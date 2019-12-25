5 мифов о субсидиарной ответственности

Разбираем самые популярные заблуждения о субсидиарке и советуем рабочие варианты выхода из кризисных ситуаций.

1. Мне это не грозит

Мы часто слышим, что кейсы по субсидиарке — это сказки, придуманные хитрыми юристами ради заработка. Окей, давайте просто посмотрим на цифры: по данным Федресурса, в прошлом году общий объем субсидиарки, на которую привлекли контролирующих лиц, составил 330,3 млрд. руб. Для сравнения, в 2017-ом было в 2 раза меньше. А в этом, 2019, году, требований уже подано выше триллиона. Для общего понимания — это больше годового бюджета Литвы или Сербии.

Субсидиарная ответственность появилась в нашем законодательстве не так давно, в 2009 году, и поначалу к ней действительно привлекали редко. Но с каждым годом количество кейсов растет. В этом заинтересовано, прежде всего, государство, Кредитор № 1.

Ради того, чтобы расширить круг лиц, которых можно привлечь к субсидиарке, и продлить сроки для привлечения, в 2017 году даже переписали закон о банкротстве. Как видите, все очень серьезно, поэтому мы настоятельно рекомендуем каждому, кто занимается бизнесом, изучить тему субсидиарки и просчитать свои риски. Кстати, готовы вам в этом помочь.

2. С меня нечего взять

Еще одна распространенная ошибка — недооценивать умственные способности кредиторов и управляющих. К первому судебному заседанию большинство субсидиарщиков действительно подходят под определение «гол как сокол». Но стоит только поднять их сделки за последние несколько лет, как открывается удивительный мир дач, машин и яхт… Грамотный управляющий все это найдет и оспорит, когда дело дойдет до банкротства физического лица.

Кстати, если у вас есть вопрос по банкротству, субсидиарке или защите личных активов, оставьте свой e-mail у нас на сайте. Раз в месяц разбираем одно обращение, даем подробную консультацию и высылаем руководство к действию на e-mail. Только для подписчиков.

Еще один пример того, что «нечего взять» — понятие относительное — это ситуация с единственным жильем должника. До недавнего времени считалось, что оно неприкосновенно. Но в конце 2018 года ВС вынес определение по делу Анатолия Фрущака, и оказалось, что единственное жилье может быть включено в конкурсную массу, например, если должник злоупотребляет правом.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы скачать Определение ВС по этому делу:

Как видите, у кредиторов достаточно возможностей, чтобы взыскать долги даже с тех, у кого на первый взгляд нет вообще ничего. Поэтому поверхностного взгляда тут недостаточно, нужна глубокая экспертиза:

Пункт 1: вы приходите к нам на консультацию.

Пункт 2: юристы «Игумнов Групп» проверяют ваши активы и сделки до того, как этим займутся кредиторы.

3. Моя хата с краю

В любой компании есть люди, которые принимают решения, и люди, которые получают профит. Наемные гендир и главбух рулят бизнесом, а бенефициары и учредители получают часть прибыли, оставаясь в стороне. Или, наоборот, у фирмы номинальный директор, который ничего не знает о реальном состоянии дел. Если компания обанкротится, то все эти ребята окажутся в одной лодке. Название лодки — КДЛ.

Контролирующим должника лицом последняя редакция Закона о банкротстве признает и гендира, и главбуха, и номинала. А еще акционера, учредителя и вообще кого угодно, если этот кто-то мог отдавать распоряжения должнику или получить выгоду от его недобросовестных действий.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить статьи Закона о банкротстве, касающиеся КДЛ:

То есть, КДЛ может быть и физлицо, и юрлицо, если выяснится, что компания-должник была зависима от другой организации.

