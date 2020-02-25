Защита личных активов: алиментное соглашение

Цикл статей о методах и инструментах защиты личных активов

Даже если у вас нет детей или жены/мужа, не спешите закрывать статью. Алиментное соглашение можно заключить не только при разводе. И не только в пользу детей. А еще — это отличный инструмент защиты активов, особенно в дополнение к тому же соглашению о разделе имущества или брачному договору.

Это вообще что

Соглашение об уплате алиментов (соглашение или АС) — это документ, регулирующий обязательства по содержанию членов семьи. Это может касаться содержания детей, супруги, своих родителей, братьев, сестер, внуков, падчериц — в общем, людей, скрепленных с вами семейными узами.

В отличие от детей, остальные члены семьи могут рассчитывать на материальную поддержку только в случае нетрудоспособности или ухода за нетрудоспособным ребенком или инвалидом детства I группы. Если же все здоровы и трудоспособны, с выплатой алиментов в пользу этих граждан может возникнуть заминка.

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Полный список: кто, в каких ситуациях и в каком размере может претендовать на получение от вас алиментов — перечислен в соответствующих главах Семейного Кодекса.

В каком виде выплачиваются

Формат алиментов и их размер зависит от того, кто именно будет получателем: ребенок или другой член семьи.

Так, по закону на одного ребенка нужно выплачивать ? дохода, на двух ⅓, на трех и более — половину дохода. При этом Верховный суд указывает, что размер алиментов может быть как меньше, так и больше — зависит от семейного и материального положения плательщика.

В частности, сверх установленной законом суммы можно платить, если позволяет финансовое положение плательщика и это необходимо для поддержания привычного уровня жизни ребенка. Но это вариант для тех, кто трясет алименты через суд.

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Если же соглашение заключается добровольно, размер выплат стороны определяют самостоятельно — хоть все отдавай. Главное — не меньше установленной законом нормы. Соглашением может быть предусмотрено, что выплаты будут происходить ежемесячно или же их можно выплатить единовременно.

Более того, вместо выплат может быть предоставлено какое-то имущество, например, квартира. По своему опыту могу сказать, что нотариусы не приходят в восторг от такой идеи, даже в отношении детей. Но это решаемый вопрос.

Алименты могут быть согласованы в виде доли дохода, конкретной суммы (в твердой форме) или сочетания доли и твердой суммы — тут уж как договоритесь.

Для других членов семьи четкий размер алиментов не определен. Если полюбовно договориться не удастся, суд будет учитывать средний прожиточный минимум в регионе проживания или в целом по РФ, уровень достатка потенциального плательщика и добросовестность потенциального получателя.

К примеру, Валентина Петровна не видела дочь Марину с 5 летнего возраста. Когда дочке стукнуло 30, Валентина Петровна вышла на пенсию и подала на алименты, но только суд ее в этом деле развернул: «Валентина Петровна, какие-такие алименты, если в воспитании дочери не участвовали?».

Но Валентина Петровна — не наш случай. Цель статьи — использовать алименты как способ защиты активов, а не борьбы с нерадивыми родственниками.

Как это работает?

Фух, с нудной теорией закончили. Дальше переходим к веселой практике. Вот основные преимущества соглашения:

Очередь кредиторов. Выплаты по алиментам относятся к первой очереди, а значит такие платежи будут в приоритете перед остальными кредиторами. Если представить, что Иван проходит через банкротство, то его супруга Екатерина, которой еще пару лет предстоит быть в декрете, может растолкать остальных кредиторов и выдернуть здоровенный куш из конкурсной массы.

С кем можно заключить. Алиментное соглашение можно заключить не только в пользу несовершеннолетних детей, но и на содержание других нетрудоспособных родственников. Главное — разобраться, кому и что полагается. К примеру, назначить алименты цветущему и работоспособному тридцатилетнему брату вряд ли получится. А вот родителям-пенсионерам — очень даже!

Срок заключения. В отличие от соглашения о разделе имущества или брачного договора, алиментное соглашения начинает действовать с момента заверения у нотариуса. Если утром должник узнал, что в отношении него было возбуждено исполнительное производства, в обед он может заверить у нотариуса алиментное соглашение. После этого, все деньги, которые списывает судебный пристав со счетов, сначала будут распределяться в пользу ближайших родственников. А кредиторы будут смотреть на это и нервно курить в сторонке.

