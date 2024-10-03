Как запустить корпоративное обучение: 9 ключевых этапов

Обучение — это развитие навыков сотрудников для повышения их производительности и снижения количества ошибок в бизнес-процессах. По данным исследования ASTD, прибыльность компаний, регулярно обучающих своих сотрудников, на 24% выше, чем у тех, кто не развивает персонал.
Чтобы выстроить обучение сотрудников компании, требуется четкое понимание целей, планирование, распределение ресурсов. В этой статье рассказываем, как за девять этапов создать систему корпоративного обучения.
Почему важно внедрять корпоративное обучение
Еще в 1960 годах экономист Гэри Беккер доказал, что от развития навыков сотрудников зависит эффективность бизнес-процессов и прибыльность компаний. С тех пор корпоративное обучение стало важным элементом развития бизнеса.
Многие компании стали создавать отделы обучения и корпоративные университеты — крупные образовательные структуры, где сотрудники конкретной компании могут повысить квалификацию и даже освоить новую профессию, получить сертификаты и дипломы.
В России корпоративные университеты есть во многих крупных компаниях: в Сбере, «Газпроме», «Росатоме», «ЛУКОЙЛе» и других. Многие из них обучают в онлайн-формате, что позволяет сделать развитие навыков доступным для всех сотрудников из разных регионов.
Развитая система обучения персонала способна принести компании следующие результаты:
Повысить производительность. Сотрудники лучше справляются со своей работой: следуют инструкциям, соблюдают стандарты, реже делают ошибки. Кроме профессиональных умений развитие гибких навыков позволяет им быстрее принимать решения в сложных ситуациях, использовать креативность в работе.
Адаптировать сотрудников к изменениям. В обучении можно моделировать разные рабочие ситуации, в том числе нетипичные для сотрудников. Это позволяет им быть готовыми к переменам. В результате компании быстро реагируют на изменения на рынке и внедряют новые технологии.
Снизить текучесть кадров. Ряд исследований подтверждает, что сотрудники реже меняют место работы, если в компании им предоставляют возможности для развития новых навыков. В результате знания сохраняются внутри организации: сотрудники развиваются и ведут бизнес к успеху.
Таким образом, корпоративное обучение приносит выгоду как персоналу, так и компании. Мотивированные, продуктивные и постоянно развивающиеся сотрудники — движущая сила бизнеса.
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Как запустить корпоративное обучение
Запуск корпоративного обучения требует планирования, анализа потребностей сотрудников, выбора подходящих методик и форматов, а также контроля и оценки результатов.
Мы выделили девять основных шагов, которые помогут эффективно организовать обучение.
Шаг 1. Определить цели и задачи обучения
Важно четко понимать, зачем бизнесу корпоративное обучение. Все компании разные: у одних высокая текучесть кадров и много новичков, которых нужно обучить, у других — нет проблем с массовым увольнением, но фиксируется множество ошибок на производстве.
Цель должна быть конкретной, измеримой и соответствующей стратегическим целям компании. Например, «улучшить навыки менеджеров по работе с клиентами, чтобы повысить уровень продаж на 20% за шесть месяцев»; «повысить квалификацию операторов оборудования, чтобы снизить количество брака на 10% за шесть месяцев».
Для этого нужно оценить операционные процессы и эффективность бизнеса:
Провести анализ бизнес-метрик. Какой объем продаж? Какая «чистая» прибыль? Сравнить показатели за разные годы и выявить изменения. Если прибыль со временем не изменяется или растет очень медленно, нужно найти причину.
Определить частые ошибки в бизнес-процессах. Проанализировать, какие ошибки и неэффективные процессы затормаживают развитие бизнеса. Определить, какие сотрудники чаще всего допускают ошибки, выявить повторяющиеся случаи.
Подсчитать время, затрачиваемое на выполнение работы. Определить, сколько времени уходит у сотрудников на задачи. Например, как быстро менеджер отвечает на звонок клиента. Это позволит выявить области, где процессы затормаживаются или требуют больше времени, чем запланировано.
