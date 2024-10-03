Как запустить корпоративное обучение: 9 ключевых этапов

Чтобы выстроить обучение сотрудников компании, требуется четкое понимание целей, планирование, распределение ресурсов. В этой статье рассказываем, как за девять этапов создать систему корпоративного обучения.

Обучение — это развитие навыков сотрудников для повышения их производительности и снижения количества ошибок в бизнес-процессах. По данным исследования ASTD, прибыльность компаний, регулярно обучающих своих сотрудников, на 24% выше , чем у тех, кто не развивает персонал.

Таким образом, корпоративное обучение приносит выгоду как персоналу, так и компании. Мотивированные, продуктивные и постоянно развивающиеся сотрудники — движущая сила бизнеса.

Снизить текучесть кадров . Ряд исследований подтверждает, что сотрудники реже меняют место работы , если в компании им предоставляют возможности для развития новых навыков. В результате знания сохраняются внутри организации: сотрудники развиваются и ведут бизнес к успеху.

Адаптировать сотрудников к изменениям . В обучении можно моделировать разные рабочие ситуации, в том числе нетипичные для сотрудников. Это позволяет им быть готовыми к переменам. В результате компании быстро реагируют на изменения на рынке и внедряют новые технологии.

Повысить производительность . Сотрудники лучше справляются со своей работой : следуют инструкциям, соблюдают стандарты, реже делают ошибки. Кроме профессиональных умений развитие гибких навыков позволяет им быстрее принимать решения в сложных ситуациях, использовать креативность в работе.

В России корпоративные университеты есть во многих крупных компаниях: в Сбере, «Газпроме», «Росатоме», «ЛУКОЙЛе» и других. Многие из них обучают в онлайн-формате, что позволяет сделать развитие навыков доступным для всех сотрудников из разных регионов.

Многие компании стали создавать отделы обучения и корпоративные университеты — крупные образовательные структуры, где сотрудники конкретной компании могут повысить квалификацию и даже освоить новую профессию, получить сертификаты и дипломы.

Еще в 1960 годах экономист Гэри Беккер доказал, что от развития навыков сотрудников зависит эффективность бизнес-процессов и прибыльность компаний. С тех пор корпоративное обучение стало важным элементом развития бизнеса.

Как запустить корпоративное обучение

Запуск корпоративного обучения требует планирования, анализа потребностей сотрудников, выбора подходящих методик и форматов, а также контроля и оценки результатов. Мы выделили девять основных шагов, которые помогут эффективно организовать обучение.

Шаг 1. Определить цели и задачи обучения

Важно четко понимать, зачем бизнесу корпоративное обучение. Все компании разные: у одних высокая текучесть кадров и много новичков, которых нужно обучить, у других — нет проблем с массовым увольнением, но фиксируется множество ошибок на производстве. Цель должна быть конкретной, измеримой и соответствующей стратегическим целям компании. Например, «улучшить навыки менеджеров по работе с клиентами, чтобы повысить уровень продаж на 20% за шесть месяцев»; «повысить квалификацию операторов оборудования, чтобы снизить количество брака на 10% за шесть месяцев». Для этого нужно оценить операционные процессы и эффективность бизнеса: Провести анализ бизнес-метрик. Какой объем продаж? Какая «чистая» прибыль? Сравнить показатели за разные годы и выявить изменения. Если прибыль со временем не изменяется или растет очень медленно, нужно найти причину.

Определить частые ошибки в бизнес-процессах . Проанализировать, какие ошибки и неэффективные процессы затормаживают развитие бизнеса. Определить, какие сотрудники чаще всего допускают ошибки, выявить повторяющиеся случаи.

Подсчитать время, затрачиваемое на выполнение работы. Определить, сколько времени уходит у сотрудников на задачи. Например, как быстро менеджер отвечает на звонок клиента. Это позволит выявить области, где процессы затормаживаются или требуют больше времени, чем запланировано. Так получится понять, какие направления в бизнес-процессах требуют улучшения, каких сотрудников нужно обучать, — на основе этого сформулировать цель.

Шаг 2. Оценить текущие компетенции сотрудников

Когда приблизительно понятно, в каких бизнес-процессах наблюдаются сбои, нужно переходить к оценке компетенций сотрудников. На этом этапе нужно определить, каких знаний им не хватает для качественного выполнения своей работы. Провести тестирование. Определить уровень профессиональных знаний сотрудников в областях, связанных с их обязанностями.

Оценить практические навыки . Назначить наставника, который оценит, как сотрудник справляется с работой, в каких задачах допускает ошибки. Полученные данные нужно зафиксировать, чтобы потом сравнить их с результатами после обучения.

