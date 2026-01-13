Как переехать в Европу на ПМЖ в 2026 году

Иммиграция в Европу для россиян сопровождается рядом сложностей, но открывает путь к лучшей жизни, стабильности, карьерным возможностям и материальному достатку. Для переезда, необходимо выбрать страну и основание, которое позволит запросить вид на жительство и остаться на длительный срок.

Для въезда в европейское государство гражданину РФ потребуется национальная виза D, шенгенская не подойдет, так как она предназначена для краткосрочных поездок, в основном для туризма.

По приезде в Европу можно оформить лишь временный вид на жительство. Постоянный статус предоставляется, как правило, после 5 лет легального проживания в стране. Но есть и более легкий способ переехать в Европу на ПМЖ — с паспортом ЕС. Если у вас будет второе европейское гражданство, не нужно делать визу или ВНЖ. Вы сможете въехать в страну и жить там без дополнительных разрешений на тех же правах, что есть у местных граждан.

Как происходит переезд в Европу на постоянное проживание

Переезд в Европу для граждан РФ состоит из 4 обязательных этапов:

1. Выбрать страну Европы для переезда и основание для получения ВНЖ.

Зачастую выбор государства зависит не только от уровня жизни и личных предпочтений, но и от простоты легализации. Основания, на которых выдается ВНЖ, отличаются в разных странах ЕС. Базовые — это трудоустройство, учеба, воссоединение с семьей, бизнес. В некоторых государствах ВНЖ предоставляется на основании удаленной работы, через финансовую независимость и инвестиции.

Из всех возможных вариантов подходящим будет то основание, которое вы сможете поддерживать не меньше 5 лет (именно столько нужно прожить в стране, чтобы претендовать на ПМЖ). Как только цель визита изменится или станет неактуальной, карту ВНЖ аннулируют и последующее пребывание в Европе будет невозможным.

2. Оформить визу D.

Въезд в ЕС для граждан России осуществляется только по визе. С 12 октября 2025 года при первом пересечении границы Евросоюза в связи с внедрением системы EES также потребуется сдать биометрию.

Чтобы переехать в Европу на постоянное место жительства, нужно оформлять в консульстве долгосрочную визу D, по которой можно находиться в стране больше 90 дней. Цель поездки должна совпадать с основанием для запроса вида на жительство.

3. Подать документы на ВНЖ.

Документы на ВНЖ нужно подать в местную миграционную службу. В некоторых государствах заявки принимают за границей в консульстве, но их рассматривают дольше.

ВНЖ — это разрешение на временное проживание, действительное в среднем от 1 года до 3 лет. Чтобы оформить ПМЖ, в стране нужно прожить как минимум 5 лет, поэтому вид на жительство нужно будет продлевать. Каждый раз необходимо подтверждать, что сохранилось основание и собирать тот же пакет документов, что и при оформлении первой карты.

4. Оформить ПМЖ.

Как только будут выполнены все требования для получения ПМЖ (непрерывное проживание, стабильный доход, владение языком и т. д.), можно подать заявку в миграционную службу.

Переезд в страны Европы по работе

Переехать в страны Европы можно по работе, поскольку официальное трудоустройство является основанием для запроса вида на жительство. Однако важно учитывать, что рабочий ВНЖ зачастую привязан к нанимателю. В случае увольнения чаще всего карту временного резидента аннулируют.

Для переезда в ЕС по работе потребуется найти нанимателя, который оформит вам разрешение на трудоустройство и контракт. На основании данных документов вы сможете запросить визу, а затем уже и ВНЖ.

Наиболее часто граждане РФ получают предложения по работе от нанимателей из таких стран ЕС:

Греция

Вид на жительство предоставляется максимум на 2 года. Важно, чтобы в трудовом договоре была указана минимальная заработная плата от 830 EUR в месяц.

Португалия

Вид на жительство предоставляется максимум на 2 года, а при продлении — сразу на 3 года. Для оформления разрешения на проживание нужно подтвердить трудовые отношения. Высококвалифицированным кадрам также потребуется доказать необходимую специализацию и зарплату не меньше 1,2-кратного размера средней валовой по стране (в 2026 году — от 2089 EUR в месяц).

