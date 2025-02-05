Советы предпринимателю: что должно быть на сайте в 2025 году

Сразу при открытии сайта внизу страницы всплывает ненавязчивое уведомление про какие-то cookie и рекомендательные технологии. Василий негодует: потенциальный клиент только зашел на страницу, а его внимание уже отвлекают! Надо срочно попросить убрать все отвлекающие факторы.

Можно ли убрать все всплывающие окна и предупреждения? Никак нет! Cookie — фрагменты данных, которые содержат информацию о посетителе сайта и его действиях. Эти данные нужны для идентификации пользователя и сохранения выбранных им настоек при повторном визите, адаптации сайта, персонализации рекламы, оптимизации работы сайта.

Об использовании cookie пользователя в обязательном порядке нужно предупреждать, ведь они позволяют сайту идентифицировать пользователя. Порядок работы с cookie должен быть прописан в отдельном документе. Чаще всего это политика конфиденциальности.

Что касается рекомендательных технологий и метрик, без которых не обходится в наше время ни один сайт, то о них тоже нужно предупреждать пользователя. А ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» обязывает владельца сайта еще и разместить на сайте документ, устанавливающий правила применения рекомендательных технологий.

Так что уведомление пользователя о cookie и метриках нужно сделать обязательно. И хотя штрафов пока нет, но в случае выявления или жалоб пользователей придет сначала уведомление Роскомнадзора об исправлении нарушений, а потом требование, за неисполнение которого сайт подлежит блокировке, что даже хуже, чем штраф.