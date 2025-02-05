Советы предпринимателю: что должно быть на сайте в 2025 году

Знакомьтесь, Василий — осмотрительный предприниматель. Он заказал разработку сайта компании, и ему как раз скинули итоговый результат для проверки. Вместе с Василием мы пройдем весь клиентский путь и посмотрим, что должно быть размещено на сайте.
Cookie и рекомендательные технологии
Сразу при открытии сайта внизу страницы всплывает ненавязчивое уведомление про какие-то cookie и рекомендательные технологии. Василий негодует: потенциальный клиент только зашел на страницу, а его внимание уже отвлекают! Надо срочно попросить убрать все отвлекающие факторы.
Можно ли убрать все всплывающие окна и предупреждения? Никак нет! Cookie — фрагменты данных, которые содержат информацию о посетителе сайта и его действиях. Эти данные нужны для идентификации пользователя и сохранения выбранных им настоек при повторном визите, адаптации сайта, персонализации рекламы, оптимизации работы сайта.
Об использовании cookie пользователя в обязательном порядке нужно предупреждать, ведь они позволяют сайту идентифицировать пользователя. Порядок работы с cookie должен быть прописан в отдельном документе. Чаще всего это политика конфиденциальности.
Что касается рекомендательных технологий и метрик, без которых не обходится в наше время ни один сайт, то о них тоже нужно предупреждать пользователя. А ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» обязывает владельца сайта еще и разместить на сайте документ, устанавливающий правила применения рекомендательных технологий.
Так что уведомление пользователя о cookie и метриках нужно сделать обязательно. И хотя штрафов пока нет, но в случае выявления или жалоб пользователей придет сначала уведомление Роскомнадзора об исправлении нарушений, а потом требование, за неисполнение которого сайт подлежит блокировке, что даже хуже, чем штраф.
Принадлежность сайта
После согласия на применение cookie и рекомендательных технологий, Василий осматривает сайт. Ну какова красота! И внизу страницы, в так называемом «подвале», наш герой гордо читает название, реквизиты и контактные данные своей компании. Приятно быть владельцем, тут у нашего героя замечаний нет. Да и требования закона выполнены: ФЗ «Об информации» предусматривает, что владелец сайта обязан разместить информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты или форму связи.
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Работа с персональными данными
Новая волна недовольства накрыла Василия, когда он добрался до формы заявок. Поля в форме стандартные: имя, телефон или e-mail. Чем же недоволен предприниматель? Тем, что прежде чем клиент нажмет на кнопку и отправит свои данные, ему нужно активировать несколько галочек в чекбоксах. А ведь это снова лишние клики и отвлечение внимания пользователя!
Но это все нужно для соблюдения требований закона. Сперва нужно отметить согласие на обработку персональных данных и принятие политики конфиденциальности сайта. Эти документы должны соответствовать ФЗ «О персональных данных».
Размер штрафов за сбор персональных данных без соответствующего согласия или незаконную трансграничную передачу (которая в России ограничена и находится под пристальным надзором) достигает 500 000 рублей.
Согласие на рекламные рассылки
Есть еще вторая галочка, отвечающая за согласие на рекламные рассылки. В необходимости рассылок Василий не сомневается, а вот в необходимости отдельного согласия — да. Может быть, стоит это согласие объединить с предыдущими или предустановить? Не рекомендуем.
Суды не раз указывали, что при получении согласия абоненту должна быть предоставлена возможность изначально отказаться от получения рекламных рассылок, а сама форма согласия должна говорить о том, что абонент прямо выражает согласие на получение рекламы.
Подписываясь на рассылку, пользователь должен точно понимать, что речь идет о рекламной рассылке. А еще сайт должен технически зафиксировать выражение пользователем активного согласия. Предустанавливать галочки не стоит именно по этой причине.
Риски в этой части особенно высокие, т.к. рекламные рассылки могут разозлить пользователя и побудить его подать жалобу, а штрафы за нарушения составляют от 100 000 до 500 000 рублей.
Оферта
Сделки в интернете обычно заключаются по системе «оферта–акцепт». В оферте продавец прописывает предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность и другие условия сотрудничества. Пользователь активным действием акцептует оферту, и сделка считается заключенной.
А если ваши отношения с пользователем требуют согласования индивидуального договора, то воспользуйтесь «Формой». Этот автоматизированный конструктор документов подойдет для работы:
фотографов: подписывайте договоры с заказчиками без лишних хлопот;
логистических компаний: дайте возможность клиентам в несколько кликов заключать полноценный договор;
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