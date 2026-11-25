Что банк проверяет по 161-ФЗ перед переводом

Приказ Банка России № ОД-2506 относит к признакам несоответствие операции привычным для клиента: по времени, месту, устройству и параметрам его использования, сумме, частоте и получателю (п. 1.6). П. 1.10 охватывает, среди прочего, сведения о вредоносном ПО, нетипичные параметры сессии дистанционного обслуживания, смену номера телефона, SIM-карты или параметров устройства. В письме № 56-5-1/753 от 30.01.2026 Банк России разъяснил: признак применяется, если выявлен хотя бы один нетипичный параметр. Банк оценивает признаки и на знакомом устройстве, успешная аутентификация эту проверку не отменяет.

Ч. 3.1 ст. 8 161-ФЗ относит к переводам без добровольного согласия два случая: операции без согласия клиента и операции «с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием». Признаки таких переводов проверяет оператор по переводу денежных средств. По картам, электронным деньгам и Системе быстрых платежей (СБП) он делает это до списания. При иных способах перевода проверка проходит при приёме распоряжения к исполнению.

Когда оператор отказывает или приостанавливает приём распоряжения

Если операция соответствует признакам, оператор по ч. 3.4 ст. 8 161-ФЗ отказывает в операции по карте, переводе электронных денежных средств или переводе по СБП. При иных способах перевода он приостанавливает приём распоряжения к исполнению на два дня. Ч. 3.15 выводит из-под этих правил переводы заработной платы и иных доходов, с которых ст. 99 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» ограничивает размер удержания. Под исключение попадают и доходы, на которые по ст. 101 этого закона нельзя обратить взыскание.

После приостановления или отказа оператор незамедлительно сообщает клиенту о принятых мерах, даёт рекомендации по снижению риска и разъясняет клиенту дальнейшие действия (ч. 3.6). Клиент может подтвердить распоряжение не позднее дня, следующего за днём приостановления. После отказа он вправе повторить операцию с теми же реквизитами получателя и той же суммой. Способы подтверждения определяет договор. Если у оператора есть сведения из базы данных Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия, действует ч. 3.10. Оператор приостанавливает приём подтверждённого распоряжения на два дня со дня, когда клиент направил подтверждение, либо отказывает в повторной операции. Через два дня оператор исполняет распоряжение или повторную операцию, если иных законных оснований для отказа нет (ч. 3.11).

С 1 марта 2027 года 210-ФЗ дополнит 161-ФЗ отдельным основанием для отказа. Если у оператора будут сведения о воздействии вредоносного ПО на устройство клиента, он откажет в приёме распоряжения или в операции по карте, переводе электронных денежных средств или по СБП. Оператор также уведомит клиента о причине и о возможности провести перевод с другого устройства или при личном присутствии. До этой даты такие сведения учитываются как признак по п. 1.10 приказа Банка России № ОД-2506.

Ответственность банка тоже зависит от того, как он проверил распоряжение. Если банк получил из базы Банка России сведения о переводах без добровольного согласия, но исполнил перевод клиента-физлица с нарушением чч. 3.1–3.5 и 3.8–3.11 ст. 8, ч. 3.13 обязывает его возместить сумму в течение 30 дней после заявления клиента. Если банк выполнил эти требования надлежащим образом, за убытки клиента он не отвечает (ч. 3.14). Отдельные основания для возмещения, связанные с уведомлениями банка и клиента, установлены ст. 9 161-ФЗ.