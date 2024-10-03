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Как запустить корпоративное обучение: 9 ключевых этапов

Рассказываем в статье, как выстроить систему корпоративного обучения для увеличения прибыльности компании и развития навыков и компетенций сотрудников.

Обучение — это развитие навыков сотрудников для повышения их производительности и снижения количества ошибок в бизнес-процессах. По данным исследования ASTD, прибыльность компаний, регулярно обучающих своих сотрудников, на 24% выше, чем у тех, кто не развивает персонал.

Чтобы выстроить обучение сотрудников компании, требуется четкое понимание целей, планирование, распределение ресурсов. В этой статье рассказываем, как за девять этапов создать систему корпоративного обучения.

Почему важно внедрять корпоративное обучение

Еще в 1960 годах экономист Гэри Беккер доказал, что от развития навыков сотрудников зависит эффективность бизнес-процессов и прибыльность компаний. С тех пор корпоративное обучение стало важным элементом развития бизнеса.

Многие компании стали создавать отделы обучения и корпоративные университеты — крупные образовательные структуры, где сотрудники конкретной компании могут повысить квалификацию и даже освоить новую профессию, получить сертификаты и дипломы.

В России корпоративные университеты есть во многих крупных компаниях: в Сбере, «Газпроме», «Росатоме», «ЛУКОЙЛе» и других. Многие из них обучают в онлайн-формате, что позволяет сделать развитие навыков доступным для всех сотрудников из разных регионов.

Например, в СберУниверситете обучают на онлайн-платформе: делают курсы с визуальными элементами, диалогами, персонажами, чтобы привлечь сотрудников к обучению

Развитая система обучения персонала способна принести компании следующие результаты:

  • Повысить производительность. Сотрудники лучше справляются со своей работой: следуют инструкциям, соблюдают стандарты, реже делают ошибки. Кроме профессиональных умений развитие гибких навыков позволяет им быстрее принимать решения в сложных ситуациях, использовать креативность в работе.

  • Адаптировать сотрудников к изменениям. В обучении можно моделировать разные рабочие ситуации, в том числе нетипичные для сотрудников. Это позволяет им быть готовыми к переменам. В результате компании быстро реагируют на изменения на рынке и внедряют новые технологии.

  • Снизить текучесть кадров. Ряд исследований подтверждает, что сотрудники реже меняют место работы, если в компании им предоставляют возможности для развития новых навыков. В результате знания сохраняются внутри организации: сотрудники развиваются и ведут бизнес к успеху.

Таким образом, корпоративное обучение приносит выгоду как персоналу, так и компании. Мотивированные, продуктивные и постоянно развивающиеся сотрудники — движущая сила бизнеса.

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Как запустить корпоративное обучение

Запуск корпоративного обучения требует планирования, анализа потребностей сотрудников, выбора подходящих методик и форматов, а также контроля и оценки результатов.

Мы выделили девять основных шагов, которые помогут эффективно организовать обучение.

Шаг 1. Определить цели и задачи обучения

Важно четко понимать, зачем бизнесу корпоративное обучение. Все компании разные: у одних высокая текучесть кадров и много новичков, которых нужно обучить, у других — нет проблем с массовым увольнением, но фиксируется множество ошибок на производстве.

Цель должна быть конкретной, измеримой и соответствующей стратегическим целям компании. Например, «улучшить навыки менеджеров по работе с клиентами, чтобы повысить уровень продаж на 20% за шесть месяцев»; «повысить квалификацию операторов оборудования, чтобы снизить количество брака на 10% за шесть месяцев».

Для этого нужно оценить операционные процессы и эффективность бизнеса:

  • Провести анализ бизнес-метрик. Какой объем продаж? Какая «чистая» прибыль? Сравнить показатели за разные годы и выявить изменения. Если прибыль со временем не изменяется или растет очень медленно, нужно найти причину.

  • Определить частые ошибки в бизнес-процессах. Проанализировать, какие ошибки и неэффективные процессы затормаживают развитие бизнеса. Определить, какие сотрудники чаще всего допускают ошибки, выявить повторяющиеся случаи.

  • Подсчитать время, затрачиваемое на выполнение работы. Определить, сколько времени уходит у сотрудников на задачи. Например, как быстро менеджер отвечает на звонок клиента. Это позволит выявить области, где процессы затормаживаются или требуют больше времени, чем запланировано.

