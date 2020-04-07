Субсидиарная ответственность без банкротства

Как привлечь к субсидиарке вне рамок дела о банкротстве. Алгоритм действий и подводные камни.

Недавно мы уже рассказывали обо всех возможных способах привлечения к субсидиарке. Если в вашем случае нормы Гражданского кодекса и закон об ООО точно мимо кассы, у вас остается закон о банкротстве.

Собственно, к субсидиарке можно привлечь и без введения банкротной процедуры или уже после нее. Только вот беда: такие иски кредиторы чаще всего проигрывают. Это связано как с нарушением алгоритма предъявления требований, так и с проблемой доказывания вины реального КДЛ. О том, как надо делать правильно, и пойдет речь ниже.

Как это работает?

О том КОГО можно привлекать к субсидиарке непосредственно в банкротстве, ЗА ЧТО и КАК — мы подробно писали вот здесь. Тех же самых лиц и по тем же самым основаниям можно привлекать и без банкротства (юридически правильно будет говорить «вне рамок дела о банкротстве»). Но вот алгоритм действий будет уже другой.

В общем случае, поведение кредитора зависит от текущего состояния Должника и строится по одному из следующих сценариев:

1) Должник не находится в банкротстве и «живой» (числится в ЕГРЮЛ)

В этом случае вы просуживаете свои требования. Имея на руках вступившее в законную силу решение суда, подаете заявление о банкротстве Должника. Суд просит вас внести на депозит сумму, покрывающую банкротные расходы, или предоставить соответствующее гарантийное письмо. Вы осознанно и целенаправленно отказываетесь от этой прекрасной возможности. Суд прекращает рассмотрение дела «в связи с отсутствием финансирования». Готово! У вас появилось право подавать заявление о привлечении к субсидиарке насоливших вам лиц.

2) Банкротство должника идет полным ходом

Если процедуру запустил сам должник или иное третье лицо (не вы), то тут критически важно, чтобы суд учел ваши требования, пока банкротство не завершилось. Для этого вы подаете в Арбитражный суд заявление о включении своего долга в реестр требований кредиторов (или за реестр). После рассмотрения ваших требований и публикации соответствующего судебного определения у вас появляется право подавать на субсидиарку. Это можно делать как непосредственно в банкротной процедуре, так и после ее завершения / прекращения.

Для дальнейшего повествования важно понять, в чем отличие «завершения» от «прекращения».

В первом случае — «завершение» — банкротство заканчивается в связи с проведением всех необходимых мероприятий. Это значит, что все существующие долги компании списываются, а в ЕГРЮЛ вносится запись о ее ликвидации.

Прекращение же процедуры означает, что банкротство отменяется и компания восстанавливается в том же юридическом статусе, в котором она была до его начала, и может продолжать вести свою деятельность.

А дальше варианты для медленных (или просто богатых) кредиторов:

3) Банкротство должника завершено

Когда вы наконец-то собрались «потрясти» своего должника, выяснилось, что его банкротство уже завершено: на сайте Арбитражного суда висит соответствующее определение. Естественно, ни в какой реестр требований вы не заявлялись. В этом случае надо поднять правую руку вверх и со словами: «Да и хер с ним…», резко бросить ее вниз. После чего, с чистой душой и спокойным сердцем, можно продолжать заниматься делами, от которых вы не могли оторваться до сего момента.

4) Банкротство должника прекращено

Опять же, к моменту, когда вы проснулись, должник успел начать банкротство, но не успел его закончить: суд вынес определение о прекращении производства по делу. В этом случае проверяем ЕГРЮЛ. Если в нем нет записи о ликвидации юридического лица по каким-либо иным причинам, то вы имеете дело с полноценным, «живым», юр. лицом. Переходим к пункту 1 нашего повествования (см. выше).

5) И последний возможный вариант: должник ликвидирован

Не важно, что было до этого момента. Важен сам факт: в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации Должника. В этом случае надо разобраться по какой причине было вычеркнуто юридическое лицо.

