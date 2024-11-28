Аренда коммерческой недвижимости: что важно учесть при оформлении договора с физлицом

Проще всего снять помещение у юридического лица. Но что делать, если вы нашли идеальный офис, а он оказался в собственности «физика»?

Для начала разделим арендодателей-физлиц на три группы:

Индивидуальный предприниматель. Самозанятый. Физлицо без статуса ИП или самозанятого.

Можно подумать, что первые две категории могут сдавать недвижимость в аренду, ведь они как-то узаконили свой бизнес-статус. Но все не так просто.

Толкование закона дает такие ответы относительно того могут ли они сдавать коммерцию в аренду:

Индивидуальный предприниматель — да, но есть нюансы. Самозанятый — нет, совершенно однозначно. Физлицо без статуса ИП или самозанятого — да, но на свой риск.

Пойдем по порядку и расскажем, какие риски есть при заключении договоров аренды коммерческой недвижимости с физлицами.