Главное — не забывать, что любая сделка может быть оспорена, если оформить ее не грамотно и без учета баланса интересов сторон. Вот контакты ребят, которые с этим помогут.

Имеет силу исполнительного листа. Достаточно заверить документ у нотариуса и обратиться с ним в банк, где хранятся средства должника — все, дело сделано, деньги у вас в кармане.

Идеально в этом плане работают Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Бинк-банк и еще с десяток других банков. А вот с Альфа-банком у нас бывали проблемы, что неплохо иметь в виду, если собираетесь использовать АС.

И еще один нюанс, если собираетесь направлять АС непосредственно в банк. Идеальный вариант, если соглашение предусматривает единовременную выплату конкретной суммы. Если же соглашение предполагает долевую выплату (часть от поступающих доходов), могут возникнуть заминки. Я не знаю, с чем это связано. То ли у банка нет возможности учитывать в своей системе нужные показатели и высчитывать процент. То ли просто лень этим заниматься… Но по практике могу сказать, что в таких случаях проще действовать через судебных приставов: подаете АС в ФССП, они возбуждают испол. производство и направляют листы в банки и работодателю. И там уже отлистывают нужный процент.

Цена вопроса

Гос. пошлина за нотариальное заверение соглашения составляет 1000 рублей, а вот цена составления самого документа потолка не имеет. Как и всегда, не забываем про то, какая цель соглашения. Если задача только определить размер алиментов, такая услуга с учетом составления документа и госпошлины обойдется в 4-8-12 тысяч — зависит от региона и квалификации юристов.

А вот цена составления документа с целью защиты активов может быть гораздо выше. И дело здесь не конкретно в соглашении, с ним как раз все просто: данные плательщика, получателя, сумма или имущество, подпись. Все. Дело в том, что алиментное соглашение — как и любую сделку — можно оспорить. И чтобы составить грамотный документы, который будет не только активы защищать, но выдержит атаку кредиторов, тут одного знания семейного кодекса недостаточно. Квалификация юристов должна подразумевать и понимание специфики оспаривания сделок, в том числе и по банкротным основаниям.

Пример из нашей практики

Пофантазируем и представим гипотетическую ситуацию, что у некого Ивана есть дом стоимостью 10 миллионов. А еще — супруга Екатерина и дочки 5 и 8 лет. Иван решает по соглашению о разделе имущества этот дом передать в единоличное пользование супруги. Так сказать, на всякий случай.

Мы не раз писали, что любые сделки между родственниками и аффилированными лицами в первую очередь попадают под прищур суда. Соответственно, если Иван подарит Екатерине дом, то сделка слетит с вероятностью 100%. Если же Иван сделает по-умнее и оформит договор купли-продажи, то тогда супруге придется объяснять откуда она взяли деньги на оплату, а Ивану, как минимум, куда он их потратил. Если суду эти объяснения покажутся неубедительными, то наших героев снова ждет фиаско с последующей реализацией единственного жилья на торгах. Как это работает мы писали здесь.

И тут на сцену приглашается алиментное соглашение. Чтобы к сделке с домом не возникло вопросов, Иван может рассчитать алименты, полагающиеся на несовершеннолетних дочек. В зависимости от его уровня дохода, материального положения семьи и привычного уровня жизни детей, соглашением он может предусмотреть, что обязан единовременно выплатить Екатерине, скажем, сумму в 5 миллионов на содержание дочек. Уловили в чем фокус?

С одной стороны, дом переходит к Екатерине полностью, и у нее появляется обязанность компенсировать излишне полученные 5 миллионов рублей. С другой стороны, за счет соглашения получается взаимозачет. Екатерина больше не будет претендовать на эти самые 5 миллионов: у нее ведь есть дом.

Особенно хорошо тема зайдет, если окажется, что по правилам приличия (и нормам закона) Иван должен будет выплатить алиментов на 7 миллионов, а тут по мирному договорились на 5. Ну какие оспаривания?

Разбор судебной практики

В этот раз мы решили разобрать не одно дело, не два, а сразу три. И все такие разные.

