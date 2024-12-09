Автоматизация без боли: советы руководителю по подготовке сотрудников к изменениям

Чтобы сотрудники приняли автоматизацию, они должны почувствовать, что это не чужая инициатива, а что-то, в чем они участвуют. Вот ключевые шаги:

1. Расскажите, зачем это нужно.

Объясните, почему компания решилась на автоматизацию:

«Мы хотим освободить вас от рутинных задач, чтобы вы могли заниматься более интересной работой».

«Новая система ускорит процесс согласования, и у вас останется больше времени для выполнения важных задач».

Главное — показать, что автоматизация работает на сотрудников, а не против них.

2. Привлекайте сотрудников к процессу.

Включите команду в работу над изменениями. Например:

Проводите интервью или анкетирования, чтобы выяснить, какие задачи сотрудники хотели бы автоматизировать.

Организуйте мозговые штурмы : «Какие сложности вам хотелось бы устранить?».

Дайте людям возможность тестировать новые инструменты, собирать их обратную связь.

Когда сотрудники участвуют в разработке или внедрении решений, они начинают воспринимать результат как свой продукт. Это снижает сопротивление и повышает вовлеченность.

3. Донесите выгоды до сотрудников.

Расскажите, как автоматизация упростит жизнь:

«Составление договора теперь займет не час, а пять минут».

«Вы больше не будете вручную вводить данные — система сделает это за вас».

«Вам не придется перепечатывать реквизиты контрагентов, потому что они будут сразу внесены в базу».

«Вы сможете уделять больше времени на улучшение взаимоотношений между подразделениями».

4. Проведите работу над устранением страхов сотрудников.

Автоматизация, как и все новое, может вызывать тревогу и даже страх. Важно вовремя узнавать о переживаниях сотрудников и отрабатывать страхи. Например:

Проведите обучающий семинар, на котором сотрудники узнают о том, что автоматизация не отберет у них рабочее место .

Устройте тимбилдинг , чтобы улучшить коммуникацию внутри коллектива.

Найдите «амбассадоров» автоматизации, которые смогут рассказывать сотрудникам о преимуществах и поддерживать коллектив «изнутри».

5. Организуйте обучение.

Обучение помогает снять страх перед новыми инструментами. Организуйте:

Тренинги, где сотрудники смогут на практике освоить новые системы.

Простые инструкции для повседневного использования.

Группу наставников, которые смогут поддерживать коллег на этапе адаптации.

6. Делитесь успехами.

Покажите, как автоматизация уже улучшает процессы. Например:

«После внедрения CRM мы стали тратить на обработку заявок в два раза меньше времени».

«С сервисами «Формы» Наша Марина теперь создает договор за три минуты, а раньше это занимало полчаса».

Перемены пугают, но они неизбежны. Чтобы автоматизация принесла пользу, важно вовлечь сотрудников в процесс, объяснить им ее цели и показать преимущества. Ваши честность и открытость помогут создать доверие, а вовлечение команды сделает процесс более эффективным.

Помните, автоматизация — это не про увольнения. Это про освобождение от рутинных задач, возможности для роста и развитие компании. А главное — это про людей. Ведь именно они делают бизнес успешным.

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