10 онлайн-сервисов для быстрого составления документов и оформления договоров

Doczilla
Цифровая платформа для работы с документами Doczilla подходит для компаний и ИП, физических лиц, самозанятых и государственных учреждений. Подготовка документа занимает несколько минут.
В Doczilla доступно создание документации в различных категориях — договоры (купли-продажи, аренды и другие), доверенности, кадровые, процессуальные и корпоративные документы.
Плюсы:
Большая база шаблонов.
Гарантия качества.
Несколько тарифов на выбор.
Минусы:
Создание документов возможно только с ПК.
В первую очередь ориентирован на юридические отделы крупных компаний.
Форма
Форма — удобный сервис, с которым можно создавать, подписывать и хранить документы на одной платформе. Решение подходит как для крупных компаний, так и для малого бизнеса и самозанятых.
В базе свыше 500 готовых шаблонов, среди которых — бухгалтерские бланки, агентские договоры, доверенности, договоры купли-продажи и оказания услуг, а также другая документация.
Пользователям доступна настройка шаблонов, запрос данных по ссылке у контрагента для создания документа и подписание по СМС. Есть мобильное приложение для iOS и Android.
Плюсы:
Возможность неограниченного создания шаблонов.
Большая база готовых шаблонов.
Бесплатная настройка шаблонов командой «Формы».
Возможность самостоятельной настройки.
Наличие мобильного приложения.
Юридически значимая подпись (ПЭП) через смс.
Возможность создавать вариации одного и того же шаблона.
Бесплатный пробный период — семь дней.
Минусы:
Из-за большого количества функционала пользователям может потребоваться время, чтобы разобраться во всех возможностях сервиса.
В аккаунт можно добавить неограниченное количество пользователей, работающих с документами.
Контур.Эльба
Вообще Контур.Эльба — это сервис для ведения бухгалтерии, который популярен у малого бизнеса. Одно из доступных для пользователей решений — это конструктор, помогающий экономить время на составлении документов.
В Эльбе пользователи могут найти готовые шаблоны или создать новые документы по сделке. Все созданные документы хранятся в облаке, поэтому доступ к ним возможен в любой момент.
Плюсы:
Создание нового документа в два клика.
Бесплатный пробный период — 30 дней.
Минусы:
Небольшая база шаблонов.
МСП.РФ
МСП.РФ — цифровая платформа для поддержки предпринимателей, и среди ее инструментов есть конструктор договоров и документов. В базе свыше 100 шаблонов: доступно создание, хранение и редактирование документов в сфере бухгалтерии, налогообложения, трудовых отношений, оказания услуг, авторского права, охраны труда и т.д.
Для получения полного доступа потребуется сайт Госуслуги. После регистрации через Госуслуги сервис распознает статус пользователя и предложит шаблоны документов, которые актуальны именно для него.
Плюсы:
Актуальные шаблоны.
Постоянное пополнение базы.
Минусы:
Нет возможности гибкой настройки собственных шаблонов.
FreshDoc
FreshDoc — еще один конструктор документов для бизнеса, позиционирующий себя как робот-юрист. Из доступных опций — совместная работа, согласование, поиск документов по атрибутам.
На сервисе собрана обширная база шаблонов — от договоров и исковых заявлений до документов в области защиты персональных данных и интеллектуальной собственности.
Плюсы:
Большая база шаблонов.
Широкий функционал.
Есть демодоступ на семь дней.
Минусы:
Возможность создавать документы только с ПК.
Нет возможности подписания через простую электронную подпись.
OffDoc.ru
Конструктор документов OffDoc.ru подходит для подготовки различных документов, включая договоры купли-продажи и аренды квартиры, договоры купли-продажи земельного участка и нежилого помещения, договоры поставки и заявления на отпуск.
Сервис бесплатный (можно составить и скачать документы), но некоторые условия в документах доступны только по подписке.
Плюсы:
Удобный интерфейс.
Минусы:
Нет возможности настройки и создания документов на основе собственных шаблонов.
Ограниченное количество шаблонов.
В бесплатной версии недоступно сохранение документов в архив.
Создание, подписание и хранение документов на одной платформе
Уже сегодня сможете создавать и подписывать документы
ТурбоКонтракт
Конструктор документов и договоров ТурбоКонтракт — еще один популярный сервис для подготовки, редактирования и хранения документации. Он представляет собой профессиональную облачную систему.
Особенность ТурбоКонтракт заключается в его узкоспециализированности: эта СЭД предназначена именно для создания договоров и других юридически значимых документов, а благодаря работе в облаке обеспечивается надежность и безопасность данных.
Плюсы:
База из более чем 100 готовых шаблонов.
Есть функция защиты от изменений после согласования.
Удобный и простой редактор.
Минусы:
Трудоемкий процесс настройки собственных шаблонов.
Отсутствие мобильного приложения.
КонсультантПлюс
Этот конструктор разработан на базе справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и адаптирован для различных пользователей — бухгалтеров, кадровиков, сотрудников бюджетных учреждений, юристов. В базе несколько десятков типовых шаблонов, причем у каждого договора есть множество вариаций.
В процессе составления договора сервис предупреждает о противоречиях между условиями и помогает устранять несоответствия.
Плюсы:
Есть опция предупреждения об изменениях в законодательстве.
Возможен совместный доступ.
Множество вариаций для каждого договора.
Минусы:
Бесплатный доступ только для пользователей СПС «КонсультантПлюс».
Гарант
Конструктор от еще одной популярной справочно-правовой системы «Гарант». Среди шаблонов можно найти гражданско-правовые и трудовые договоры, исковые заявления, учредительные документы, доверенности, претензии и др.
Конструктор самостоятельно предлагает вопросы с учетом специфики задачи пользователя, а комментарии экспертов помогают избежать ошибок.
Плюсы:
Простой и удобный интерфейс с комментариями экспертов.
Большой выбор форм документов.
Соответствие шаблонов актуальному законодательству.
Минусы:
Ограниченные возможности для индивидуальной настройки.
OkiDoki
OkiDoki позиционируется как сервис для подписания договоров без встреч. Но на OkiDoki можно не только удаленно подписать свой загруженный договор, но и взять готовый шаблон и заполнить его данными конкретной сделки.
Сервис ориентирован на бизнес, который заключает договоры с клиентами — образовательные центры, компании, работающие с недвижимостью, медицинские учреждения, ветеринарные клиники и др. Шаблоны можно настроить под любые нужды, а подготовка занимает несколько минут.
Плюсы:
Гибкость.
Несколько тарифов на выбор и безлимитные подписки.
Техподдержка.
Минусы:
Отсутствует возможность создания комплектов документов.
Нет возможности задавать вариации в документе.
Ограниченные возможности в настройках шаблона.
Все преимущества сервисов подготовки, хранения и подписания документов объединяет в себе инновационный онлайн-конструктор Форма. Здесь вы всегда сможете найти подходящее решение вне зависимости от масштабов и сферы вашего бизнеса. Доступен выпуск ПЭП для подписания документов внутри Конструктора.
Работать в Форме просто:
Настройте шаблоны или выберите готовые.
Ответьте на вопросы и получите готовый документ (или целый комплект документов).
Документ готов — подпишите его и скачайте.
Создание, подписание и хранение документов на одной платформе
Уже сегодня сможете создавать и подписывать документы
Реклама: ООО Конструктор Документов форма, ИНН: 9722071039, erid: LjN8KME4N
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