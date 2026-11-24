Самое главное:
По возможности объединяйте несколько рабочих задач в одной командировке и избегайте срочных бронирований.
При выборе билетов и жилья учитывайте полную стоимость маршрута, дополнительные услуги и условия возврата.
Используйте корпоративные тарифы, установите гибкие лимиты и контролируйте расходы на услуги посредников.
Автоматизируйте организацию и учет командировок с помощью специализированных сервисов, чтобы сократить нагрузку на сотрудников и бухгалтерию.
При оптимизации бюджета не экономьте на безопасности сотрудников, условиях их работы и отдыха.
Способ 1. Оценивайте целесообразность каждой командировки
Сокращение количества командировок не должно мешать развитию бизнеса. Например, отказ от личной встречи с потенциальным заказчиком может стоить компании крупного контракта, а вот обсудить промежуточные результаты проекта вполне реально онлайн.
Перед одобрением заявки на командировку оцените:
цель поездки и ожидаемый результат;
необходимость личного присутствия сотрудника;
возможность дистанционного решения задачи;
обоснованность состава делегации;
предварительный бюджет.
Пример. На переговоры с заказчиком может отправиться руководитель проекта, а технические специалисты при необходимости подключатся к обсуждению по видеосвязи.
При этом не нужно оценивать эффективность командировок исключительно в деньгах. Результатом поездки также может стать укрепление отношений с партнерами, повышение квалификации сотрудников или предотвращение производственных рисков.
Способ 2. Объединяйте несколько рабочих задач в одной поездке
Если сотрудники регулярно выезжают в одни и те же регионы, попробуйте пересмотреть график командировок. Например, участие в отраслевой выставке совместите с переговорами с потенциальными клиентами, а обучение персонала регионального подразделения — с аудитом его работы.
Пример. Менеджеру по продажам предстоит провести две встречи с клиентами в Екатеринбурге. Рассчитаем, сколько компания сэкономит, если вместо двух двухдневных командировок организует одну трехдневную.
Статья расходов
Две командировки
Одна командировка
Авиабилеты
40 000 руб.
20 000 руб.
Проживание
12 000 руб.
12 000 руб.
Суточные
4 000 руб.
3 000 руб.
Итого
56 000 руб.
35 000 руб.
В этом случае компания сократит расходы на 21 000 руб., или 37,5%, без отмены деловых встреч. Кроме того, сотрудник потратит меньше рабочего времени на дорогу.
Чтобы выявлять резервы для экономии, ведите единый календарь командировок всех подразделений.
Способ 3. Планируйте поездки заранее и избегайте срочных бронирований
По данным исследования GATE, за восемь месяцев 2026 года средняя стоимость перелета экономклассом по России в одну сторону выросла на 10% год к году и достигла 18 100 руб. Бизнес чаще всего приобретал авиабилеты за 2–7 дней до вылета (56%) и гораздо реже — за две недели и более (14%).
При покупке в день отправления компании переплачивали в среднем 48% по сравнению с бронированием за 2–7 дней. На отдельных маршрутах разница достигала 94% (Москва — Казань), 77% (Москва — Самара) и 76% (Москва — Сочи).
Но раннее бронирование не всегда гарантирует экономию. Например, при покупке билетов за две недели и более перелет из Москвы в Благовещенск обходился на 32% дешевле, чем за 2–7 дней, из Красноярска в Новосибирск — на 27%, из Санкт-Петербурга в Архангельск — на 20%. А вот стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Калининград, наоборот, была выше на 51%.
Авиакомпании используют динамическое ценообразование. Тарифы меняются в зависимости от спроса, загрузки рейсов, конкуренции между перевозчиками и других факторов.
Планируйте командировки на месяц или квартал вперед, установите внутренние сроки подачи и согласования заявок. При выборе билетов сравнивайте тарифы на соседние даты, учитывайте сезонность и график проведения крупных мероприятий.
Ускорить процесс бронирования и согласования поездок поможет онлайн-сервис GATE. Здесь сотрудники самостоятельно подбирают билеты и жилье в рамках установленных компанией лимитов. Если покупку требуется согласовать, система автоматически направляет заявку ответственному лицу. Сотрудники не тратят время на переписки и обсуждение вариантов в рабочих чатах, пока стоимость билетов растет.
Способ 4. Считайте полную стоимость маршрута, а не только цену билета
При выборе транспорта ориентируйтесь на совокупные расходы на дорогу. Например, авиабилет из Москвы в Санкт-Петербург может стоить дешевле билета на «Сапсан». Но с учетом расходов на трансфер до аэропорта и обратно поездка на скоростном поезде может оказаться выгоднее. Кроме того, железнодорожные вокзалы обычно расположены в центральной части города, что сокращает время в пути до места проведения деловых встреч.
При планировании маршрута учитывайте:
расходы на проезд до аэропорта или вокзала и обратно;
доплату за провоз багажа и оборудования;
затраты на питание и проживание при длительных пересадках;
время, которое сотрудник проведет в дороге.