Так получится понять, какие направления в бизнес-процессах требуют улучшения, каких сотрудников нужно обучать, — на основе этого сформулировать цель.

Шаг 2. Оценить текущие компетенции сотрудников

Когда приблизительно понятно, в каких бизнес-процессах наблюдаются сбои, нужно переходить к оценке компетенций сотрудников. На этом этапе нужно определить, каких знаний им не хватает для качественного выполнения своей работы.

  • Провести тестирование. Определить уровень профессиональных знаний сотрудников в областях, связанных с их обязанностями.

  • Оценить практические навыки. Назначить наставника, который оценит, как сотрудник справляется с работой, в каких задачах допускает ошибки. Полученные данные нужно зафиксировать, чтобы потом сравнить их с результатами после обучения.

  • Оценка компетенций методом «360 градусов». Принцип этого метода в том, что коллеги и руководители подразделения оценивают сотрудника и отмечают его сильные и слабые стороны.

Например, система дистанционного обучения iSpring Learn при оценке методом «360 градусов» составляет радар компетенций сотрудника. На инфографике наглядно представлены слабо и сильно развитые навыки

Результаты можно сравнить со списком требуемых компетенций для должности, которую занимает сотрудник. Так получится выяснить, каких знаний ему не хватает и чему его нужно обучить.

Шаг 3. Сформировать бюджет и ресурсы

Запуск корпоративного обучения требует финансовых вложений компании. Важно определить, какую сумму бизнес готов инвестировать в обучение сотрудников.

В приблизительные расходы на корпоративное обучение могут войти:

  • Инструменты для обучения. Например, чтобы обучать сотрудников онлайн, потребуются дистанционная платформа (LMS) для размещения материалов и конструктор курсов. Некоторые LMS имеют встроенный редактор, чтобы создавать обучающие лонгриды (длинные статьи с картинками и видео), — такой вариант может подойти при низком бюджете.

  • Оплата работы тренеров, авторов курсов, администраторов. Нужно определить, сколько нужно специалистов, чтобы обучать сотрудников. Если планируется только дистанционный формат, то с задачей могут справиться 1–2 HR-менеджера.

  • Другие расходы: аренда помещения, командировки, кофе-брейки, если планируется проведение очных семинаров и деловых игр. Дополнительно может понадобиться подписка на разные серверы, например, чтобы проводить вебинары.

Что делать, если бюджет на обучение минимальный?

К примеру, в «ПИК-Комфорт» требовалось обучить около 5000 человек из 18 регионов РФ, но компания не была готова к большим расходам. Поэтому очное обучение с оплатой помещения, тренеров, командировок ей точно не подходило. Выбрали онлайн-формат: приобрели конструктор курсов и LMS — и этого оказалось достаточно для успешного обучения 5000 сотрудников.

Таким образом, затраты компании на развитие персонала во многом зависят от выбора формы обучения.

Шаг 4. Выбрать форму обучения

  • Онлайн-формат. Подразумевает обучение сотрудников с помощью дистанционных технологий. Весь материал сотрудники изучают онлайн на платформе (LMS). В онлайн-обучении используют курсы в формате SCORM, видеоуроки, вебинары, скринкасты, тесты и даже мини-игры.

  • Очный формат. Традиционная форма обучения, при которой тренер проводит семинар, где объясняет сотрудникам, как выполнять конкретные рабочие задачи, и позволяет закрепить знания на практике с помощью деловых и командных игр. Это могут быть как выездные семинары, так и обучение на рабочем месте.

  • Смешанный формат. Это комбинирование онлайн и очного обучения. Позволяет проводить теоретическое обучение в онлайн, а практическое — на рабочем месте.

Каждый из форматов имеет свои плюсы и минусы. Мы сделали таблицу, в которой рассмотрены эти форматы по разным критериям.

Таким образом, онлайн и смешанное обучение позволяют сократить затраты компании. При этом комбинированный формат, по данным исследования HeadHunter 2024 года, оказывается предпочтительнее: 68% компаний сочетают онлайн-занятия с очными, в том числе с обучением на рабочем месте.

Шаг 5. Создать план разработки учебного курса

После определения целей обучения и формата нужно составить план действий для создания учебных материалов. Для этого нужно понять, кто будет создавать контент и какие методы использовать.

1. Кто будет создавать контент?