Практика номер раз: как делать не стоит

Дело было во Владивостоке. В июле 2017 года между супругами Царевыми было заключено соглашение об уплате алиментов, согласно которому Василий должен был выплачивать по 80 000 рублей в месяц на содержание одного ребенка. Звучит неплохо.

Однако, финансовому управляющему (ФУ) такой расклад не понравился. «Как это? Выдергивать по 80к в месяц в пользу одного кредитора, когда остальные голодают? Нет, так не пойдет». Так он сослался, что вообще-то прожиточный минимум на ребенка в Приморском крае на момент назначения выплат составлял 13 553 рубля.

Более того, несмотря на то, что Василий утверждал, что был платежеспособен, ФУ раскопал, что на момент назначения алиментов его официальный доход составлял 15 000 рублей. Так себе платежеспособность, не так ли?

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Суд согласился, что таким образом должник попытался искусственно уменьшить конкурсную массу с целью нарушить интересы остальных кредиторов. Как итог: соглашение было оспорено в части сумм, превышающих ⅓ заработной платы должника.

Мораль: Не наглейте. Размер алиментов должен быть экономически обоснован и соразмерен доходу. Ситуация, когда выплачиваемые алименты превышают официальный доход в 5 раз, точно наведет финансового управляющего на мысли, а суд — на оспаривание соглашения.

Практика номер два: а вот как можно

В ноябре 2017 между Шейкиным Сергеем и Мироновой Еленой было заключено соглашение, по которому Сергей передал своей несовершеннолетней дочери Виктории участок и дом в счет уплаты алиментов. Мы об этом писали выше — алименты можно выплачивать ежемесячно или разом, в том числе посредством имущества.

В мае 2018 Сергей был признан банкротом.

Управляющему расклад с передачей имущества не понравился, так что в первой инстанции соглашение и передачу имущества удалось оспорить. Но Сергей был не прост и обратился в Апелляцию. Что же там вскрылось?

Первое. Миронова Елена никогда не была супругой Сергея, а Викторию он удочерил в 2005 году. Итого: не будучи ни нынешней, ни бывшей женой, Елена не являлась заинтересованным лицом и не могла знать, с какими намерениями Сергей передает дочке имущество.

Второе. В момент совершения сделки Сергей был полностью платежеспособен, т.к. обязательства перед кредиторами были обеспечены различным видом залога, в том числе имуществом.

Третье. Сергей наглядно продемонстрировал, что его доход от предпринимательской деятельности за период с 2008 по 2017 гг. составил 37 206 701 руб. (до уплаты налогов). При этом сумма алиментов на содержание одного ребенка составляет ?, что за указанный период составляет 8 743 575 руб. В рамках же соглашения они с Еленой договорились о сумме в 5 миллионов, и вместо нее Сергей решил отдать имущество. Т.е. речь шла даже о меньшей сумме, чем того требовал закон.

Четвертое. После перехода имущества к дочери опекун Виктории — ее мать Елена — самостоятельно оплачивает налоги, коммунальные платежи. Также в доме проживают только она с дочерью, Сергей там не появляется.

В общем, Апелляция отменила определение первой инстанции, дом вернулся к маме с дочкой, все счастливы.

Мораль: Важно доказать суду обоснованность выплат. К примеру, наглядно показать, сколько денег должно быть выплачено в течение всего срока, и сопоставить их с доходом на момент подписания соглашения.

Практика номер три: алиментное соглашение…без соглашения

Алексей проходил через процедуру банкротства, в рамках которого ФУ докопался до выплаченных им алиментов. Собственно, первая инстанция встала на сторону кредиторов и потребовала вернуть полученные Анной — бывшей супругой должника — 2 с лишним ляма. Не хило так, скажете вы? А вот Алексей не согласился и пошел в апелляцию.

Интересно в этом деле то, что супруги не подписывали соглашение… совсем. Даже на салфетке за столом переговоров. Все выплаты они согласовали устно. Более того, на момент развода в январе 2014 Анна была беременна, поэтому по закону она была вправе потребовать от супруга дополнительных алиментов до достижения младшим ребенком трехлетнего возраста.

Собственно, и указанные 2 миллиона выплачивались не разом, а в период с мая 2014 по октябрь 2015 на двоих детей. Да и в принципе они составляли не более 9% от дохода Алексея, т.е. даже меньше положенной трети. Да и вообще — Алексей еще столько не доплатил с учетом сроков и возраста детей, что еще должен.