Так получится понять, какие направления в бизнес-процессах требуют улучшения, каких сотрудников нужно обучать, — на основе этого сформулировать цель.
Шаг 2. Оценить текущие компетенции сотрудников
Когда приблизительно понятно, в каких бизнес-процессах наблюдаются сбои, нужно переходить к оценке компетенций сотрудников. На этом этапе нужно определить, каких знаний им не хватает для качественного выполнения своей работы.
Провести тестирование. Определить уровень профессиональных знаний сотрудников в областях, связанных с их обязанностями.
Оценить практические навыки. Назначить наставника, который оценит, как сотрудник справляется с работой, в каких задачах допускает ошибки. Полученные данные нужно зафиксировать, чтобы потом сравнить их с результатами после обучения.
Оценка компетенций методом «360 градусов». Принцип этого метода в том, что коллеги и руководители подразделения оценивают сотрудника и отмечают его сильные и слабые стороны.
Результаты можно сравнить со списком требуемых компетенций для должности, которую занимает сотрудник. Так получится выяснить, каких знаний ему не хватает и чему его нужно обучить.
Шаг 3. Сформировать бюджет и ресурсы
Запуск корпоративного обучения требует финансовых вложений компании. Важно определить, какую сумму бизнес готов инвестировать в обучение сотрудников.
В приблизительные расходы на корпоративное обучение могут войти:
Инструменты для обучения. Например, чтобы обучать сотрудников онлайн, потребуются дистанционная платформа (LMS) для размещения материалов и конструктор курсов. Некоторые LMS имеют встроенный редактор, чтобы создавать обучающие лонгриды (длинные статьи с картинками и видео), — такой вариант может подойти при низком бюджете.
Оплата работы тренеров, авторов курсов, администраторов. Нужно определить, сколько нужно специалистов, чтобы обучать сотрудников. Если планируется только дистанционный формат, то с задачей могут справиться 1–2 HR-менеджера.
Другие расходы: аренда помещения, командировки, кофе-брейки, если планируется проведение очных семинаров и деловых игр. Дополнительно может понадобиться подписка на разные серверы, например, чтобы проводить вебинары.
Что делать, если бюджет на обучение минимальный?
К примеру, в «ПИК-Комфорт» требовалось обучить около 5000 человек из 18 регионов РФ, но компания не была готова к большим расходам. Поэтому очное обучение с оплатой помещения, тренеров, командировок ей точно не подходило. Выбрали онлайн-формат: приобрели конструктор курсов и LMS — и этого оказалось достаточно для успешного обучения 5000 сотрудников.
Таким образом, затраты компании на развитие персонала во многом зависят от выбора формы обучения.
Шаг 4. Выбрать форму обучения
Онлайн-формат. Подразумевает обучение сотрудников с помощью дистанционных технологий. Весь материал сотрудники изучают онлайн на платформе (LMS). В онлайн-обучении используют курсы в формате SCORM, видеоуроки, вебинары, скринкасты, тесты и даже мини-игры.
Очный формат. Традиционная форма обучения, при которой тренер проводит семинар, где объясняет сотрудникам, как выполнять конкретные рабочие задачи, и позволяет закрепить знания на практике с помощью деловых и командных игр. Это могут быть как выездные семинары, так и обучение на рабочем месте.
Смешанный формат. Это комбинирование онлайн и очного обучения. Позволяет проводить теоретическое обучение в онлайн, а практическое — на рабочем месте.
Каждый из форматов имеет свои плюсы и минусы. Мы сделали таблицу, в которой рассмотрены эти форматы по разным критериям.
Таким образом, онлайн и смешанное обучение позволяют сократить затраты компании. При этом комбинированный формат, по данным исследования HeadHunter 2024 года, оказывается предпочтительнее: 68% компаний сочетают онлайн-занятия с очными, в том числе с обучением на рабочем месте.
