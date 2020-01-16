Как защитить драгоценности? Не от ржавчины, от субсидиарки

Рассказываем, как уберечь ювелирку, антиквариат и предметы искусства от приставов, кредиторов и даже супруга.

Есть мнение, что драгоценности и драгметаллы – грамотная инвестиция в будущее. В отличие от денег, они не обесцениваются, да и приставам проще найти счета, чем тайник с сокровищами. Посмотрим, как обстоят дела на практике.

Что говорит рынок

«Золото никогда не падает», ― говорили они. Вот график цен на золото в долларах за последние 10 лет: серьезное падение было не так давно, в 2016-м. Причина ― то ли избрание Трампа, то ли финансовая реформа в Индии. И хотя с тех пор котировки потихоньку растут, золото уже не назовешь беспроигрышным вложением.

Источник: https://goldprice.org

Бриллианты золота не слаще: в 2015 году цены на алмазы обновили четырехлетний минимум.

Что касается украшений, то в качестве инвестиций можно рассматривать только эксклюзивные произведения, которые имеют историческую или культурную ценность. Ширпотреб с годами точно подешевеет, но и вещи с историей могут не оправдать ожиданий инвестора.

Например, в 2016 году бриллиантовое ожерелье с застежкой-бантом, которое принадлежало императрице Екатерине II, попытались продать на Sotheby’s. К сожалению, никто из покупателей не предложил больше оценочной стоимости в 5 млн долл. «Ну и ладно, не больно-то и хотелось», ― подумал владелец колье и снял его с торгов до лучших времен. Аукционные дома отмечают моду на ту или иную эпоху или дизайнера. Если вещь не в тренде, придется терпеливо ждать подходящего момента для продажи. На это могут уйти десятилетия.

Ну, не знаю — по-моему, отличное колье. Фото: www.bradshawjewelers.com

И тут мы подходим к самому интересному: чтобы выгодно продать ценную вещь, нужно, прежде всего, ее сохранить. От воров и пожаров спасут сейф и сигнализация, а как быть с приставами, если они вдруг придут описывать ваше имущество? Или вас вдруг начнут банкротить? Чтобы понять, в каких случаях ваши драгоценные активы могут забрать за долги и как этому помешать, обратимся к закону.

Что говорит закон

Четкого определения предметов роскоши закон не дает. Как правило, к ним относят вещи, которые позволяют реализовать повышенные требования к комфорту и не являются необходимыми для удовлетворения базовых потребностей. Это предметы искусства, транспортные средства премиум-класса, меха и, конечно, драгоценности.

Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» делит последнюю категорию на драгоценные металлы и драгоценные камни, а также выделяет ювелирные изделия ― то есть предметы, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, имеющие пробы не меньше минимальных.

И все это при банкротстве включается в конкурсную массу. То есть драгоценности и предметы роскоши, которые принадлежат должнику, можно продать, чтобы расплатиться с кредиторами.

Чтобы убедиться в этом, оставьте свой e-mail здесь. Мы пришлем вам соответствующую статью закона о банкротстве.

Единственное исключение ― личные ордена и награды должника. Но только личные, дедушкин орден у вас могут отобрать.

«И все же, по сравнению с недвижимостью, банковскими счетами, машинами и яхтами, драгоценности кажутся более удобным активом. Серьги и часы не надо нигде регистрировать, а значит, их легко спрятать. К тому же, в шкатулку жены приставы не полезут, ведь она не имеет никакого отношения к моему бизнесу», ― примерно так рассуждают потенциальные субсидиарщики.

Жаль их расстраивать, но на самом деле нет. Давайте разбираться.

Семейные реликвии

Все драгоценности, приобретенные в браке, считаются совместно нажитым имуществом. Если одного из супругов привлекают к субсидиарке, то из семейного имущества выделяется его доля, которая и будет взыскана судебными приставами (или включена в конкурсную массу при банкротстве физлица-субсидиарщика).

Взыскать эту долю можно либо в натуре, либо деньгами. В браке неважно, на кого были оформлены предметы роскоши. За долги одного из супругов их могут отобрать у пары. Итого: дарить жене бриллианты ― круто, но спасти имущество таким образом не удастся.

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Единственный способ сделать это ― заранее заключить брачный контракт, в котором будут прописаны специальные условия для подарков. Например: все подаренные мужем драгоценности принадлежат жене и являются ее личной собственностью. Главное, не увлекайтесь: если договор получится очевидно не выгодным для одного из супругов, управляющий сможет его оспорить. И уж точно надо быть крайне осмотрительным в его составлении, когда процесс привлечения вас к субсидиарке идет полным ходом.

Как они узнают

Это только кажется, что драгоценности нельзя отследить:

1. Крупные покупки редко оплачиваются наличкой. Все-таки, времена спортивных сумок, набитых купюрами, прошли. А раз есть банковская транзакция, значит, управляющий сможет ее увидеть в выписке, которую банк обязан ему предоставить. Обычно АУ анализируют сделки должника, совершенные за 3 года, предшествующих банкротству.

