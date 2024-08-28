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15 курсов для управленцев и руководителей организаций

Эффективность компании зависит от качества управления как на уровне всей организации, так и в каждом ее отделе. Руководителю важно разбираться во всех бизнес-процессах и уметь контролировать их. Помимо лидерских качеств, управленцам необходимы знания в менеджменте, маркетинге, финансах и управлении персоналом. Развить эти навыки можно на специализированных курсах.

Собрали платные и бесплатные курсы для руководителей среднего звена и топ-менеджеров, на которых студентов научат подбирать команду, правильно ставить задачи и делегировать полномочия подчиненным. Некоторые программы будут полезны директорам и собственникам бизнеса.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы для руководителей организаций и управленцев от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов для управленцев и руководителей организаций в 2024 году 

  1. «Руководитель отдела продаж» от «Нетологии»: профессиональная переподготовка для руководителей и владельцев бизнеса с помощью от Центра развития карьеры (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «MBA: управление персоналом» от Eduson Academy: бизнес-программа с бессрочным доступом к материалам, практическими заданиями на тренажерах и курсом по нейросетям в подарок.

  3. «Ключевые навыки руководителя» от НИИДПО: курс с возможностью задавать вопросы по программе напрямую преподавателю.

  4. «Эффективный руководитель» от МИПО: курс для начинающих руководителей, менеджеров среднего звена и владельцев малого и среднего бизнеса с разбором кейсов и проверкой домашних заданий (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  5. «Инновационное управление персоналом организации» от НАДПО: профессиональная переподготовка с поддержкой личного куратора и помощью HR-специалиста.

  6. «Управление малым бизнесом» от Moscow Business Academy: курс для начинающих предпринимателей и руководителей малых предприятий с онлайн-вебинарами, групповыми проектами и обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  7. «Эффективный руководитель» от Skillbox: курс для руководителей и собственников бизнеса с бессрочным доступом к материалами возможностью поработать над проектом в команде (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  8. «Инструменты начинающего руководителя» от «Яндекс Практикума»: курс для руководителей с проверкой домашних заданий, онлайн-семинарами и помощью наставника.

  9. «Особенности руководства и управления командой» от «Контур.Школы»: программа повышения квалификации от экспертов-практиков с опытом работы более пяти лет.

  10. «Школа профессионального руководителя» от «Русской школы управления»: курс из 15 занятий с расширенной практической частью: разборами кейсов, ролевыми играми, разработкой проектов.

Онлайн-курсы для руководителей организаций и управленцев 

Собрали платные курсы для слушателей с различным уровнем подготовки: для начинающих и для опытных руководителей. Есть программы с расширенной практической частью, где можно закрепить полученные знания и навыки. В большинстве курсов выдают документ о прохождении обучения.

1. «Руководитель отдела продаж» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс подойдет начинающим и опытным руководителям отделов продаж и собственникам бизнеса. На занятиях студенты разберутся, какие цели и задачи стоят перед руководителем, как управлять качеством и эффективностью подразделения. В конце обучения участники защитят итоговый проект — стратегию развития отдела продаж своей компании. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты узнают, с какими видами аналитики работает руководитель и как на базе данных составлять прогнозы и принимать управленческие решения. Поймут, как сегментировать товары, работать с клиентской базой, внедрять регламенты и стандарты. Также узнают, как создавать эффективную команду: нанимать, обучать и мотивировать сотрудников.

  • Цена полностью: от 112 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3275 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: от 5,5 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, онлайн-семинары, практические задания, итоговый проект. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и подготовке к интервью, стажировки и проекты от партнеров.

Программа:

  • Управление отделом продаж.

  • Маркетинг и финансы.

  • Бизнес-процессы.

  • Аналитика отдела продаж.

  • Работа с клиентской базой.

  • Работа с персоналом и оплата труда.

Достоинства:

  • Помощь с трудоустройством.

  • Общий чат с кураторами и однокурсниками.

  • Возможность получить налоговый вычет — 13%.

  • Вернут деньги, если обучение не подойдет.

  • Программу обучения можно поменять три раза в течение года.