Шаг 5. Создать план разработки учебного курса
После определения целей обучения и формата нужно составить план действий для создания учебных материалов. Для этого нужно понять, кто будет создавать контент и какие методы использовать.
1. Кто будет создавать контент?
Сотрудники компании. Нужно выбрать из числа сотрудников тех, кто будет создавать курсы (например, HR-менеджеров). Для создания экспертного контента можно привлечь опытных специалистов компании в конкретной области.
Внешние разработчики. Заказать создание курсов у внешних авторов, которые специализируются на создании курсов. Этот подход требует дополнительных финансовых вложений.
2. Какие методы обучения будут использованы?
Нужно прописать примерные форматы подачи учебного материала, которые планируется использовать.
Вебинары. Онлайн-семинары, проходящие на вебинарной платформе в назначенное время. Преподаватель с использованием презентации объясняет тему, дает практические задания. Участники могут работать в команде, задавать вопросы тренеру.
Онлайн-курсы с видеоуроками. Состоят из слайдов, похожи на презентации. При этом в них можно встраивать видеоуроки, добавлять голосовое сопровождение контента, интерактивные элементы, тесты. Сотрудники самостоятельно изучают такие курсы в любое удобное для них время.
Диалоговые тренажеры. Этот формат имитирует реальные диалоги с клиентами, сотрудник выбирает наиболее подходящие реплики для успешной коммуникации. Такие симуляции помогают отработать навыки продаж и решения проблем клиентов.
Кейсы для групповой работы. Такой формат предполагает решение смоделированных бизнес-задач в группах, чтобы отработать практические навыки. Можно проводить очно и онлайн.
Обучение на рабочем месте. За сотрудником закрепляется наставник, который наблюдает, как он выполняет рабочие задачи, помогает и поддерживает его.
Дальше нужно определиться:
Как будет выглядеть теоретическая часть? Например, онлайн-курс с видеоуроками, где преподаватель объясняет сотрудникам материал. Курс будет состоять из 10 тем, после каждой темы — тестирование на проверку усвоения знаний. В конце — экзамен с тестами.
Какой будет практическая часть? Например, в онлайн-формате: для обучения менеджеров по продажам будет сделан диалоговый тренажер, чтобы они могли отработать навыки общения со сложными клиентами. В очном формате: обучение на рабочем месте, где начинающий мерчандайзер под наблюдением наставника раскладывает товар на полках.
Дополнительно нужно определить длительность курса, последовательность тем, способы контроля знаний.
Шаг 6. Выбрать инструменты
Если планируется обучать сотрудников онлайн или в смешанном формате, потребуется:
Платформа для дистанционного обучения. LMS различаются набором инструментов, поэтому выбирать подходящий вариант нужно под запросы компании. Нужна ли вебинарная комната? Функционал для оценки «360 градусов»? Встроенный редактор и т. п.?
Конструктор онлайн-курсов. В этом случае тоже нужно обращать внимание на возможности инструмента. Можно ли создавать диалоговые тренажеры? Записывать закадровый голос? Делать скринкасты (запись экрана) и т. п.?
Существуют разные конструкторы курсов. Например, iSpring Suite устанавливается в форме надстройки для PowerPoint:
Чтобы понять, какой вариант больше подходит, нужно протестировать решения разных разработчиков. Рекомендуем прочитать статьи о платформах, сервисах и конструкторах для обучения:
Шаг 7. Создать обучающий контент
Чтобы подготовить учебные материалы, нужно следовать трем этапам:
Продумать контент. Для каждой темы собрать теоретическую информацию с помощью эксперта, структурировать ее — разбить на модули. Для практики — подготовить тесты, письменные задания, написать сценарий для тренажеров.
Оформить материал. Для онлайн-обучения записать видеоуроки, сделать в конструкторе курсы, тесты и диалоговые тренажеры. Для очного обучения — подготовить презентации и раздаточные материалы.