И апелляции, и кассации хватило приведенных доводов, так что 2 миллиона остались в семейной копилке.

Мораль: Даже без письменной бумажки можно попытаться выжать из ситуации максимум. В таком случае поможет равномерность выплат: например, 10 числа каждого месяца по 50 тысяч рублей.

Но давайте без экстрима — подпишите бумажку.

На что обратить внимание

Из статьи в статью и из консультации в консультацию мы говорим: «Волшебной таблетки от всех болезней нет». Защитить личные активы может только комплексный подход (!) с применением разных инструментов (!!), и в каждом отдельном случае набор будет разный (!!!). Вы можете прочитать все наши статьи и следовать всем нашим рекомендациям, но это не гарантирует защиту. Ведь дьявол кроется в деталях.

В вопросе алиментного соглашения, главное, что нужно будет доказать — обоснованность назначенных выплат.

Письменная форма.Хоть выше мы и привели пример сказки с хорошим концом — когда алименты не оспорили, хоть договоренность была устной — лучше не рисковать. Слова-словами, а нотариально заверенное соглашение все же надежнее. Тем более, зная наши суды, с которыми каждый раз, как русская рулетка. Да, сама бумажка с учетом госпошлины добавит пару тысяч расходов, но это не те деньги, о которых вообще есть смысл рассуждать.

Признаки неплатежеспособности. Идеальное время для заключения соглашения — когда вы еще на коне: долги выплачиваются, доход есть, никто не голодает. В таком случае кредиторам будет сложнее доказать, что у вас было намерение уйти от выплат: вы же не виноваты, что возникла необходимость выплачивать алименты. При этом, как порядочный человек, вы не стали увиливать от этой обязанности и заключили добровольное соглашение, которым решили помочь близкому человеку.

Совместное хозяйство. Важно доказать суду, что сторона, получающая выплаты — опекун ребенка, супруга или другой родственник — были не в курсе и не являлись заинтересованными лицами, которые участвовали в схеме по обману кредиторов и искусственному уменьшению конкурсной массы. В ситуации с бывшим супругом, вы не должны у него проживать или вести совместное хозяйство.

Тип выплат. Алименты можно платить как деньгами, так и имуществом. Последнее рекомендуем проворачивать только с детьми. Передача имущества нетрудоспособному родственнику может вызвать вопросы о целесообразности такой сделки, а значит — велика вероятность ее оспаривания.

Размер выплат. Как мы и написали выше, закон регламентирует минимальный порог размера выплат на детей, при этом верхнего порога нет. С остальными же родственниками границ вообще нет: все зависит от финансового положения плательщика. Если в рамках соглашения на одного ребенка назначили выплаты в ? дохода или меньше, оспорить такие выплаты невозможно. Даже если первая инстанция протупит — как это было в одном из дел выше — смело идите в апелляцию или кассацию. Там вас услышат.

Если же платежи составляют больше обозначенного законом минимума, потребуется доказать целесообразность таких сумм.

Еще важно соотношение размера выплат к размеру дохода плательщика. Если готовы платить 100 тысяч, хотя получаете только 10 — готовьтесь, что по итогу оставят только 2500 на ребенка.

Выводы

1. Соглашение об уплате алиментов надо заключать в письменной форме. Но если вы везунчик по жизни, то можно и в устной.

2.Алименты могут полагаться вашим детям, супругу, родителям, братьям — в общем, любому члену вашей семьи.

3. Алименты могут выплачивать в денежном виде или путем передачи имущества, ежемесячно или единоразово сразу за весь период.

4. В алиментном соглашении главное — не сам факт бумажки, а правильное распределение размера выплат к доходам. Для этого потребуется детальный анализ вашего положения и активов. В общем, вам сюда. О том, как защитить личные активы с помощью производственного кооператива — читайте здесь.

Информация в статье актуальна на дату публикации.

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Игумнова Анна

старший партнер "Игумнов Групп", эксперт по сохранению активов, юрист-судебник

Специализация: подготовка и сопровождение сделок с недвижимостью и землей в предбанкротный период. Судебная защита интересов добросовестного приобретателя. Организация и сопровождение публичных торгов по реализации имущества должника.