Оценка компетенций методом «360 градусов». Принцип этого метода в том, что коллеги и руководители подразделения оценивают сотрудника и отмечают его сильные и слабые стороны. Например, система дистанционного обучения iSpring Learn при оценке методом «360 градусов» составляет радар компетенций сотрудника. На инфографике наглядно представлены слабо и сильно развитые навыки Результаты можно сравнить со списком требуемых компетенций для должности, которую занимает сотрудник. Так получится выяснить, каких знаний ему не хватает и чему его нужно обучить.

Шаг 3. Сформировать бюджет и ресурсы

Запуск корпоративного обучения требует финансовых вложений компании. Важно определить, какую сумму бизнес готов инвестировать в обучение сотрудников. В приблизительные расходы на корпоративное обучение могут войти: Инструменты для обучения . Например, чтобы обучать сотрудников онлайн, потребуются дистанционная платформа (LMS) для размещения материалов и конструктор курсов. Некоторые LMS имеют встроенный редактор, чтобы создавать обучающие лонгриды (длинные статьи с картинками и видео), — такой вариант может подойти при низком бюджете.

Оплата работы тренеров, авторов курсов, администраторов. Нужно определить, сколько нужно специалистов, чтобы обучать сотрудников. Если планируется только дистанционный формат, то с задачей могут справиться 1–2 HR-менеджера.

Другие расходы: аренда помещения, командировки, кофе-брейки, если планируется проведение очных семинаров и деловых игр. Дополнительно может понадобиться подписка на разные серверы, например, чтобы проводить вебинары. Что делать, если бюджет на обучение минимальный? К примеру, в «ПИК-Комфорт» требовалось обучить около 5000 человек из 18 регионов РФ, но компания не была готова к большим расходам. Поэтому очное обучение с оплатой помещения, тренеров, командировок ей точно не подходило. Выбрали онлайн-формат: приобрели конструктор курсов и LMS — и этого оказалось достаточно для успешного обучения 5000 сотрудников. Таким образом, затраты компании на развитие персонала во многом зависят от выбора формы обучения.

Шаг 4. Выбрать форму обучения

Онлайн-формат. Подразумевает обучение сотрудников с помощью дистанционных технологий. Весь материал сотрудники изучают онлайн на платформе (LMS). В онлайн-обучении используют курсы в формате SCORM, видеоуроки, вебинары, скринкасты, тесты и даже мини-игры.

Очный формат. Традиционная форма обучения, при которой тренер проводит семинар, где объясняет сотрудникам, как выполнять конкретные рабочие задачи, и позволяет закрепить знания на практике с помощью деловых и командных игр. Это могут быть как выездные семинары, так и обучение на рабочем месте.

Смешанный формат. Это комбинирование онлайн и очного обучения. Позволяет проводить теоретическое обучение в онлайн, а практическое — на рабочем месте. Каждый из форматов имеет свои плюсы и минусы. Мы сделали таблицу, в которой рассмотрены эти форматы по разным критериям. Таким образом, онлайн и смешанное обучение позволяют сократить затраты компании. При этом комбинированный формат, по данным исследования HeadHunter 2024 года, оказывается предпочтительнее: 68% компаний сочетают онлайн-занятия с очными, в том числе с обучением на рабочем месте.

Шаг 5. Создать план разработки учебного курса

После определения целей обучения и формата нужно составить план действий для создания учебных материалов. Для этого нужно понять, кто будет создавать контент и какие методы использовать. 1. Кто будет создавать контент? Сотрудники компании . Нужно выбрать из числа сотрудников тех, кто будет создавать курсы (например, HR-менеджеров). Для создания экспертного контента можно привлечь опытных специалистов компании в конкретной области.

Внешние разработчики. Заказать создание курсов у внешних авторов, которые специализируются на создании курсов. Этот подход требует дополнительных финансовых вложений. Например, в компании НЛМК самостоятельно создают курсы в конструкторе iSpring Suite, потому что внешние авторы не обладают экспертными знаниями в области металлургии 2. Какие методы обучения будут использованы? Нужно прописать примерные форматы подачи учебного материала, которые планируется использовать. Вебинары. Онлайн-семинары, проходящие на вебинарной платформе в назначенное время. Преподаватель с использованием презентации объясняет тему, дает практические задания. Участники могут работать в команде, задавать вопросы тренеру.

Онлайн-курсы с видеоуроками . Состоят из слайдов, похожи на презентации. При этом в них можно встраивать видеоуроки, добавлять голосовое сопровождение контента, интерактивные элементы, тесты. Сотрудники самостоятельно изучают такие курсы в любое удобное для них время.

