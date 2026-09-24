График отпусков на 2027 год: как составить, заполнить и утвердить

Составление графика отпусков: пошаговый порядок

Ниже — подсказки, как составить график отпусков.

Шаг 1. Проверьте исходные данные

Актуализируйте список сотрудников, продолжительность их основного и дополнительного отпуска, остатки неиспользованных дней и отдельно — перечень тех, кому нельзя отказать в выборе удобной даты.

Шаг 2. Узнайте пожелания сотрудников

Формат сбора компания выбирает сама: опрос в «Яндекс Формах», анкета на корпоративном портале, электронная таблица или обычный бумажный формат. Важно зафиксировать не только желаемую дату старта отпуска, но и то, как человек хочет разбить доступные дни — по соглашению сторон это допустимо, если хотя бы одна из частей составляет не менее 14 календарных дней подряд. Отдельно стоит поговорить с сотрудниками из районов Крайнего Севера, с вредными условиями труда или другими основаниями для дополнительных дней отдыха и попросить не забыть о доступных льготах.

Шаг 3. Сопоставьте пожелания с обязательными гарантиями

Только после того как пожелания собраны, стоит перепроверить, кому нельзя отказать в выбранных датах отдыха. Например, в коллективе могут быть многодетные матери или супруги военнослужащих.

Шаг 4. Утвердите с менеджером

Согласование графика отпусков с линейными руководителями — отдельная и часто самая трудоемкая часть процесса. Если несколько сотрудников с пересекающимися обязанностями хотят в отпуск одновременно, руководителю нужно оценить, вытянет ли отдел такую нагрузку оставшимся составом. Откладывать решение таких конфликтов на потом не стоит: после утверждения график одинаково обязателен и для компании, и для сотрудника.

Пример. В редакции ИТ-компании работают пять контент-менеджеров. Трое одновременно захотели уйти в отпуск с 10 по 24 сентября — как раз когда команда планирует запуск крупного проекта. Руководитель согласовывает эти даты только одной сотруднице, у которой трое детей, а двум другим предлагает сместиться на август и октябрь. Итоговые даты фиксируют в графике только после того, как все трое подтвердили новый период.

Шаг 5. Перепроверьте пересечения и вычтите нерабочие дни

На этом шаге оценивают операционные риски:

сколько человек одновременно будут выключены из рабочего процесса;

насколько вероятно, что оставшиеся в строю сотрудники справятся с сезонным пиком нагрузки;

не накладываются ли отпуска внутри одной команды или должности, есть ли потенциальные заместители с нужными полномочиями.

Также важно учитывать, что нерабочие праздничные дни в продолжительность отпуска не входят — точный список дат можно посмотреть в производственном календаре.

Шаг 6. Оформите документ

Когда все даты согласованы, их переносят в итоговую форму — унифицированную Т-7 или собственный шаблон, принятый в компании.

Шаг 7. Учтите мнение профсоюза и утвердите график

Если в организации действует выборный орган первичной профсоюзной организации, часть 1 статьи 123 ТК РФ требует утвердить график с учетом его мотивированного мнения — в порядке, который описывает статья 372 ТК РФ. Финальную подпись ставит руководитель организации или уполномоченное им лицо.

Процесс согласования графика отпусков можно автоматизировать — с помощью системы кадрового электронного документооборота. Так, например, на платформе HRlink можно:

сотрудникам — планировать и переносить отпуска в пару кликов с учетом нерабочих и праздничных дней, получать уведомления о предстоящем отпуске;

руководителям — отслеживать пересечения по отделам, оставлять комментарии по корректировке дат, согласовывать дни отдыха — без длительных переписок в мессенджерах, а также видеть уведомления о предстоящих отпусках работников;

кадровым специалистам — упростить трудоемкий процесс и отказаться от бумаги, указать минимальное количество дней отдыха, настроить создание индивидуальных печатных форм с графиком отпусков для каждого сотрудника и автоматическую синхронизацию с «1С», обеспечить массовое подписание ЛНА.