, где есть филиалы, удаленные сотрудники, работники на объектах. Вместо «привезите оригинал в офис» — документ подписывается за пару минут, а бумажные оригиналы при необходимости досылаются позже.
Какие задачи решает автоматизация документооборота предприятия
Сокращение времени согласования. Документ не лежит в ожидании, пока руководитель вернется из командировки или появится время его подписать.
Прозрачность статусов. Видно, у кого документ, на каком этапе, сколько времени там находится.
Контроль версий. Понятно, какая редакция актуальна и кто внес изменения.
Снижение потерь. Документы не теряются, не дублируются, не остаются без ответа.
Разграничение доступа. Каждый видит только те документы, которые относятся к его работе.
Аудит действий. По каждому документу есть история: кто создал, открыл, согласовал, подписал.
Отказ от бумаги и курьеров. Особенно важно для распределенных компаний и удаленных сотрудников.
Документы теряются, а согласование затягивается?
Не обязательно автоматизировать всё сразу. Расскажите АО «Айтексия», какие документы чаще всего задерживаются, сколько сотрудников участвует в согласовании и где возникают ручные операции. Обсудим, с какого процесса разумнее начать и какое решение может подойти вашему бизнесу.
Как автоматизировать согласование договоров: пример процесса
Шаг 1. Создание документа. Менеджер выбирает шаблон, система подставляет данные клиента из CRM: наименование, реквизиты, сумму, условия.
Шаг 2. Проверка юристом. Он может согласовать, вернуть на доработку с комментарием или отклонить. Комментарий привязан к конкретному пункту.
Шаг 3. Утверждение руководителя. После согласования юриста документ поступает руководителю. Если сумма превышает лимит, маршрут добавляет дополнительный этап — финансовый контроль.
Шаг 4. Подписание. Компания подписывает документ электронной подписью. Затем он уходит контрагенту через ЭДО или на подпись клиенту.
Шаг 5. Хранение и контроль. Подписанный документ сохраняется в архиве. Система ставит задачу на контроль оплаты или отгрузки.
Какие программы используют для автоматизации документооборота организации
1С:Документооборот
Когда используется: когда нужна учетная система с сильной частью по документам и задачам, а масштаб и сложность процессов соответствуют выбранной редакции. ПРОФ подходит для небольших компаний с несложным документооборотом — ориентировочно до 50–100 офисных сотрудников. КОРП — для средних и крупных организаций со сложной структурой, где нужны разветвленные маршруты, проекты, встроенная почта и обмен с контрагентами.
Какие задачи решает: учет документов, маршруты согласования, контроль исполнительской дисциплины, работа с договорами и заявками на оплату, интеграция с другими продуктами «1С».
Битрикс24
Когда используется: если документооборот нужен вместе с задачами и CRM в одном окне, а сложность маршрутов не требует отдельной СЭД. Важна скорость запуска: КЭДО реально внедрить за 2–3 недели, если юридическая и техническая подготовка идет параллельно. Для сложных маршрутов с долговременным архивом и жесткими требованиями к аудиту может понадобиться специализированная СЭД.
Какие задачи решает: согласование договоров через бизнес-процессы, шаблоны документов с автозаполнением из CRM, хранение файлов с правами доступа, кадровый документооборот через модуль КЭДО.
Directum, Docsvision и другие специализированные СЭД
Когда используется: компания выросла до масштаба, при котором стандартных решений уже не хватает. Речь о крупных организациях и холдингах с распределенной структурой, где документы проходят через несколько юрлиц и есть сложные маршруты согласования. Второй сценарий — требования к долговременному архиву и кадровому учету, которые обычные СЭД не закрывают.
Выбор между платформами зависит от приоритетов.
Directum RX берут за готовые отраслевые сценарии и гибкую настройку без кода: аналитик или ведущий пользователь может менять маршруты и интерфейс прямо в системе, без разработчика.
Docsvision выбирают, когда нужна платформа с большим запасом по масштабируемости и возможностью строить собственные приложения поверх нее. На ее базе работают решения для делопроизводства, договорного и кадрового документооборота, архивов и управления проектами.
Какие задачи решает: делопроизводство, договорная работа, управление совещаниями, долговременный архив, КЭДО, а также претензионная работа, проекты и закупки. Directum RX проще для типовых задач и распределенных компаний, Docsvision гибче в настройке, но требует более высокой квалификации при внедрении и сопровождении.
Диадок, СБИС и другие сервисы ЭДО
Когда используется: если нужен обмен документами с контрагентами — счетами-фактурами, актами, УПД, договорами — в юридически значимом виде. Это не внутренняя СЭД, а внешний канал: через него документ уходит поставщику, покупателю или в госорган, а не на согласование между отделами. Сервисы выбирают, когда компания работает с большим числом контрагентов и хочет уйти от бумаги, курьеров и сканов, подписанных «для вида».
Какие задачи решает: отправка и получение документов через оператора, подписание квалифицированной электронной подписью, отслеживание статуса каждого документа, проверка контрагента. Диадок и СБИС интегрируются с 1С, поддерживают маркировку и обмен с госорганами; у СБИС шире набор отраслевых решений, у Диадока — акцент на бухгалтерском и налоговом документообороте.
Индивидуальные решения
Когда используется: если бизнес-логика настолько специфична, что ни одна готовая система ее не покрывает. Например, у компании несколько юрлиц с разными регламентами, документы проходят через внешних партнеров, а маршрут зависит от суммы, типа контрагента или региона. Или когда готовые СЭД требуют столько доработок и лицензий, что поддержка обходится дороже собственной разработки.
