15 курсов для управленцев и руководителей организаций

Собрали платные курсы для слушателей с различным уровнем подготовки: для начинающих и для опытных руководителей. Есть программы с расширенной практической частью, где можно закрепить полученные знания и навыки. В большинстве курсов выдают документ о прохождении обучения.

1. «Руководитель отдела продаж» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс подойдет начинающим и опытным руководителям отделов продаж и собственникам бизнеса. На занятиях студенты разберутся, какие цели и задачи стоят перед руководителем, как управлять качеством и эффективностью подразделения. В конце обучения участники защитят итоговый проект — стратегию развития отдела продаж своей компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты узнают, с какими видами аналитики работает руководитель и как на базе данных составлять прогнозы и принимать управленческие решения. Поймут, как сегментировать товары, работать с клиентской базой, внедрять регламенты и стандарты. Также узнают, как создавать эффективную команду: нанимать, обучать и мотивировать сотрудников.

Цена полностью : от 112 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 3275 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность : от 5,5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, онлайн-семинары, практические задания, итоговый проект.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и подготовке к интервью, стажировки и проекты от партнеров.

Программа:

Управление отделом продаж.

Маркетинг и финансы.

Бизнес-процессы.

Аналитика отдела продаж.

Работа с клиентской базой.

Работа с персоналом и оплата труда.

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

Общий чат с кураторами и однокурсниками.

Возможность получить налоговый вычет — 13%.

Вернут деньги, если обучение не подойдет.

Программу обучения можно поменять три раза в течение года.

Обратная связь от экспертов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на gdekurs.

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Другие курсы «Нетологии»: «Как стать результативным руководителем».

2. «MBA: управление персоналом» — Eduson Academy

Курс подойдет практикующим HR-менеджерам, руководителям и директорам направлений. Студенты изучат инструменты для принятия стратегических решений на основе данных. Научатся управлять HR-аналитикой, метриками и бюджетированием. По окончании обучения слушатели смогут выстроить корпоративную культуру и HR-бренд компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты с опытом в управлении персоналом от десяти лет. Доступ к материалам и обновлениям курса остается навсегда. В подарок студенты получат доступ к практическому курсу по использованию нейросетей.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 10 786 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, практические задания, дипломная работа.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы People Management.

Внедрение HR-аналитики.

Методологии управления проектами.

Рекрутинг, консультирование и коучинг персонала.

Лидерство и построение команды мечты.

Основы работы в MS Excel.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Курс по нейросетям в подарок.

Личная встреча с экспертом.

Возможность получить налоговый вычет.

Поддержка куратора.

Недостатки:

По отзывам, иногда приходится долго ждать обратную связь от куратора.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Eduson Academy: «Управление командой», «Soft skills для руководителя».

3. «Ключевые навыки руководителя» — НИИДПО

Курс подходит как начинающим, так и опытным управленцам, которые хотят научиться планировать работу подразделения. Студенты научатся распределять задачи между подчиненными и обеспечивать контроль их выполнения. Смогут дать развернутую обратную связь и конструктивную критику. Поймут, как оценить потенциал сотрудника, определить направление его развития, организовать обучение и наставничество.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели выполнят практические задания и получат обратную связь от экспертов. Посетят вебинары с преподавателями. По окончании обучения получат удостоверение о повышении квалификации. Доступ к учебным материалам сохранится навсегда.

Цена полностью : от 20 721 рубля.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, лекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Аудит задач руководителя.

Навык постановки и контроля выполнения задач.

Управление коммуникациями в работе руководителя.

Коммуникация в организации, виды управленческой коммуникации.

Формирование навыка управления конфликтами.

Мотивация в управленческой деятельности.

Организация обучения и наставничества.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бонус — закрытый вебинар «Лидерство в персональном управлении».

Доступ к дополнительным вебинарам на весь срок обучения и 90 дней после.

Обратная связь от преподавателя.

Недостатки:

По отзывам, выполнение объемных домашних заданий требует много времени.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.