Если это была принудительная ликвидация по решению налоговой, то забываем о субсидиарке по банкротным основаниям и начинаем работать по закону об ООО. Как это сделать — читаем здесь и здесь.

Если же компания была ликвидирована добровольно по решению ее участников, то для того, чтобы предъявить ей претензии, надо будет в судебном порядке добиться отмены записи в ЕГРЮЛ о ликвидации (восстановить компанию) и затем переходить к пункту 1. Но если процедура ликвидации проведена без нарушений, то проще будет проделать фокус с рукой: вверх-вниз-волшебная фраза-живем дальше.

Так выглядит ситуация в общем и целом. Но в ней есть миллион исключений, нюансов и деталюшек. Благодаря этому кредиторы в большинстве случаев и проигрывают такие простые и очевидные (по их мнению) иски, поданные вне рамок дела о банкротстве.

Далее мы начнем погружаться в эти самые детали, но будем делать это только для первых двух случаев (пункт 1 и 2): когда Должник «жив», а кредитор не тупит и готов вести активную работу.

Подготовка к подаче иска

До подачи иска кредитору надо разобраться с тремя чрезвычайно важными вопросами:

1) Кого можно привлекать вне рамок дела о банкротстве: кто относится к КДЛ?

Тут все просто. КДЛ всегда одни и те же: что для заявлений, поданных вне рамок дела о банкротстве, что и в самом банкротстве. Их список здесь.

2) За что можем привлекать: основания, которые нужно будет доказать?

Здесь пока тоже все легко: основания для привлечения ничем не отличаются от обычных банкротных дел, подробно они расписаны здесь и могут быть сформированы в 3 большие группы:

№1. Действия/бездействия КДЛ, которые привели к невозможности полного погашения требований кредиторов.

№2. Искажение или непредставление бухгалтерской отчетности и первичных документов учета (договоров, актов выполненных работ и т. д.), а также иных документов, обязательность ведения и хранения которых установлена законодательством.

№3. Несвоевременная подача заявления о признании должника банкротом в установленный законом 1-месячный срок.

3) Как привлекаем: алгоритм действий?

А вот здесь начинается самое интересное. Оказывается, что возможности кредитора вне рамок дела о банкротстве сильно зависят от того, по каким основаниям он собирается подавать заявление о привлечении к СО.

От заявляемых им оснований будет даже зависеть, имеется ли у кредитора право на подачу иска и иные процедурные моменты, которые ему надо обязательно соблюсти.

Оставьте свою электронную почту, и мы вышлем вам выдержки из закона:

На нашем сайте мы подготовили единую таблицу, в которой свели всю информацию. Переходите по ссылке, пригодится.

И в чем проблема?

После того, как заявление правильно составлено и подано с соблюдением всех процессуальных моментов, остается его только выиграть. И если смотреть судебную практику, 80% кредиторов этой цели не достигают. Из своего опыта могу сказать, что причины здесь две: первая — жадность, вторая — лень.

Как это работает?

Да все просто. Подать заявление недостаточно. Его еще надо грамотно обосновать. Делается это путем сбора соответствующих доказательств. Причем в зависимости от заявленных оснований доказательства будут разные. Например:

если вы хотите спросить с бенефициаров должника за действия/бездействия, которые привели к состоянию неплатежеспособности, то нужно показывать суду вывод активов, совершение сделок по нерыночным ценам, искусственное наращивание задолженности и т.д.;

если вменяете искажение бух.отчетности, то нужно доказывать причинно-следственную связь между этим искажением и наступлением у вас ущерба. В противном случае это будет не искажение, а описка, не имеющая тех последствий, которые вам нужны;

если предъявляете несвоевременную подачу заявления о банкротстве, то должен быть экономически обоснованный расчет, в какой момент должник стал неплатежеспособным и с какой даты отсчитывать месяц на подачу.

Все эти рассуждения должны подкрепляться конкретными документами: бухгалтерской отчетностью, договорами, данными из Росреестра и ГИБДД, выписками по банку должника и т.д. Причем документы эти должны быть получены легально, чтобы они имели силу в процессе.

