Как получить гражданство ЕС в 2026 году русским

Обзор способов получения гражданства ЕС. Какие программы получения второго паспорта работают в 2026 году. Условия, процедура и сроки оформления гражданства Евросоюза для россиян.

Гражданство ЕС — один из самых сильных правовых статусов в мире, который можно получить, став гражданином одной из стран Евросоюза. Он наделяет множеством преимуществ как внутри объединения, так и за его пределами. Паспорт ЕС позволяет без каких-либо ограничений жить и работать в любом из 27 государств Евросоюза, без визы путешествовать в 170+ стран мира. Он открывает доступ к лучшим условиям проживания, дает возможность больше зарабатывать, обеспечивает высокий уровень мобильности.

С учетом текущих событий, гражданство ЕС для россиян — нечто большее, чем просто свобода передвижения и проживания. Статус оформляют, чтобы сохранить капитал, пользоваться услугами надежных банков, иметь «запасной аэродром» и ощущение стабильности. Большой плюс в том, что россияне могут получить паспорт ЕС быстро по упрощенной программе. Вам не нужно 5–10 лет непрерывно находиться в стране.

Что дает паспорт страны Евросоюза

Паспорт гражданина ЕС дает право:

🏡 выбрать комфортное место для жизни среди 27 государств Евросоюза, без необходимости получать какие-либо разрешения;

🧑‍⚕️ работать в ЕС на таких же условиях, как и местные граждане;

🧑‍💼 вести бизнес в Евросоюзе и пользоваться привилегиями единого рынка, например, свободой движения товара и капитала, отсутствием таможенных пошлин, налоговыми льготами;

✈️ без визы въезжать в 170+ стран мира;

🏦 хранить деньги в надежном европейском банке, без ограничений пользоваться международными переводами;

🏥 получить медицинскую помощь высшего уровня по единому страховому полису EHIC;

🏠 приобрести недвижимость в ЕС, в том числе в ипотеку по выгодной годовой ставке;

🎓 бесплатно получить высшее образование;

💸 пользоваться социальной поддержкой государства;

📄 участвовать в политической жизни страны и даже баллотироваться на выборах.

Благодаря гражданству Евросоюза вы сможете достичь желаемого уровня жизни и материального достатка, отдыхать на лучших курортах Европы, пересекать границы европейских государств, не думая о визах и прочих разрешениях. Вы получите намного больше свободы, чем дает паспорт РФ.

Как можно получить гражданство ЕС

Существует 4 способа получения гражданства ЕС, доступные для россиян: натурализация, упрощенная процедура, по происхождению и за особые заслуги.

Натурализация, в том числе ускоренная, является наиболее востребованным среди граждан РФ способом оформить паспорт Евросоюза, однако не самым простым. Это многоэтапный процесс получения гражданства. Сначала нужно оформить ВНЖ и прожить по нему не меньше 5 лет в стране, а затем уже претендовать на ПМЖ, а потом и паспорт.

Натурализация длится не меньше 5–10 лет и предполагает выполнение ряда обязательных требований. Зачастую нужно подтвердить финансовую состоятельность, наличие жилья, отсутствие долгов по налогам, законопослушность и интеграцию в общество. Обязательно нужно знать государственный язык и, возможно, пройти языковой экзамен. Порой выдвигается условие отказаться от российского паспорта. Такое требование есть в законодательстве Испании, Латвии и Чехии. Возможность иметь двойное гражданство ЕС зависит от конкретной страны.

Быстрее, за 1–3 года жизни в государстве, паспорт Евросоюза могут получить россияне, которые вступили в брак с гражданином ЕС. Однако следует учесть, что ускоренная натурализация для супругов европейцев доступна лишь в некоторых странах, например, Италии, Португалии, Франции, на Кипре. Через брак получить паспорт не намного проще, чем по другим основаниям. Также нужно оформлять ВНЖ и учить государственный язык. Лишь в Португалии супругу/-е жить в стране не обязательно, но в браке нужно находиться не менее 3 лет.

Происхождение. В некоторых государствах россияне могут получить гражданство ЕС, минуя сложную и длительную натурализацию — через репатриацию или происхождение. Для участия в программе нужно иметь европейские корни или принадлежность к территории ЕС. Как правило, жить в Евросоюзе не нужно, достаточно лишь подтвердить основание, например, с помощью свидетельства о рождении предка до 2–3 колена. Однако в некоторых государствах условием репатриации все же является предварительное проживание, хотя и непродолжительное — около 2–3 лет.

Особые заслуги. Гражданство ЕС по данной программе доступно единицам и предоставляется в немногих странах, среди которых Испания. Для оформления паспорта нужно внести существенный вклад в развитие страны. Особыми заслугами могут считаться существенные достижения в спорте, науке, образовании, а также крупный вклад в развитие экономики. Но это не значит, что можно купить гражданство ЕС. Ни в одной стране Евросоюза нет инвестиционных программ, которые бы позволили сразу получить паспорт.

Особые заслуги оцениваются правительством государства. Если вклад действительно будет значимым для страны, то предоставляется гражданство без необходимости 10-летнего проживания (Испания). Решение принимается по каждому заявителю индивидуально. Требования достаточно высоки, поэтому паспорт получают лучшие из лучших.

Упрощенная программа. Данный способ доступен многим россиянам и позволяет значительно легче получить гражданство ЕС, чем через другие программы. Упрощенной процедурой не предусмотрено предварительное проживание в стране, подтверждение жилья или финансовой состоятельности. Поскольку натурализация не требуется, то ВНЖ и ПМЖ также не нужно оформлять.

