Какие документы бизнес сможет подписывать онлайн в 2026 году: полный разбор по видам документов

Что такое ЭДО и какие виды подписей бывают

С появлением ЭДО бизнес-процессы ускорились и стали проще: появилась возможность совершать сделки, давать свое согласие, отчитываться перед государственными органами без бумаги и личных визитов. Сократилось время обработки документов, в налоговых инспекциях почти пропали очереди, работодатели стали брать в штат дистанционных сотрудников из других регионов.

ЭДО — это способ обмена документами в электронном виде с помощью сетей связи и систем коммутации, в том числе в сети Интернет (п. 3.1 Методических рекомендаций ФНС от 12.09.2024)

В методичке сказано, что «применение ЭДО возможно во взаимоотношениях с государственными органами, с другими организациями и физическими лицами, и внутри организаций».

Заверять документы онлайн позволяет электронная подпись, то есть цифровой аналог собственноручной подписи физического лица, которая присоединяется к документу и подтверждает его подлинность, целостность и авторство.

ЭП бывает трех видов (ст. 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ): простая (ПЭП), усиленная неквалифицированная (НЭП) и усиленная квалифицированная (КЭП). Усиленные подписи получают с помощью криптографического преобразования информации с использованием ключа. КЭП обычно подписывают отчетность в госорганы, заявки на участие в тендерах, различные документы в государственных системах («Честный ЗНАК», ЕГАИС и т. п.).

ПЭП (простая электронная подпись) — это комбинация кодов, паролей и логинов, с помощью которых можно подтвердить факт создания и отправки документа определенным человеком. ПЭП широко используются в 2026 году для заверения договоров и первички с контрагентами в гражданско-правовых отношениях, во внутрикорпоративном документообороте, а также в КЭДО (для подписания кадровых документов с сотрудниками).