Сравнивайте также время отправления и прибытия. Например, дешевый авиабилет на вечерний рейс может потребовать оплаты дополнительной ночи в гостинице, а перелет с пересадками — увеличения продолжительности командировки и, соответственно, размера суточных.
Если в один город направляются несколько сотрудников, согласуйте время их прибытия и организуйте общий трансфер. Это выгоднее, чем оплачивать каждому отдельную поездку на такси.
Способ 5. Рационально выбирайте жилье
При бронировании гостиницы обращайте внимание на ее удаленность от места проведения переговоров, выставки или производственного объекта. Отель на окраине города, вероятно, только увеличит расходы на такси.
Также стоит учитывать возможность раннего заезда и позднего выезда, наличие оборудованного рабочего места в номере и доступа к интернету.
При длительных командировках рассмотрите альтернативу гостиницам — квартиры и апартаменты. Например, в июне 2026 года посуточная аренда квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Нижнем Новгороде обходилась в 1,6–1,8 раза дешевле проживания в трехзвездочных отелях.
Наличие кухни, стиральной машины и другой бытовой техники создает более комфортные условия для сотрудников, которые проводят в командировках несколько недель или месяцев. При этом у арендодателя стоит заранее уточнить, какие документы он предоставит для бухгалтерии.
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Способ 6. Используйте корпоративные тарифы и программы лояльности
Если сотрудники регулярно пользуются услугами одного перевозчика или останавливаются в определенной сети гостиниц, уточните, есть ли индивидуальные условия обслуживания. В зависимости от объема бронирований поставщики могут предложить скидки, фиксированные тарифы, бесплатные дополнительные услуги или более гибкие правила отмены бронирования.
У российских авиакомпаний также действуют специальные программы лояльности для бизнеса. Например, участники программы S7 Corp получают скидки или накапливают баллы на счете организации, а «Уральские авиалинии» предоставляют корпоративным клиентам скидки до 7% на регулярные рейсы.
При этом лучше не привязываться к одному поставщику ради накопления бонусов. Сравнивайте корпоративные тарифы с общедоступными предложениями — в периоды низкого спроса последние могут оказаться выгоднее.
Малому бизнесу не всегда удается договориться об индивидуальных скидках из-за небольшого объема закупок. В этом случае получить доступ к специальным тарифам реально через сервисы организации командировок.
Например, GATE сотрудничает с поставщиками напрямую. В сервисе доступны предложения более 800 российских и зарубежных авиакомпаний, свыше 3 млн отелей, квартир и апартаментов по всему миру. Компания может бронировать билеты и жилье по корпоративным тарифам без необходимости самостоятельно заключать договоры с каждым поставщиком.
Способ 7. Не платите лишние комиссии и сервисные сборы
При выборе сервиса или агентства по организации командировок изучите условия обслуживания. Помимо стоимости билетов и проживания, в бюджет могут входить:
ежемесячная абонентская плата;
комиссии за бронирование жилья;
сборы за оформление, обмен и возврат билетов;
плата за настройку интеграций;
расходы на услуги персонального менеджера.
Особенно внимательно к выбору тарифного плана стоит подходить компаниям с сезонным характером работы. В одни месяцы сотрудники активно ездят в командировки, в другие — потребности в организации поездок нет.
К онлайн-сервису для организации командировок GATE можно подключиться бесплатно, ежемесячной абонентской платы тоже нет. Бронь отелей, квартир и апартаментов доступна без комиссии, сервисный сбор за оформление авиа- и ж/д билетов — от 100 рублей.
Способ 8. Внедрите гибкую тревел-политику
Коммерческие организации самостоятельно определяют порядок и размеры возмещения командировочных расходов в коллективном договоре или локальном нормативном акте (ст. 168 ТК).
Но слишком жесткие ограничения не всегда оправданны. Например, единый лимит на проживание для всех регионов России усложняет поиск подходящего жилья в крупных городах.
При разработке тревел-политики учитывайте специфику деловых поездок, географию присутствия бизнеса и потребности сотрудников:
Жесткие ограничения
Более гибкие решения
Единый лимит на проживание во всех городах
Лимиты с учетом средних цен по региону
Запрет на использование такси
Разрешение на поездки на такси при ночных перелетах, перевозке оборудования
Фиксированный лимит на проживание круглый год
Возможность превышения лимита в период крупных выставок и форумов
Согласование каждой покупки с руководителем
Дополнительное согласование только тех расходов, которые выходят за рамки тревел-политики
Периодически пересматривайте внутренние правила и собирайте обратную связь от сотрудников. Если они регулярно запрашивают одобрение сверхлимитных расходов, возможно, установленные суммы уже не соответствуют рыночным ценам.
Способ 9. Автоматизируйте организацию и учет командировок
Поиск билетов, бронирование гостиниц, оформление заявок, сверка счетов и сбор закрывающих документов отнимают рабочее время сотрудников. Чем больше деловых поездок организует компания, тем выше нагрузка на административный персонал и бухгалтерию.
