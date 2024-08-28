15 курсов для управленцев и руководителей организаций

Собрали платные и бесплатные курсы для руководителей среднего звена и топ-менеджеров, на которых студентов научат подбирать команду, правильно ставить задачи и делегировать полномочия подчиненным. Некоторые программы будут полезны директорам и собственникам бизнеса.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для руководителей организаций и управленцев от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для управленцев и руководителей организаций в 2024 году
«Руководитель отдела продаж» от «Нетологии»: профессиональная переподготовка для руководителей и владельцев бизнеса с помощью от Центра развития карьеры (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«MBA: управление персоналом» от Eduson Academy: бизнес-программа с бессрочным доступом к материалам, практическими заданиями на тренажерах и курсом по нейросетям в подарок.
«Ключевые навыки руководителя» от НИИДПО: курс с возможностью задавать вопросы по программе напрямую преподавателю.
«Эффективный руководитель» от МИПО: курс для начинающих руководителей, менеджеров среднего звена и владельцев малого и среднего бизнеса с разбором кейсов и проверкой домашних заданий (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Инновационное управление персоналом организации» от НАДПО: профессиональная переподготовка с поддержкой личного куратора и помощью HR-специалиста.
«Управление малым бизнесом» от Moscow Business Academy: курс для начинающих предпринимателей и руководителей малых предприятий с онлайн-вебинарами, групповыми проектами и обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Эффективный руководитель» от Skillbox: курс для руководителей и собственников бизнеса с бессрочным доступом к материалами возможностью поработать над проектом в команде (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Инструменты начинающего руководителя» от «Яндекс Практикума»: курс для руководителей с проверкой домашних заданий, онлайн-семинарами и помощью наставника.
«Особенности руководства и управления командой» от «Контур.Школы»: программа повышения квалификации от экспертов-практиков с опытом работы более пяти лет.
«Школа профессионального руководителя» от «Русской школы управления»: курс из 15 занятий с расширенной практической частью: разборами кейсов, ролевыми играми, разработкой проектов.
Онлайн-курсы для руководителей организаций и управленцев
Собрали платные курсы для слушателей с различным уровнем подготовки: для начинающих и для опытных руководителей. Есть программы с расширенной практической частью, где можно закрепить полученные знания и навыки. В большинстве курсов выдают документ о прохождении обучения.
1. «Руководитель отдела продаж» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Курс подойдет начинающим и опытным руководителям отделов продаж и собственникам бизнеса. На занятиях студенты разберутся, какие цели и задачи стоят перед руководителем, как управлять качеством и эффективностью подразделения. В конце обучения участники защитят итоговый проект — стратегию развития отдела продаж своей компании.
Студенты узнают, с какими видами аналитики работает руководитель и как на базе данных составлять прогнозы и принимать управленческие решения. Поймут, как сегментировать товары, работать с клиентской базой, внедрять регламенты и стандарты. Также узнают, как создавать эффективную команду: нанимать, обучать и мотивировать сотрудников.
Цена полностью: от 112 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3275 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 5,5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, онлайн-семинары, практические задания, итоговый проект.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и подготовке к интервью, стажировки и проекты от партнеров.
Программа:
Управление отделом продаж.
Маркетинг и финансы.
Бизнес-процессы.
Аналитика отдела продаж.
Работа с клиентской базой.
Работа с персоналом и оплата труда.
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
Общий чат с кураторами и однокурсниками.
Возможность получить налоговый вычет — 13%.
Вернут деньги, если обучение не подойдет.
Программу обучения можно поменять три раза в течение года.
Обратная связь от экспертов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на gdekurs.
Другие курсы «Нетологии»: «Как стать результативным руководителем».
2. «MBA: управление персоналом» — Eduson Academy
Курс подойдет практикующим HR-менеджерам, руководителям и директорам направлений. Студенты изучат инструменты для принятия стратегических решений на основе данных. Научатся управлять HR-аналитикой, метриками и бюджетированием. По окончании обучения слушатели смогут выстроить корпоративную культуру и HR-бренд компании.