  • Сотрудники компании. Нужно выбрать из числа сотрудников тех, кто будет создавать курсы (например, HR-менеджеров). Для создания экспертного контента можно привлечь опытных специалистов компании в конкретной области.

  • Внешние разработчики. Заказать создание курсов у внешних авторов, которые специализируются на создании курсов. Этот подход требует дополнительных финансовых вложений.

Например, в компании НЛМК самостоятельно создают курсы в конструкторе iSpring Suite, потому что внешние авторы не обладают экспертными знаниями в области металлургии

2. Какие методы обучения будут использованы?

Нужно прописать примерные форматы подачи учебного материала, которые планируется использовать.

  • Вебинары. Онлайн-семинары, проходящие на вебинарной платформе в назначенное время. Преподаватель с использованием презентации объясняет тему, дает практические задания. Участники могут работать в команде, задавать вопросы тренеру.

  • Онлайн-курсы с видеоуроками. Состоят из слайдов, похожи на презентации. При этом в них можно встраивать видеоуроки, добавлять голосовое сопровождение контента, интерактивные элементы, тесты. Сотрудники самостоятельно изучают такие курсы в любое удобное для них время.

  • Диалоговые тренажеры. Этот формат имитирует реальные диалоги с клиентами, сотрудник выбирает наиболее подходящие реплики для успешной коммуникации. Такие симуляции помогают отработать навыки продаж и решения проблем клиентов.

  • Кейсы для групповой работы. Такой формат предполагает решение смоделированных бизнес-задач в группах, чтобы отработать практические навыки. Можно проводить очно и онлайн.

  • Обучение на рабочем месте. За сотрудником закрепляется наставник, который наблюдает, как он выполняет рабочие задачи, помогает и поддерживает его.

Дальше нужно определиться:

  1. Как будет выглядеть теоретическая часть? Например, онлайн-курс с видеоуроками, где преподаватель объясняет сотрудникам материал. Курс будет состоять из 10 тем, после каждой темы — тестирование на проверку усвоения знаний. В конце — экзамен с тестами.

  2. Какой будет практическая часть? Например, в онлайн-формате: для обучения менеджеров по продажам будет сделан диалоговый тренажер, чтобы они могли отработать навыки общения со сложными клиентами. В очном формате: обучение на рабочем месте, где начинающий мерчандайзер под наблюдением наставника раскладывает товар на полках.

Например, в компании «ФораФарм» для отработки практических навыков используют диалоговые тренажеры. Так учат менеджеров работать с возражениями клиента

Дополнительно нужно определить длительность курса, последовательность тем, способы контроля знаний.

Шаг 6. Выбрать инструменты

Если планируется обучать сотрудников онлайн или в смешанном формате, потребуется: 

  • Платформа для дистанционного обучения. LMS различаются набором инструментов, поэтому выбирать подходящий вариант нужно под запросы компании. Нужна ли вебинарная комната? Функционал для оценки «360 градусов»? Встроенный редактор и т. п.?

Онлайн-платформа представляет собой сайт или мобильное приложение, куда сотрудник заходит с помощью логина и пароля. В личном кабинете видит все назначенные курсы

  • Конструктор онлайн-курсов. В этом случае тоже нужно обращать внимание на возможности инструмента. Можно ли создавать диалоговые тренажеры? Записывать закадровый голос? Делать скринкасты (запись экрана) и т. п.?

Существуют разные конструкторы курсов. Например, iSpring Suite устанавливается в форме надстройки для PowerPoint:

Верстка курсов напоминает создание обычной презентации, но с бóльшими возможностями

Чтобы понять, какой вариант больше подходит, нужно протестировать решения разных разработчиков. Рекомендуем прочитать статьи о платформах, сервисах и конструкторах для обучения:

Шаг 7. Создать обучающий контент

Чтобы подготовить учебные материалы, нужно следовать трем этапам:

  1. Продумать контент. Для каждой темы собрать теоретическую информацию с помощью эксперта, структурировать ее — разбить на модули. Для практики — подготовить тесты, письменные задания, написать сценарий для тренажеров.

  2. Оформить материал. Для онлайн-обучения записать видеоуроки, сделать в конструкторе курсы, тесты и диалоговые тренажеры. Для очного обучения — подготовить презентации и раздаточные материалы.

  3. Загрузить в LMS. Это касается онлайн-формата. Важно, чтобы контент правильно отображался с любых устройств. Можно собрать фокус-группу из сотрудников, которые первыми пройдут курс и оценят его. При необходимости нужно внести корректировки.

