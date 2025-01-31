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Самозанятые

Налоговая пришла с проверкой: что нужно предусмотреть в договоре с самозанятым, чтобы не попасть под трудовые отношения

Невероятно, но факт: в 2024 году взносы самозанятых в бюджет приблизились к 100 млрд рублей, а общее количество пользователей налогового режима превысило 12 млн с общей суммой выручки 2 трлн рублей! Звучит как успешный успех, не так ли? 

Но 2024 запомнился еще и тем, что по всей стране прокатилась череда проверок ФНС и трудовой инспекции. Их цель — переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые. Ситуация для бизнеса крайне неприятная, ведь риск оплатить НДФЛ и страховые взносы за весь период сотрудничества с самозанятым — это не шутки. 

Как не нарваться на подмену трудовых отношений

Трудовые отношения имеют определенные признаки, которые и отличают их от гражданско-правовых:

  • исполнение трудовой функции согласно штатному расписанию;

  • установление рабочего времени и его учет;

  • регулярность отношений и их длительность;

  • непрерывность процесса;

  • установление фиксированной заработной платы;

  • обеспечение условий труда;

  • предоставление гарантий и компенсаций (больничные, отпуска и т.п.);

  • предоставление работодателем средств производства;

  • присутствие на рабочем месте (критерий формально не обязательный, но для дифференциации с ГПХ важный).

Как делать не надо

Расскажем об одном из фитнес-клубов, тренерский состав которого оформили в качестве самозанятых. После проверки ФНС были выявлены нарушения, выписан штраф и дело перешло в суд. Суд выявил, что:

  • договоры, заключенные между клубом и тренерами, не содержали условий о фиксированной стоимости и сроке оказания услуг;

  • функции тренеров относились к виду деятельности клуба, для осуществления которой необходим соответствующий штат работников;

  • тренеры не несли каких-либо расходов, связанных с проведением тренировок;

  • сведений о том, что привлеченные физические лица оказывали услуги кому-либо, кроме клуба, не было представлено;

  • фитнес-тренеры проводили групповые и персональные занятия с клиентами клуба;

  • клиенты осуществляли оплату клубу, который на регулярной основе производил выплаты фитнес-тренерам; 

  • регистрация тренеров в качестве самозанятых была осуществлена непосредственно до заключения договоров с клубом.

Рассматривая дело, суд поддержал позицию ФНС, утвердил возложенный на фитнес-клуб штраф и указал, что если в потенциальных договорных отношениях присутствуют описанные выше признаки, то стоит оформить трудовой договор. 

К слову, штрафы за обход трудовых отношений чувствительные:

  • от 50 000 до 100 000 руб. для организаций;

  • от 10 000 до 20 000 руб. для должностных лиц;

  • от 5 000 до 10 000 руб. для ИП.

И не забываем и о штрафе в размере 40% от суммы неоплаченного в срок налога, а также куче отчетности в налоговую, ПФР, ФСС и Росстат. Так что при схеме с самозанятостью риски переквалификации и доначисления налогов весьма высокие.

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Как правильно заключить договор с самозанятым

  • Прямо укажите на применение исполнителем НПД.

Предусмотрите обязанность самозанятого предоставлять чек по каждой оплате и сообщать заказчику о факте прекращения использования специального налогового режима. За неисполнение этих обязанностей установите штрафные санкции. 

  • Избегайте терминов из трудового законодательства.

Ошибка смешная, вот только от последствий не до смеха. Чаще всего подобная ошибка возникает при попытке переделать трудовой договор в ГПХ. Лучше составить договор с самозанятым с нуля или взять за образец договор подряда/оказания услуг. А если в договоре ГПХ стороны обозначены как «работник» и «работодатель», вознаграждение как «оплата труда» или «заработная плата», указаны «должностные обязанности», то переквалификации не стоит удивляться. 

  • При длительных отношениях сделайте выбор в пользу рамочного формата соглашения.

Формат НПД больше подходит для проектного сотрудничества, хотя прямого запрета на долгосрочные отношения нет. Главное — избегать совпадения предмета договора с основным видом деятельности компании. Например, если компания оказывает бухгалтерские услуги, то сотрудничать на долгосрочной основе с бухгалтерами по договору ГПХ не стоит.

  • Сроки и порядок оплаты вознаграждения.

Вознаграждение должно рассчитываться от фактического объема работ/услуг, предоставленных по договору. Не рекомендуется каждый месяц начислять одинаковые суммы. И точно не стоит делать оплату по принципам, схожим с зарплатой работников. Также по договору ГПХ нельзя оплачивать командировочные расходы, премии, больничные, отпускные — это все признаки трудовых отношений. 

  • Количество самозанятых и их доход.

С февраля 2024 года действует приказ Минтруда № 40н, в котором определены признаки, косвенно указывающие на незаконное сотрудничество с плательщиками НПД:

  • Массовое привлечение самозанятых. Например, за 12 месяцев компания заключила договоры более, чем с 10 самозанятыми.

  • Превышение условного «лимита» по доходам. Например, среднемесячный доход каждого самозанятого составляет более 20 000 руб.

  • Превышение условного «лимита» по продолжительности работы. Например, средняя продолжительность работы каждого самозанятого составляет более трех месяцев за 12 месяцев.

Если не нарушать эти принципы, то риск переквалификации отношений в трудовые снижается. 

Так что самозанятость — это отличный и удобный механизм сотрудничества. При грамотном составлении договора риски вообще сводятся к нулю. Чтобы избежать ошибок и иметь возможность быстро оформлять корректные договоры с самозанятыми, можно полностью автоматизировать этот процесс. 

Сделать это можно при помощи электронных сервисов. Вариантов таких сервисов много, например, конструктор документов Форма.

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