Преподаватели — эксперты с опытом в управлении персоналом от десяти лет. Доступ к материалам и обновлениям курса остается навсегда. В подарок студенты получат доступ к практическому курсу по использованию нейросетей.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 10 786 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания, дипломная работа.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы People Management.
Внедрение HR-аналитики.
Методологии управления проектами.
Рекрутинг, консультирование и коучинг персонала.
Лидерство и построение команды мечты.
Основы работы в MS Excel.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Курс по нейросетям в подарок.
Личная встреча с экспертом.
Возможность получить налоговый вычет.
Поддержка куратора.
Недостатки:
По отзывам, иногда приходится долго ждать обратную связь от куратора.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Eduson Academy: «Управление командой», «Soft skills для руководителя».
3. «Ключевые навыки руководителя» — НИИДПО
Курс подходит как начинающим, так и опытным управленцам, которые хотят научиться планировать работу подразделения. Студенты научатся распределять задачи между подчиненными и обеспечивать контроль их выполнения. Смогут дать развернутую обратную связь и конструктивную критику. Поймут, как оценить потенциал сотрудника, определить направление его развития, организовать обучение и наставничество.
Слушатели выполнят практические задания и получат обратную связь от экспертов. Посетят вебинары с преподавателями. По окончании обучения получат удостоверение о повышении квалификации. Доступ к учебным материалам сохранится навсегда.
Цена полностью: от 20 721 рубля.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, лекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Аудит задач руководителя.
Навык постановки и контроля выполнения задач.
Управление коммуникациями в работе руководителя.
Коммуникация в организации, виды управленческой коммуникации.
Формирование навыка управления конфликтами.
Мотивация в управленческой деятельности.
Организация обучения и наставничества.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бонус — закрытый вебинар «Лидерство в персональном управлении».
Доступ к дополнительным вебинарам на весь срок обучения и 90 дней после.
Обратная связь от преподавателя.
Недостатки:
По отзывам, выполнение объемных домашних заданий требует много времени.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.
4. «Эффективный руководитель» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Программа для начинающих управленцев, менеджеров среднего звена и собственников малого и среднего бизнеса. Студенты научатся собирать и мотивировать команду, ставить и контролировать задачи. Освоят методы тайм-менеджмента, научатся эффективно планировать свое время, управлять приоритетами и эффективно справляться со стрессом. Начнут понимать и управлять своими эмоциями, научатся успешно вести переговоры.
Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет. Слушатели получат помощь в обучении от куратора, а также обратную связью по практическим заданиям. Выпускникам выдадут диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: от 76 200 рублей.
Цена в рассрочку: от 6400 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции, практические упражнения, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Целеполагание.
Тайм-менеджмент.
Стресс-менеджмент.
Эмоциональный интеллект.
Проектное мышление.
Достоинства:
Эксперты с опытом от 7 до 25 лет.
Возможность окончить обучение экстерном.
Возможность получить налоговый вычет.
Поддержка куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Инновационное управление персоналом организации» — НАДПО
Программа курса рассчитана на обучение с нуля. Студенты научатся подбирать персонал, принимать сотрудников на работу, организовать кадровое делопроизводство. Узнают, как управлять человеческими ресурсами с помощью нейро-инструментов и как выстроить систему мотивации. Научатся разрешать конфликтные ситуации и находить индивидуальный подход к каждому сотруднику.
Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет. Студенты получат поддержку профессионального личного куратора и наставничество HR-специалиста. Доступ к курсу и библиотеке вебинаров остается навсегда.
Цена полностью: от 59 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4992 рублей в месяц.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, лекции в PDF-формате, практические задания, тестирование, онлайн-консультации с преподавателями, воркшопы, итоговая аттестация.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, карьерные консультации, ежедневная рассылка с подборкой актуальных вакансий.
Программа:
Трудовое законодательство в области управления персоналом.
Управление персоналом.
Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников.
Аудит и контроллинг персонала организации.
