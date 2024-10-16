Обучение сотрудников отдела продаж: как создать диалоговый тренажер

Как показывают исследования, компании, которые инвестируют в обучение отдела продаж, на 57% успешнее в достижении бизнес-целей, чем те, кто пренебрегает развитием сотрудников.

Чтобы уверенно вести клиента к покупке, менеджер должен владеть техниками продаж, уметь работать с возражениями и понимать психологию общения. Улучшить эти навыки поможет диалоговый тренажер, имитирующий реальное общение с клиентом.