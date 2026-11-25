Подтверждение операции — это проверка, которая связывает согласие клиента с конкретным распоряжением: суммой и получателем. Вход в приложение такого согласия не подтверждает. Порядок подтверждения устанавливают ч. 4 ст. 8 161-ФЗ, Положение Банка России № 762-П и приказ Банка России № ОД-2506. Банки применяют подтверждение в мобильном и интернет-банке при переводах по картам, по СБП и электронными деньгами.
23 ноября 2026 года ТАСС со ссылкой на материалы МВД России описал схему с поддельным ИИ-фоторедактором. После установки приложения мошенники получали удалённый доступ к смартфону и похищали деньги. Как именно подтверждались переводы, в сообщении не сказано.
При идентификации банк устанавливает, кого обслуживает. При аутентификации он проверяет пароль, ключ или другой способ доступа к учётной записи. Подтверждение операции относится к конкретному распоряжению: какую сумму и кому отправляют. Успешный вход не доказывает, кто сейчас управляет телефоном и добровольно ли клиент согласился на перевод.
Кратко
Идентификацией банк устанавливает, кого обслуживает (ст. 3 115-ФЗ). Аутентификацией он проверяет, есть ли у пользователя право войти в учётную запись.
Подтверждение относится к одному распоряжению. Если сумма или получатель меняются, прежнее подтверждение не должно действовать.
Знакомое устройство риск не снимает. По п. 1.10 приказа № ОД-2506 банк учитывает сведения о вредоносном ПО, нетипичные параметры сессии и смену SIM-карты.
При признаках перевода без добровольного согласия банк отказывает в операции по карте, по СБП или с электронными деньгами. При иных способах перевода он приостанавливает приём распоряжения на два дня (ч. 3.4 ст. 8 161-ФЗ).
С 1 марта 2027 года 210-ФЗ добавит отдельное основание для отказа: сведения о воздействии вредоносного ПО на устройство клиента.
Чем подтверждение операции отличается от идентификации и входа
Банк устанавливает сведения о клиенте и подтверждает их достоверность по ст. 3 115-ФЗ. Идентификация входит в KYC («Знай своего клиента»), куда относится и оценка риска. Аутентификацию клиента и удостоверение его права распоряжаться средствами Банк России разделяет в п. 5.2 Положения № 851-П.
Проверка
Вопрос банка
Что фиксирует результат
Чего он не устанавливает
Идентификация
Кого обслуживаем?
Какие сведения о клиенте установлены и подтверждены
Кто управляет смартфоном при переводе
Аутентификация
На каком основании разрешён вход?
Какой способ доступа предъявлен и принят
С каким переводом согласился клиент
Подтверждение распоряжения
Какую операцию подтверждают?
Какое распоряжение и каким способом подтвердили
Действовал ли клиент добровольно
Антифрод-проверка
Есть ли признаки перевода без добровольного согласия?
Какие признаки выявлены и какое решение принято
Произошло ли мошенничество
По ч. 4 ст. 8 161-ФЗ оператор при приёме распоряжения обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами. Если право не удостоверено, оператор не принимает распоряжение к исполнению (ч. 5 ст. 8). Средства такой проверки перечислены в п. 2.4 Положения Банка России № 762-П: электронная подпись, аналог собственноручной подписи, коды, пароли и другие средства. Запись «код принят» говорит банку только о том, что проверка пройдена. Почему человек ввёл код, из неё не видно.
Почему знакомый телефон не подтверждает, кто сделал перевод
При удалённом управлении смартфоном мошенник действует с того устройства, которым клиент обычно пользуется. Банку прежняя привязка устройства по-прежнему полезна как сигнал при оценке операции. Вмешательство постороннего она не исключает, и вопрос о том, кто отправил распоряжение, остаётся открытым. П. 5.2.6 Положения Банка России № 851-П требует от банка убедиться, что действия для совершения операции выполняет идентифицированный клиент или его представитель.
С помощью социальной инженерии мошенник убеждает клиента самому подтвердить перевод. Клиент думает, что защищает деньги, и отправляет их на чужой счёт. Проверка лица показывает банку, кто перед камерой. Понимает ли человек, кому и зачем переводит деньги, по ней не определить.
