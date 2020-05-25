Субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве

Рассказываем, как подготовиться к субсидиарке главбуху, бухгалтеру в штате и на аутсорсе.

Достаточно тяжело найти нормальную судебную практику по субсидиарке бухгалтеров, но из того объема, что мы проанализировали, картина выглядит в пользу последних. На сегодняшний день.

Примерно в 70-80% случаев суды отказывают в привлечении бухгалтеров к СО. А в оставшихся вариантах — люди годами тратят здоровье, нервы, деньги на суды и все-таки получают негативный результат. Это касается главного бухгалтера, просто бухгалтера и бухгалтера на аутсорсе. Да-да, последним тоже может прилететь.

Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Именно из этой предпосылки мы и написали эту статью. Читайте, но сильно не грустите — помните о том, что не всё так плохо…

Начнем с матчасти.

Как привлекают

По закону привлекать к субсидиарке будут именно тех, кто своими распоряжениями, действиями и бездействиями способствовал доведению компании до банкротства и утрате ее активов. Основания для привлечения к субсидиарке мы подробно разбирали в отдельной статье. Коротко напомним:

Основание №1. Действия/бездействия контролирующего должника лица (КДЛ), которые привели к невозможности полного погашения требований кредиторов.

Для этого нужно доказать, что бухгалтер давал распоряжения организации, был ее участником, руководителем или выгодоприобретателем.

Основание №2. Искажение или непредставление бухгалтерской отчетности и первичных документов учета (договоров, актов выполненных работ и т. д.), а также иных документов, обязательность ведения и хранения которых установлена законом.

Тут более чем очевидно: ошибка, недостоверность или отсутствие важных для компании и кредиторов документов — на ковёр того, кто за это дело отвечает.

Основание №3. Неподача заявления о признании должника банкротом в установленный законом месячный срок с момента появления признаков неплатежеспособности.

Это основание подойдет только в случае, если лицо было и директором, и бухгалтером в одном лице. В остальных случаях бухгалтеру оно не светит. Подробно это основание мы разбирали в статье “Признаки банкротства юр. лица”.

В сухом остатке мы имеем два основания для привлечения бухгалтера к СО: бухгалтер принимал участие в руководстве компании или что-то натворил с документами. Теперь о каждом по отдельности.

Основание №1: действия/бездействия

По общему правилу КДЛ определяется по принципу наличия у него возможности давать должнику обязательные указания или иным образом определять действия организации. С одной стороны, главбух (а уж тем более рядовой бухгалтер) вроде бы не может рулить бизнесом. Да, он ведет отчетность, но только в рамках определенных законом и трудовым договором обязанностей.

Но тут возникает вопрос к формулировке «иным образом определять действия». И вот здесь уже стоит покопаться.

Возможность «определять действия должника» может достигаться в силу:

родства с руководителем или членами органов управления компании-должника;

наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте и прочих специальных полномочиях;

должностного положения. В частности, в случае замещения должности главного бухгалтера, финансового директора или другого лица, которое может определять действия компании-должника.

Пока все понятно, да?

Но тут у нас врезается Постановление Пленума № 53, согласно которому родство с КДЛ или его замещение еще не делает из бухгалтера КДЛ. По аналогии с аффилированностью лиц: сделки с родственниками и друзьями привлекут больше внимания в банкротстве, но это еще не значит, что они будут оспорены.

Тем самым можно сделать вывод, что сама по себе должность главбуха или бухгалтера еще не значит, что вы КДЛ, а значит — прямой кандидат на субсидиарку. Дьявол кроется в деталях, как и субсидиарка.

А вот чего точно не следует делать, так это брать за основу позицию о том, что «директор Петя так сказал, вот я так и сделал». Пленум ВС на этот счет прямо высказался, что как раз в этом случае руководитель и бухгалтер несут солидарную ответственность, т. к. последний действовал по указанию директора, либо совместно с ним.

Разбор практики

Людмила была членом правления банка «Европейский банк развития металлургической промышленности». И по совместительству — главным бухгалтером.