Шаг 8. Запустить и продвигать обучение

Если обучение впервые внедряется в компании, нужно заинтересовать сотрудников и объяснить им ценность профессионального развития.

  • Сообщить о запуске курса. Например, сделать email-рассылку, опубликовать новость на корпоративных ресурсах (в чатах, группах и т. д.). Кроме того, важно, чтобы сотрудников дополнительно проинформировал руководитель отдела — так они убедятся в обязательности обучения.

  • Провести вводное обучение. Например, на очной встрече или вебинаре рассказать о запуске и целях обучения, а также о преимуществах улучшения и развития навыков для сотрудников. Объяснить, как заходить на платформу, ответить на возникшие вопросы.

  • Напоминать сотрудникам об обучении. В LMS можно настроить автоматическую рассылку push-уведомлений о дедлайнах, необходимости повторно пройти курс, чтобы закрепить знания, и др. Напоминания помогут сделать обучение для сотрудников привычным ежедневным занятием.

  • Создать систему мотивации. Во многих современных LMS можно настроить геймификацию — начисление баллов, наград, выдачу сертификатов.

На основании количества баллов и наград в LMS можно настроить автоматическое создание рейтинговых таблиц

Узнать больше о том, как заинтересовать сотрудников учиться, можно из статьи «Как мотивировать сотрудников к онлайн-обучению».

Шаг 9. Оценить и собрать обратную связь

После прохождения сотрудниками первого онлайн-курса нужно оценить результаты: все ли прошли обучение, какие ошибки допускали и с какими трудностями сталкивались. Это позволит устранить недостатки, улучшить курс, определить наиболее интересные сотрудникам форматы для последующего обучения.

1. Собрать обратную связь.

Важно прислушаться к сотрудникам и узнать у них, как воспринимается курс, удобна ли платформа для обучения, что понравилось им в обучении, а что хотелось бы изменить.

  • Опросы и интервью. Вопросы должны касаться как содержания курса, так и удобства его прохождения.

  • Анализ отзывов. Отзывы помогут оценить удовлетворенность сотрудников курсом и определить проблемы, которые помогут доработать курс.

Отзывы позволяют быстро отреагировать на недочеты, потому что на онлайн-платформах автор курса обычно сразу получает уведомление

2. Изучить аналитику в LMS.

Платформа автоматически собирает информацию по обученности всех сотрудников: сколько времени ушло на прохождение курса, какие ошибки допускали, как часто заходили в LMS и т. д.

Анализ данных поможет определить, насколько сотрудники были вовлечены, а также выявить «двоечников», незаинтересованных в обучении. Возможно, в таком случае нужно улучшить систему мотивации

3. Оценить результаты через 3–6 месяцев после обучения.

Изученная информация должна оставаться в памяти надолго. Сотрудники должны применять ее в работе и демонстрировать повышение производительности. Поэтому результаты обучения важно оценивать через несколько месяцев после прохождения курса.

  • Провести тестирование остаточных знаний. Возможно, они ничего не запомнили, тогда нужно вновь поработать над подачей информации.

  • Оценить эффективность выполнения рабочих задач. Нужно сравнить личные показатели сотрудника до и после обучения: например, скорость выполнения задач, количество ошибок.

  • Изучить бизнес-метрики. Оценить текущие результаты компании: объем продаж, количество ошибок, жалоб клиентов и др. Сравнить их с показателями до обучения и сделать выводы.

Например, в «ФораФарм» обучение сотрудников привело к увеличению продаж почти в три раза

Комплексный анализ поможет убедиться, что удалось достичь поставленной цели, или исправить недочеты в системе обучения.

Практические рекомендации по внедрению корпоративного обучения

На основе результатов успешных кейсов компаний мы составили список рекомендаций, которые помогут сделать систему корпоративного обучения эффективнее.

  • Использовать онлайн-обучение для онбординга. Онлайн-формат отлично подходит для адаптации новичков: сделать welcome-тренинг с правилами и ценностями компании, познакомить с коллективом, дресс-кодом до выхода на работу. Такой подход позволяет новичку быстрее влиться в коллектив и рабочие процессы. Например, благодаря онлайн-формату в компании «Модульбанк» сократили срок адаптации почти в два раза.

