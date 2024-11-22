10 онлайн-сервисов для быстрого составления документов и оформления договоров

Форма — удобный сервис, с которым можно создавать, подписывать и хранить документы на одной платформе. Решение подходит как для крупных компаний, так и для малого бизнеса и самозанятых.

В базе свыше 500 готовых шаблонов, среди которых — бухгалтерские бланки, агентские договоры, доверенности, договоры купли-продажи и оказания услуг, а также другая документация.

Пользователям доступна настройка шаблонов, запрос данных по ссылке у контрагента для создания документа и подписание по СМС. Есть мобильное приложение для iOS и Android.

Плюсы:

Возможность неограниченного создания шаблонов.

Большая база готовых шаблонов.

Бесплатная настройка шаблонов командой «Формы».

Возможность самостоятельной настройки.

Наличие мобильного приложения.

Юридически значимая подпись (ПЭП) через смс.

Возможность создавать вариации одного и того же шаблона.

Бесплатный пробный период — семь дней.

Минусы:

Из-за большого количества функционала пользователям может потребоваться время, чтобы разобраться во всех возможностях сервиса.

В аккаунт можно добавить неограниченное количество пользователей, работающих с документами.

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