  • Обратная связь от экспертов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на gdekurs

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Другие курсы «Нетологии»: «Как стать результативным руководителем».

2. «MBA: управление персоналом» — Eduson Academy

Курс подойдет практикующим HR-менеджерам, руководителям и директорам направлений. Студенты изучат инструменты для принятия стратегических решений на основе данных. Научатся управлять HR-аналитикой, метриками и бюджетированием. По окончании обучения слушатели смогут выстроить корпоративную культуру и HR-бренд компании. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты с опытом в управлении персоналом от десяти лет. Доступ к материалам и обновлениям курса остается навсегда. В подарок студенты получат доступ к практическому курсу по использованию нейросетей.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 10 786 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания, дипломная работа.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы People Management.

  • Внедрение HR-аналитики.

  • Методологии управления проектами.

  • Рекрутинг, консультирование и коучинг персонала.

  • Лидерство и построение команды мечты.

  • Основы работы в MS Excel.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Курс по нейросетям в подарок.

  • Личная встреча с экспертом.

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Поддержка куратора.

Недостатки:

  • По отзывам, иногда приходится долго ждать обратную связь от куратора.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Eduson Academy: «Управление командой», «Soft skills для руководителя».

3. «Ключевые навыки руководителя» — НИИДПО

Курс подходит как начинающим, так и опытным управленцам, которые хотят научиться планировать работу подразделения. Студенты научатся распределять задачи между подчиненными и обеспечивать контроль их выполнения. Смогут дать развернутую обратную связь и конструктивную критику. Поймут, как оценить потенциал сотрудника, определить направление его развития, организовать обучение и наставничество.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели выполнят практические задания и получат обратную связь от экспертов. Посетят вебинары с преподавателями. По окончании обучения получат удостоверение о повышении квалификации. Доступ к учебным материалам сохранится навсегда.

  • Цена полностью: от 20 721 рубля.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, лекции, практические задания, тестирование.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Аудит задач руководителя. 

  • Навык постановки и контроля выполнения задач. 

  • Управление коммуникациями в работе руководителя.

  • Коммуникация в организации, виды управленческой коммуникации.

  • Формирование навыка управления конфликтами.

  • Мотивация в управленческой деятельности. 

  • Организация обучения и наставничества.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Бонус — закрытый вебинар «Лидерство в персональном управлении».

  • Доступ к дополнительным вебинарам на весь срок обучения и 90 дней после.

  • Обратная связь от преподавателя.

Недостатки:

  • По отзывам, выполнение объемных домашних заданий требует много времени.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru

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4. «Эффективный руководитель» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа для начинающих управленцев, менеджеров среднего звена и собственников малого и среднего бизнеса. Студенты научатся собирать и мотивировать команду, ставить и контролировать задачи. Освоят методы тайм-менеджмента, научатся эффективно планировать свое время, управлять приоритетами и эффективно справляться со стрессом. Начнут понимать и управлять своими эмоциями, научатся успешно вести переговоры.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет. Слушатели получат помощь в обучении от куратора, а также обратную связью по практическим заданиям. Выпускникам выдадут диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: от 76 200 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6400 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеолекции, практические упражнения, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Целеполагание.

  • Тайм-менеджмент.

  • Стресс-менеджмент.

  • Эмоциональный интеллект.

  • Проектное мышление.

Достоинства:

  • Эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

  • Возможность окончить обучение экстерном.

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Поддержка куратора.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. 

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5. «Инновационное управление персоналом организации» — НАДПО

Программа курса рассчитана на обучение с нуля. Студенты научатся подбирать персонал, принимать сотрудников на работу, организовать кадровое делопроизводство. Узнают, как управлять человеческими ресурсами с помощью нейро-инструментов и как выстроить систему мотивации. Научатся разрешать конфликтные ситуации и находить индивидуальный подход к каждому сотруднику.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет. Студенты получат поддержку профессионального личного куратора и наставничество HR-специалиста. Доступ к курсу и библиотеке вебинаров остается навсегда.

