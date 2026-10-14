Проверка личности в эпоху ИИ-агентов: что показало исследование Regula

Совпадение лиц ещё не подтверждает присутствие человека

Совпадение селфи с фотографией в документе само по себе не исключает использования синтетического изображения, видеозаписи или подменённого видеопотока. Авторы Regula рассматривают достоверность документа, сходство лица и подлинность взаимодействия как отдельные вопросы проверки.

Для подмены личности злоумышленник может использовать синтетическое изображение, записанное видео или подменённый видеопоток.

При liveness, или проверке живого присутствия, оценивают, получены ли биометрические данные от человека в момент проверки. По данным Regula, 52 % опрошенных организаций не могут полностью подтвердить получение биометрии вживую. В отдельном показателе исследования только 48 % участников считают надёжными свои средства подтверждения присутствия человека.

Об ограниченных возможностях обнаружения синтетических и изменённых данных сообщают 35 % организаций. Ещё 6 % сообщают об отсутствии таких возможностей.