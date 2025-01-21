Как правильно заключить договор с самозанятым в 2025 году

Нужно ли заключать договор с самозанятым
При работе с самозанятым оформляют договор ГПХ. Договор позволяет зафиксировать, кто и что делает, а также какие суммы и когда выплачиваются. Это помогает сторонам в защите их интересов. Например, если заказчик решит не платить, самозанятый имеет право обратиться в суд для получения средств. И наоборот: заказчик может взыскать с исполнителя штраф за несоблюдение сроков.
В договоре также прописывают, что должен сделать исполнитель. Если заказчик требует от исполнителя выполнить дополнительную задачу, тот может отказаться, ссылаясь на контракт.
Например, самозанятый делает ремонт в помещении. Если заказчик потребует оказать дополнительные услуги, например, вывезти мусор, доставить мебель или установить ее, эти задачи оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно. То есть в любых спорных ситуациях можно указать на пункты в договоре.
Риски компании при неправильном составлении договора
Перед компанией стоит задача разработать контракт таким образом, чтобы минимизировать все риски, связанные с оказанием услуг самозанятым. Эти риски можно разделить на две категории:
Обычные риски — могут возникнуть в любом соглашении, такие как задержки в исполнении условий договора, недобросовестное качество услуг, невыплата денежных средств и т. д.
Специфические риски — возникают именно при работе с плательщиками НПД. Они заключаются в том, что исполнителя могут классифицировать не как самозанятого, а как обычное физлицо или вовсе переквалифицировать отношения в трудовые.
Тогда заказчику нужно будет уплатить страховые взносы и НДФЛ. За уклонение от заключения трудового договора также возможен штраф — его размер указан в ст. 5.27 КоАП.
Самозанятые, с которым компания не может сотрудничать
Компания может сотрудничать не со всеми самозанятыми. С кем сотрудничать нельзя:
С бывшими работниками, если после их увольнения не прошло два года.
С работниками, у которых заключен трудовой договор с данной компанией.
Если у компании подписан договор с ИП, который позже стал самозанятым, перезаключение контракта не требуется. Можно оформить допсоглашение, в котором прописывают, что исполнитель — плательщик НПД. Новый договор нужно составлять в случае изменения условий работы с ИП.
Перед подписанием договора важно выяснить, имеет ли данное лицо право применять НПД в своей деятельности.
Нельзя применять НПД:
при перепродажах товаров и имущественных прав;
при продажах товаров, требующих акциза или маркировки;
при добыче или продаже полезных ископаемых;
если есть работники, которые оформлены по ТК;
при оказании посреднических услуг;
при доставке товаров с последующим приемом платежей в интересах третьих лиц (исключение — если плательщик НПД при оказании услуг по доставке применяет зарегистрированную продавцом товаров кассовую технику).
Как правильно заключить договор с самозанятым в 2025 году
Основной закон, регулирующий работу самозанятых, — закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. При оформлении договоров с налогоплательщиками НПД, также следует руководствоваться положениями 1 и 2 частей ГК. Дополнительные разъяснения по отдельным вопросам даны в письмах ФНС и Минфина.
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Определите статус исполнителя
При оформлении договора ГПХ важно, чтобы в документе было четко прописано, что исполнитель зарегистрирован как плательщик НПД.
Рекомендуемая формулировка: «Исполнитель зарегистрирован в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход».
Условие о предоставлении справки НПД от самозанятого
В договор следует включить условие о необходимости предоставления справки о регистрации физлица в качестве налогоплательщика НПД. Указанная справка будет служить подтверждением того, что оплата была произведена в рамках договора с самозанятым.
«Исполнитель обязуется предоставить справку для подтверждения, что он имеет право по Закону № 422-ФЗ использовать систему налогообложения НПД. Если право на применение НПД будет утрачено в процессе выполнения работ/услуг, исполнитель должен сообщить об этом заказчику и вернуть ему сумму НДФЛ, которую тот перечислит в бюджет, как налоговый агент, и сумму страховых взносов».
