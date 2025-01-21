Как правильно заключить договор с самозанятым в 2025 году

При работе с самозанятым оформляют договор ГПХ. Договор позволяет зафиксировать, кто и что делает, а также какие суммы и когда выплачиваются. Это помогает сторонам в защите их интересов. Например, если заказчик решит не платить, самозанятый имеет право обратиться в суд для получения средств. И наоборот: заказчик может взыскать с исполнителя штраф за несоблюдение сроков.

В договоре также прописывают, что должен сделать исполнитель. Если заказчик требует от исполнителя выполнить дополнительную задачу, тот может отказаться, ссылаясь на контракт.

Например, самозанятый делает ремонт в помещении. Если заказчик потребует оказать дополнительные услуги, например, вывезти мусор, доставить мебель или установить ее, эти задачи оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно. То есть в любых спорных ситуациях можно указать на пункты в договоре.