2. Этот пункт для любителей заграничного шопинга. Во-первых, все выплаты по Tax free документируются. Следы таких покупок можно проследить и через много лет. Во-вторых, дорогие вещи, купленные за рубежом, придется задекларировать. Если вы летите самолетом, то декларация потребуется при общей стоимости покупок от 10 000 евро. Для других видов транспорта лимит еще ниже: 500 евро.

Пассажирскую таможенную декларацию, или ПТД, заполняют прямо на границе. Не стоит обольщаться — мол, достаточно снять с вещей бирки, и никаких проблем с таможней не будет. Если в результате досмотра у вас найдут незадекларированные ценности, то вам грозит в лучшем случае штраф, в худшем ― уголовная ответственность. Поэтому про декларацию лучше не забывать, и грамотный управляющий точно поднимет декларации из ваших отпусков.

3. Часто людей губит собственное тщеславие. Мы не раз наблюдали, как спрятанные украшения появляются в инстаграме хозяйки, где их видят не только умирающие от зависти подружки, но и довольные кредиторы.

Все еще думаете, что успеете спрятать предметы роскоши в надежном месте и никаких проблем не будет? Вот история про надежное место.

В 2013 году приставы арестовали за долги коллекцию из 160 украшений, принадлежавшую экс-владельцу сети ломбардов. Как нетрудно догадаться, ювелирка была основным активом должника. Драгоценности хранились не дома, а в банковской ячейке. Это не помогло — все вещи были выставлены на продажу.

Вот еще несколько свежих кейсов.

При обыске в доме бывшего главы Карелии Андрея Нелидова приставы изъяли медали, драгоценности, часы и другие безделушки. Всего получилось 17 наименований. Скорее всего, эти вещи продадут, чтобы выплатить штраф в 27,5 млн, к которому суд приговорил Нелидова.

В Иркутске пристав буквально снял с должника часы, когда тот отказался отдавать другое имущество. Видимо, мужчина слишком оживленно жестикулировал рукой в часах.

А вот наш собственный печальный опыт: приставы арестовали имущество жены должника, проигнорировав брачный договор, в котором русским по белому было написано, что это ее личные вещи. И хотя потом нам удалось доказать в суде, что арест был незаконным, вещи до сих пор никто не вернул.

Моя прелесть

Как видите, надежной инвестицией предметы роскоши не назовешь. Но мы в «Игумнов Групп» не даром специализируемся на защите личных активов. Дальше речь пойдет о том, как сохранить драгоценности, если вы уже в них вложились.

Вот четыре главных совета:

1. Заключите брачный договор, если состоите в браке или собираетесь его зарегистрировать. Пропишите в нем, кому принадлежат ценные вещи. Да, это срабатывает не всегда: выше мы привели кейс, в котором брачный договор проигнорировали и драгоценности просто разворовали. Тем не менее, грамотно и своевременно составленный договор увеличит ваши шансы сохранить активы. А если дело дойдет до развода, договор тем более пригодится.

При составлении брачного договора надо учитывать, что это обычная сделка, которая может быть оспорена как по банкротным основаниям (в течение 3 лет), так и по гражданским нормам (срок исковой давности до 10 лет). Важно принимать в расчет не только требования семейного законодательства, но и условия оспаривания подобных сделок. Для проработки брачного договора выбирайте профильного юриста, у которого есть опыт в обеих областях указанного права, или просто приходите в «Игумнов Групп».

2. Опередите приставов и реализуйте драгоценности сами. Важный момент: чтобы сделки не оспорили, они должны быть реальными. Необходимые условия ― платежеспособность покупателей и рыночные цены.

3. Не храните ценные вещи дома. Первым делом приставы нагрянут по адресам вашей регистрации и фактического проживания. Они обязательно заглянут во все дома, которые вам принадлежат.

Банковская ячейка тоже не подойдет, потому что банк обязан передавать управляющему информацию о ваших активах. А вот квартира любимой тети ― отличный вариант, тетя не обязана открывать приставам. Так что любителям роскоши настоятельно рекомендуется поддерживать хорошие отношения с родственниками и друзьями.

Ну а если вы не собираетесь изменять своей привычке жить в роскоши в окружении антиквариата и предметов искусства, то смотрите следующий пункт.

4. Приходите к нам, чтобы составить индивидуальный план защиты предметов роскоши. Каждый, кто разбирается в драгоценностях, знает, что в мире нет двух абсолютно одинаковых бриллиантов: даже при одинаковой огранке чистота у них разная и характеристики будут отличаться. То же самое и с кейсами по защите личных активов ― повторов нет. Мы предлагаем «ювелирную» работу с законами. Никаких ctrl+c ctrl+v.

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Папина Екатерина

юрист "Игумнов Групп", профи в разрешении споров в судах арбитражной юрисдикции

Специализация: защита от субсидиарной ответственности в сфере кредитных организаций. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности активов руководителей и бенефициаров бизнеса.

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