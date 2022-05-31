Зачем страховать груз при перевозке и как не остаться без возмещения?

Для чего страховать груз

Вы уверены в своем перевозчике, давно с ним работаете и доверяете на все сто, поэтому решили, что груз можно не страховать и сэкономить честно заработанные деньги. К сожалению, в дороге с грузом может приключится разное — гибель груза (особенно если речь идет о продуктах или медицинских реагентах), ограбят (да, к сожалению, грабеж на дорогах встречается), машина может попасть в аварию и т. п. Обезопасить груз от всех возможных рисков во время перевозки может страховой полис.

Как поможет страховка?

Покроет убытки, если с грузом что-то случится, в том числе в случае хищения.

От чего лучше страховать?

От полной гибели груза по любой причине, в том числе в результате:

аварий;

стихийных бедствий (в зависимости от регионов перевозки, следите за новостями, многие регионы в определенные периоды подвержены данным стихийным бедствиям);

действий третьих лиц (кражи, порча имущества и т. д.);

пропажи морского (речного, воздушного) судна без вести.

СПАО «Ингосстрах» в течение многих лет страхует грузы и товары на время транспортировки и обеспечивает гарантию вашего спокойствия и уверенность в защите вашего груза. Узнать все подробности по страхованию грузов и оформить заявку на оформление полиса можно уже сейчас, прямо на сайте компании.

Как правильно застраховать груз?

Страхование груза не является сложной операцией, поэтому всего 4 простых шага приведут к уверенности в том, что перевозка застрахована:

Выбрать компанию-страховщика. Выбирать можно разными способами - читать отзывы в интернете, сравнивать цены, разговаривать с коллегами, которые пользовались услугами разных страховщиков. Ориентироваться стоит на лидеров рынка с хорошей репутацией. Во-первых, у них хорошая финансовая база, во-вторых, у таких компаний процесс работы по каждому типу страхования уже отлажен и оформить документы и получить возмещение можно гораздо быстрее. Определиться с тарифом на страхование. На стоимость страховки будет влиять множество факторов (объем и вид груза, упаковка, маршрут следования, транспорт перевозчика, и т. д.). Не пытайтесь утаить какие-то нюансы от страховщика, чем полнее и точнее будет информация о грузе и способе его транспортировке, тем более подходящий тариф вам подберут. Подготовить комплект документов для страхования. Страховая компания выдаст вам полный перечень документов, необходимых для оформления полиса. Чаще всего достаточно просто заявления на страхование, которое Вам предоставит сотрудник Страховой компании. Уточните, есть ли возможность отправлять заявки на страхование и документы онлайн. Если вы часто страхуете груз, то такая услуга будет очень удобна. Заключить договор. Обязательно проверьте все пункты договора, в каком случае вам полагается выплата и в каком объеме. Сделать все нужно до момента подписания договора.

Мы уже сделали за вас первый шаг и подобрали качественного страховщика. Компания «Ингосстрах» уже 74 года на рынке страховых услуг и точно знает как помочь вам в вопросах защиты груза. Рассчитайте стоимость страхования вашего груза на сайте компании или подайте заявку на оформление – в этом случае с вами свяжутся сотрудники компании.

Почему «Ингосстрах»?

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Персональный менеджер, сопровождающий на всех этапах заключения договора и оформления полиса. Консультации по всем возникающим вопросам от торговых контрактов до логистического процесса. Возможность упрощенного урегулирования убытков, а также заявление об убытке через личный кабинет. Большая филиальная сеть по всей России.

Заполнить заявление на страхование груза можно тут.

Типичные ошибки при страховании грузов

Чтобы не остаться без выплаты, необходимо учесть некоторые нюансы при заключении договора страхования и действий при наступлении страхового случая. Расскажем вам о типичных ошибках при страховании грузов:

Несвоевременное сообщение о наступлении страхового случая. В договоре обычно прописываются даты, в которые необходимо поставить в известность о наступлении неприятной ситуации страховщика - если не уложились в этот период, то выплаты не ждите.

Неверная информация. Любые опечатки в именах водителей, объеме груза или единицах измерения могут привести к тому, что вы либо не получите выплату, либо будете долго доказывать, что это нелепая случайность.

Указание не всех рисков. Если вы застраховали груз только от аварии, а он был украден, то страховка не поможет. Нужно предусмотреть все возможные варианты развития событий и застраховаться от всего или как минимум от самых вероятных рисков.

Отклонение от маршрута. Если неприятность с грузом произошла не на указанном в полисе маршруте, то выплаты вам не положены.

Не зафиксирован ущерб. Вам нужно провести фото и по возможности видеосъемку места происшествия. Оперативно обратиться к аварийным службам, полиции и, в зависимости от ситуации, провести инвентаризацию и выявить нанесенный ущерб и подтвердить его.

И страховая компания, и организация, груз которой страхуется, желают одного - чтобы груз был доставлен в целости и сохранности, поэтому в интересах каждой стороны предусмотреть все детали.