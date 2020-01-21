Что такое судебная неустойка и как с помощью нее посадить на счетчик

Рассказываем, как заставить выполнять обязательства.

Кто в теме, тот знает — получить судебное решение в свою пользу, это еще полпобеды. Главная сложность — добиться исполнения этого решения.

Собственно, судебную неустойку приземлили в гражданском кодексе как раз, чтобы стимулировать ответчиков на скорейшее исполнение своих обязательств. А то статистика грустная: исполняется лишь каждое 4-ое решение суда.

С другой стороны, судебная неустойка — это чуть ли не идеальная схема «как заработать миллион, не поднимая попы с дивана». Так, предъявит Маша грамотно составленный в суд иск с требованием к Пете передать документ, которого в природе не существует и все! Пока Петя думает, где достать документ, счетчик неустойки капает в пользу Маши, которая продолжает лежать на диване.

Но давайте помнить, что мы живем в России и сегодня деньги капают в карман Маши, а завтра уже Маша должна кому-то денег. Чтобы подковать себя на оба фронта, читайте материал ниже.

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Что это такое

Судебная неустойка или астрент — это сумма, которую должник должен оплатить в случае неисполнения решения суда. К примеру, в судебном акте написано, что ответчик должен снести шлагбаум. А он этого никак не делает. Если в судебном решении предусмотрен астрент, за каждый день просрочки нарушителю будет капать пеня. И так, пока он не исполнит требование. Хороша плетка, правда?

При этом, если законная неустойка присваивается с целью возместить кредитору понесенные убытки, то задача астрента (судебной неустойки) — замотивировать нарушителя как можно скорее исполнить судебное решение. Т.е. это не само наказание, а этакие раскаленные вилы, которым будут жалить должника в зад, пока он не начнет что-то делать. Ну а в руках ушлых ребят это неплохая такая прибавка к основному доходу, если не его замена — пример Пети и Маши тому подтверждение.

Астрент выражается в пени, которая будет начисляться, пока судебное решение не будет исполнено. В законодательстве термин «астрент» не используется: вроде и обид на французов нет, но и сам термин в таком виде не встретишь. Необъяснимо, но факт.

Назначаться судебная неустойка может в виде фиксированной суммы денег или процента от суммы долга. Астрент бывает ежедневным, еженедельным и ежемесячным, т.е. долг будет расти, пока требование не будет выполнено. Кредиторы, как и конкурсные управляющие, чаще топят за ежедневный: оно и понятно, так деньги капают каждый день, а значит, мотивация должника исполнить решение суда выше. Вилы, раскаленные вилы.

Как это работает

В ситуации, когда ответчик не исполняет требование истца, в частности кредитора или конкурсного управляющего, истец вправе потребовать в судебном порядке исполнить это самое обязательство под угрозой штрафа. Как говорится: «кошелек или дело».

Судебная неустойка актуальна для бизнесов, бизнесменов и партнеров по этому самому бизнесу, для заказчиков, исполнителей, подрядчиков, закадычных друзей, таких же, но врагов. Да блин, даже соседа можно поставить на счетчик, если получить решение суда с запретом на лай его собаки после 23:00. Учитывая, насколько несовершенна российская судебная система (нам ли не знать), получается, что любой кредитор сегодня (какой там завтра!) через час может оказаться в кресле должника.

Реальный пример: заявитель попросил банк вернуть ему исполнительный лист. Банк этого не сделал. Заявитель обратился в суд и получил 0,1% от суммы исполнительного листа за каждую (!) неделю раздумий Банка по поводу «отдавать испол. лист или нет». 0,1% это, если что, 32 млн руб. Тридцать два миллиона рублей в неделю! А теперь представьте, что ангажированный работник банка уже спустил исполнительный лист в шредер. Вот вам и нефтяная скважина!

Судебная неустойка будет действовать, пока не будет исполнен судебный акт. При этом каждый суд сам решает, давать ли должнику время на добровольное исполнение этого самого решения без штрафа или же впаять астрент с момента вступления судебного акта в законную силу ? практика разнится, так что универсального рецепта нет.

Мы регулярно встречаем ситуации, когда те же конкурсные управляющие требуют начислять неустойку с момента совершения нарушения. К примеру, если в процедуре банкротства ген. директор не передал документы, то арбитражный управляющий может топить, чтобы астрент присудили с момента, как он потребовал эти самые документы. Но такие иски не выдерживают критики.

При этом судебная неустойка присуждается строго для неденежного обязательства. Т.е. если в судебном акте идет речь о том, что должник должен снести самострой или предоставить документы, за неисполнение этого требования может быть предусмотрен астрент. Если же в судебном акте речь о взыскании с должника какой-то суммы, тогда истец вправе требовать возмещения убытков или начисления законной неустойки, но это уже совсем другая история и другие нормы закона.

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Законом не определен четкий размер или диапазон минимума-максимума судебной неустойки. Чаще отталкиваются от цены вопроса и от того, какие суммы рассматриваются в рамках дела, но это не универсальное правило. Вот вы бы сами как поняли, какую сумму астрента назначить, если в законе буквально сказано: «денежная сумма, определяемая судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости». Вот и суды не врубаются, поэтому с чем истец обратиться, то и могут присудить, если вовремя не заявить свое «фи!» с просьбой о снижении неустойки. И вообще, в любой ситуации нужно требовать уменьшения размера, даже если речь о 200 рублях.

