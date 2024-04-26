7 типичных ошибок, которые допускают в стритфуд

Стритфуд — динамично развивающийся сегмент рынка общепита, популярный как у начинающих предпринимателей, так и у опытных рестораторов. Однако и здесь есть свои подводные камни. Разберем 7 главных ошибок, которые допускают владельцы стритфуда, и расскажем, какие из них можно избежать с помощью системы автоматизации кафе Fusion POS.

Стритфуд — это направление в сфере быстрого питания, которое предполагает производство и продажу блюд, которые удобно есть на ходу: бургеров, шаурмы, хот-догов, блинов, сэндвичей, снеков.

Стритфуд отличается от фастфуда тем, что в нем акцент делается на уличную еду, которую можно съесть во время прогулки, тогда как второй термин описывает всю сферу быстрого питания.

Ошибка 1. Игнорирование расчета финансовой модели

Многие начинающие предприниматели, как только загорелись идеей открыть точку стритфуда, сразу приступают к поиску помещения и найму персонала. А экономику проекта они предварительно не просчитали. Однако без четкого понимания всех статей расходов и планируемой выручки высок риск быстро уйти в минус.

Чтобы избежать этого, важно еще на старте:

Оценить стоимость аренды, ремонта и оборудования помещения.

Рассчитать себестоимость блюд и заложить сезонные колебания цен на продукты.

Спрогнозировать фонд оплаты труда с учетом всех налогов.

Определить планируемую выручку исходя из среднего чека и клиентопотока.

Заложить в бюджет затраты на маркетинг, коммунальные платежи и прочие расходы.

Все эти данные должны быть сведены в единую финансовую модель, чтобы увидеть, когда бизнес выйдет на самоокупаемость и какую прибыль сможет приносить.

Если цифры получаются слишком оптимистичными, лучше перепроверить расчеты с учетом возможных рисков. Неплохо также проконсультироваться с опытным рестораном по своей концепции.

Ошибка 2. Непродуманное меню

В стремлении удивить гостей некоторые рестораторы включают в меню стритфуда множество разнообразных блюд от бургеров до роллов. Однако широкая матрица приводит:

к увеличению количества необходимых ингредиентов и усложнению складского учета;

к повышению требований к навыкам и скорости персонала;

к риску снижения качества блюд из-за большого ассортимента.

Оптимально, когда меню стритфуда сфокусировано на одном ключевом продукте (бургеры, шаверма, такос и т.д.), в приготовлении которого вы становитесь экспертами.

Это не значит, что нужно отказаться от дополнительных позиций. Но они не должны доминировать в ассортименте и усложнять работу кухни.

При введении новых блюд важно протестировать их сначала в формате дегустации и собрать обратную связь от гостей. И даже после полноценного запуска следить не только за продажами, но и за тем, не снижает ли новинка общую маржинальность.

Ошибка 3. Экономия на автоматизации учета

Многие начинающие рестораторы пытаются на старте вести складской и финансовый учет вручную в Excel, постоянно откладывая внедрение системы автоматизации на потом. Это приводит к:

сложности отслеживания остатков продуктов и своевременного дозаказа;

возможным злоупотреблениям со стороны персонала из-за недостатка контроля;

проблемам со сведением баланса и расчетом финансовых показателей;

незаметным поначалу, но существенным потерям денег.

Даже если у вас всего одна точка стритфуда, автоматизация должна быть приоритетом с самого начала. Современные системы, такие как Fusion POS, не требуют больших вложений. Минимальный набор оборудования — это планшет и касса, а доступ ко всем базовым функциям вы получаете даже на самом простом тарифном плане — Лайт.

С Fusion POS вы сможете: Видеть актуальные остатки продуктов и получать уведомления о необходимости закупки.

Отслеживать продажи и динамику выручки в реальном времени.

Автоматически списывать ингредиенты по факту продаж блюд.

Пресекать злоупотребления персонала благодаря строгому учету.

Удобно вести финансовый и управленческий учет. А круглосуточная бесплатная техподдержка Fusion POS поможет быстро решить любые вопросы. Такого уровня сервиса нет у большинства других систем автоматизации. Попробовать бесплатно

Ошибка 4. Экономия на визуальной составляющей бизнеса

Первое впечатление о стритфуде во многом формируется за счет внешнего вида точки продаж, упаковки, формы персонала. Поэтому экономия на дизайне брендинга и оформлении локации — серьезный просчет. Даже при небольшом бюджете важно:

Разработать привлекательный и запоминающийся логотип, цветовую гамму, шрифты.