Система мотивации персонала на основе KPI.
Конфликтология.
Достоинства:
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
Бесплатный доступ к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб».
Помощь с трудоустройством.
Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.
Поддержка куратора.
Недостатки:
По отзывам, недостаточно практических заданий.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Управление малым бизнесом» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Программа по управлению малым бизнесом предназначена для предпринимателей и менеджеров малых компаний. Студенты приобретут навыки анализа и моделирования бизнес-процессов, что поможет улучшить операционную деятельность компании. Получат опыт оценки и управления стоимостью бизнеса для принятия обоснованных решений. Узнают, как снизить налоговую нагрузку и улучшить финансовое планирование.
Преподаватели — эксперты с практикой в крупных российских и зарубежных организациях: «Сбербанк», Microsoft, Hoff, ВТБ. Они будут проверять домашние работы, давать обратную связь, советы и рекомендации по проектам студентов. Выпускники получат помощь с трудоустройством.
Цена полностью: 149 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания, тестирование, итоговый проект.
Документ об окончании: международный диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио, прохождении собеседований, поиске вакансий.
Программа:
Управление бизнесом: стратегии и технологии.
Управление человеческими ресурсами.
Управленческие навыки руководителя.
Стратегии и развитие бизнеса.
Маркетинг и конкурентоспособность.
Финансовый менеджмент.
Достоинства:
Актуальная программа: последнее обновление — август 2024.
Возможность пройти обучение экстерном.
Возврат денег в течение 14 дней, если студент передумает проходить обучение.
Помощь с трудоустройством.
Возможность получить налоговый вычет.
Поддержка куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Эффективный руководитель» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Курсы с тремя форматами обучения на выбор: для начинающих, опытных или будущих управленцев. Начинающие специалисты освоят базовые курсы по управлению и аналитике и разберутся в операционном менеджменте. Опытные руководители подтянут свои знания по управлению коллективами и научатся анализировать данные. Будущие руководители обучатся профессии с нуля: научатся анализировать бизнес, управлять командами и своим временем.
На протяжении всего обучения студентов сопровождают кураторы-эксперты с опытом работы от пяти лет. Они помогут с выполнением практических заданий и проверят домашнюю работу. Студенты смогут отрабатывать практические навыки на реальных кейсах. Итоговая работа — выступление перед комиссией с подготовленной презентацией.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц на 30 месяцев.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, итоговый проект.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Для собственников бизнеса.
Для руководителей отдела.
Для тех, кто готовится стать руководителем.
Достоинства:
Есть возможность выбрать формат обучения, исходя из уровня своей подготовки.
Бессрочный доступ к материалам курса и чату в Telegram.
Обучение в своем темпе.
Возможность получить налоговый вычет.
Обратная связь от преподавателей.
Поддержка куратора.
Недостатки:
По отзывам, не всегда оперативная обратная связь от преподавателей.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Инструменты начинающего руководителя» — «Яндекс Практикум»
Курс поможет начинающим руководителям понять, как эффективно управлять своей командой для достижения нужных результатов. Студенты научатся ставить понятные и измеримые задачи. Научатся контролировать сроки и качество их выполнения, не вмешиваясь в работу сотрудников. Поймут, как выстраивать коммуникацию внутри команды.
Преподаватели — практикующие руководители со стажем от пяти лет. Специалисты поделятся своим опытом и ответят на сложные вопросы студентов. Также они дадут индивидуальную обратную связь и рекомендации по техникам управления. Ознакомиться с программой можно на бесплатной вводной части.
Цена полностью: от 30 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 1543 рублей в месяц.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивный учебник с практическими заданиями, домашние задания, семинары.
Документ об окончании: свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Онбординг.
В чем отличие работы руководителя от работы специалиста.
Инструменты управления командой.
Достоинства:
Первый модуль курса можно изучить бесплатно.
В программе курса только практические инструменты управления командой.
Курс может оплатить работодатель.
Возможность получить налоговый вычет.
Курс ведут преподаватели с опытом от пяти лет.