Про максимальную неустойку вы уже знаете: 32 млн. рублей в неделю, а вот минимальная сумма, которая нам попадалась — 100 рублей в день. Если встретите более широкие диапазоны — делитесь в комментариях, дополним цифры.

Чтобы стрясти неустойку, нужно собрать доказательства нарушений должника, написать исковое заявление и подать его в суд. Если ответчик — юридическое лицо, подаем в Арбитраж, если физик — в суд общей юрисдикции. Осталось выиграть дело и получить исполнительный лист.

Наша практика

Нашего клиента Вячеслава пытались привлечь к субсидиарке в связке с банкротством юр. лица, в котором он был гендиром. Дело вела я, сам кейс со всеми вкусными подробностями и деталями разобрала вот здесь — история увлекательная, почитайте. Если коротко: привлекали Вячеслава к субсидиарке за непредоставление бух. отчетности и неподачу заявления на банкротство в месячный срок.

Ирония в том, что арбитражный управляющий запросил у Вячеслава документы, а затем сам же целенаправленно уклонялся от их получения. Кстати, мы уже подробно рассказывали и о других типичных нарушениях арбитражных управляющих. Собственно, хитровыдуманный АУ пытался привлечь Вячеслава за непредоставление документов, которые сам отказывался получать — прям как Нео, уклоняющийся от пуль.

Затея АУ не увенчалась успехом, к субсидиарке Вячеслава не привлекли. Более того, в судебных актах было написано, что АУ фактически бездействовал. А этим самым бездействием ущемлялись права одного из кредиторов — банка ВТБ.

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По итогу для управляющего нарисовалась такая картина: Нео (АУ) уворачивается от направляемых Вячеславом пуль (документов) -> эти «увороты» мы демонстрируем судам, вследствие чего АУ проигрывает иск по субсидиарке -> конкурсная масса не пополнилась, а в судебном акте чуть ли не прямым текстом написано, что АУ страдал херней. Такой микс нарушений делает из АУ потенциальную мишень по взысканию с него убытков.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, АУ начинает метаться и как из дробовика закидывать суды абсурдными исками. То ли с судами все совсем плохо, то ли он просто всех достал, но один иск все же пролез и достиг своей цели.

АУ потребовал предоставить ему документы, части из которых не существовало в природе. К примеру, он запрашивал бухгалтерскую базу компании-должника за 2018-2019 г. при условии, что Вячеслав занимал должность гендира аккурат до 01.03.2018. Даже не натренированным юриспруденцией глазам видно, что это бред.

И все же, суд удовлетворил иск, а последующие инстанции только головой кивнули и оставили определение без изменения. Малое, но утешение: хоть АУ и просил неустойку в размере 2 000 руб. в день, по итогу ее уменьшили до 500 рублей.

Теперь Вячеслав будет на счетчике, пока не представит базу, которой у него нет.

Как не встрять

Астрент — норма относительно новая, затесалась в ГК только в 2015. И потому у большинства судей все еще возникает путаница, как ее применять. Да что уж там, бывалые юристы не всегда берутся использовать это оружие. Сложность есть как с определением размера астрента, так и с его уместностью. Вот на что стоит обратить внимание:

Вид обязательства. Судебная неустойка назначается в обеспечение только неденежного обязательства. Обращайте внимание, к какому судебному акту пытаются шить астрент — в судах работают люди, суды тоже могут ошибаться.

Понижайте. Если промолчать, присудят астрент, который требовал кредитор: у судов нет права самостоятельно уменьшать размер судебной неустойки. Несмотря на принципы справедливости и бла-бла, судьи чаще опасаются брать на себя ответственность в этих вопросах и выступать «первопроходцами». При этом, заявив свои возражения, можно снизить размер астрент до минимума. Даже наш пример с двушки до пятисот в день — разница ощутима.

Не расслабляйтесь. Если вы отбились от субсидиарки, еще не значит, что конкурсный не найдет, до чего еще докопаться. В банкротных делах это чаще всего как раз пункт с (не)предоставлением документов.

Если же вы все-таки встряли с судебной неустойкой, отмыться от нее можно через банкротство. Впрочем, как и от многих других долгов, если на то дело пошло. Главное — сделать все грамотно, с учетом всех сроков по оспариванию сделок. Вы знаете, к кому обращаться за консультацией.

Выводы:

Законная неустойка и судебная неустойка (астрент) — это разные штуки, не путайте; Цель астрента — замотивировать должника как можно скорее исполнить судебное решение; В законе не прописаны минимальные и предельные значения судебной неустойки; Неустойку могут назначить в виде процента от суммы долга или фиксированной пени. Начислять могут ежедневно, еженедельно или ежемесячно; Астрент — это стимулирующая мера, а значит, начислять могут только за неисполнение решения суда в будущем, а не за нарушения в прошлом; Чтобы уменьшить размер неустойки, нужно об этом заявить. Сама по себе она не уменьшится. Потребуется помощь — зовите.

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Кондратьева Екатерина, юрист «Игумнов Групп», профи по банкротствам юридических и физических лиц, специалист-схемотехник

Специализация: Индивидуальное сопровождение банкротства. Защита от субсидиарной ответственности в суде и юридическая помощь в исполнительном производстве.