Что мы обычно видим на практике

Возможны 2 варианта развития событий:

Первый. Кредитор подает заявление о привлечении к субсидиарке после получения отказа в ведении банкротства.

Заявление подается голенькое, с «размышлениями на тему», но без соответствующих доказательств. Кредитор радостно потирает руки: «Удачно это я так сэкономил на зарплате арбитражного управляющего! А все, что надо — мы истребуем через суд!».

Суд смотрит на пачку ходатайств об истребовании доказательств и мягко намекает: «А вы в курсе, ребята, что компания у нас не в банкротстве, на нее еще распространяются законы о сохранении коммерческой тайны, в том числе по банковским операциям? Будьте добры обосновать, а не затронет ли мое решение об истребовании нужных вам доказательств интересов Должника».

В 90% случаев такие разговоры заканчиваются отказом в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарке. А жадный кредитор лишается второго шанса предъявить свои требования к тем же лицам.

Второй. Кредитор дожидается, пока Должник уйдет в банкротство и включается в его реестр требований кредиторов.

Дальнейшая активность сходит на нет.

Здесь логика уже другая: «Есть арбитражный управляющий, пусть он и пашет. Да и остальные кредиторы наверняка не дремлют — будут его контролировать, чтобы он и сделки проработал, и к субсидиарке привлек».

По итогу арбитражный управляющий, назначенный от «дружественного» к должнику кредитора, по-быстрому завершает процедуру банкротства. А наш кредитор просыпается, только когда получает от суда соответствующую бумагу.

Дальше чаще всего следует пик небывалой активности: подается заявление о привлечении к субсидиарке вне рамок дела о банкротстве. Суд просит представить доказательства. Кредитор бежит знакомиться с банкротным делом, где они должны быть собраны арбитражным управляющим, и обнаруживает там кукиш с маслом. Он просит суд помочь с истребованием нужных документов. А судья, с тоской глядя на очередного ленивого идиота, спрашивает: «А почему вы в банкротном деле не требовали у арбитражного управляющего их собрать? Почему не принуждали его на собраниях? Почему не обжаловали его бездействие?». Затем слушает вялое беканье-меканье и отказывает в удовлетворении иска.

А как делают прошаренные ребята?

Умные ребята собирают фактуру заранее и тратят на это максимум сил, денег и времени. Просто потому, что от этого зависит весь успех операции. Делается это двумя легальными способами:

Первый. Кредитор возбуждает исполнительное производство.

Полномочия пристава в части официального сбора информации сопоставимы с возможностями арбитражного управляющего. Он собирает всю фактуру по должнику, а грамотный кредитор ему активно в этом помогает.

По итогу формируется толстая пачка документов. Легализовать их в рамках арбитражного процесса — техническое дело на 5 минут. И вот судья без трат своего времени получает все, что нужно для принятия правильного решения.

Пример того, как работают прошаренные кредиторы, можно почитать здесь. В этом деле мы были на стороне должника, но за счет грамотного подхода кредитора к сбору информации смогли отбить его от субсидиарки только в апелляции.

Второй. Кредитор подает на банкротство, но не отказывается от финансирования, а целенаправленно вводит процедуру наблюдения.

Назначенный по его заявлению арбитражный управляющий получает доступ к банковским счетам, бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, данным Росреестра, ГИБДД, Ростехнадзора и т.д. Активная работа в течение 6 месяцев заканчивается подготовкой финансового анализа, который обычно выявляет много чего интересного…

После проведения фин. анализа кредитор может зафиксировать свои расходы: арбитражник снимается с процедуры, а у взыскателя и суда остается подробный компромат.

Если «своего» арбитражного управляющего назначить не получилось, то грамотный кредитор «шкурит» чужого АУ. И добивается от него сбора всей необходимой ему информации.

Дальше подается заявление о привлечении к субсидиарке. В его основу кладутся собранные документы. Дело в шляпе.

Разбор практики

А вот и пример, когда в банкротстве кредиторы заняты делом.

