4 типичных проблемы автоматизации юридического отдела в крупных компаниях

Автоматизация снижает издержки, способствует развитию бизнеса и делает работу юристов проще и легче. Но только сами сотрудники юридических отделов часто сопротивляются изменениям, особенно на начальном этапе. Проблема распространенная, причем не только среди представителей юридической профессии. Однако, из-за консерватизма юридической отрасли сопротивление новым технологиям среди юристов проявляется особенно ярко.

Причин здесь несколько. Достаточно часто сотрудники не понимают ценности нововведений. Распространенный аргумент: если юридическая служба компании и так хорошо работает, зачем что-то менять? Кроме того, юристы часто настороженно относятся к нововведениям из-за боязни, что они приведут к усложнению работы, а для освоения нового программного обеспечения придется тратить время на учебу.

Как решить проблему? Чтобы избежать недовольства коллектива, важно подготовить сотрудников к изменениям: рассказать, какие проблемы решит автоматизация, как она отразится на работе каждого специалиста и какие выгоды он получит.

Еще на подготовительном этапе рекомендуется выяснить у сотрудников, какие процессы занимают больше всего времени и что именно вызывает трудности.

В этом случае автоматизация будет восприниматься не как бессмысленная идея руководства, а как реакция на запрос юридической службы компании.