Диалоговые тренажеры. Этот формат имитирует реальные диалоги с клиентами, сотрудник выбирает наиболее подходящие реплики для успешной коммуникации. Такие симуляции помогают отработать навыки продаж и решения проблем клиентов.

Кейсы для групповой работы . Такой формат предполагает решение смоделированных бизнес-задач в группах, чтобы отработать практические навыки. Можно проводить очно и онлайн.

Обучение на рабочем месте. За сотрудником закрепляется наставник, который наблюдает, как он выполняет рабочие задачи, помогает и поддерживает его. Дальше нужно определиться: Как будет выглядеть теоретическая часть? Например, онлайн-курс с видеоуроками, где преподаватель объясняет сотрудникам материал. Курс будет состоять из 10 тем, после каждой темы — тестирование на проверку усвоения знаний. В конце — экзамен с тестами. Какой будет практическая часть? Например, в онлайн-формате: для обучения менеджеров по продажам будет сделан диалоговый тренажер, чтобы они могли отработать навыки общения со сложными клиентами. В очном формате: обучение на рабочем месте, где начинающий мерчандайзер под наблюдением наставника раскладывает товар на полках. Например, в компании «ФораФарм» для отработки практических навыков используют диалоговые тренажеры. Так учат менеджеров работать с возражениями клиента Дополнительно нужно определить длительность курса, последовательность тем, способы контроля знаний.

Шаг 6. Выбрать инструменты

Если планируется обучать сотрудников онлайн или в смешанном формате, потребуется: Платформа для дистанционного обучения. LMS различаются набором инструментов, поэтому выбирать подходящий вариант нужно под запросы компании. Нужна ли вебинарная комната? Функционал для оценки «360 градусов»? Встроенный редактор и т. п.? Онлайн-платформа представляет собой сайт или мобильное приложение, куда сотрудник заходит с помощью логина и пароля. В личном кабинете видит все назначенные курсы Конструктор онлайн-курсов. В этом случае тоже нужно обращать внимание на возможности инструмента. Можно ли создавать диалоговые тренажеры? Записывать закадровый голос? Делать скринкасты (запись экрана) и т. п.? Существуют разные конструкторы курсов. Например, iSpring Suite устанавливается в форме надстройки для PowerPoint: Верстка курсов напоминает создание обычной презентации, но с бóльшими возможностями Чтобы понять, какой вариант больше подходит, нужно протестировать решения разных разработчиков. Рекомендуем прочитать статьи о платформах, сервисах и конструкторах для обучения: Обзор 9 платформ и сервисов для онлайн-обучения.

9 программ для создания интерактивных заданий.

Шаг 7. Создать обучающий контент

Чтобы подготовить учебные материалы, нужно следовать трем этапам: Продумать контент. Для каждой темы собрать теоретическую информацию с помощью эксперта, структурировать ее — разбить на модули. Для практики — подготовить тесты, письменные задания, написать сценарий для тренажеров. Оформить материал. Для онлайн-обучения записать видеоуроки, сделать в конструкторе курсы, тесты и диалоговые тренажеры. Для очного обучения — подготовить презентации и раздаточные материалы. Загрузить в LMS. Это касается онлайн-формата. Важно, чтобы контент правильно отображался с любых устройств. Можно собрать фокус-группу из сотрудников, которые первыми пройдут курс и оценят его. При необходимости нужно внести корректировки.

Шаг 8. Запустить и продвигать обучение

Если обучение впервые внедряется в компании, нужно заинтересовать сотрудников и объяснить им ценность профессионального развития. Сообщить о запуске курса . Например, сделать email-рассылку, опубликовать новость на корпоративных ресурсах (в чатах, группах и т. д.). Кроме того, важно, чтобы сотрудников дополнительно проинформировал руководитель отдела — так они убедятся в обязательности обучения.

Провести вводное обучение . Например, на очной встрече или вебинаре рассказать о запуске и целях обучения, а также о преимуществах улучшения и развития навыков для сотрудников. Объяснить, как заходить на платформу, ответить на возникшие вопросы.

Напоминать сотрудникам об обучении. В LMS можно настроить автоматическую рассылку push-уведомлений о дедлайнах, необходимости повторно пройти курс, чтобы закрепить знания, и др. Напоминания помогут сделать обучение для сотрудников привычным ежедневным занятием.

Создать систему мотивации. Во многих современных LMS можно настроить геймификацию — начисление баллов, наград, выдачу сертификатов. На основании количества баллов и наград в LMS можно настроить автоматическое создание рейтинговых таблиц Узнать больше о том, как заинтересовать сотрудников учиться, можно из статьи «Как мотивировать сотрудников к онлайн-обучению».

Шаг 9. Оценить и собрать обратную связь