А этот абзац мы хотим посвятить всем номиналам страны. Нет, суд не освободит вас от субсидиарки только потому, что вы руководили компанией формально, а на деле ничего не решали. Согласно позиции Верховного суда, номинал должен отвечать по долгам бизнеса наряду с другими КДЛ. Возможно, часть ответственности удастся снять, если вы раскроете информацию о теневых бенефициарах бизнеса. Но это не точно.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить Постановление Пленума ВС:

Чтобы вас признали КДЛ, вообще не обязательно работать в компании-должнике или иметь с ней деловые отношения. Вы можете быть другом или родственником директора. Или бывшего директора. Простор огромный: по сути, любой совершеннолетний гражданин РФ — потенциальный КДЛ.

4. Нас не догонят

«Раз дело о банкротстве завершено, то привлечь меня к субсидиарной ответственности уже нельзя» — эту мудрую мысль я слышал не меньше ста раз. И ни разу мне не смогли объяснить, откуда она взялась.

В этой статье мы разбираем сроки исковой давности подробно и с упоением. Краткое содержание такое:

В общем случае подать заявление можно в течение трех лет с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать об обстоятельствах для привлечения КДЛ к субсидиарке.

С процедурой банкротства этот срок коррелирует слабо, но связь все же есть. Управляющий обязан опубликовать сообщение о банкротстве юрлица в «Коммерсанте». Считается, что в этот момент все заинтересованные стороны о нем извещены, и с этого момента отсчитывается трехлетний срок. Итого: допустим, через год после публикации в Коммерсе банкротство завершилось. У кредиторов есть еще как минимум 2 года, чтобы вас привлечь.

5. Ответственность разделят по справедливости

Многие потенциальные должники почему-то думают, что им могут вменить в ответственность только сумму убытков, которые они лично причинили компании своими действиями или бездействием. Все не так просто.

По разным основаниям — разный размер субсидиарки.

Если привлекают за неподачу заявления в месячный срок, то суд должен определить сумму долгов, которую набрал каждый отдельный гендир за время своего руководства компанией. Вменить в субсидиарку можно только их. Еще придется учесть состав участников Общества на дату наступления признаков неплатежеспособности — по новым правилам они солидарно разделят ответственность своих директоров. За непередачу или искажение бухгалтерской и корпоративной документации привлекают на общую сумму долгов компании. Гарантированно этот вариант светит последнему исполнительному органу, будь то директор или ликвидатор. Но могут привлечь и нескольких гендиров, сменявших друг друга в предбанкротный период — в этом случае привлечение будет солидарное. А вот участники могут выдохнуть — по этому основанию вас привлечь невозможно. За действия или бездействия, которые причинили ущерб кредиторам, КДЛ привлекают солидарно на всю сумму долгов по реестру требований. Это правило работает даже в том случае, если КДЛ сделали неправомерных действий на рубль (например, продали дебиторку по стоимости ниже номинала), а общая сумма долгов миллионы — привлекут в итоге на миллионы.

Правда, в теории вы можете заявить о соразмерном снижении суммы ответственности пропорционально объему ваших правонарушений. Это значит, что вы признаете свои косяки и гарантированно получите субсидиарку, но в сниженном объеме. Выбирая между вариантами сдаться сразу или побороться, бизнесмены обычно склоняются ко второму. По крайне мере, наши клиенты — точно.

На практике определить, с кого сколько — непростая задача. Это вам не счет в ресторане разделить. Поэтому суды предпочитают привлекать нескольких соответчиков к субсидиарке солидарно на всю сумму требований кредиторов. В статье про главбухов мы уже рассказывали о таком кейсе. И посыл суда здесь понятный: сначала рассчитайтесь с кредиторами, а потом в отдельных судебных процессах можете разбираться между собой, определять конкретную степень вины и выставлять друг другу регрессные требования.

Это был далеко не полный список заблуждений, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

«Игумнов Групп» предупреждает: чем раньше вы перестанете верить в сказки, тем больше у вас шансов сохранить свои деньги.

Мы проводим сеансы разоблачения мифов и снятия лапши с ушей ежедневно с 9 до 18 по адресу Раушская набережная, ⅘, 3 этаж.

__

Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп", эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.