  • Цена полностью: от 59 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4992 рублей в месяц.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, лекции в PDF-формате, практические задания, тестирование, онлайн-консультации с преподавателями, воркшопы, итоговая аттестация. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, карьерные консультации, ежедневная рассылка с подборкой актуальных вакансий.

Программа:

  • Трудовое законодательство в области управления персоналом. 

  • Управление персоналом. 

  • Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников. 

  • Аудит и контроллинг персонала организации.

  • Система мотивации персонала на основе KPI. 

  • Конфликтология.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

  • Бесплатный доступ к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб».

  • Помощь с трудоустройством.

  • Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.

  • Поддержка куратора.

Недостатки:

  • По отзывам, недостаточно практических заданий.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Управление малым бизнесом» — Moscow Business Academy 

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Программа по управлению малым бизнесом предназначена для предпринимателей и менеджеров малых компаний. Студенты приобретут навыки анализа и моделирования бизнес-процессов, что поможет улучшить операционную деятельность компании. Получат опыт оценки и управления стоимостью бизнеса для принятия обоснованных решений. Узнают, как снизить налоговую нагрузку и улучшить финансовое планирование.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты с практикой в крупных российских и зарубежных организациях: «Сбербанк», Microsoft, Hoff, ВТБ. Они будут проверять домашние работы, давать обратную связь, советы и рекомендации по проектам студентов. Выпускники получат помощь с трудоустройством.

  • Цена полностью: 149 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания, тестирование, итоговый проект.

  • Документ об окончании: международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио, прохождении собеседований, поиске вакансий.

Программа:

  • Управление бизнесом: стратегии и технологии.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Управленческие навыки руководителя.

  • Стратегии и развитие бизнеса.

  • Маркетинг и конкурентоспособность.

  • Финансовый менеджмент.

Достоинства:

  • Актуальная программа: последнее обновление — август 2024.

  • Возможность пройти обучение экстерном.

  • Возврат денег в течение 14 дней, если студент передумает проходить обучение.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Поддержка куратора.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «Эффективный руководитель» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Курсы с тремя форматами обучения на выбор: для начинающих, опытных или будущих управленцев. Начинающие специалисты освоят базовые курсы по управлению и аналитике и разберутся в операционном менеджменте. Опытные руководители подтянут свои знания по управлению коллективами и научатся анализировать данные. Будущие руководители обучатся профессии с нуля: научатся анализировать бизнес, управлять командами и своим временем.

Иллюстрация: freepik/freepik

На протяжении всего обучения студентов сопровождают кураторы-эксперты с опытом работы от пяти лет. Они помогут с выполнением практических заданий и проверят домашнюю работу. Студенты смогут отрабатывать практические навыки на реальных кейсах. Итоговая работа — выступление перед комиссией с подготовленной презентацией.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц на 30 месяцев.

  • Длительность: от 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, итоговый проект.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Для собственников бизнеса.

  • Для руководителей отдела.

  • Для тех, кто готовится стать руководителем. 

Достоинства:

  • Есть возможность выбрать формат обучения, исходя из уровня своей подготовки.

  • Бессрочный доступ к материалам курса и чату в Telegram.

  • Обучение в своем темпе.

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Поддержка куратора.

Недостатки:

  • По отзывам, не всегда оперативная обратная связь от преподавателей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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8. «Инструменты начинающего руководителя» — «Яндекс Практикум»

Курс поможет начинающим руководителям понять, как эффективно управлять своей командой для достижения нужных результатов. Студенты научатся ставить понятные и измеримые задачи. Научатся контролировать сроки и качество их выполнения, не вмешиваясь в работу сотрудников. Поймут, как выстраивать коммуникацию внутри команды.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — практикующие руководители со стажем от пяти лет. Специалисты поделятся своим опытом и ответят на сложные вопросы студентов. Также они дадут индивидуальную обратную связь и рекомендации по техникам управления. Ознакомиться с программой можно на бесплатной вводной части.

  • Цена полностью: от 30 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1543 рублей в месяц.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: интерактивный учебник с практическими заданиями, домашние задания, семинары.

  • Документ об окончании: свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Онбординг. 

  • В чем отличие работы руководителя от работы специалиста. 