Процесс получения европейского паспорта занимает 1,5–2 года, причем большая половина времени — это ожидание ответа от уполномоченного органа. Наиболее востребованы среди граждан РФ упрощенные программы Румынии и Болгарии, где самые оптимальные сроки и доступные условия. Для многих россиян также важно, что можно сохранить паспорт РФ при получении европейского.

Страны, где получить паспорт ЕС проще всего

Хотя купить паспорт ЕС и нельзя, однако крупные инвестиции могут упростить его получение. Так, например, на Кипре и Мальте инвесторы могут сразу оформить ПМЖ. Условия программы получения постоянного резидентства за инвестиции:

Кипр

Требуются денежные вложения на сумму от 300 тыс. EUR в бизнес, недвижимость или инвестиционный фонд. Инвестору нужно подтвердить доход от 50 тыс. EUR в год.

Мальта

Общая сумма инвестиций превышает 480 тыс. EUR, из них не меньше 375 тыс. EUR — это вложения в недвижимость. Обязательно инвестору необходимо подтвердить наличие активов в размере от 500 тыс. EUR или 650 тыс. EUR, из них соответственно 150 тыс. EUR или 75 тыс. EUR — ликвидные средства.

Гражданство ЕС за инвестиции предоставляется стандартно через 7 лет (на Кипре) и 5 лет (на Мальте). Сроки натурализации не сокращаются. Также нужно выполнить другие обязательные требования, например, знать государственный язык.

Инвестиционные программы не позволяют быстро получить гражданство Евросоюза. К тому же, суммы вложений достаточно крупные, и все инвесторы проходят строгую проверку на благонадежность Due Diligence. Легче и дешевле получить паспорт ЕС в странах, где действуют упрощенные программы:

Румыния

Румынская программа — одна из самых быстрых в ЕС, поскольку гражданство можно получить чуть больше чем за 1 год. Условия достаточно просты. Гражданину РФ необходимо документально подтвердить основание и подать полное досье в Национальное агентство по вопросам гражданства (АНЧ) в Бухаресте. Когда дело рассмотрят, нужно будет повторно приехать в Румынию, чтобы принести присягу и оформить паспорт.

🕔 Сроки от 12 месяцев 💬 Не нужно сдавать экзамен на знание языка ✅ Требуется документально подтвердить происхождение

Болгария

Болгарская программа не менее проста, чем румынская, однако получение гражданства занимает чуть больше времени — до 2 лет. Предварительно жить в стране не нужно, однако придется пару раз приехать, чтобы подать документы, пройти собеседование и сделать паспорт.

🕓 Сроки от 18 месяцев 💬 Не нужно сдавать языковые тесты ✅ Требуется доказать наличие корней

Польша

Чтобы запросить польское гражданство, в стране нужно будет прожить всего 1 год вместо 8 лет, предусмотренных стандартной натурализацией. Для переезда и проживания в Польше необходимо оформить карту поляка при поддержке юристов миграционного права, которая позволит сразу получить ПМЖ.

💬 Требуется изучение польского языка 🕓 Нужно прожить в стране минимум 1 год ✅ В результате выдается паспорт Евросоюза

Процедура, сроки и стоимость получения паспорта ЕС

Большинство граждан РФ проходят многоэтапную легализацию в ЕС, ведущую к гражданству, поскольку не знают о возможности получения европейского паспорта за 1,5–2 года. А проверить право на участие в упрощенной программе достаточно легко, воспользовавшись помощью миграционных юристов.

Для оформления гражданства ЕС через натурализацию необходимо пройти 6 этапов:

Оформить долгосрочную визу на том же основании, что будет запрошен вид на жительство. Получить ВНЖ, собрав полный пакет документов, включая банковские выписки, справки о несудимости, различные договоры — трудовой, с арендодателем и т. д. Продлевать временный вид на жительство, чтобы жить в стране не меньше 5 лет, каждый раз подготавливая новое досье. Оформить ПМЖ, выполнив ряд обязательных условий, в том числе касающихся интеграции. Подать документы на гражданство. Получить паспорта.

Натурализация — не только продолжительный и сложный процесс, но также достаточно финансово затратный. Вам необходимо постоянно жить в европейской стране не меньше 5–10 лет. При этом уровень вашего дохода, как правило, будет ниже, чем у граждан ЕС.

Резидентов редко берут на высокооплачиваемые должности. Даже если брать в учет одну из самых дешевых для проживания стран ЕС — Румынию, то за весь период натурализации (8 лет) вы потратите не меньше 90 тыс. EUR, и это только базовые расходы — продукты питания, товары первой необходимости, коммунальные услуги, аренда жилья, проезд. Конечно, с паспортом ЕС ваши расходы не станут меньше, однако вы получите приоритетный доступ к рынку труда и сможете найти хорошо оплачиваемую работу.

Чтобы получить паспорт ЕС по упрощенной процедуре, нужно выполнить всего 4 шага:

Собрать все документы, подтверждающие право на участие, перевести их, легализовать или проставить апостиль. Подать досье в уполномоченный орган. Принести присягу или пройти собеседование (зависит от страны). Получить паспорт ЕС.

Благодаря упрощенной программе вы сразу сможете переехать в любое государство Евросоюза на правах гражданина, сделав иммиграцию и адаптацию максимально комфортной. Вам не потребуются визы в ЕС, в выдаче которых россиянам все чаще отказывают. А главное — ваш статус не будет зависеть от физического присутствия в стране или жизненных обстоятельств (смены места работы, переезда и т. д.).