Недостатки:
По отзывам, для выполнения домашних заданий приходится дополнительно искать материалы в интернете.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.
Другие курсы «Яндекс Практикума»: «Курс по управлению командой».
9. «Особенности руководства и управления командой» — «Контур.Школа»
Курс для менеджеров отделов и начинающих руководителей. Студенты узнают, как создавать команду: от этапа формирования портрета кандидата до делегирования задач. Научатся давать качественную обратную связь и работать с сопротивлениями сотрудников. На практических занятиях смогут оценить свои управленческие компетенции и составить план по внедрению нового бизнес-процесса в своей компании.
Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы более пяти лет. По окончании обучения студенты пройдут итоговую аттестацию. Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 16 из 20 вопросов. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: от 27 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4584 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, рабочая тетрадь для записей, чек-листы, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Портрет руководителя.
Организация деятельности.
Построение команды.
Управление людьми.
Итоговый тест.
Достоинства:
Перед обучением можно посмотреть ознакомительное видео о курсе.
Возможность корпоративного обучения.
Возможность получить налоговый вычет.
Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы более пяти лет.
Сопровождение куратора.
Недостатки:
По отзывам, недостаточно практических занятий.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.
10. «Школа профессионального руководителя» — «Русская школа управления»
Курс из 15 занятий с расширенной практической частью. Во время обучения студенты разберут реальные кейсы, проработают в ролевых играх различные ситуации, например: принятие управленческих решений или постановку задач подчиненным. Разработают проекты, документы и диаграммы, необходимые руководителям для работы.
Студенты изучат актуальные антикризисные методики. Получат навыки в стратегическом управлении и оптимизации бизнес-процессов. Научатся ставить задачи и контролировать ход их выполнения. По окончании обучения получат диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: от 150 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2,5 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Улучшение качества менеджмента в цифровом мире.
Стратегия. Трансформация бизнеса. Система сбалансированных показателей.
Планирование, контроль и обратная связь в работе руководителя.
Эффективная организация процессов подразделения.
Системное мышление.
Достоинства:
Есть бесплатное пробное занятие.
Можно выбрать формат занятий: прямой эфир или видеоуроки в записи.
Возможность получить налоговый вычет.
Индивидуальный график обучения.
Недостатки:
Доступ к курсу дается на 30 дней.
Обратная связь от преподавателей недоступна в формате видеокурса.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.
Другие курсы «Русской школы управления»: «Руководитель отдела», «Развитие управленческих навыков».
Бесплатные курсы для руководителя
На бесплатных занятиях слушатели узнают, какие задачи выполняет руководитель. Научатся определять роли в команде, поймут, что такое лидерство и какие бывают модели взаимодействия между сотрудником и управленцем. Есть программы для знакомства с различными бизнес-практиками. Добавили курсы, на которых студенты смогут оценить уровень своих навыков.
1. «Руководитель отдела продаж: формируем и мотивируем команду» — «Нетология»
Курс подойдет начинающим руководителям, а также собственникам бизнеса. Слушатели познакомятся с профессией и узнают, какие навыки необходимы руководителю отдела продаж. Поймут особенности работы с начинающими и опытными сотрудниками. За два занятия студенты узнают, как построить слаженную и эффективную работу отдела продаж: от организации процессов до мотивации команды.
Длительность: 2 занятия.
Формат: видеолекции и практические занятия.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Вводный курс MBA» — City Business School
Курс из девяти занятий для тех, кто хочет найти свои скрытые точки роста и составить карьерный план. Студенты смогут оценить свой уровень знаний и навыков, в том числе на примере реальных кейсов. Узнают свои сильные стороны и поймут, какие навыки необходимо развивать в первую очередь. Во время обучения они определят направления профессионального развития и составят план достижения карьерных целей. Выпускники получат сертификат о прохождении курса.
Длительность: 4 часа.
