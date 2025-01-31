Налоговая пришла с проверкой: что нужно предусмотреть в договоре с самозанятым, чтобы не попасть под трудовые отношения

Прямо укажите на применение исполнителем НПД.

Предусмотрите обязанность самозанятого предоставлять чек по каждой оплате и сообщать заказчику о факте прекращения использования специального налогового режима. За неисполнение этих обязанностей установите штрафные санкции.

Избегайте терминов из трудового законодательства.

Ошибка смешная, вот только от последствий не до смеха. Чаще всего подобная ошибка возникает при попытке переделать трудовой договор в ГПХ. Лучше составить договор с самозанятым с нуля или взять за образец договор подряда/оказания услуг. А если в договоре ГПХ стороны обозначены как «работник» и «работодатель», вознаграждение как «оплата труда» или «заработная плата», указаны «должностные обязанности», то переквалификации не стоит удивляться.

При длительных отношениях сделайте выбор в пользу рамочного формата соглашения.

Формат НПД больше подходит для проектного сотрудничества, хотя прямого запрета на долгосрочные отношения нет. Главное — избегать совпадения предмета договора с основным видом деятельности компании. Например, если компания оказывает бухгалтерские услуги, то сотрудничать на долгосрочной основе с бухгалтерами по договору ГПХ не стоит.

Сроки и порядок оплаты вознаграждения.

Вознаграждение должно рассчитываться от фактического объема работ/услуг, предоставленных по договору. Не рекомендуется каждый месяц начислять одинаковые суммы. И точно не стоит делать оплату по принципам, схожим с зарплатой работников. Также по договору ГПХ нельзя оплачивать командировочные расходы, премии, больничные, отпускные — это все признаки трудовых отношений.

Количество самозанятых и их доход.

С февраля 2024 года действует приказ Минтруда № 40н, в котором определены признаки, косвенно указывающие на незаконное сотрудничество с плательщиками НПД:

Массовое привлечение самозанятых. Например, за 12 месяцев компания заключила договоры более, чем с 10 самозанятыми.

Превышение условного «лимита» по доходам. Например, среднемесячный доход каждого самозанятого составляет более 20 000 руб.

Превышение условного «лимита» по продолжительности работы. Например, средняя продолжительность работы каждого самозанятого составляет более трех месяцев за 12 месяцев.

Если не нарушать эти принципы, то риск переквалификации отношений в трудовые снижается.

Так что самозанятость — это отличный и удобный механизм сотрудничества. При грамотном составлении договора риски вообще сводятся к нулю. Чтобы избежать ошибок и иметь возможность быстро оформлять корректные договоры с самозанятыми, можно полностью автоматизировать этот процесс.

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