Загрузить в LMS. Это касается онлайн-формата. Важно, чтобы контент правильно отображался с любых устройств. Можно собрать фокус-группу из сотрудников, которые первыми пройдут курс и оценят его. При необходимости нужно внести корректировки.
Шаг 8. Запустить и продвигать обучение
Если обучение впервые внедряется в компании, нужно заинтересовать сотрудников и объяснить им ценность профессионального развития.
Сообщить о запуске курса. Например, сделать email-рассылку, опубликовать новость на корпоративных ресурсах (в чатах, группах и т. д.). Кроме того, важно, чтобы сотрудников дополнительно проинформировал руководитель отдела — так они убедятся в обязательности обучения.
Провести вводное обучение. Например, на очной встрече или вебинаре рассказать о запуске и целях обучения, а также о преимуществах улучшения и развития навыков для сотрудников. Объяснить, как заходить на платформу, ответить на возникшие вопросы.
Напоминать сотрудникам об обучении. В LMS можно настроить автоматическую рассылку push-уведомлений о дедлайнах, необходимости повторно пройти курс, чтобы закрепить знания, и др. Напоминания помогут сделать обучение для сотрудников привычным ежедневным занятием.
Создать систему мотивации. Во многих современных LMS можно настроить геймификацию — начисление баллов, наград, выдачу сертификатов.
Узнать больше о том, как заинтересовать сотрудников учиться, можно из статьи «Как мотивировать сотрудников к онлайн-обучению».
Шаг 9. Оценить и собрать обратную связь
После прохождения сотрудниками первого онлайн-курса нужно оценить результаты: все ли прошли обучение, какие ошибки допускали и с какими трудностями сталкивались. Это позволит устранить недостатки, улучшить курс, определить наиболее интересные сотрудникам форматы для последующего обучения.
1. Собрать обратную связь.
Важно прислушаться к сотрудникам и узнать у них, как воспринимается курс, удобна ли платформа для обучения, что понравилось им в обучении, а что хотелось бы изменить.
Опросы и интервью. Вопросы должны касаться как содержания курса, так и удобства его прохождения.
Анализ отзывов. Отзывы помогут оценить удовлетворенность сотрудников курсом и определить проблемы, которые помогут доработать курс.
2. Изучить аналитику в LMS.
Платформа автоматически собирает информацию по обученности всех сотрудников: сколько времени ушло на прохождение курса, какие ошибки допускали, как часто заходили в LMS и т. д.
3. Оценить результаты через 3–6 месяцев после обучения.
Изученная информация должна оставаться в памяти надолго. Сотрудники должны применять ее в работе и демонстрировать повышение производительности. Поэтому результаты обучения важно оценивать через несколько месяцев после прохождения курса.
Провести тестирование остаточных знаний. Возможно, они ничего не запомнили, тогда нужно вновь поработать над подачей информации.
Оценить эффективность выполнения рабочих задач. Нужно сравнить личные показатели сотрудника до и после обучения: например, скорость выполнения задач, количество ошибок.
Изучить бизнес-метрики. Оценить текущие результаты компании: объем продаж, количество ошибок, жалоб клиентов и др. Сравнить их с показателями до обучения и сделать выводы.
Комплексный анализ поможет убедиться, что удалось достичь поставленной цели, или исправить недочеты в системе обучения.
Практические рекомендации по внедрению корпоративного обучения
На основе результатов успешных кейсов компаний мы составили список рекомендаций, которые помогут сделать систему корпоративного обучения эффективнее.
Использовать онлайн-обучение для онбординга. Онлайн-формат отлично подходит для адаптации новичков: сделать welcome-тренинг с правилами и ценностями компании, познакомить с коллективом, дресс-кодом до выхода на работу. Такой подход позволяет новичку быстрее влиться в коллектив и рабочие процессы. Например, благодаря онлайн-формату в компании «Модульбанк» сократили срок адаптации почти в два раза.