Второй сценарий — строгие требования к интеграции с внутренними системами, которые не поддерживаются стандартными коннекторами. Третий — нужно встроить документооборот в существующий продукт или портал, а не покупать отдельную систему.
Какие задачи решает: любые, которые можно описать в техническом задании. Но важно понимать: индивидуальное решение — это в первую очередь анализ процессов, проектирование архитектуры, разработка, тестирование и поддержка после запуска.
Автоматизация документооборота в Битрикс24
Битрикс24 позволяет закрыть основные задачи без внедрения отдельной системы.
Что можно настроить:
маршруты согласования через бизнес-процессы: договор уходит юристу, затем руководителю, затем клиенту;
шаблоны документов с автозаполнением из CRM: данные клиента, сумма, реквизиты подставляются автоматически;
роботы: при смене статуса сделки система сама создает документ и отправляет на согласование;
хранение файлов с правами доступа: сотрудники видят только те документы, которые относятся к их работе;
КЭДО для кадровых документов.
Такой вариант подходит, когда CRM и задачи уже ведутся в системе и нет смысла покупать отдельную СЭД для базовых маршрутов.
Битрикс24 уже есть, но документы согласуют вручную?
Возможно, новую систему покупать не придется. Специалисты АО «Айтексия» помогут обсудить настройку маршрутов согласования, шаблонов документов, прав доступа и связей с CRM. Если возможностей Битрикс24 недостаточно, рассмотрим альтернативный вариант.
Как проходит внедрение автоматизации документооборота в организации
Этап 1. Предпроектное обследование. Аналитик выясняет, какие документы есть в компании, как они создаются, кто согласовывает, где хранятся, какие сроки действуют.
Этап 2. Описание процессов. Фиксируются маршруты, роли, условия возврата на доработку, правила версионирования.
Этап 3. Выбор системы. На основе обследования: 1С:Документооборот, Битрикс24, специализированная СЭД или индивидуальная разработка.
Этап 4. Настройка или разработка. Настройка маршрутов, шаблонов, прав доступа. При необходимости — доработка и интеграции.
Этап 5. Миграция данных. Перенос существующих документов, справочников, истории согласований. С очисткой дублей и сохранением связей.
Этап 6. Тестирование. Проверка маршрутов на реальных документах, прав доступа, поведения при ошибках.
Этап 7. Обучение и запуск. Сотрудники проходят обучение, система запускается в промышленную эксплуатацию.
Этап 8. Поддержка и развитие. Исправление ошибок, доработка маршрутов, расширение на новые процессы.
Как подготовить техническое задание на автоматизацию документооборота
ТЗ — это документ, без которого нельзя создать продукт, который будет соответствовать ожиданиям клиента и решать его задачи. При составлении техзадания нужно ответить на несколько вопросов.
Какие документы будут в системе. Не «договоры и акты», а полный список с примерами. Для каждого вида — шаблон и обязательные поля. Если в компании три типа договоров с разными маршрутами, это три разных процесса, а не один.
Кто участвует в процессе. По каждой роли нужно расписать: кто создает документ, кто согласовывает, кто подписывает, кто отвечает за хранение. Если юрист согласовывает только договоры, а финансист — только счета, это должно быть в ТЗ.
Как идет согласование. Последовательность этапов, условия перехода между ними. Параллельное согласование или последовательное: юрист и финансист могут проверять документ одновременно или ждать друг друга. От этого зависит и логика, и сроки.
Когда документ возвращают на доработку. Кто может вернуть, на каком этапе, с каким комментарием. Что происходит дальше: документ уходит автору целиком или только на конкретный этап. Может ли вернуть руководитель после того, как юрист уже согласовал.
Как хранятся версии. Сколько редакций сохраняется, кто может вносить изменения, как фиксируется автор правки. Нужно ли видеть, что изменилось между версиями, или достаточно знать, что документ обновился.
Кто что видит. Права доступа по подразделениям и ролям. Менеджер видит только своих клиентов, руководитель — весь отдел, юрист — все договоры. Если это не прописать, система либо закроет лишнее, либо откроет то, что не должно быть доступно.
Как подписываются документы. Кто подписывает, какой тип подписи, в каком порядке. Что происходит после подписания: документ уходит в архив, запускает следующий процесс или ждет оплаты.
С какими системами нужна интеграция. С CRM, 1С, ЭДО, почтой. Что именно передается, в какую сторону, с какой частотой. Если заявка из CRM должна создавать документ в системе, это описывается отдельно.
Как и сколько хранятся документы. Сроки, номенклатура дел, архив, уничтожение по истечении срока. Для кадровых документов сроки другие, чем для первички, — это тоже фиксируется.
Что считается выполненной работой. Критерии приемки: какие сценарии должны пройти, какие документы должны согласоваться без ручного вмешательства. Приемка проводится на реальных данных, а не на демонстрационном наборе.
Чем точнее вы пропишете все параметры в ТЗ, тем проще будет автоматизировать документооборот в компании. При правильном подходе вы получите систему, которая будет полностью закрывать потребности вашего бизнеса при работе с документами.
Сколько будет стоить автоматизация ваших документов?
Бюджет зависит от числа видов документов, сложности маршрутов, количества пользователей и необходимых интеграций. Опишите задачу АО «Айтексия» — обсудим подходящую систему, состав работ и исходные данные, которые понадобятся для расчета стоимости внедрения.
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