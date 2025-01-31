Налоговая пришла с проверкой: что нужно предусмотреть в договоре с самозанятым, чтобы не попасть под трудовые отношения

Но 2024 запомнился еще и тем, что по всей стране прокатилась череда проверок ФНС и трудовой инспекции. Их цель — переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые. Ситуация для бизнеса крайне неприятная, ведь риск оплатить НДФЛ и страховые взносы за весь период сотрудничества с самозанятым — это не шутки.
Как не нарваться на подмену трудовых отношений
Трудовые отношения имеют определенные признаки, которые и отличают их от гражданско-правовых:
исполнение трудовой функции согласно штатному расписанию;
установление рабочего времени и его учет;
регулярность отношений и их длительность;
непрерывность процесса;
установление фиксированной заработной платы;
обеспечение условий труда;
предоставление гарантий и компенсаций (больничные, отпуска и т.п.);
предоставление работодателем средств производства;
присутствие на рабочем месте (критерий формально не обязательный, но для дифференциации с ГПХ важный).
Как делать не надо
Расскажем об одном из фитнес-клубов, тренерский состав которого оформили в качестве самозанятых. После проверки ФНС были выявлены нарушения, выписан штраф и дело перешло в суд. Суд выявил, что:
договоры, заключенные между клубом и тренерами, не содержали условий о фиксированной стоимости и сроке оказания услуг;
функции тренеров относились к виду деятельности клуба, для осуществления которой необходим соответствующий штат работников;
тренеры не несли каких-либо расходов, связанных с проведением тренировок;
сведений о том, что привлеченные физические лица оказывали услуги кому-либо, кроме клуба, не было представлено;
фитнес-тренеры проводили групповые и персональные занятия с клиентами клуба;
клиенты осуществляли оплату клубу, который на регулярной основе производил выплаты фитнес-тренерам;
регистрация тренеров в качестве самозанятых была осуществлена непосредственно до заключения договоров с клубом.
Рассматривая дело, суд поддержал позицию ФНС, утвердил возложенный на фитнес-клуб штраф и указал, что если в потенциальных договорных отношениях присутствуют описанные выше признаки, то стоит оформить трудовой договор.
К слову, штрафы за обход трудовых отношений чувствительные:
от 50 000 до 100 000 руб. для организаций;
от 10 000 до 20 000 руб. для должностных лиц;
от 5 000 до 10 000 руб. для ИП.
И не забываем и о штрафе в размере 40% от суммы неоплаченного в срок налога, а также куче отчетности в налоговую, ПФР, ФСС и Росстат. Так что при схеме с самозанятостью риски переквалификации и доначисления налогов весьма высокие.
Онлайн конструктор документов, который ускорит сделку в 3 раза
Для тех, кто заполняет много документов. Заполняйте договоры, счета, акты, приложения и иные документы меньше чем за минуту
Как правильно заключить договор с самозанятым
Прямо укажите на применение исполнителем НПД.
Предусмотрите обязанность самозанятого предоставлять чек по каждой оплате и сообщать заказчику о факте прекращения использования специального налогового режима. За неисполнение этих обязанностей установите штрафные санкции.
Избегайте терминов из трудового законодательства.
Ошибка смешная, вот только от последствий не до смеха. Чаще всего подобная ошибка возникает при попытке переделать трудовой договор в ГПХ. Лучше составить договор с самозанятым с нуля или взять за образец договор подряда/оказания услуг. А если в договоре ГПХ стороны обозначены как «работник» и «работодатель», вознаграждение как «оплата труда» или «заработная плата», указаны «должностные обязанности», то переквалификации не стоит удивляться.
При длительных отношениях сделайте выбор в пользу рамочного формата соглашения.
Формат НПД больше подходит для проектного сотрудничества, хотя прямого запрета на долгосрочные отношения нет. Главное — избегать совпадения предмета договора с основным видом деятельности компании. Например, если компания оказывает бухгалтерские услуги, то сотрудничать на долгосрочной основе с бухгалтерами по договору ГПХ не стоит.
Сроки и порядок оплаты вознаграждения.
Вознаграждение должно рассчитываться от фактического объема работ/услуг, предоставленных по договору. Не рекомендуется каждый месяц начислять одинаковые суммы. И точно не стоит делать оплату по принципам, схожим с зарплатой работников. Также по договору ГПХ нельзя оплачивать командировочные расходы, премии, больничные, отпускные — это все признаки трудовых отношений.
Количество самозанятых и их доход.
С февраля 2024 года действует приказ Минтруда № 40н, в котором определены признаки, косвенно указывающие на незаконное сотрудничество с плательщиками НПД:
Массовое привлечение самозанятых. Например, за 12 месяцев компания заключила договоры более, чем с 10 самозанятыми.
Превышение условного «лимита» по доходам. Например, среднемесячный доход каждого самозанятого составляет более 20 000 руб.
Превышение условного «лимита» по продолжительности работы. Например, средняя продолжительность работы каждого самозанятого составляет более трех месяцев за 12 месяцев.
Если не нарушать эти принципы, то риск переквалификации отношений в трудовые снижается.
Так что самозанятость — это отличный и удобный механизм сотрудничества. При грамотном составлении договора риски вообще сводятся к нулю. Чтобы избежать ошибок и иметь возможность быстро оформлять корректные договоры с самозанятыми, можно полностью автоматизировать этот процесс.
Сделать это можно при помощи электронных сервисов. Вариантов таких сервисов много, например, конструктор документов Форма.
Онлайн-конструктор Форма экономит время на работе с документами и снижает риски совершения ошибок. В Форме можно создавать целые комплекты документов, дистанционно подписывать их и хранить прямо в программе.
Онлайн конструктор документов, который ускорит сделку в 3 раза
Для тех, кто заполняет много документов. Заполняйте договоры, счета, акты, приложения и иные документы меньше чем за минуту
Реклама: ООО Конструктор Документов форма, ИНН: 9722071039, erid: 2W5zFGngH7W
Начать дискуссию