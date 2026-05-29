Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Если хотите сразу понять, сколько заявок может принести блог именно вашей компании, в конце статьи мы покажем, как получить персональный прогноз. А пока — почему собственный сайт перестал работать и что приходит ему на смену.
Самое главное:
Запуск блога на собственном сайте еще недавно был стандартом. Но в действительности привлечь аудиторию на новую и никому не известную площадку сложно.
На собственном ресурсе контент в изоляции — без огромных вложений в продвижение его никто не видит.
Чтобы контент приносил лиды и продажи, его нужно выпускать там, где аудитория уже готова читать и покупать.
«Клерк» — не только крупнейший портал для бухгалтеров и предпринимателей, но и ресурс для продвижения с многомиллионной лояльной аудиторией: у нас 8,4 млн уникальных пользователей в месяц.
Блоги на «Клерке» системно работают на каждом этапе воронки продаж.
Почему компаниям теперь сложнее быть услышанными
Раньше бизнесу хватало сайта-визитки. Позже популярным решением стал корпоративный блог. Компании нанимали авторов, публиковали статьи и ждали клиентов. Пока информации было мало, такой подход приносил результат.
В 2026 году ситуация другая. Компания публикует статью у себя на сайте — и попадает в вакуум. Поисковая выдача перегружена. Чтобы контент заметили, нужны огромные бюджеты на SEO и рекламу. Без них даже самая глубокая экспертиза — просто архив, который не приносит ни охватов, ни лидов.
Но даже если сайт компании в топе поиска, доверие к бизнесу на его собственной территории сейчас на минимуме. В B2B любой материал на корпоративном сайте аудитория воспринимает как рекламу.
Сайт — витрина продукта и место для заявки. Но в плане доверия к бренду — это лишь финальная точка. Решение клиент принимает раньше.
Хотите понять, как блог компании на «Клерке» сработает именно для вашей задачи?
Мы подготовим персональный прогноз эффективности размещения: оценим релевантную аудиторию, предложим форматы и покажем, как выстроить первые касания через блог, статью, рассылку, вебинар, спецпроект или лид-магнит.
Что такое собственное B2B-медиа и где его запустить
Когда продукт сложный, а цикл сделки продолжителен, стандартных инструментов и статичного сайта мало. В B2B-сегменте компании нужно собственное медиа.
B2B-медиа — это канал коммуникации, который бизнес создает и поддерживает для взаимодействия со своей аудиторий. Его главная задача — не просто информировать, а делиться экспертизой, помогать клиенту принимать решения, формировать доверие, выстраивать имидж компании и генерировать качественные лиды.
Но чтобы медиа заработало на полную мощность, эффективнее запускать проект на базе сторонней сильной площадки. Такой подход органично встраивает бизнес в информационное поле аудитории — вы публикуете контент там, где она уже ищет ответы на свои вопросы.
Системная работа с профессиональным сообществом: запускаем блог на «Клерке»
Собственное B2B-медиа на сильном ресурсе сокращает путь клиента. Оно забирает на себя самую сложную часть воронки — доказательство вашей пользы. Если вы заинтересованы в платежеспособной аудитории и не хотите тратить годы на «раскачку» собственного сайта, запуск блога на «Клерке» для продвижения компании через статьи — лучшее решение.
Блог на «Клерке» — это канал регулярного присутствия бренда, через который компания выходит к новой аудитории, показывает экспертизу и ведет читателя к следующему действию. На «Клерке» вы запускаете свое B2B-медиа внутри сильной площадки и сразу получаете охваты, доверие и внимание рынка.
С «Клерком» компании используют SEO-потенциал крупного сайта, который расположен на топовых позициях по ключевым направлениям — бизнес, учет, финансы, управление, право, налоги, работа и профессиональные сервисы. А еще запуск блога позволяет даже небольшому бизнесу конкурировать с лидерами рынка — не по рекламному бюджету, а по позициям в поисковиках.
Насколько это масштабно: за март 2026 года «Клерк» привел 256 тыс. переходов из Яндекса и 60 тыс. из Google. Статьи партнеров индексируются вместе с сайтом и приносят органический трафик месяцами, а иногда и годами после публикации.
Прямая реклама дает лиды, пока работает бюджет. Материал на «Клерке» работает, пока у бухгалтера есть профессиональный вопрос.
Какие задачи закрывает блог:
Объяснение продукта. Вы подробно рассказываете, как работает сервис или услуга. Это важно для сложных продуктов, где клиенту нужно сначала разобраться в деталях.
Формирование доверия. Через экспертный контент вы подтверждаете свою экспертность. Пользователь видит: компания не просто продает любой ценой, а глубоко погружена в специфику и знает ответы на сложные вопросы.
Прогрев аудитории. B2B-клиенты редко покупают сразу. Регулярные публикации напоминают о бренде и постепенно превращают холодного читателя в клиента.
Лидогенерация через контент. Внутри полезных материалов на «Клерке» размещаем лид-формы. Читатель, который только что получил от вас пользу, охотнее оставляет контакты.
