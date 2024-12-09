Как обучают менеджеров по продажам: опыт 3 ведущих компаний

Для этого менеджеры должны хорошо разбираться в продукте, обладать эмоциональным интеллектом и развитыми коммуникативными навыками. Подтянуть слабые стороны менеджеров поможет обучение. В статье разберем, как подойти к этому вопросу и посмотрим на опыт 3 ведущих компаний. Вы узнаете:

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Постоянная текучесть кадров плохо влияет на развитие компании. Чтобы заменить опытного менеджера, нужно потратить ресурсы на поиск и обучение нового, в это время производительность отдела снизится. Еще менеджеры нередко устанавливают прочные отношения с клиентами, поэтому уход сотрудника может повлиять на лояльность заказчиков к организации.

Снижает текучесть кадров. 47% менеджеров по продажам увольняются из компаний с непродуманной системой обучения. Сотрудники с большей вероятностью останутся в организации, которая вкладывается в их развитие.

Помогает быстрее адаптировать новеньких. Если в компании нет системы обучения новичков, их адаптация может занимать месяцы. Все это время они не будут приносить прибыль организации. Зато выстроенное обучение поможет быстрее вникнуть в работу и стать полезным для компании.

Повышает лояльность клиентов. 89% потребителей заявляют , что хорошее обслуживание подталкивает к покупке. Лояльные клиенты возвращаются снова, рекомендуют компанию знакомым и способствуют росту продаж.

Помогает быстрее заключать сделки и увеличить продажи. Благодаря обучению менеджеров по продажам можно повысить процент их успешных сделок . Обученные специалисты могут ответить на любой вопрос клиента, выявить его потребности и подобрать нужный продукт или услугу, закрыть возражения, убедить в пользе. Чем больше продаж, тем быстрее развивается бизнес.

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Обучение техническим сервисам. CRM-системы, таск-менеджеры, системы учета финансов, аналитические и другие инструменты помогают автоматизировать и ускорить работу. Следует обучать технологиям, чтобы сотрудники не тратили много времени на рутинные задачи и занимались более важными делами.

Менеджеров следует учить всем характеристикам продукта, его принципам действия, преимуществам и ограничениям. Только так сотрудники смогут ответить на все вопросы клиента и подобрать действительно подходящий товар, услугу.

Сейчас люди стали более осведомленными. Прежде чем купить пылесос, они посмотрят обзоры, почитают отзывы. Теперь они спросят, есть ли HEPA-фильтр в устройстве, и как он помогает улучшить качество воздуха.

Обучение тонкостям продукта или услуги. Еще 15 лет назад у людей не было легкого доступа к информации. Менеджеры ходили по домам и рассказывали, как их крем поможет похудеть и избавиться от целлюлита, а пылесос соберет всю грязь даже из самого ворсистого ковра. Обычные люди мало знали о технологиях пылесоса, составах кремов и их действии. Часть из них верила продавцам на слово.

Обучение мягким навыкам. Менеджер по продажам должен уметь убеждать, управлять своими эмоциями и распознавать чужие. Развитый эмоциональный интеллект и коммуникативные способности помогают эффективнее заключать сделки и избегать конфликтов с покупателями. Поэтому в обучении нужно развивать не только профессиональные компетенции, но и мягкие навыки.

Важно, чтобы тренер на практикуме давал обратную связь сотрудникам , подсвечивал ошибки и объяснял, как правильно. Такие тренировки помогут менеджерам в реальном общении с клиентами допускать меньше недочетов.

Практикумы вместо очных лекций. На них на практике тренируют навыки менеджеров. Например, можно разыграть ситуацию с недовольным заказчиком или необычной просьбой покупателя. Пусть сотрудники будут и в роли менеджеров, и в роли клиентов. Так они смогут лучше понять потребности и боли покупателей.

В компаниях с системой наставничества новичкам легче влиться в коллектив , и они быстрее вникают в рабочие задачи. Стажеры не чувствуют себя брошенными, они более лояльны к компании, вовлечены в работу, развитие и реже задумываются об увольнении.

Наставничество. Этот метод обучения актуален для новых сотрудников. Им предоставляют наставника — опытного коллегу, который поможет быстрее вникнуть в работу. Он знакомит с компанией, подсказывает, какие материалы почитать , отвечает на вопросы, дает советы по общению с клиентами. Можно совмещать дистанционное обучение с наставничеством. Стажер самостоятельно изучит теорию, а непонятные моменты разберет с наставником.

Геймификация в обучении. Сделать учебу еще более интересной для сотрудников помогут игровые элементы. Виртуальные герои, сюжетные линии, выполнение миссий и зарабатывание очков — все это напоминает настоящую игру, которой интересно посвятить время. При этом сотрудники получают новую информацию и лучше ее запоминают, благодаря большей вовлеченности.

Микрообучение — это вид дистанционного обучения, только маленькими порциями: когда один урок длится 5–15 минут. Сотрудникам морально легче к ним подступиться — они понимают, что получат емкую информацию, и это не займет много времени.

Микрообучение. На очных тренингах сотрудникам приходится запоминать сразу большой объем информации. Но это невозможно: через 1-2 дня учащиеся забывают 75% полученных знаний . Дистанционное обучение отчасти решило проблему: уроки можно изучать постепенно и при необходимости пересматривать. Но и у него есть недостатки: нередко уроки длятся от получаса и дольше, у работников может не оказаться столько времени.

Сейчас некоторые организации переходят на дистанционное обучение. Так, специалисты продолжат выполнять рабочие задачи и смогут обучаться в перерывах между ними. Еще лучше, если учеба доступна с телефона. Это удобно, чтобы просматривать уроки в метро, на обеде, в очереди или дома перед сном.

