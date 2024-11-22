Форма
Ведение документооборота

10 онлайн-сервисов для быстрого составления документов и оформления договоров

Быстро и без ошибок создать договор или другой документ помогают специальные сервисы. Собрали для вас самые популярные решения для бизнеса.

Doczilla

Цифровая платформа для работы с документами Doczilla подходит для компаний и ИП, физических лиц, самозанятых и государственных учреждений. Подготовка документа занимает несколько минут.

В Doczilla доступно создание документации в различных категориях — договоры (купли-продажи, аренды и другие), доверенности, кадровые, процессуальные и корпоративные документы. 

Плюсы:

  • Большая база шаблонов.

  • Гарантия качества.

  • Несколько тарифов на выбор.

Минусы:

  • Создание документов возможно только с ПК.

  • В первую очередь ориентирован на юридические отделы крупных компаний.

Форма

Форма — удобный сервис, с которым можно создавать, подписывать и хранить документы на одной платформе. Решение подходит как для крупных компаний, так и для малого бизнеса и самозанятых.

В базе свыше 500 готовых шаблонов, среди которых — бухгалтерские бланки, агентские договоры, доверенности, договоры купли-продажи и оказания услуг, а также другая документация. 

Пользователям доступна настройка шаблонов, запрос данных по ссылке у контрагента для создания документа и подписание по СМС. Есть мобильное приложение для iOS и Android.

Плюсы:

  • Возможность неограниченного создания шаблонов.

  • Большая база готовых шаблонов.

  • Бесплатная настройка шаблонов командой «Формы».

  • Возможность самостоятельной настройки.

  • Наличие мобильного приложения.

  • Юридически значимая подпись (ПЭП) через смс.

  • Возможность создавать вариации одного и того же шаблона.

  • Бесплатный пробный период — семь дней.

Минусы:  

  • Из-за большого количества функционала пользователям может потребоваться время, чтобы разобраться во всех возможностях сервиса.

В аккаунт можно добавить неограниченное количество пользователей, работающих с документами.

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Контур.Эльба

Вообще Контур.Эльба — это сервис для ведения бухгалтерии, который популярен у малого бизнеса. Одно из доступных для пользователей решений — это конструктор, помогающий экономить время на составлении документов.

В Эльбе пользователи могут найти готовые шаблоны или создать новые документы по сделке. Все созданные документы хранятся в облаке, поэтому доступ к ним возможен в любой момент. 

Плюсы:

  • Создание нового документа в два клика.

  • Бесплатный пробный период — 30 дней. 

Минусы:

  • Небольшая база шаблонов.

МСП.РФ

МСП.РФ — цифровая платформа для поддержки предпринимателей, и среди ее инструментов есть конструктор договоров и документов. В базе свыше 100 шаблонов: доступно создание, хранение и редактирование документов в сфере бухгалтерии, налогообложения, трудовых отношений, оказания услуг, авторского права, охраны труда и т.д. 

Для получения полного доступа потребуется сайт Госуслуги. После регистрации через Госуслуги сервис распознает статус пользователя и предложит шаблоны документов, которые актуальны именно для него.

Плюсы:

  • Актуальные шаблоны.

  • Постоянное пополнение базы.

Минусы:

  • Нет возможности гибкой настройки собственных шаблонов.

FreshDoc

FreshDoc — еще один конструктор документов для бизнеса, позиционирующий себя как робот-юрист. Из доступных опций — совместная работа, согласование, поиск документов по атрибутам.

На сервисе собрана обширная база шаблонов — от договоров и исковых заявлений до документов в области защиты персональных данных и интеллектуальной собственности.

Плюсы:

  • Большая база шаблонов.

  • Широкий функционал.

  • Есть демодоступ на семь дней.

Минусы:

  • Возможность создавать документы только с ПК.

  • Нет возможности подписания через простую электронную подпись.

OffDoc.ru

Конструктор документов OffDoc.ru подходит для подготовки различных документов, включая договоры купли-продажи и аренды квартиры, договоры купли-продажи земельного участка и нежилого помещения, договоры поставки и заявления на отпуск.