В сентябре 2015 года было принято заявление ЦБ о признании банка банкротом. Где банкротство банка, там и субсидиарка. В этом случае вменялся вывод активов и кредитование технических заемщиков. Если немного выпали из банковской темы, почитайте статью, как мы влетели на банковскую субсидиарку с 1,5 млрд и отдельно про СО членов правления банка.

За что же досталось Людмиле?

Она занимала две ключевые позиции: главного бухгалтера и члена правления банка. В занимаемой должности она лично подписывала кредитные договоры без должного анализа финансового положения должников, бухгалтерской и налоговой отчетности. Кредитов, к слову, было выдано почти на 2,5 млрд. рублей.

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Конкурсный управляющий не мог за это не ухватиться.

Как показал анализ этих самых заемщиков, к каждому из должников можно было применить хотя бы один пункт:

отсутствие финансовой возможности вести заявленную деятельность;

наличие признаков несостоятельности на момент получения кредита;

использование полученных средств для погашения других задолженностей.

В общем, полный фарш.

И при условии этого, Людмила, будучи главным бухгалтером не один год, не могла не понимать последствия выдачи кредитов «с закрытыми глазами» пустым компаниям. А раз понимала, то пусть отвечает.

Суды всех четырех инстанций были единогласны в вопросе привлечения Людмилы к СО, тут было без вариантов.

В общем, наличие подписи под неправильными документами может быть достаточно, чтобы привлечь к СО за действия/бездействия, которые привели к невозможности полного погашения требований кредиторов. Особенно, если эти подписи основаны на должностных инструкциях / доверенностях с соответствующими полномочиями.

Основание №2: документация

В силу прямого указания в законе о банкротстве, это основание применяется в отношении лиц, на которых возложены обязанности:

по организации ведения бухучета и хранению документов, т. е. на директора;

по непосредственному ведению бухучета, т. е. на бухгалтера.

В постановлении Пленума №53 Верховный суд отдельно подчеркнул, что лица, ответственные за ведение и хранение документации, несут с руководителем солидарную ответственность как соучастники, если окажется, что их действия привели к уничтожению, искажению или сокрытию документации.

Вдумайтесь. В чем тут самый сок?!

В классическом варианте, чтобы привлечь к субсидиарке, надо доказать наличие одновременно 2 факторов: лицо могло контролировать должника (являлось КДЛ) + подпадает под любое из существующих оснований для привлечения к СО.

А теперь достаточно подвести человека под понятие «соучастник» и всё — доказывать, что он КДЛ, нет необходимости. Я, честно говоря, от таких вывертов российского законодательства просто иногда впадаю в ступор. Вроде определились и прописали, что к субсидиарке можно привлекать только КДЛ, т. к. только они могут определять и влиять на судьбу компании (что логично) и, бац, добавили туда соучастников. А под соучастника можно подвести руководителя любого подразделения в компании.

Как применяется на практике:

Вот пример еще не завершившегося, но тем не менее актуального дела:

Кредитор компании «Лангер» подает на привлечение к субсидиарке ее главного бухгалтера за непередачу бухгалтерской документации. Первая и вторая инстанция отказывают в удовлетворении этого требования, грамотно мотивируя тем, что:

главбух не являлась КДЛ;

не доказано, что она виновата в утрате документации;

не доказано, что она совершала какие-либо иные действия, которые привели к невозможности расчетов с кредиторами;

не доказано, что в ее период ведение бухучета осуществлялось с нарушениями;

присутствуют акты приема-передачи документов с компанией по архивированию.

Но кассация сносит эти судебные акты и направляет дело на новое рассмотрение. Обоснование:

судами не исследован вопрос о согласованности действий главбуха и директора по сокрытию документов бухгалтерского учета (соучастники);

именно на бухгалтере лежит обязанность по ведению бухучета;

и законом вменена презумпция вины за непередачу документов. Опровергать ее и доказывать свою добросовестность — обязанность ответчика, а не заявителя. Этого ответчиком не сделано.

В общем, дело направляется на второй круг. Очередное судебное заседание назначено на июнь 2020 г. Тяжело прогнозировать, чем закончится судебный процесс, но по опыту могу сказать, что не каждый судья пойдет против кассационной инстанции. Поэтому шансы главбуха выиграть это дело на втором круге — 1 из 10.

