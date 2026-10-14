Проверка личности в эпоху ИИ-агентов: что показало исследование Regula

52 % опрошенных Regula организаций не могут полностью подтвердить получение биометрии от живого человека в момент проверки. Исследование охватило 850 специалистов в семи странах; 90 % участников сообщили о влиянии ошибок проверки личности на бизнес.
Кратко:
Sapio Research опросила 850 специалистов в семи странах в марте 2026 года.
52 % участников не могут полностью подтвердить получение биометрии от живого человека в момент проверки.
90 % респондентов сообщили о влиянии ошибочных результатов проверки личности на бизнес.
50 % участников могут полностью восстановить цепочку принятия решения о проверке личности.
Regula рекомендует связывать результаты проверки документа с данными сессии и оценкой риска.
Совпадение лиц ещё не подтверждает присутствие человека
Совпадение селфи с фотографией в документе само по себе не исключает использования синтетического изображения, видеозаписи или подменённого видеопотока. Авторы Regula рассматривают достоверность документа, сходство лица и подлинность взаимодействия как отдельные вопросы проверки.
Для подмены личности злоумышленник может использовать синтетическое изображение, записанное видео или подменённый видеопоток.
При liveness, или проверке живого присутствия, оценивают, получены ли биометрические данные от человека в момент проверки. По данным Regula, 52 % опрошенных организаций не могут полностью подтвердить получение биометрии вживую. В отдельном показателе исследования только 48 % участников считают надёжными свои средства подтверждения присутствия человека.
Об ограниченных возможностях обнаружения синтетических и изменённых данных сообщают 35 % организаций. Ещё 6 % сообщают об отсутствии таких возможностей.
Ошибки идентификации затрагивают не только безопасность
Финансовые потери из-за неверных результатов проверки личности отмечают 39 % респондентов. Регуляторные или комплаенс-риски называют 38 %, репутационный ущерб и операционные сбои называют по 31 %, отток клиентов отмечают 24 %. Одна организация может столкнуться с несколькими последствиями; сумма этих долей не описывает распределение участников опроса.
Обосновывать решения о проверке личности перед регуляторами, аудиторами, партнёрами, судами или клиентами приходилось 82 % опрошенных. Полностью восстановить цепочку принятия решения могут 50 % участников; ещё 42 % могут преимущественно восстановить её.
Какие данные сопоставляют при проверке личности
Regula рекомендует сопоставлять результаты проверки документа и биометрии с данными устройства, сессии и риск-контекстом. При таком сопоставлении организация проверяет достоверность отдельных данных, их связь с одним человеком и согласованность между собой.
Авторы рекомендуют дополнительные проверки при входе, восстановлении аккаунта, обновлении данных и значимых операциях, если риск повышается. Они также рекомендуют сохранять основания решения в ходе проверки. По сохранённым сведениям организация восстанавливает, какие данные использовались и почему запрос одобрили или отклонили.
Взаимодействия с участием ИИ явно учитывают в своей стратегии проверки личности 47 % организаций. Респонденты из организаций с такой стратегией сообщают о более сильных средствах контроля. По результатам опроса нельзя установить, что причиной различий стала именно стратегия.
Как усилить проверку личности с учётом ИИ-угроз
Авторы Regula рекомендуют проводить несколько согласованных проверок и сохранять основания решения. Организация сопоставляет результаты проверки документа, биометрии и сессии, прежде чем одобрить или отклонить запрос.
Проверка присутствия живого человека. При liveness оценивают признаки живого присутствия в биометрических данных. При выборе средств проверки учитывают риски использования видеозаписи, синтетического изображения и подмены видеопотока.
Выявление синтетических и изменённых данных. Авторы рекомендуют проверять изображения документов, фотографии и видео на признаки генерации или модификации.
Сопоставление сигналов. Организация сравнивает результаты проверки документа и биометрии с данными устройства, сессии и риск-контекстом. При сопоставлении проверяют, относятся ли данные к одному человеку и согласуются ли они между собой.
Адаптивные проверки на протяжении клиентского пути. Авторы рекомендуют повторную проверку при повышении риска во время входа, восстановления аккаунта, изменения данных и значимых операций.
Фиксация оснований решения. Авторы рекомендуют сохранять использованные данные, результаты проверок и причины одобрения или отклонения запроса. По этим сведениям организация обосновывает решение перед внешними сторонами.
