Способ 1. Оценивайте целесообразность каждой командировки

Сокращение количества командировок не должно мешать развитию бизнеса. Например, отказ от личной встречи с потенциальным заказчиком может стоить компании крупного контракта, а вот обсудить промежуточные результаты проекта вполне реально онлайн.

Перед одобрением заявки на командировку оцените:

цель поездки и ожидаемый результат;

необходимость личного присутствия сотрудника;

возможность дистанционного решения задачи;

обоснованность состава делегации;

предварительный бюджет.

Пример. На переговоры с заказчиком может отправиться руководитель проекта, а технические специалисты при необходимости подключатся к обсуждению по видеосвязи.

При этом не нужно оценивать эффективность командировок исключительно в деньгах. Результатом поездки также может стать укрепление отношений с партнерами, повышение квалификации сотрудников или предотвращение производственных рисков.