Сервис бесплатный (можно составить и скачать документы), но некоторые условия в документах доступны только по подписке.    

Плюсы:

  • Удобный интерфейс.

Минусы:

  • Нет возможности настройки и создания документов на основе собственных шаблонов. 

  • Ограниченное количество шаблонов.

  • В бесплатной версии недоступно сохранение документов в архив.

Создание, подписание и хранение документов на одной платформе

Уже сегодня сможете создавать и подписывать документы

ТурбоКонтракт

Конструктор документов и договоров ТурбоКонтракт — еще один популярный сервис для подготовки, редактирования и хранения документации. Он представляет собой профессиональную облачную систему.

Особенность ТурбоКонтракт заключается в его узкоспециализированности: эта СЭД предназначена именно для создания договоров и других юридически значимых документов, а благодаря работе в облаке обеспечивается надежность и безопасность данных.

Плюсы:

  • База из более чем 100 готовых шаблонов.

  • Есть функция защиты от изменений после согласования.

  • Удобный и простой редактор.

Минусы:

  • Трудоемкий процесс настройки собственных шаблонов.

  • Отсутствие мобильного приложения.

КонсультантПлюс

Этот конструктор разработан на базе справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и адаптирован для различных пользователей — бухгалтеров, кадровиков, сотрудников бюджетных учреждений, юристов. В базе несколько десятков типовых шаблонов, причем у каждого договора есть множество вариаций.

В процессе составления договора сервис предупреждает о противоречиях между условиями и помогает устранять несоответствия. 

Плюсы:

  • Есть опция предупреждения об изменениях в законодательстве.

  • Возможен совместный доступ.

  • Множество вариаций для каждого договора.

Минусы:

  • Бесплатный доступ только для пользователей СПС «КонсультантПлюс».

Гарант

Конструктор от еще одной популярной справочно-правовой системы «Гарант». Среди шаблонов можно найти гражданско-правовые и трудовые договоры, исковые заявления, учредительные документы, доверенности, претензии и др.

Конструктор самостоятельно предлагает вопросы с учетом специфики задачи пользователя, а комментарии экспертов помогают избежать ошибок. 

Плюсы:

  • Простой и удобный интерфейс с комментариями экспертов.

  • Большой выбор форм документов.

  • Соответствие шаблонов актуальному законодательству.

Минусы:

  • Ограниченные возможности для индивидуальной настройки.

OkiDoki

OkiDoki позиционируется как сервис для подписания договоров без встреч. Но на OkiDoki можно не только удаленно подписать свой загруженный договор, но и взять готовый шаблон и заполнить его данными конкретной сделки. 

Сервис ориентирован на бизнес, который заключает договоры с клиентами — образовательные центры, компании, работающие с недвижимостью, медицинские учреждения, ветеринарные клиники и др. Шаблоны можно настроить под любые нужды, а подготовка занимает несколько минут.

Плюсы:

  • Гибкость.

  • Несколько тарифов на выбор и безлимитные подписки.

  • Техподдержка.

Минусы:

  • Отсутствует возможность создания комплектов документов.

  • Нет возможности задавать вариации в документе.

  • Ограниченные возможности в настройках шаблона.

Все преимущества сервисов подготовки, хранения и подписания документов объединяет в себе инновационный онлайн-конструктор Форма. Здесь вы всегда сможете найти подходящее решение вне зависимости от масштабов и сферы вашего бизнеса. Доступен выпуск ПЭП для подписания документов внутри Конструктора.

Работать в Форме просто:

  1. Настройте шаблоны или выберите готовые.

  2. Ответьте на вопросы и получите готовый документ (или целый комплект документов).

  3. Документ готов — подпишите его и скачайте.

Создание, подписание и хранение документов на одной платформе

Уже сегодня сможете создавать и подписывать документы

Реклама: ООО Конструктор Документов форма, ИНН: 9722071039, erid: LjN8KME4N

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