Формат: вебинар, конспект, чек-лист и практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как управлять удаленной командой» — PMClub
Курс от основателя digital-агенства OUT.AGENCY и приложения Urso. Студенты узнают, где искать сотрудников на удаленную работу, как налаживать процессы в команде. Научатся ставить задачи, контролировать работу и не срывать сроки. Есть практические задания для закрепления навыков. Выпускники получат сертификат о прохождении обучения.
Длительность: 1 неделя.
Формат: видеоуроки и практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как нанимать команду и управлять ею» — «Бизнес-секреты»
Видеокурс о том, как найти сотрудников и сделать работу команды продуктивной. Объяснят, где искать и как нанимать подходящих кандидатов. Расскажут, как ставить задачи и давать обратную связь, чтобы не демотивировать сотрудников. Научат справляться с трудностями в команде: конфликтами, выгоранием, токсичностью. Разберут, как с помощью обучения повысить продуктивность сотрудников.
Длительность: 6 модулей.
Формат: видеолекции, тестирование.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бесплатные видеоуроки для руководителей и собственников бизнеса» — «РУНО»
Курс состоит из 12 видеоуроков. Слушатели узнают, как эффективно управлять сотрудниками. Поймут, какие обязанности есть у владельца бизнеса. Студенты научатся выявлять ошибки на ранних стадиях и использовать современные методы анализа рынка для оптимизации маркетинговых процессов. А также узнают, как решать конфликты внутри организации.
Длительность: 12 видеуроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Подбирали курсы, которые будут полезны тем, кто недавно начал управлять командой или в ближайшее время планирует перейти на руководящую должность. Также при выборе курсов особое внимание уделили следующим параметрам:
Стоимость курса. Обращали внимание на доступность обучения и возможность оплаты в рассрочку, если это предусмотрено программой. Также учитывали возможность оформления налогового вычета.
Бесплатный ознакомительный контент. Искали курсы, на которых можно посмотреть первые лекции или вебинары бесплатно, чтобы понять, подходит ли программа. Учитывали возможность консультации по телефону.
Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с большим количеством практических заданий, тестированием после каждого модуля и защитой итоговых работ у преподавателей.
Реальный результат обучения. Проверяли, насколько курсы помогают развитию профессиональных навыков и способствуют карьерному росту или смене профессии.
Документ об окончании. Учитывали наличие официального документа, подтверждающего прохождение курса.
Помощь в трудоустройстве. Анализировали, какую поддержку в поиске работы предоставляет школа для своих студентов.
Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения преподавателей, их квалификацию и отдавали предпочтение практикам.
Репутация школы и отзывы выпускников. Изучали реальные отзывы выпускников, наличие у школ государственных лицензий. Добавили курсы от школ с хорошими отзывами минимум на двух агрегаторах.
Решение проблемных ситуаций. Проверяли, как школы справляются со спорными ситуациями. Важно было узнать, возвращают ли они деньги студентам, в каких случаях и как быстро это происходит. Также выясняли, могут ли они оперативно изменить расписание занятий или заменить преподавателя при необходимости.
Какой курс для руководителя выбрать
В статье представлены программы как для начинающих руководителей, так и для управленцев с опытом. На бесплатных краткосрочных курсах можно освоить конкретные практики и методы. Для более детального и полного обучения руководителям можно обратить внимание на следующие курсы:
«Руководитель отдела продаж» от «Нетологии»: профессиональная переподготовка для руководителей и владельцев бизнеса с помощью от Центра развития карьеры.
«MBA: Управление персоналом» от Eduson Academy: бизнес-программа с бессрочным доступом к материалам, практическими заданиями на тренажерах и курсом по нейросетям в подарок.
«Ключевые навыки руководителя» от НИИДПО: курс с возможностью задавать вопросы по программе напрямую преподавателю.
«Эффективный руководитель» от МИПО: курс для начинающих руководителей, менеджеров среднего звена и владельцев малого и среднего бизнеса с разбором кейсов и проверкой домашних заданий.
«Инновационное управление персоналом организации» от НАДПО: профессиональная переподготовка с поддержкой личного куратора и помощью HR-специалиста.
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