За III квартал 2026 года Банк России учёл 477 401 операцию без добровольного согласия клиентов на 7,25 млрд руб. Во II квартале таких операций было 458 655 на 7,35 млрд руб.: число выросло, объём немного снизился. Клиентам возместили или вернули 7,2 % похищенного против 7,0 % кварталом ранее. Банки предотвратили 15,7 млн таких операций на 2,16 трлн руб. Статистика охватывает всю категорию, отдельно переводы после удалённого доступа к смартфону Банк России не выделяет.
Что показало дело о снятии ограничений после звонка
В деле о событиях октября 2023 года посторонние получили удалённый доступ к телефону клиента. Банк заметил подозрительные операции и ограничил дистанционный доступ. После звонка с номера клиента, сверки личных сведений и кодового слова ограничения сняли. Верховный Суд РФ указал в определении от 8 июля 2025 года № 45-КГ25-7-К7, что банк исходил только из формального соблюдения порядка идентификации и не убедился, что операции совершает надлежащее лицо.
Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение и возмещения этим определением не присудил. Для платёжной команды вывод из дела такой: совпадение ответов при звонке не устраняет признаков, из-за которых банк ограничил доступ. В 2023 году действовали прежняя редакция ст. 8 161-ФЗ и прежний перечень признаков (приказ Банка России № ОД-2525). В 2026 году порядок действий определяют действующая редакция 161-ФЗ и приказ Банка России № ОД-2506.
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IDX
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Что банк проверяет по 161-ФЗ перед переводом
Ч. 3.1 ст. 8 161-ФЗ относит к переводам без добровольного согласия два случая: операции без согласия клиента и операции «с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием». Признаки таких переводов проверяет оператор по переводу денежных средств. По картам, электронным деньгам и Системе быстрых платежей (СБП) он делает это до списания. При иных способах перевода проверка проходит при приёме распоряжения к исполнению.
Приказ Банка России № ОД-2506 относит к признакам несоответствие операции привычным для клиента: по времени, месту, устройству и параметрам его использования, сумме, частоте и получателю (п. 1.6). П. 1.10 охватывает, среди прочего, сведения о вредоносном ПО, нетипичные параметры сессии дистанционного обслуживания, смену номера телефона, SIM-карты или параметров устройства. В письме № 56-5-1/753 от 30.01.2026 Банк России разъяснил: признак применяется, если выявлен хотя бы один нетипичный параметр. Банк оценивает признаки и на знакомом устройстве, успешная аутентификация эту проверку не отменяет.
Если операция соответствует признакам, оператор по ч. 3.4 ст. 8 161-ФЗ отказывает в операции по карте, переводе электронных денежных средств или переводе по СБП. При иных способах перевода он приостанавливает приём распоряжения к исполнению на два дня. Ч. 3.15 выводит из-под этих правил переводы заработной платы и иных доходов, с которых ст. 99 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» ограничивает размер удержания. Под исключение попадают и доходы, на которые по ст. 101 этого закона нельзя обратить взыскание.
После приостановления или отказа оператор незамедлительно сообщает клиенту о принятых мерах, даёт рекомендации по снижению риска и разъясняет клиенту дальнейшие действия (ч. 3.6). Клиент может подтвердить распоряжение не позднее дня, следующего за днём приостановления. После отказа он вправе повторить операцию с теми же реквизитами получателя и той же суммой. Способы подтверждения определяет договор. Если у оператора есть сведения из базы данных Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия, действует ч. 3.10. Оператор приостанавливает приём подтверждённого распоряжения на два дня со дня, когда клиент направил подтверждение, либо отказывает в повторной операции. Через два дня оператор исполняет распоряжение или повторную операцию, если иных законных оснований для отказа нет (ч. 3.11).
С 1 марта 2027 года 210-ФЗ дополнит 161-ФЗ отдельным основанием для отказа. Если у оператора будут сведения о воздействии вредоносного ПО на устройство клиента, он откажет в приёме распоряжения или в операции по карте, переводе электронных денежных средств или по СБП. Оператор также уведомит клиента о причине и о возможности провести перевод с другого устройства или при личном присутствии. До этой даты такие сведения учитываются как признак по п. 1.10 приказа Банка России № ОД-2506.