Чтобы скачать судебные акты по этому делу, оставьте свой е-мейл здесь:

А вот еще пример:

Конкурсный управляющий ООО «ЖК-Альянс» обратился в суд с требованием о привлечении Сергея и Татьяны в сумме на 4,2 млрд руб.

Сергей был руководителем компании, а Татьяна — главбухом на протяжении всего периода деятельности компании начиная с 2011 года. Директора привлекали за неподачу заявления о банкротстве в месячный срок, а бухгалтера за непередачу/отсутствие документации.

В итоге, из 16 листов достаточно грамотно расписанного постановления Татьяне уделено 2 бестолковых абзаца. Ей, как главбуху, вменили несдачу отчетности за 2015 год. По мнению суда, это было сделано с целью сокрытия финансовой информации и затруднения поиска активов должника.

С вопросом о признании ее КДЛ или хотя бы соучастником — суд вообще не стал заморачиваться. Просто констатировал факт, цитирую: «…прямым умыслом контролирующих должника лиц — кем является главный бухгалтер…».

Вот такая свободная трактовка законодательства без обоснований и доказывания: «Теперь, Татьяна, ты КДЛ и должна 4,2 млрд руб.»

Обязанность заявителя

Но не спешите вешать нос, не всё так плохо. Дело в том, что формальное отсутствие документов само по себе не является основанием для привлечения директора или бухгалтера к субсидиарной ответственности.

В пункте 24 всё того же Постановления № 53 прямо указано, что именно заявитель должен представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации или ее искажение повлияло на проведение банкротства.

Давайте на «условном» примере: конкурсному управляющему не передали договор, по условиям которого «Ромашка» приобрела здание. Формально, претензии могут быть и к директору (не исполнил обязанность передачи документов, не организовал должным образом бухучет), и к бухгалтеру, которая, соответственно, должным образом не вела бухучет, не сохранила данный документ.

Звучит приговором?

Нет, если:

а) здание стоит на балансе должника,

б) здание отражено в основных средствах,

в) КУ был уведомлен о наличии здания, а также информация подтверждена информацией из Росреестра.

Выходит, что отсутствие документа никак не влияет на возможность реализовать здание, следовательно — какие вопросы к гендиру и главбуху?

Как себя обезопасить

Мы собрали базовые рекомендации, которые предельно просты, но это не мешает многим о них забывать.

1. Не смешивайте

Не стоит совмещать должности главбуха с другими влиятельными позициями, к примеру, член совета директоров или наблюдательного совета. Сюда же — не стоит владеть долями/акциями, в том числе по просьбе собственника бизнеса. Всё это увеличит шансы признать главбуха контролирующим лицом. Если вдруг рука дернется, открываете статью с исковой давностью по субсидиарке и задаете себе вопрос: «Готов ли я надолго лишиться спокойного сна?».

2. Не подстраивайтесь

Главный бухгалтер несет персональную ответственность, поэтому, когда собственник бизнеса/директор указывает вам провести операцию без обосновывающих документов — здесь нужно проявить все те качества, о которых мы часто слышим в отношении главбухов. Вставайте в недовольную позу и говорите: «Не буду!». Любви и зарплаты вам это вряд ли прибавит, зато личное имущество будет в безопасности.

3. Перестраховывайтесь

Бухгалтер — человек, который стоит у недр компании, а значит одним из первых улавливает, когда дела идут не так. Если появляется подозрение, что в скором времени компанию может затянуть в банкротство, не поленитесь заморочиться с макулатурой:

Снимите копии ключевых документов, и чтобы они хранились именно у вас. Еще раз — НЕ оригиналы, копии.

В случае увольнения, отпуска или больничного, попросите директора принять документы по акту приема-передачи. Если руководитель изворачивается, попросите коллегу-бухгалтера и штатного техника составить акт о том, что директор Петя не хочет принимать от вас документы. Такие меры — хорошие инвестиции в спокойный сон.

Так будет сложнее доказать, что директор не передал документы АУ по причине того, что их вообще не было и виноват бухгалтер.