Германия

В Германии ВНЖ могут получить лишь специалисты высокой квалификации. Разрешение выдается на срок до 4 лет и позволяет через 3 года запросить ПМЖ. Чтобы оформить ВНЖ, нужно иметь диплом о высшем образовании, подтвержденный в Германии и зарплату от 48 300 EUR в год до вычета налогов или не меньше 53 130 EUR в 2026 году для лиц старше 45 лет.

Кипр

ВНЖ на срок до 4 лет получают сотрудники, трудоустроенные в кипрскую компанию, в том числе с иностранными активами. Рабочий контракт нужно заключить как минимум на 2 года, а зарплата не может быть меньше 2,5 тыс. EUR в месяц. Высококвалифицированные специалисты могут находиться на Кипре без ограничений по срокам. ВНЖ для работы в качестве домашней прислуги выдается на 1–3 года, обязательно при условии знания греческого или английского языка.

Digital Nomad Visa для переезда удаленных работников

Если вы работаете удаленно на компанию, расположенную за пределами страны иммиграции, и можете подтвердить трудовые отношения документально, то имеете право оформить визу цифрового кочевника (Digital Nomad Visa) — специальный тип ВНЖ. Переезд в ЕС по нему доступен лишь в некоторых государствах, среди которых:

Испания

Для переезда в Испанию по Digital Nomad Visa нужно иметь доход от удаленной занятости не ниже 200 % минимальной зарплаты, а это от 2368 EUR. Также следует подтвердить квалификацию и опыт, необходимые для выполнения своих обязанностей.

Кипр

Чтобы переехать на Кипр, необходимо подтвердить документально, что вы предоставляете услуги компаниям удаленно и зарабатываете от 3,5 тыс. EUR в месяц. Разрешение на проживание выдают на 1 год с правом продления до 2 лет.

Греция

В Греции Digital Nomad Visa могут запросить лишь фрилансеры, которые зарабатывают от 3500 EUR в месяц. Если в заявку будут включены члены семьи, то сумму нужно увеличить на 15–20 %. ВНЖ действителен до 2 лет.

Италия

Для запроса визы цифрового кочевника в Италии нужно, чтобы в вашем договоре был указан удаленный доход не ниже средней годовой зарплаты по стране — около 32 тыс. EUR. Обязательно вам потребуется высшее образование и 3–5 лет опыта в выбранной отрасли.

Бизнес-иммиграция и релокация компаний

Бизнес-иммиграция является легальным способом переезда в Европу на ПМЖ. Регистрация собственной компании с созданием рабочих мест, которая будет прибыльной и выгодной для государства, позволяет получить ВНЖ. Во многих странах ЕС, например, Испании, Дании требуется основать именно инновационный бизнес.

Для запроса ВНЖ сначала нужно, чтобы ваш бизнес-план утвердили, а лишь потом следует получать необходимые разрешения на предпринимательскую деятельность. В ряде стран ЕС требуется доказать профессиональную квалификацию и финансовую состоятельность.

Программы бизнес-иммиграции есть практически во всех странах ЕС, но среди россиян востребованы те государства, где благоприятная налоговая политика, простые условия легализации и предпринимательской деятельности:

Испания

Возможность оформить ВНЖ сразу на 3 года есть только у стартап-предпринимателей. Проект обязательно должен быть утвержден Подразделением крупного бизнеса Испании. Наиболее востребована среди предпринимателей форма собственности компании — общество с ограниченной ответственностью (ООО), поскольку размер уставного капитала составляет всего от 3012 EUR.

Дания

При регистрации в Дании инновационной компании, в которой вы будете владельцем, можно оформить ВНЖ сразу на 2 года. Важно, чтобы на вашем счету было не меньше 20,5 тыс. EUR.

Кипр

Страна привлекает бизнесменов одной из самых низких в Европе ставок корпоративного налога, всего 12,5 %. Чтобы получить ВНЖ на 3 года, необходимо создать инновационную компанию, где будет трудоустроено как минимум 3 местных жителя. Желательно, чтобы за 3 года предпринимательской деятельности удалось достичь увеличения прибыли как минимум на 15 %.

Финляндия

ВНЖ предоставляется при регистрации в стране бизнеса, одобренного Центром экономического развития, транспорта и экологии. Проект может быть неинновационным, но при этом должен быть жизнеспособным и прибыльным. Важно, чтобы в созданной компании вы были официально трудоустроены.