Учёт ИИ-взаимодействий в стратегии. Regula рекомендует включать в стратегию проверки личности сценарии с участием ИИ-инструментов и автоматизированных агентов.
Способы подделки лица с помощью фотографии, видеозаписи или маски описаны в блоге IDX.
Проверка живого присутствия для бизнеса
Сервис IDX анализирует видеоселфи для оценки признаков присутствия человека перед камерой.
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Вопросы специалистов о результатах исследования Regula
Ответы основаны на исследовании Regula «Identity Verification in the Age of AI Agents».
На какой выборке основаны выводы Regula о проверке личности в эпоху ИИ?
Исследование основано на опросе 850 руководителей и специалистов, принимающих решения в области противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям. Sapio Research провела его в марте 2026 года в семи странах. В выборку вошли представители банков, финансовых услуг, криптоиндустрии, телекома, государственного сектора и игровой индустрии, включая азартные игры. Эти результаты основаны на ответах участников опроса и сами по себе не подтверждают техническую эффективность конкретных систем проверки личности.
Чем сопоставление лица отличается от проверки живого присутствия?
При сопоставлении лица сравнивают изображения, например селфи и фотографию в документе; при liveness проверяют признаки живого присутствия. Совпадение изображений само по себе не исключает использование видеозаписи, синтетического лица или подменённого видеопотока. В исследовании Regula 52 % организаций не могут полностью подтвердить получение биометрии вживую. Для оценки качества проверки сходство изображений и происхождение биометрических данных рассматривают отдельно.
Какие последствия ошибок проверки личности отмечают участники исследования?
О влиянии ошибочных результатов проверки личности на бизнес сообщают 90 % участников исследования Regula. Финансовые потери отмечают 39 %, регуляторные или комплаенс-риски называют 38 %. О репутационном ущербе и операционных сбоях сообщают по 31 %, об оттоке клиентов сообщают 24 %. Одна организация может столкнуться с несколькими последствиями. Эти доли описывают ответы на вопрос о последствиях ошибок; они не определяют вероятность ущерба для конкретной компании. Для такой оценки компания анализирует собственные процессы и инциденты.
Какие данные связывают при проверке личности?
Regula рекомендует связывать результаты проверки документа и биометрии с данными устройства, сессии и риск-контекстом. Организация сопоставляет данные, проверяя их принадлежность одному человеку и согласованность между собой. Сопоставление данных документа, биометрии и сессии относят к критически важным возможностям для противодействия ИИ-рискам 33 % участников. Оценку целостности данных и происхождения сигналов выделяют 32 %. Конкретный состав проверок зависит от сценария взаимодействия и риска операции.
Когда Regula рекомендует дополнительные проверки после регистрации?
Авторы рекомендуют дополнительные проверки при повышении риска во время входа, восстановления доступа, изменения данных и значимых операций. Запуск дополнительных проверок по риску относят к критически важным возможностям 34 % участников исследования Regula. Организация связывает дополнительные проверки с конкретными событиями и критериями риска. Рекомендация относится к случаям повышения риска; она не устанавливает одинаковый набор действий для каждого входа пользователя. Применимые сценарии организация выбирает с учётом своих процессов.
Какие сведения сохраняют для обоснования решения о проверке личности?
Regula рекомендует сохранять использованные данные, результаты проверок и причины одобрения или отклонения запроса. По этим сведениям организация восстанавливает, какие проверки проведены и на чём основано решение. С необходимостью обосновывать решения перед внешними сторонами сталкивались 82 % участников, полностью восстановить цепочку решения могут 50 %. При таком запросе организация объясняет решение по сохранённым сведениям. Сроки хранения зависят от применимых требований, организация определяет их отдельно для своих данных и процессов.
Источник и методология исследования Regula
Исследование основано на опросе 850 руководителей и специалистов, принимающих решения в области противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям. Sapio Research провела опрос в марте 2026 года в семи странах. В выборку вошли представители банков, финансовых услуг, криптоиндустрии, телекома, государственного сектора и игровой индустрии, включая азартные игры.
В исследование вошли Великобритания, США, Германия, Сингапур, ОАЭ, Бразилия и Мексика; российские организации в эту выборку не включены.
Участники опроса оценивали возможности своих организаций. Эти ответы сами по себе не подтверждают техническую эффективность используемых систем и не определяют показатели других компаний.
Период исследования: март 2026 года. Выборка: 850 специалистов в семи странах.
Источник: Regula. Identity Verification in the Age of AI Agents. Regula Global Research Report, 2026, Part II.
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