4. Трудовые документы.

Прикрывайтесь трудовым договором и должностной инструкцией — чем меньше будут ваши полномочия в соответствии с данными документами, тем лучше. Главное — не забудьте их сохранить после увольнения из организации.

5. Подтверждающие документы

Под каждую проведенную операцию нужно иметь подтверждающие документы. Да, мы помним, что это основы ФЗ о бухучете, но, судя по практике привлечения бухов, кто-то эти занятия прогуливал.

6. Для бухгалтера на аутсорсе

Как бухгалтеру на удаленке не попасть на субсидиарку и возмещение убытков, мы подробно разбирали в рамках нашей рубрики «Ответ на вопрос читателя». Если вдруг вы пропустили эту рассылку или только недавно узнали о нас, оставьте свою почту ниже и мы вышлем вам этот разбор.

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Разбор практики

И не раскисайте. Несмотря на прямые указания законодателя, у бухгалтера есть просторы для маневра.

Покажу на примере.

У компании ООО «МАТТИНО ЭксИм» образовалась задолженность на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей, и компанию затянуло в банкротство. В ходе процедуры КУ не смог найти ни имущества, ни дебиторской задолженности. Причина — непередача соответствующих документов.

И тогда конкурсный управляющий замахнулся на 6 человек, в том числе и на Ларису — главного бухгалтера.

Для привлечения к субсидиарке, КУ использовал почти весь арсенал оснований: тут и непередача документов конкурсному управляющему и их фактическое отсутствие, и совершение сделок, причинивших вред кредиторам, и утрата товарных запасов, отраженных в балансе. В общем, полный арсенал.

Но не отходим от темы, ведь нас интересует именно судьба Ларисы.

В деле Лариса заняла активную и вполне справедливую позицию: она подчеркнула, что в период нахождения ее на должности, отчетность сдавалась своевременно, бухучет велся должным образом, у надзорных органов нареканий не было. То, что директор не исполнил обязанность по передаче документов — «А я тут при чем?».

А теперь вспоминаем — главбух может залететь по двум основаниям: будучи КДЛ (со всеми вытекающими последствиями) и за искажение бух. отчетности.

Что же мы имеем?

По закону ответственность за организацию бухучета несут руководители организации. То, что документы не были переданы — не вина бухгалтера. КУ не приложил никаких доказательств, что Лариса искажала отчетность или совершала что-то, что причинило бы ущерб организации.

Более того, 31 марта 2015 года уволилась, тогда как компания продолжила работать вплоть до июня 2016 года. И в отличие от всех остальных привлекаемых, касательно которых у судов разных инстанций сложилось разное мнение, в вопросе привлечения Ларисы к субсидарки все были единогласны — в привлечении отказано.

После прочтения этой статьи, у вас может возникнуть вопрос: «Это вы, конечно, всё прикольно расписали, а сами-то вы что можете в таких делах?».

А мы можем отбить главного бухгалтера от субсидиарной ответственности в 1,8 млрд. Пруф читайте здесь.

Выводы

1. Есть два ключевых основания для привлечения бухгалтера к СО: отнесение его к КДЛ, который своими решениями нанес вред кредиторам, и искажение бух. отчетности с целью сокрытия активов.

2. Не признание бухгалтера КДЛом еще не значит, что бух может быть спокоен. Есть риск, что его привлекут как соучастника, действовавшего совместно с директором.

3. Не сидите на всех стульях сразу, не делайте то, что может вам навредить, делайте себе копии документов и Бога ради внимательно ведите отчетность — заповеди, как бухгалтеру не залететь на субсидиарку.

4. В суде решают не столько доказательства, сколько как они поданы и в каком виде. Если вы бухгалтер, которому уже светит субсидиарка, или к этому есть подвижки — не тратьте время на чтение статей, звоните профессионалам.

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

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Миронов Александр

юрист "Игумнов Групп", профи в разрешении споров в судах арбитражной юрисдикции

Специализация: защита от субсидиарной ответственности в сфере кредитных организаций. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности активов руководителей и бенефициаров бизнеса.