Ответственность банка тоже зависит от того, как он проверил распоряжение. Если банк получил из базы Банка России сведения о переводах без добровольного согласия, но исполнил перевод клиента-физлица с нарушением чч. 3.1–3.5 и 3.8–3.11 ст. 8, ч. 3.13 обязывает его возместить сумму в течение 30 дней после заявления клиента. Если банк выполнил эти требования надлежащим образом, за убытки клиента он не отвечает (ч. 3.14). Отдельные основания для возмещения, связанные с уведомлениями банка и клиента, установлены ст. 9 161-ФЗ.
Как проверить рискованный перевод после входа
Покажите реквизиты перед подтверждением. Клиент должен видеть, кому и сколько переводит. При смене суммы или получателя прежнее подтверждение не должно действовать для нового распоряжения. Такую привязку описывает ст. 5 европейского регламента 2018/389. Российским командам регламент обязанностей не устанавливает и служит образцом проектирования.
При сомнении в устройстве не отправляйте ещё один запрос на тот же телефон. СМС и push-уведомление выглядят разными способами связи. Если оба зависят от контроля над одним смартфоном, риск у них общий. Дополнительную проверку банк может провести в заранее предусмотренном независимом канале, например в отделении. Отказ или приостановление, которых требует закон, такая проверка не отменяет.
Разведите проверку перевода и восстановление доступа. На сообщение клиента о чужом управлении телефоном банк отвечает отдельной процедурой. Команде нужно определить, как завершить подозрительный сеанс и восстановить доступ по проверенному каналу. Повторная сверка сведений о клиенте доступ постороннего к смартфону не прекращает.
Что сохранить для разбора спорной операции
По одной записи об успешном входе банк ход спорного перевода не восстановит. Команде нужно связать создание распоряжения, запрос на подтверждение и решение по переводу. Требования к регистрации действий установлены в пп. 5.2.2–5.2.4 Положения Банка России № 851-П. Связанные записи удобнее собирать по идентификатору операции.
В распоряжении: идентификатор и время, сумма, получатель, изменения реквизитов после первого запроса.
При подтверждении: показанные клиенту параметры, выбранный способ проверки, время и результат. Секреты, включая сам одноразовый код, в журнал не записывают.
В решении: обнаруженный признак, итог проверки, уведомление клиенту и результат повторной попытки, если она была.
По такому журналу банк отличает сбой проверки от перевода, который прошёл все предусмотренные проверки, но был оспорен. В журнал попадают только события, доступные банку. Кто физически управлял телефоном и добровольно ли действовал клиент, по одной записи не установить.
Перед рискованным переводом или при смене контактных данных банк может дополнительно проверить, связан ли номер телефона с данными клиента. Такая проверка требует правового основания для обработки персональных данных по 152-ФЗ. Кто управлял устройством при переводе, она не показывает, и решение по операции остаётся за банком.
Частые вопросы о подтверждении операции и входе в банк
Чем подтверждение операции отличается от аутентификации и идентификации?
Идентификацией банк устанавливает, кого обслуживает, и подтверждает сведения о клиенте по ст. 3 115-ФЗ. Аутентификацией он проверяет пароль, ключ или другой способ доступа к учётной записи. Подтверждение операции относится к конкретному распоряжению: какую сумму и кому отправляют. Аутентификацию и удостоверение права распоряжаться средствами Банк России разделяет в п. 5.2 Положения № 851-П. Поэтому успешный вход не доказывает, кто управляет телефоном в момент перевода и добровольно ли клиент согласился на него.
Зачем отдельно подтверждать перевод, если вход уже подтверждён?
Вход открывает доступ к учётной записи. По ч. 4 ст. 8 161-ФЗ оператор при приёме распоряжения обязан отдельно удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами. Если право не удостоверено, распоряжение не принимается к исполнению (ч. 5 ст. 8). Банку полезно показать клиенту сумму и получателя и привязать к ним подтверждение. Если реквизиты меняются, платёжный процесс должен считать распоряжение новым и не переносить на него результат первой проверки.
Что доказывает одноразовый код при переводе?
Принятый код говорит банку, что пройдена предусмотренная им проверка. Коды и пароли входят в перечень средств удостоверения права распоряжаться средствами в п. 2.4 Положения Банка России № 762-П. Что именно подтверждает код, зависит от того, к чему банк привязал запрос: ко входу или к конкретному распоряжению. Кто физически управлял телефоном, понимал ли клиент содержание распоряжения и действовал ли добровольно, по записи о вводе кода не установить.