Чтобы сократить трудозатраты, используйте специальные сервисы для организации и учета командировок. Автоматизация рутинных операций позволяет обслуживать больший объем деловых поездок без расширения штата, сокращать расходы на сверхурочную работу и высвобождать время специалистов для других задач. При выборе решения обратите внимание на возможность интеграции с корпоративным ПО.
Например, GATE поддерживает интеграцию с 1С и системами электронного документооборота. Данные о поездках и расходах передаются в учетную систему, а закрывающие документы формируются автоматически. Бухгалтерии не придется вручную переносить сведения о каждом бронировании.
Способ 10. Снижайте налоговую нагрузку за счет учета командировочных расходов
Грамотный налоговый учет также снижает фактические затраты бизнеса на деловые поездки.
Расходы на проезд, проживание и суточные учитывают при расчете налога на прибыль и налога при УСН «Доходы минус расходы» (подп. 12 п. 1 ст. 264, подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК).
Компании, которые имеют право на вычет входного НДС, также могут принять к вычету налог, уплаченный в составе стоимости проезда и проживания (п. 7 ст. 171, ст. 172 НК).
Кроме того, в общем случае суточные не облагаются НДФЛ и страховыми взносами по НК в пределах 700 руб. за день командировки по России и 2 500 руб. — за рубежом (п. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК).
Для корректного налогового учета закрепите во внутренних правилах перечень документов, которые сотрудники должны предоставить после командировки.
Способ 11. Регулярно анализируйте расходы на командировки
Даже если компания укладывается в запланированный бюджет, это не значит, что все средства расходуются эффективно.
Ежемесячно или ежеквартально анализируйте:
среднюю стоимость командировки;
расходы по подразделениям и направлениям;
долю билетов, приобретенных непосредственно перед выездом;
финансовые потери при отмене и переносе поездок;
частоту превышения установленных лимитов.
Например, высокая доля срочных бронирований может свидетельствовать о проблемах с согласованием заявок, а регулярные доплаты при обмене билетов — о нерациональном выборе тарифов.
В личном кабинете GATE доступны аналитические отчеты по расходам, сотрудникам и подразделениям. На основе этих данных руководители могут корректировать тревел-политику, выявлять резервы для экономии и планировать бюджет на следующие периоды.
На чем не стоит экономить в командировках
Чрезмерное сокращение бюджета на деловые поездки может привести к снижению продуктивности сотрудников, срыву переговоров, нарушению сроков реализации проектов и финансовым потерям бизнеса. При оптимизации расходов уделяйте особое внимание следующим моментам:
Безопасность сотрудников. Пользуйтесь услугами надежных перевозчиков, выбирайте жилье в благополучных районах с развитой транспортной инфраструктурой. При организации зарубежных командировок оформляйте медицинскую страховку. Изучите, какие случаи покрывает полис, предусмотрены ли экстренная медицинская помощь и госпитализация.
Условия работы и отдыха. При составлении графика командировки учитывайте продолжительность перелетов, смену часовых поясов и интенсивность рабочих нагрузок. Например, не назначайте важные переговоры сразу после ночного рейса. Если сотруднику предстоит несколько дней работать с документацией или проводить онлайн-встречи, выбирайте жилье с оборудованным рабочим местом и стабильным интернетом.
Сопровождение в поездке. Отмена рейса, задержка поезда, потеря багажа или проблемы с заселением в гостиницу могут нарушить рабочие планы. Заранее определите, к кому сотрудник сможет обратиться за помощью в непредвиденной ситуации, в том числе ночью, в выходные и праздничные дни.
Например, служба поддержки GATE работает круглосуточно. Специалисты сервиса помогут обменять или вернуть билеты, подобрать альтернативный маршрут, найти другой вариант размещения. Сотруднику не придется самостоятельно решать организационные вопросы в ущерб рабочим задачам.
Главная цель оптимизации командировочных расходов — не снижение стоимости каждой поездки любой ценой, а рациональное использование ресурсов компании без ущерба для интересов бизнеса и сотрудников.
Часто задаваемые вопросы
Кто должен контролировать командировочные расходы в компании?
Это зависит от размера и организационной структуры бизнеса. Например, руководители подразделений могут оценивать целесообразность поездок, офис- или тревел-менеджеры — контролировать соблюдение тревел-политики, а бухгалтерия — проверять документы и вести учет затрат.
Можно ли учесть расходы на отмененную командировку при расчете налога на прибыль?
Да. Например, компания вправе учесть стоимость невозвратных авиабилетов. При этом расходы должны быть экономически обоснованными, документально подтвержденными и не входить в перечень затрат, перечисленных в ст. 270 НК (письмо Минфина от 08.09.2020 № 03-03-06/1/78642).
Как оценить эффективность оптимизации командировочных расходов?
Сравните среднюю стоимость поездок по одинаковым направлениям за сопоставимые периоды, затраты на организацию командировок и финансовые потери при отмене бронирований. При этом учитывайте количество выполненных рабочих задач, соблюдение сроков проектов и обратную связь от сотрудников.
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