Предоставить сотрудникам мобильное обучение. Если в компании много молодых сотрудников или специалистов, которые постоянно находятся в разъездах, им удобнее использовать смартфоны. Например, в компании «БлинБерри» для обучения молодых сотрудников в возрасте до 22 лет выбрали iSpring Learn, потому что вместе с платформой предоставляется мобильное приложение.
Включить геймификацию на платформе. Автоматическое начисление баллов и наград за успешное обучение стимулирует сотрудников учиться. Как отмечают в компании Kcell, геймификация могла заинтересовать даже «тех, кто с неохотой воспринимал e-Learning».
Составлять индивидуальные программы. Все сотрудники обладают разным уровнем знаний и потребностями. Персонализированный подход позволяет учитывать эти различия и создавать программы, которые максимально соответствуют каждому человеку.
Использовать разные интерактивности. Например, делать электронные справочники, чтобы сотрудники могли быстро найти нужную информацию.
Узнать еще больше об опыте запуска обучения в компаниях и актуальных трендах 2024 года можно из статей:
iSpring Suite + Learn для проведения онлайн-обучения и тестирования сотрудников
Организовать дистанционное или смешанное обучение в компании помогут платформа iSpring Learn и конструктор онлайн-курсов iSpring Suite.
Основные возможности платформы iSpring Learn
iSpring Learn сделает обучение сотрудников удобным и автоматизированным. На платформе можно размещать учебные материалы, проводить оценку знаний и компетенций, собирать статистику по обученности сотрудников.
Для корпоративного обучения на платформе есть все необходимое:
Настройка автоматизации обучения. Система самостоятельно проверяет тесты, выдает сертификаты, отправляет уведомления о назначении курсов и дедлайнах, ближайших мероприятиях.
Тестирование и оценка компетенций. На платформе можно провести оценку методом «360 градусов», чтобы выявить сильные и слабые стороны сотрудника.
Оценка на рабочем месте. Наставник может заносить в систему информацию о том, как сотрудник выполняет рабочие задачи. Например, сколько времени у него уходит на задачу и т. д. Данные хранятся на платформе, их можно сравнивать друг с другом.
Персонализация обучения. Можно создавать траектории обучения под уровень знаний и компетенции сотрудника.
Встроенный редактор. Если нужно быстро сделать учебный контент в виде статьи с картинками и видео.
Статистика и аналитика. LMS автоматически формирует отчеты по обученности каждого сотрудника, ошибкам в заданиях, времени прохождения курсов.
Бесплатное мобильное приложение. Позволяет сотрудникам учиться со смартфонов и планшетов. Можно заранее сохранить курс, чтобы он был доступен, когда нет интернета, например в самолете.
Корпоративный портал. iSpring Learn позволяет размещать и хранить разную информацию о компании: публиковать новости компании, создавать оргструктуру и карточки с фото сотрудников.
Основные возможности конструктора курсов iSpring Suite
iSpring Suite позволяет оформить любой учебный контент в разных форматах: можно создавать онлайн-курсы, презентации с закадровым голосом, записывать видеоуроки и скринкасты, собирать диалоговые тренажеры, делать тесты с 14 типами вопросов.
В конструкторе курсов можно использовать разные приемы, чтобы привлечь внимание сотрудников: анимацию, персонажей, картинки, графики, интерактивные элементы.
Резюме
Цель корпоративного обучения — повысить профессиональные навыки сотрудников, чтобы они лучше выполняли работу и допускали меньше ошибок. Это позволяет компании двигаться вперед: улучшать качество услуг, увеличивать количество клиентов и повышать объемы продаж.
Внедрение корпоративного обучения — это процесс, который требует тщательного планирования. Начиная с определения цели и бюджета, заканчивая оценкой результатов через 3–6 месяцев.
Практические рекомендации: использовать онлайн-формат для онбординга, предоставить сотрудникам возможность учиться со смартфонов, использовать в обучении геймификацию, персонализацию и интерактивности.
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