Итак, в марте 2018 года завершилось конкурсное производство по делу «РЭУ-51 района Сокольники». Как оно и положено, большая часть долгов осталась не погашенной. В данном случае долги были перед «МОЭК». Проанализировав ситуацию, МОЭК посчитал основанием для привлечения к субсидиарке непередачу конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации Должника.

Кто читает нас постоянно, тот знает, что гендиректор — первый, кто попадает под раздачу в вопросах привлечения к субсидиарке. В этом случае под нее попала Модова.

В своем отзыве она сообщала, что должность гендира занимала всего 1 месяц. А также настаивала на отсутствии документов, которые бы как-то сказались на положении компании. В доказательство она предоставила копию решения акционера о назначении ее на должность временно исполняющего обязанности гендира без права подписания документов.

Тем не менее, МОЭК в банкротной процедуре не спал и был хорошо подготовлен. В обоснование своей позиции они представили следующие доказательства:

Трудовая книжка. Утверждение Модовой об отсутствии доступа к финансовой документации противоречило записи в ее трудовой книжке о том, что она занимала должность главного бухгалтера Должника аж с февраля 2013 года.

Занимаемая должность. В выписке из ЕГРЮЛ указано, что должность директора она занимала с 28.01.2015 по 06.02.2018, т.е. почти три года. Модова не предоставила оригинал документа о временном назначении ее на должность гендира, а значит, были весомые основания сомневаться в его подлинности.

Фактическое исполнение обязанностей гендира. МОЭК предоставил суду заверенные копии актов приемки-передач за 2015 год, которые были подписаны Модовой как генеральным директором.

Утрата актива. По данным бух. отчетности за 2014 год, у компании была дебиторская задолженность на 23,4 млн руб. Но Модова не передала конкурсному необходимую документацию, что не позволило ее взыскать и повлияло на объем конкурсной массы.

Этих доказательств хватило, чтобы привлечь Модову к субсидиарке.

Оставьте свою электронную почту на нашем сайте, и мы вышлем вам судебный акт по этому делу.

Как правильно подавать на СО вне банкротства

Чтобы повысить шансы на привлечения КДЛ к субсидиарке, рекомендую придерживаться следующего плана:

Шаг 1: Определиться с основаниями для привлечения к СО

Мы уже напомнили 3 основных группы оснований для привлечения к СО. Важно понять, какие именно подходят в вашей ситуации. И далее плясать от них.

Шаг 2: Проверить наличие у вас права на подачу заявления вне рамок дела о банкротстве

Общий принцип здесь такой: надо либо принять участие в банкротной процедуре как конкурсный кредитор, либо подать заявление о банкротстве и отказаться от финансирования. А если вы все проспали, то зачем делать ненужные телодвижения?

Шаг 3: Проверить не истек ли срок для подачи иска

Вряд ли такое возможно, что вы не будете иметь претензий к Должнику на протяжении 3 лет. Но если это случилось, готовьте ходатайство о восстановлении срока и подкрепляйте его документами.

Шаг 4: Собрать фактуру, железобетонно подкрепляющую ваши предположения

Используйте судебных приставов или вводите наблюдение, чтобы собрать первичные документы, бухгалтерскую отчетность, справки из гос.органов, движение денег по счетам. Это реально решает! На худой конец хотя бы оформите у нотариуса показания свидетелей. А если чувствуете, что это все вам как-то не по душе, то услуги профессионалов вам в помощь: найдем, обоснуем, выиграем.

Шаг 5: Оформить заявление и подать в суд, соблюдая формальную сторону дела

Следуйте нормам АПК с учетом соответствующих статей закона о банкротстве.

Информация в статье актуальна на дату публикации на нашем сайте igumnov.group. Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

__

Игумнова Анна

старший партнер "Игумнов Групп",

эксперт по сохранению активов,

юрист-судебник

Специализация: подготовка и сопровождение сделок с недвижимостью и землей в предбанкротный период. Судебная защита интересов добросовестного приобретателя. Организация и сопровождение публичных торгов по реализации имущества должника.