ТОП-10 застройщиков Москвы 2026: рейтинг лучших девелоперов столицы

Рынок недвижимости Москвы в 2025–2026 годах продолжает активно развиваться: появляются новые жилые комплексы, растёт конкуренция между девелоперами, а требования покупателей становятся заметно выше. Сегодня при выборе квартиры всё чаще звучит вопрос не только о цене, но и о том, какой застройщик самый надёжный, кто обеспечивает стабильное качество строительства, продуманную архитектуру и комфортную среду для жизни.

В этом материале мы представляем рейтинг застройщиков Москвы 2026, в который вошли десять компаний-лидеров. При отборе мы оценивали не объёмы ввода жилья, а качество реализованных проектов, репутацию застройщиков, архитектурный уровень, работу с общественными пространствами и инфраструктурой, а также устойчивость компании на рынке. В рейтинг включены как девелоперы с элитными проектами, так и крупные застройщики Москвы, работающие в сегменте бизнес-класса.

Этот обзор будет полезен тем, кто планирует купить новостройку в Москве, выбирает между разными девелоперами, анализирует лучших застройщиков Москвы или просто хочет понимать, какие строительные компании формируют облик столицы сегодня и в ближайшие годы.

Материал статьи подготовлен совместно со студией VPROEKTE — одной из ведущих студий, работающих с интерьерами квартир бизнес- и премиум-класса в Москве. Команда VPROEKTE регулярно работает с объектами от ведущих застройщиков столицы и хорошо знает, как архитектура жилого комплекса, качество общественных пространств и планировочные решения влияют на будущий интерьер и комфорт жизни.

Ниже — примеры реализованных интерьеров VPROEKTE в современных жилых комплексах бизнес- и премиум-сегмента, которые наглядно показывают, как потенциал недвижимости раскрывается через профессиональный дизайн.

Дизайн интерьера пентхауса в ЦАО от студии VPROEKTE

Дизайн интерьера в Neva Towers от студии VPROEKTE

Дизайн квартиры в ЖК VESPER TVERSKAYA, студия VPROEKTE

Интерьер квартиры в ЖК “Жизнь на Плющихе”, студия VPROEKTE

Дизайн интерьера квартиры на ул. Давыдковская, студия VPROEKTE

***