  • Инструменты управления командой. 

Достоинства:

  • Первый модуль курса можно изучить бесплатно.

  • В программе курса только практические инструменты управления командой.

  • Курс может оплатить работодатель.

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Курс ведут преподаватели с опытом от пяти лет.

Недостатки:

  • По отзывам, для выполнения домашних заданий приходится дополнительно искать материалы в интернете.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Яндекс Практикума»: «Курс по управлению командой».

9. «Особенности руководства и управления командой» — «Контур.Школа» 

Курс для менеджеров отделов и начинающих руководителей. Студенты узнают, как создавать команду: от этапа формирования портрета кандидата до делегирования задач. Научатся давать качественную обратную связь и работать с сопротивлениями сотрудников. На практических занятиях смогут оценить свои управленческие компетенции и составить план по внедрению нового бизнес-процесса в своей компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы более пяти лет. По окончании обучения студенты пройдут итоговую аттестацию. Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 16 из 20 вопросов. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: от 27 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4584 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, рабочая тетрадь для записей, чек-листы, тестирование.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Портрет руководителя.

  • Организация деятельности.

  • Построение команды.

  • Управление людьми. 

  • Итоговый тест.

Достоинства:

  • Перед обучением можно посмотреть ознакомительное видео о курсе.

  • Возможность корпоративного обучения.

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы более пяти лет.

  • Сопровождение куратора.

Недостатки:

  • По отзывам, недостаточно практических занятий.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs

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10. «Школа профессионального руководителя» — «Русская школа управления»

Курс из 15 занятий с расширенной практической частью. Во время обучения студенты разберут реальные кейсы, проработают в ролевых играх различные ситуации, например: принятие управленческих решений или постановку задач подчиненным. Разработают проекты, документы и диаграммы, необходимые руководителям для работы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучат актуальные антикризисные методики. Получат навыки в стратегическом управлении и оптимизации бизнес-процессов. Научатся ставить задачи и контролировать ход их выполнения. По окончании обучения получат диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: от 150 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2,5 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Улучшение качества менеджмента в цифровом мире.

  • Стратегия. Трансформация бизнеса. Система сбалансированных показателей.

  • Планирование, контроль и обратная связь в работе руководителя.

  • Эффективная организация процессов подразделения.

  • Системное мышление.

Достоинства:

  • Есть бесплатное пробное занятие.

  • Можно выбрать формат занятий: прямой эфир или видеоуроки в записи.

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Индивидуальный график обучения.

Недостатки:

  • Доступ к курсу дается на 30 дней.

  • Обратная связь от преподавателей недоступна в формате видеокурса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs

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Другие курсы «Русской школы управления»: «Руководитель отдела», «Развитие управленческих навыков».

Бесплатные курсы для руководителя

На бесплатных занятиях слушатели узнают, какие задачи выполняет руководитель. Научатся определять роли в команде, поймут, что такое лидерство и какие бывают модели взаимодействия между сотрудником и управленцем. Есть программы для знакомства с различными бизнес-практиками. Добавили курсы, на которых студенты смогут оценить уровень своих навыков.

1. «Руководитель отдела продаж: формируем и мотивируем команду» — «Нетология»

Курс подойдет начинающим руководителям, а также собственникам бизнеса. Слушатели познакомятся с профессией и узнают, какие навыки необходимы руководителю отдела продаж. Поймут особенности работы с начинающими и опытными сотрудниками. За два занятия студенты узнают, как построить слаженную и эффективную работу отдела продаж: от организации процессов до мотивации команды. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 занятия.

  • Формат: видеолекции и практические занятия.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Вводный курс MBA» — City Business School

Курс из девяти занятий для тех, кто хочет найти свои скрытые точки роста и составить карьерный план. Студенты смогут оценить свой уровень знаний и навыков, в том числе на примере реальных кейсов. Узнают свои сильные стороны и поймут, какие навыки необходимо развивать в первую очередь. Во время обучения они определят направления профессионального развития и составят план достижения карьерных целей. Выпускники получат сертификат о прохождении курса.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 4 часа.