  • Предоставить сотрудникам мобильное обучение. Если в компании много молодых сотрудников или специалистов, которые постоянно находятся в разъездах, им удобнее использовать смартфоны. Например, в компании «БлинБерри» для обучения молодых сотрудников в возрасте до 22 лет выбрали iSpring Learn, потому что вместе с платформой предоставляется мобильное приложение.

  • Включить геймификацию на платформе. Автоматическое начисление баллов и наград за успешное обучение стимулирует сотрудников учиться. Как отмечают в компании Kcell, геймификация могла заинтересовать даже «тех, кто с неохотой воспринимал e-Learning».

  • Составлять индивидуальные программы. Все сотрудники обладают разным уровнем знаний и потребностями. Персонализированный подход позволяет учитывать эти различия и создавать программы, которые максимально соответствуют каждому человеку.

  • Использовать разные интерактивности. Например, делать электронные справочники, чтобы сотрудники могли быстро найти нужную информацию.

Например, в компании «Кухни Экспресс» сделали справочник-шпаргалку с ответами на частые возражения клиентов. Для каждой ситуации в справочнике есть готовое решение

Узнать еще больше об опыте запуска обучения в компаниях и актуальных трендах 2024 года можно из статей:

iSpring Suite + Learn для проведения онлайн-обучения и тестирования сотрудников

Организовать дистанционное или смешанное обучение в компании помогут платформа iSpring Learn и конструктор онлайн-курсов iSpring Suite.

Основные возможности платформы iSpring Learn

iSpring Learn сделает обучение сотрудников удобным и автоматизированным. На платформе можно размещать учебные материалы, проводить оценку знаний и компетенций, собирать статистику по обученности сотрудников.

Платформу iSpring Learn можно оформить в стиле компании

Для корпоративного обучения на платформе есть все необходимое:

  • Настройка автоматизации обучения. Система самостоятельно проверяет тесты, выдает сертификаты, отправляет уведомления о назначении курсов и дедлайнах, ближайших мероприятиях.

  • Тестирование и оценка компетенций. На платформе можно провести оценку методом «360 градусов», чтобы выявить сильные и слабые стороны сотрудника.

  • Оценка на рабочем месте. Наставник может заносить в систему информацию о том, как сотрудник выполняет рабочие задачи. Например, сколько времени у него уходит на задачу и т. д. Данные хранятся на платформе, их можно сравнивать друг с другом.

  • Персонализация обучения. Можно создавать траектории обучения под уровень знаний и компетенции сотрудника.

  • Встроенный редактор. Если нужно быстро сделать учебный контент в виде статьи с картинками и видео.

  • Статистика и аналитика. LMS автоматически формирует отчеты по обученности каждого сотрудника, ошибкам в заданиях, времени прохождения курсов.

  • Бесплатное мобильное приложение. Позволяет сотрудникам учиться со смартфонов и планшетов. Можно заранее сохранить курс, чтобы он был доступен, когда нет интернета, например в самолете.

  • Корпоративный портал. iSpring Learn позволяет размещать и хранить разную информацию о компании: публиковать новости компании, создавать оргструктуру и карточки с фото сотрудников.

Основные возможности конструктора курсов iSpring Suite

iSpring Suite позволяет оформить любой учебный контент в разных форматах: можно создавать онлайн-курсы, презентации с закадровым голосом, записывать видеоуроки и скринкасты, собирать диалоговые тренажеры, делать тесты с 14 типами вопросов.

В iSpring Suite можно полноценно монтировать видеоуроки, совмещать презентацию с лекцией преподавателя

В конструкторе курсов можно использовать разные приемы, чтобы привлечь внимание сотрудников: анимацию, персонажей, картинки, графики, интерактивные элементы.

Учебный материал в iSpring Suite можно оформить как мини-игры и анимационные ролики, которые превратят «скучное» обучение в увлекательное приключение

Резюме

  • Цель корпоративного обучения — повысить профессиональные навыки сотрудников, чтобы они лучше выполняли работу и допускали меньше ошибок. Это позволяет компании двигаться вперед: улучшать качество услуг, увеличивать количество клиентов и повышать объемы продаж.

  • Внедрение корпоративного обучения — это процесс, который требует тщательного планирования. Начиная с определения цели и бюджета, заканчивая оценкой результатов через 3–6 месяцев.

  • Практические рекомендации: использовать онлайн-формат для онбординга, предоставить сотрудникам возможность учиться со смартфонов, использовать в обучении геймификацию, персонализацию и интерактивности.

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