Поддержка продаж. Качественный текст от лица эксперта работает убедительнее, чем стандартная презентация или звонок. А еще контент снимает возражения до контакта с менеджером и сокращает цикл сделки. Когда решение принимают несколько человек — а в B2B так практически всегда — статья из блога самостоятельно продает продукт внутри компании клиента.
Если ваш продукт сложно объяснить одним баннером, блог компании на «Клерке» поможет регулярно раскрывать ценность продукта и вести читателя к заявке, консультации или регистрации.
Кейс. Как блог компании собрал более 100 заявок на бухгалтерский аутсорсинг
Отрасль. Бухгалтерский аутсорсинг.
Проблема. Разовые статьи на разных площадках дают только всплеск охвата.
Решение. Переход на постоянный формат — запуск блога компании на «Клерке» для получения стабильного потока лидов.
Результат. Компания получила более 100 целевых заявок за месяц.
Почему это сработало:
Регулярность. Блог стал постоянным источником экспертного контента. Аудитория видела, что компания делится пользой на постоянной основе. Это формирует доверие и узнаваемость.
Отзывы. В профиле компании и в комментариях были размещены реальные отзывы клиентов. Для сферы бухгалтерии это критически важно: предприниматели выбирают тех, кому уже доверяют другие.
Накопительный эффект. Статьи приносят лиды даже через несколько месяцев после публикации, а аудитория привыкает к бренду как к эксперту.
Какому бизнесу формат подходит в первую очередь
Контент-маркетинг для B2B заменяет рекламу там, где продукт сложный, сделка длится долго, а цена ошибки высока:
Банки и финтех.
CRM, IT-сервисы и SaaS.
Сервисы ЭДО.
Консалтинговые компании.
Сервисы и продукты для бухгалтеров, предпринимателей, финансовых директоров и малого бизнеса.
Сервисы для автоматизации работы.
B2C-продукты для платежеспособной профессиональной аудитории.
Если товар простой и дешевый, достаточно прямой рекламы. Если ваша цель — показать экспертизу и сформировать доверие к бренду, выбирайте продвижение B2B-компании через контент.
Как блог встраивается в воронку лидогенерации
Блог не заменяет рекламу, а делает ее эффективнее. Он подхватывает пользователя на каждом этапе — от первого знакомства до готовности купить.
Знакомство и охват.
На старте пользователь еще не ищет конкретный продукт. Но он осознает, что проблема есть — подходит срок сдачи отчетности, а бухгалтер неожиданно уволилась.
Что делает блог. Через поисковые запросы ваш контент попадает точно в боль клиента. Вы предлагаете решение проблемы, а клиент замечает бренд.
На «Клерке» это работает еще эффективнее, чем в обычном поиске. Пользователь видит статью в привычной среде. Поэтому лояльность к бренду формируется с первого прочтения.
Прогрев интереса и вовлечение.
Читатель уже знает о вас, но пока не готов к диалогу. Он только изучает и присматривается к вашей экспертизе.
Что делает блог. Вы делитесь кейсами и разборами сложных ситуаций и ненавязчиво превращаете посетителя в постоянного читателя и подписчика.
Снятие возражений.
Профессиональная аудитория всегда сомневается: «Почему так дорого?», «Подойдет ли это нам?», «Справятся ли они?».
Что делает блог. Вы заранее отвечаете на неудобные вопросы. Тексты о безопасности данных, сравнение с конкурентами или детальный разбор характеристик продукта снимают барьеры еще до отправки заявки.
Принятие решения и покупка.
В B2B решение принимает группа людей. Им нужны аргументы для защиты своего выбора.
Что делает блог. Ссылка на экспертный материал на «Клерке» работает как социальное доказательство. Качественная статья — это готовый аргумент.
Лояльность и повторные продажи.
На оплате счета работа не завершается. Чтобы клиент не ушел, нужно продолжать взаимодействие.
Что делает блог. Обучающий контент помогает клиенту извлекать максимум пользы из продукта. Когда вы объясняете влияние нововведений через свой сервис, ценность продукта растет.
Блог не работает в изоляции. Он бесшовно встроен в воронку и усиливает другие каналы.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Какие направления можно развивать в блоге?
Чтобы блог приносил пользу и продажи, темы должны отвечать на реальные запросы аудитории. Среди самых востребованных — прикладные кейсы и инструкции, экспертные разборы законодательства, ответы на острые вопросы, обзоры рынка и аналитика.
Кто будет писать тексты?
Вы можете вести блог самостоятельно или с помощью редакции «Клерка». Наши авторы знают все боли аудитории и умеют упаковать сложную экспертизу в контент для привлечения клиентов.
Как усилить блог другими форматами «Клерка»?
У нас много форматов, чтобы расширить охват и быстрее конвертировать читателей в клиентов: редакционная статья, спецпроект, лид-магнит, рассылка, вебинар. А еще мы помогаем в запуске — прогнозируем эффективность и консультируем по подбору форматов.
Блог компании на «Клерке» — это формат для бизнеса, которому важно регулярно быть рядом с профессиональной аудиторией. Через статьи, кейсы, инструкции и экспертные материалы компании объясняют продукт, формируют доверие, прогревают аудиторию и ведут читателя к следующему действию.
Если продукт требует объяснения, доверия и нескольких касаний, блог выступает как часть системы лидогенерации.