  • Формат: вебинар, конспект, чек-лист и практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Как управлять удаленной командой» — PMClub

Курс от основателя digital-агенства OUT.AGENCY и приложения Urso. Студенты узнают, где искать сотрудников на удаленную работу, как налаживать процессы в команде. Научатся ставить задачи, контролировать работу и не срывать сроки. Есть практические задания для закрепления навыков. Выпускники получат сертификат о прохождении обучения.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 неделя.

  • Формат: видеоуроки и практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как нанимать команду и управлять ею» — «Бизнес-секреты»

Видеокурс о том, как найти сотрудников и сделать работу команды продуктивной. Объяснят, где искать и как нанимать подходящих кандидатов. Расскажут, как ставить задачи и давать обратную связь, чтобы не демотивировать сотрудников. Научат справляться с трудностями в команде: конфликтами, выгоранием, токсичностью. Разберут, как с помощью обучения повысить продуктивность сотрудников.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 6 модулей.

  • Формат: видеолекции, тестирование.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Бесплатные видеоуроки для руководителей и собственников бизнеса» — «РУНО»

Курс состоит из 12 видеоуроков. Слушатели узнают, как эффективно управлять сотрудниками. Поймут, какие обязанности есть у владельца бизнеса. Студенты научатся выявлять ошибки на ранних стадиях и использовать современные методы анализа рынка для оптимизации маркетинговых процессов. А также узнают, как решать конфликты внутри организации.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 12 видеуроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Подбирали курсы, которые будут полезны тем, кто недавно начал управлять командой или в ближайшее время планирует перейти на руководящую должность. Также при выборе курсов особое внимание уделили следующим параметрам: 

  • Стоимость курса. Обращали внимание на доступность обучения и возможность оплаты в рассрочку, если это предусмотрено программой. Также учитывали возможность оформления налогового вычета.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Искали курсы, на которых можно посмотреть первые лекции или вебинары бесплатно, чтобы понять, подходит ли программа. Учитывали возможность консультации по телефону.

  • Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с большим количеством практических заданий, тестированием после каждого модуля и защитой итоговых работ у преподавателей.

  • Реальный результат обучения. Проверяли, насколько курсы помогают развитию профессиональных навыков и способствуют карьерному росту или смене профессии.

  • Документ об окончании. Учитывали наличие официального документа, подтверждающего прохождение курса.

  • Помощь в трудоустройстве. Анализировали, какую поддержку в поиске работы предоставляет школа для своих студентов.

  • Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения преподавателей, их квалификацию и отдавали предпочтение практикам.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Изучали реальные отзывы выпускников, наличие у школ государственных лицензий. Добавили курсы от школ с хорошими отзывами минимум на двух агрегаторах.

  • Решение проблемных ситуаций. Проверяли, как школы справляются со спорными ситуациями. Важно было узнать, возвращают ли они деньги студентам, в каких случаях и как быстро это происходит. Также выясняли, могут ли они оперативно изменить расписание занятий или заменить преподавателя при необходимости.

Какой курс для руководителя выбрать

В статье представлены программы как для начинающих руководителей, так и для управленцев с опытом. На бесплатных краткосрочных курсах можно освоить конкретные практики и методы. Для более детального и полного обучения руководителям можно обратить внимание на следующие курсы:

  1. «Руководитель отдела продаж» от «Нетологии»: профессиональная переподготовка для руководителей и владельцев бизнеса с помощью от Центра развития карьеры.

  2. «MBA: Управление персоналом» от Eduson Academy: бизнес-программа с бессрочным доступом к материалам, практическими заданиями на тренажерах и курсом по нейросетям в подарок.

  3. «Ключевые навыки руководителя» от НИИДПО: курс с возможностью задавать вопросы по программе напрямую преподавателю.

  4. «Эффективный руководитель» от МИПО: курс для начинающих руководителей, менеджеров среднего звена и владельцев малого и среднего бизнеса с разбором кейсов и проверкой домашних заданий.

  5. «Инновационное управление персоналом организации» от НАДПО: профессиональная переподготовка с поддержкой личного куратора и помощью HR-специалиста.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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