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4. «Эффективный руководитель» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа для начинающих управленцев, менеджеров среднего звена и собственников малого и среднего бизнеса. Студенты научатся собирать и мотивировать команду, ставить и контролировать задачи. Освоят методы тайм-менеджмента, научатся эффективно планировать свое время, управлять приоритетами и эффективно справляться со стрессом. Начнут понимать и управлять своими эмоциями, научатся успешно вести переговоры.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет. Слушатели получат помощь в обучении от куратора, а также обратную связью по практическим заданиям. Выпускникам выдадут диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью : от 76 200 рублей.

Цена в рассрочку : от 6400 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, практические упражнения, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Целеполагание.

Тайм-менеджмент.

Стресс-менеджмент.

Эмоциональный интеллект.

Проектное мышление.

Достоинства:

Эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

Возможность окончить обучение экстерном.

Возможность получить налоговый вычет.

Поддержка куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Инновационное управление персоналом организации» — НАДПО

Программа курса рассчитана на обучение с нуля. Студенты научатся подбирать персонал, принимать сотрудников на работу, организовать кадровое делопроизводство. Узнают, как управлять человеческими ресурсами с помощью нейро-инструментов и как выстроить систему мотивации. Научатся разрешать конфликтные ситуации и находить индивидуальный подход к каждому сотруднику.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет. Студенты получат поддержку профессионального личного куратора и наставничество HR-специалиста. Доступ к курсу и библиотеке вебинаров остается навсегда.

Цена полностью : от 59 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 4992 рублей в месяц.

Длительность : 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, лекции в PDF-формате, практические задания, тестирование, онлайн-консультации с преподавателями, воркшопы, итоговая аттестация.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, карьерные консультации, ежедневная рассылка с подборкой актуальных вакансий.

Программа:

Трудовое законодательство в области управления персоналом.

Управление персоналом.

Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников.

Аудит и контроллинг персонала организации.

Система мотивации персонала на основе KPI.

Конфликтология.

Достоинства:

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

Бесплатный доступ к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб».

Помощь с трудоустройством.

Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.

Поддержка куратора.

Недостатки:

По отзывам, недостаточно практических заданий.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Управление малым бизнесом» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Программа по управлению малым бизнесом предназначена для предпринимателей и менеджеров малых компаний. Студенты приобретут навыки анализа и моделирования бизнес-процессов, что поможет улучшить операционную деятельность компании. Получат опыт оценки и управления стоимостью бизнеса для принятия обоснованных решений. Узнают, как снизить налоговую нагрузку и улучшить финансовое планирование.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты с практикой в крупных российских и зарубежных организациях: «Сбербанк», Microsoft, Hoff, ВТБ. Они будут проверять домашние работы, давать обратную связь, советы и рекомендации по проектам студентов. Выпускники получат помощь с трудоустройством.

Цена полностью : 149 800 рублей.

Цена в рассрочку : от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания, тестирование, итоговый проект.

Документ об окончании: международный диплом.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио, прохождении собеседований, поиске вакансий.

Программа:

Управление бизнесом: стратегии и технологии.

Управление человеческими ресурсами.

Управленческие навыки руководителя.

Стратегии и развитие бизнеса.

Маркетинг и конкурентоспособность.

Финансовый менеджмент.

Достоинства:

Актуальная программа: последнее обновление — август 2024.

Возможность пройти обучение экстерном.

Возврат денег в течение 14 дней, если студент передумает проходить обучение.

Помощь с трудоустройством.

Возможность получить налоговый вычет.

Поддержка куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Эффективный руководитель» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Курсы с тремя форматами обучения на выбор: для начинающих, опытных или будущих управленцев. Начинающие специалисты освоят базовые курсы по управлению и аналитике и разберутся в операционном менеджменте. Опытные руководители подтянут свои знания по управлению коллективами и научатся анализировать данные. Будущие руководители обучатся профессии с нуля: научатся анализировать бизнес, управлять командами и своим временем.

Иллюстрация: freepik/freepik

На протяжении всего обучения студентов сопровождают кураторы-эксперты с опытом работы от пяти лет. Они помогут с выполнением практических заданий и проверят домашнюю работу. Студенты смогут отрабатывать практические навыки на реальных кейсах. Итоговая работа — выступление перед комиссией с подготовленной презентацией.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 4167 рублей в месяц на 30 месяцев.

