Наставничество на максимуме: 7 способов ускорить обучение

Если организация решила ввести формат наставничества, нужно сначала основательно подготовиться. Иначе есть риск потратить ресурсы впустую — обучение будет неэффективным, а сотрудники, выбранные на роль наставника будут чувствовать, что их время потратили зря.

Этапы внедрения инструментов наставничества.

Этап 1. Определение целей. Компания решает, зачем нужно обучать персонал и какими способами можно достичь этих целей. Не всегда нужно тратить ресурсы и перенаправлять опытных работников на работу со стажерами и можно обойтись онлайн-обучением.

Этап 2. Выбор видов, стиля и методов наставничества. В зависимости от поставленных целей определяют, как именно наставник будет обучать коллег.

Этап 3. Подбор наставников. HR-менеджер определяет, кто из сотрудников мог бы быть ментором. Далее с кандидатами проводят беседу. Важно, чтобы сотрудники сами хотели работать по этой системе и были готовы брать учеников. Также нужно, чтобы выбранные люди обладали необходимыми для наставника навыками. В частности:

умели объяснять;

обладали коммуникативными навыками;

были терпеливыми;

умели использовать практику активного слушания.

На этом же этапе продумывают, как можно скорректировать рабочее время сотрудника-наставника, чтобы он мог уделять достаточно внимания и ученику, и проектам, в которых он задействован.

Этап 4. Обучение наставников. Опытные работники учатся основам педагогики, методическим практикам, осваивают инструменты наставничества и психологии отношений.

Этап 5. Подбор учеников, создание пар ментор-ученик. Важно, чтобы обучающийся и наставник хорошо ладили друг с другом, совпадали по психологическим характеристикам. Если подсознательно у них будет неприязнь друг к другу, создать эффективное обучение будет очень сложно.

Этап 6. Запуск обучения и поддержка наставнических отношений. Все время, пока новичок учится, наставника поддерживает HR-менеджер и руководитель. Они помогают ментору выстроить эффективные взаимоотношения, помогают решить сложные вопросы и заодно следят за успехом образовательной программы.

Этап 7. Сбор обратной связи и корректировка. Когда программа завершается, от ученика и наставника собирают мнение, насколько легко было учиться и учить, какие есть плюсы такого подхода к корпоративному образованию и какие недостатки. На этой основе наставническую программу корректируют и перезапускают с учетом недостатков.

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