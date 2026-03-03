Заменили в компании в сфере детского образования и туризма печать тысячи бумажек на электронные документы, подписанные с использованием ПЭП

Компания “Спорт.Дети” уже несколько лет организовывает спортивные сборы и выезды для детей 7-17 лет в каникулярное время. В учебные периоды проводят индивидуальные тренировки и однодневные спортивные мероприятия для дополнительного развития навыков юных спортсменов.

*Все имена и названия заменены на выдуманные, но история клиента реальная.

Собственники бизнеса решили пойти дальше и организовали дополнительное бизнес-направление — индивидуальные туристические поездки для родителей. Пока их дети пристроены на спортивных сборах, для родителей разработали авторские туры под разные бюджеты и направления. В дальнейшем планируется организовывать и семейные туры с детьми, и полноценное развитие туристического направления в отдельное бизнес-направление.

С появлением нового вида деятельности компании рос объем документов. В DataDoc за помощью пришла Анна, помощник руководителя компании. Основной запрос был не только автоматизировать процесс формирования документов, но и разделить документооборот под два бизнес-направления: детское образование и туризм.

Кроме этого была задача минимизировать печать документов в бумажном виде, так как в туристических путевках их слишком много — договор на оказание услуг, ваучеры на поездку, страховки, согласие на обработку персональных данных и так далее. Поэтому Анну заинтересовала возможность подписания документов с помощью простой электронной подписью (ПЭП).

Рассказываем, как оперативно наладили автоматизацию документооборота и упростили подписание всех документов за счёт использования ПЭП внутри конструктора DataDoc.