Инвестиции и финансовая независимость

Переезд в ЕС через инвестиции и финансовую независимость зачастую подходит лишь состоятельным гражданам РФ. В первом случае необходимо сделать крупные денежные вложения в экономику, местный бизнес или недвижимость, а также подтвердить легальность происхождения денег, пройти проверку на благонадежность Due Diligence. Минимальная сумма для получения ВНЖ зачастую составляет от 250 тыс. EUR, например, в Португалии, Греции, Италии. На Кипре можно сразу получить ПМЖ при инвестициях от 300 тыс. EUR.

Чтобы переехать в Европу через финансовую независимость, нужно иметь стабильный и достаточный доход из-за рубежа, на который вы будете жить в европейском государстве. Работать или заниматься бизнесом вам будет запрещено.

Лучшие страны для получения ВНЖ через финансовую независимость предлагают программы с невысокими требованиями к уровню дохода заявителя:

Франция — от 17,1 тыс. EUR в год;

Кипр — от 24 тыс. EUR в год;

Греция — от 24 тыс. EUR в год;

Италия — от 31 тыс. EUR в год.

Что нужно, чтобы получить ПМЖ в Европе

Для запроса ПМЖ после переезда в ЕС вам необходимо постоянно жить в стране не меньше 5 лет, за это время разрешено выезжать в общей сложности не больше чем на 10 месяцев (6 месяцев за раз). Также требуется:

иметь жилье — свое или арендованное (вы должны проживать там, где зарегистрированы);

подтвердить знание государственного языка (требования зависят от страны, например, Германия — уровень B1, Франция — A2);

самостоятельно себя обеспечивать (размер дохода устанавливается правительством каждой страны, например, во Франции — от 1801,8 EUR в месяц, Греции — от 880 EUR в месяц);

иметь полис медицинского страхования;

быть законопослушным, не представлять угрозу безопасности, не нарушать миграционные правила ЕС.

Могут быть дополнительные требования, например, подтверждение отсутствия налоговой задолженности или прохождение интеграционного экзамена.

Сколько стоит релокация в Европу

Сумма, необходимая для переезда в Европу, конечно же, зависит от страны иммиграции. В стоимость необходимо включить следующие расходы:

На легализацию. В среднем госпошлина за оформление ВНЖ варьируется в пределах 100–300 EUR. Дороже в большинстве стран обходится вид на жительство для инвесторов. Например, на Кипре госпошлина составляет 500 EUR, в Греции — 2 тыс. EUR. Высокие расценки на оформление ВНЖ в Финляндии. Госпошлина варьируется в пределах 450–750 EUR, в зависимости от основания и способа подачи заявки. Оформление национальной визы стоит 50–80 EUR.

Документы, выданные за рубежом, необходимо будет перевести на государственный язык и легализовать. Стоимость перевода может варьироваться в пределах 15–50 EUR за страницу.

Транспортные расходы. Стоимость переезда зависит от страны иммиграции. Пользуясь услугами авиакомпаний, в любом случае гражданам РФ придется делать пересадки, так как прямых рейсов между Россией и ЕС нет. Средняя цена билета из Москвы в Берлин — 265 EUR, в Мадрид — 275 EUR, Хельсинки — 211 EUR. Чем больше багажа вы будете перевозить, тем дороже обойдется переезд.

На проживание. Выбирая страну Европы для переезда, обязательно следует узнать, во сколько обойдется проживание. Самая высокая стоимость жизни — в Дании и Люксембурге. На месяц одному человеку требуется около 1100 EUR без учета арендной платы. Дешевле всего жить в Румынии и Болгарии, где месячная стоимость проживания составляет около 600 EUR. В этих странах одни из самых низких цен на аренду жилья в ЕС — от 300 EUR за однокомнатную квартиру. В среднем же минимальная арендная плата по Евросоюзу составляет 600–800 EUR. Снимая свое первое жилье в Европе, следует учесть, что необходимо будет внести залог в размере 2–3 месячных платежей.

Дешевле обойдется переезд в ЕС с европейским паспортом, который можно оформить по упрощенной процедуре — без предварительного проживания в стране, всего за 1,5–2 года. Процесс сводится к подаче документов, ожиданию решения и принесению присяги, после чего вы получаете все права гражданина Евросоюза, включая возможность свободно жить и работать в любом государстве объединения.