Стилизовать меню, упаковку, вывеску, форму сотрудников в едином ключе.

Использовать в оформлении цвета, вызывающие аппетит, и соответствующие концепции.

Продумать «фишки», создающие особую атмосферу — например, декор.

Все эти детали работают на создание цельного образа бренда, повышают лояльность гостей и их желание рекомендовать вас знакомым. Если нет уверенности в собственных силах, лучше обратиться к профессиональным дизайнерам и маркетологам.

Ошибка 5. Недооценка важности маркетинга

Распространенное заблуждение среди начинающих рестораторов — вера в то, что вкусный продукт не нуждается в дополнительном продвижении. Дескать, сарафанное радио само сделает свое дело. Однако даже самой уникальной точке стритфуда нужен комплексный маркетинг, особенно на старте.

Важно громко заявить о себе по всем доступным каналам:

Организовать пробные дегустации продукта в проходных местах.

Договориться с местными блогерами о постах и сторис.

Устроить розыгрыши, викторины, квесты с призами за посещение.

Задействовать таргетированную рекламу в соцсетях и поисковиках.

Включить офлайн-инструменты — раздачу листовок, объявления и т.д.

Креативный маркетинг не обязательно требует больших затрат. Иногда может «выстрелить» нестандартная упаковка, провокационный слоган или флешмоб в соцсетях.

Главное — не бояться экспериментировать и постоянно придумывать новые поводы для обсуждения вашего бренда.

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Ошибка 6. Отсутствие четких стандартов работы

Даже самая гениальная концепция стритфуда не будет работать без отлаженных бизнес-процессов и регламентов. Причем их нужно внедрять с самого открытия. Сюда входят:

Технологические карты приготовления блюд.

Нормы закладки ингредиентов и списания продуктов.

Правила обслуживания гостей и алгоритмы работы с жалобами.

Графики уборки, поддержания чистоты и контроля качества.

Должностные инструкции и программы обучения персонала.

Отсутствие этих стандартов ведет к разнобою в работе, снижению скорости и качества обслуживания, конфликтам внутри команды. Чтобы избежать хаоса, все ключевые процессы должны быть упакованы в четкие регламенты и неукоснительно соблюдаться сотрудниками.

Автоматизация с помощью Fusion POS помогает внедрить и контролировать исполнение стандартов. В системе можно: Прописывать технологические карты и отслеживать расход ингредиентов.

Фиксировать все продажи и списания, что сводит к минимуму возможность обмана.

Выявлять типичные ошибки персонала — на их основе затем проводить дополнительные тренинги.

Устанавливать плановые показатели по выручке, среднему чеку и конверсии.

Работать с маркированными товарами — автоматически передавать данные о продаже маркированного товара.

Ошибка 7. Отсутствие управленческого контроля

Многие проблемы стритфуд-бизнеса связаны с тем, что владелец полностью делегирует операционное управление администраторам. Сам же решает только глобальные вопросы или разбирается с «пожарами». Однако без регулярного контроля ключевых показателей бизнес рискует отклониться от нужного курса.

Необходимый минимум — отслеживать на ежедневной основе:

Выручку и количество чеков в динамике.

Средний чек и что покупают гости чаще всего.

Количество списаний и остатки продуктов.

Фактические затраты в сравнении с бюджетом.

Желательно также анализировать отзывы гостей, следить за активностью конкурентов, контролировать работу персонала с помощью тайных покупателей.

Но вручную агрегировать все эти данные из разных источников и постоянно держать в голове нереально. Поэтому важно использовать системы автоматизации.

Fusion POS создана, чтобы сделать управление стритфудом простым и эффективным. С ее помощью вы сможете:

Видеть всю статистику продаж и ключевые показатели в одном окне.

Формировать отчеты в пару кликов без Excel.

Анализировать структуру выручки в разрезе блюд, точек, временных периодов.

Отслеживать плановые и фактические показатели по выручке и прибыли.

Вся информация доступна с любого устройства, так как доступ осуществляется через браузер. А круглосуточная служба поддержки поможет с настройкой и быстро ответит на любые вопросы по работе системы. С Fusion POS вы сможете контролировать свой стритфуд-бизнес из любой точки мира и быстро масштабировать его.

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