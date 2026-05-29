Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Почему компаниям теперь сложнее быть услышанными

Раньше бизнесу хватало сайта-визитки. Позже популярным решением стал корпоративный блог. Компании нанимали авторов, публиковали статьи и ждали клиентов. Пока информации было мало, такой подход приносил результат.

В 2026 году ситуация другая. Компания публикует статью у себя на сайте — и попадает в вакуум. Поисковая выдача перегружена. Чтобы контент заметили, нужны огромные бюджеты на SEO и рекламу. Без них даже самая глубокая экспертиза — просто архив, который не приносит ни охватов, ни лидов.

Но даже если сайт компании в топе поиска, доверие к бизнесу на его собственной территории сейчас на минимуме. В B2B любой материал на корпоративном сайте аудитория воспринимает как рекламу.

Сайт — витрина продукта и место для заявки. Но в плане доверия к бренду — это лишь финальная точка. Решение клиент принимает раньше.