Хранение кадровых документов: как выстроить процесс и оптимизировать расходы

Зачем хранить кадровые документы

Кадровые документы хранятся в компании в течение установленного законом срока, поскольку содержат ключевые сведения о трудовых отношениях: даты приема и увольнения, размер выплат, периоды отпусков.

Почему это важно:

Соблюдение прав сотрудников. Даже спустя несколько лет после увольнения работник может запросить у компании документы, подтверждающие стаж или заработок — например, для оформления пенсии или социальных выплат. Если нужных бумаг не окажется, кадровой службе придется восстанавливать сведения по другим источникам.

Прохождение проверок. Кадровые документы может потребовать налоговая или трудовая инспекция. Если компания не сможет их предоставить, придется заплатить штраф. По ст. 5.27 КоАП РФ для организации он составит от 30 000 до 50 000 рублей, а для ИП и должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей.

Защита интересов компании. Если с сотрудником возникнут разногласия и дело дойдет до суда, работодатель сможет подтвердить принятые кадровые решения и выполнение своих обязательств с помощью документов. Без них отстоять свою позицию будет сложнее.