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Проверьте, чтобы в договоре ГПХ не было признаков трудового договора
Договор ГПХ не должен содержать признаков, присущих трудовым отношениям. В документе следует избегать формулировок, терминов или выражений, которые типичны для трудового договора. Иначе при проверке соглашение может быть признано трудовым, что приведет к доначислениям налогов, взносов и пеней.
Нельзя прописывать такие формулировки: «Начало работы исполнителя — с 9:00» или «Исполнитель несет материальную ответственность за предоставленные ему инструменты».
Это недопустимо, так как устанавливается фиксированное рабочее время, материальная ответственность и используются термины, характерные для трудовых отношений. Налоговые органы могут посчитать такие отношения трудовыми. Правильно — не указывать конкретное время, предоставить исполнителю право самостоятельно определять график выполнения услуг. Также самозанятому нельзя безвозмездно предоставлять оборудование и инструменты для работы.
Что нельзя прописывать в договоре:
Упоминать трудовые обязанности и функции.
Перерывы, рабочие часы, необходимость соблюдения правил трудового распорядка и дисциплины.
Что оплата производится два раза в месяц.
Такие слова, как зарплата, работник, работодатель, трудовые функции, рабочие часы и другие из трудового договора.
Как нужно составить договор:
Укажите конкретные работы или услуги. Например, заказчик нанимает самозанятого для установки окон, в договоре прописывает: «Исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить услуги: установка 4-х окон в офисе. В установку входит: установка рам, стеклопакетов, подоконников, наличников».
Исполнитель работает в удобное для себя время, главное — уложиться в сроки, установленные в контракте.
Оплата производится на основании актов, подписанных обеими сторонами.
Самозанятый выполняет заказ, используя свои собственные ресурсы и инструменты, хотя могут быть исключения в зависимости от характера соглашения.
Исполнитель согласен качественно выполнять задания заказчика, указанные в контракте, а заказчик обязуется принять и оплатить их.
Пропишите в договоре необходимость предоставить подтверждающие документы
Заказчику нужно получить от самозанятого документы, подтверждающие выполнение обязательств — чек и акт выполненных работ. Эти документы помогут заказчику обосновать расходы по сделке с самозанятым и зафиксировать дату и факт выполнения работ.
Акт можно составить в произвольной форме. В нем указывают реквизиты сторон, дату оформления договора и его номер. Также следует перечислить, какие работы передаются подрядчиком и принимаются заказчиком. В документе устанавливают стоимость работ, возможные замечания к их качеству, если таковые имеются. В конце акта должны стоять подписи как заказчика, так и исполнителя.
То, что самозанятый должен предоставить акт о выполнении работ и чек, нужно прописать в договоре. Например, так:
«Исполнитель, предоставляющий услуги как плательщик НПД, при получении вознаграждения отправляет заказчику чек, созданный в приложении «Мой налог». Услуги / работы считаются выполненными после того, как акт приема-передачи будет подписан заказчиком и исполнителем».
Чек служит подтверждением получения вознаграждения от заказчика (ч. 1 ст. 14 закона № 422-ФЗ). Самозанятый фиксирует выполненные услуги в приложении «Мой налог», указывает размер вознаграждения и формирует чек на оплату, который отдает заказчику.
Что нужно указать в договоре ГПХ
Мы рассмотрели главные нюансы при составлении договора. Также в договоре прописывают:
Дату оформления.
Информацию о компании и плательщике НПД.
Какую работу / услугу выполняет исполнитель, в какие сроки, сумму вознаграждения.
Порядок оказания услуг, требования к качеству.
Условия оплаты — сумма вознаграждения, сроки поступления, наличный или безналичный расчет.
Порядок передачи и приемки выполненных работ / услуг.
Права и обязанности обеих сторон.
Ответственность за несоблюдение условий, указанных в договоре.
Правила внесения изменений в договор.
Возможные варианты урегулирования конфликтных ситуаций.
Контактные данные и реквизиты сторон.
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