Может ли банк заподозрить мошенничество на привычном устройстве?
Да. С привычного смартфона может действовать посторонний, получивший удалённый доступ. П. 1.10 приказа Банка России № ОД-2506 включает сведения о вредоносном ПО на устройстве, нетипичные параметры сессии дистанционного обслуживания, смену номера телефона и SIM-карты. Банк также проверяет признаки самого перевода, например несоответствие суммы, времени или получателя привычным операциям клиента (п. 1.6). В письме № 56-5-1/753 от 30.01.2026 Банк России разъяснил, что признак применяется, если выявлен хотя бы один нетипичный параметр.
Считается ли перевод добровольным, если клиент подтвердил его сам?
Не обязательно. Ч. 3.1 ст. 8 161-ФЗ относит к переводам без добровольного согласия и операции с согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. Разбирая конкретный случай, банк учитывает обстоятельства операции. Ввод кода или нажатие кнопки спор автоматически не решает. Проверка лица показывает, кто перед камерой, но понимает ли человек, кому и зачем переводит деньги, по ней не определить.
Что банк обязан сделать при выявлении признаков перевода без согласия клиента?
По ч. 3.4 ст. 8 161-ФЗ оператор отказывает в операции по карте, переводе электронных денежных средств или переводе по СБП. При иных способах перевода он приостанавливает приём распоряжения к исполнению на два дня. Затем оператор незамедлительно сообщает клиенту о принятых мерах и даёт рекомендации по снижению риска (ч. 3.6). Клиент может подтвердить распоряжение не позднее дня, следующего за днём приостановления, а после отказа повторить операцию с теми же реквизитами получателя и той же суммой.
В какой срок банк возмещает перевод, исполненный с нарушением 161-ФЗ?
Если банк получил из базы данных Банка России сведения о переводах без добровольного согласия, но исполнил перевод клиента-физлица с нарушением чч. 3.1–3.5 и 3.8–3.11 ст. 8 161-ФЗ, он обязан возместить сумму в течение 30 дней после заявления клиента (ч. 3.13). Если банк выполнил эти требования надлежащим образом, за убытки клиента он не отвечает (ч. 3.14). Отдельные основания для возмещения, связанные с уведомлениями банка и клиента, установлены ст. 9 161-ФЗ.
Что изменится с 1 марта 2027 года при заражении устройства клиента?
210-ФЗ дополнит 161-ФЗ отдельным основанием для отказа. Если у оператора будут сведения о воздействии вредоносного ПО на устройство клиента, он откажет в приёме распоряжения или в операции по карте, переводе электронных денежных средств или по СБП. Оператор уведомит клиента о причине и о возможности провести перевод с другого устройства или при личном присутствии. До 1 марта 2027 года такие сведения учитываются как признак по п. 1.10 приказа Банка России № ОД-2506.
Нужно ли заново проводить KYC перед подозрительным переводом?
Нет, один сигнал по переводу не обязывает банк повторять всю идентификацию. Проверка сведений о клиенте и проверка распоряжения решают разные задачи. Операцию банк оценивает по правилам 161-ФЗ, а при подозрении на захват доступа отдельно восстанавливает безопасную связь с клиентом. Сведения о клиенте банк обновляет в сроки по подп. 3 п. 1 ст. 7 115-ФЗ, в том числе при сомнениях в достоверности ранее полученных сведений.
Какие записи пригодятся при оспаривании платежа?
Записи, которые связывают распоряжение, его подтверждение и решение банка: время и идентификатор операции, показанные клиенту сумму и получателя, способ и результат проверки, обнаруженные признаки и принятое по ним решение. По ним банк восстанавливает ход событий, но добровольность согласия они сами по себе не доказывают. Требования к регистрации действий установлены в пп. 5.2.2–5.2.4 Положения Банка России № 851-П.
Материал носит справочно-информационный характер. Решение по конкретной копии зависит от цели обработки, категории работника, применимых норм и статуса документа в системе хранения компании.
Проверьте, связан ли телефон с данными клиента перед рискованным переводом или сменой номера.
Результат проверки банк учитывает в антифрод-решении наряду с другими сигналами.
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