Длительность : от 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, итоговый проект.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Для собственников бизнеса.

Для руководителей отдела.

Для тех, кто готовится стать руководителем.

Достоинства:

Есть возможность выбрать формат обучения, исходя из уровня своей подготовки.

Бессрочный доступ к материалам курса и чату в Telegram.

Обучение в своем темпе.

Возможность получить налоговый вычет.

Обратная связь от преподавателей.

Поддержка куратора.

Недостатки:

По отзывам, не всегда оперативная обратная связь от преподавателей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Инструменты начинающего руководителя» — «Яндекс Практикум»

Курс поможет начинающим руководителям понять, как эффективно управлять своей командой для достижения нужных результатов. Студенты научатся ставить понятные и измеримые задачи. Научатся контролировать сроки и качество их выполнения, не вмешиваясь в работу сотрудников. Поймут, как выстраивать коммуникацию внутри команды.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — практикующие руководители со стажем от пяти лет. Специалисты поделятся своим опытом и ответят на сложные вопросы студентов. Также они дадут индивидуальную обратную связь и рекомендации по техникам управления. Ознакомиться с программой можно на бесплатной вводной части.

Цена полностью : от 30 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 1543 рублей в месяц.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: интерактивный учебник с практическими заданиями, домашние задания, семинары.

Документ об окончании: свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Онбординг.

В чем отличие работы руководителя от работы специалиста.

Инструменты управления командой.

Достоинства:

Первый модуль курса можно изучить бесплатно.

В программе курса только практические инструменты управления командой.

Курс может оплатить работодатель.

Возможность получить налоговый вычет.

Курс ведут преподаватели с опытом от пяти лет.

Недостатки:

По отзывам, для выполнения домашних заданий приходится дополнительно искать материалы в интернете.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.

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Другие курсы «Яндекс Практикума»: «Курс по управлению командой».

9. «Особенности руководства и управления командой» — «Контур.Школа»

Курс для менеджеров отделов и начинающих руководителей. Студенты узнают, как создавать команду: от этапа формирования портрета кандидата до делегирования задач. Научатся давать качественную обратную связь и работать с сопротивлениями сотрудников. На практических занятиях смогут оценить свои управленческие компетенции и составить план по внедрению нового бизнес-процесса в своей компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы более пяти лет. По окончании обучения студенты пройдут итоговую аттестацию. Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 16 из 20 вопросов. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью : от 27 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 4584 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, рабочая тетрадь для записей, чек-листы, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Портрет руководителя.

Организация деятельности.

Построение команды.

Управление людьми.

Итоговый тест.

Достоинства:

Перед обучением можно посмотреть ознакомительное видео о курсе.

Возможность корпоративного обучения.

Возможность получить налоговый вычет.

Преподаватели — эксперты-практики с опытом работы более пяти лет.

Сопровождение куратора.

Недостатки:

По отзывам, недостаточно практических занятий.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.

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10. «Школа профессионального руководителя» — «Русская школа управления»

Курс из 15 занятий с расширенной практической частью. Во время обучения студенты разберут реальные кейсы, проработают в ролевых играх различные ситуации, например: принятие управленческих решений или постановку задач подчиненным. Разработают проекты, документы и диаграммы, необходимые руководителям для работы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучат актуальные антикризисные методики. Получат навыки в стратегическом управлении и оптимизации бизнес-процессов. Научатся ставить задачи и контролировать ход их выполнения. По окончании обучения получат диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью : от 150 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2,5 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Улучшение качества менеджмента в цифровом мире.

Стратегия. Трансформация бизнеса. Система сбалансированных показателей.

Планирование, контроль и обратная связь в работе руководителя.

Эффективная организация процессов подразделения.

Системное мышление.

Достоинства:

Есть бесплатное пробное занятие.

Можно выбрать формат занятий: прямой эфир или видеоуроки в записи.

Возможность получить налоговый вычет.

Индивидуальный график обучения.

Недостатки:

Доступ к курсу дается на 30 дней.

Обратная связь от преподавателей недоступна в формате видеокурса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.

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Другие курсы «Русской школы управления»: «Руководитель отдела», «Развитие управленческих навыков».