Обучение без отрыва от работы. Раньше было так: компании отправляют сотрудников на тренинг, и они полностью оставляют работу на 1–2 дня.

Рассмотрим несколько актуальных подходов к обучению менеджеров по продажам. Они помогают оптимизировать учебный процесс и повысить производительность сотрудников.

Методы и подходы ведущих компаний

Рассмотрим, как 3 крупные компании обучают менеджеров по продажам, и какие результаты получают.

Unilever создал базу знаний на 1000 торговых марок

Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса. Организации принадлежат тысячи торговых марок, среди которых Domestos, Lipton, Dove, Rexona, «Чистая линия» и др. Проблема. В компании огромный ассортимент продукции, работники должны постоянно учиться и хорошо разбираться во всех товарах. Раньше специалистов обучали на очных тренингах, но они не оправдали ожиданий: тренеры безвылазно находились в командировках, работники не успевали получать актуальную информацию и не видели связи между обучением и ростом зарплаты. Ситуация осложнялась тем, что развивать специалистов нужно было в нескольких странах. Решение. Чтобы быстро обучать сотрудников, в компании решили организовать дистанционное обучение с помощью LMS iSpring Learn, а курсы разрабатывать в конструкторе iSpring Suite. Для новичков разработали целый учебный марафон. Сначала они проходят вводный курс о компании и бизнес-задачах, затем учебные программы по навыкам продаж, курсы и вебинары по продуктам. На всех этапах ученики закрепляют знания с помощью онлайн-тестов. Каждый месяц компания ставит фокусные задачи сотрудникам — называет приоритетные товары для продажи. Чтобы специалисты хорошо в них ориентировались, проводят по ним онлайн-аттестацию в iSpring Learn. Также в начале и конце года команды продаж сдают экзамен в виде онлайн-теста. Это помогает понять, насколько вырос сотрудник за год и определить точки роста. С помощью конструктора iSpring Suite в компании разрабатывают диалоговые тренажеры, которые помогают сотрудникам отточить навыки общения с клиентами Для мотивации сотрудников объясняют, как обучение влияет на зарплату и карьерный рост. А работников, которые набрали максимальные баллы, поощряют брендированными подарками и сувенирами. Результаты. С платформой iSpring Learn компания достигла следующего: создала единую базу знаний для тысячи товаров;

разработала 200 курсов и обучает онлайн 3500 работников из разных стран;

повысила эффективность специалистов и научила продавать больше. Благодаря онлайн-обучению сотрудники вовремя получают актуальную информацию, постоянно обучаются и проходят аттестацию. Руководство видит по отчетам в iSpring Learn, кто изучил информацию и хорошо справился с тестом, а кто — нет. Это позволяет контролировать обучение персонала сразу в нескольких странах. Кейс Unilever

«Модульбанк» обучает новичков с помощью онлайн-квеста

«Модульбанк» — первый цифровой банк для предпринимателей в России. Проблема. Адаптация новичков занимала три месяца. Они осваивали ценности и продукты компании, читали книги из корпоративной библиотеки, проходили тренинг личной эффективности, стажировку в IT-службе и отделе бизнес-ассистентов — техподдержке банка. Параллельно они работали. Руководство не могло отследить, использовали ли сотрудники ресурсы для развития. Иногда новички игнорировали их и после стажировки не знали даже базовых вещей. Из-за большой учебной нагрузки и рабочих задач новенькие часто не справлялись, задерживались на работе. Чтобы перейти из стажеров в специалисты, нужно было пройти собеседование с основателями компании. Но так как организация расширялась, открывались филиалы в других городах, основатели перестали успевать уделять всем время. В итоге образовалась очередь из 300 новичков. Они начали нервничать, а руководство задумалось о переменах. Решение. Чтобы сделать стажировку более эффективной, для новичков стали разрабатывать четкий план адаптации, назначать им наставников, а еще — часть обучения перевели в онлайн. Для последней задачи выбрали LMS iSpring Learn. На платформу загрузили презентации, видео, статьи и собрали из них четыре курса — матчасть для новичков. Программа рассчитана на две недели, а чтобы новенькие не оттягивали обучение, установили дедлайны для каждого курса. Стажеры дома учатся с ноутбука, а в перерывах на работе — с телефона или планшета. Руководство по отчетам в iSpring Learn видит, кто сколько материалов прошел и сколько потратил времени. Если новичок пролистал курс для галочки, это заметят и обратят внимание. Для проверки усвоенных знаний проводят онлайн-тест. На каждый вопрос отводится 1 минута — это защита от списывания, если сотрудник не знает ответ, он не успеет его подсмотреть или спросить у коллег. С помощью конструктора iSpring Suite разработали онлайн-квест для новичков. По сюжету сотрудники — предприниматели, которые производят мебель на заказ. Они подключаются к «Модульбанку», чтобы ускорить выполнение операционных задач. В квесте 18 заданий, каждое из которых связано с сервисами банка. Такая симуляция помогает работникам вжиться в роль предпринимателя и лучше понять его логику и проблемы. Пример задания из квеста. Сотрудникам предстоит отправить реквизиты контрагенту, открыть депозит, добавить бухгалтера в личный кабинет и т. д. Результаты. Компании удалось добиться следующего: сократить срок адаптации до двух месяцев;

снизили текучесть на испытательном сроке в два раза — с 38 до 19%;

включить в новую программу адаптации 160 человек. С iSpring Learn руководство контролирует адаптацию сотрудников из филиалов в разных городах. А по результатам тестирования могут принимать решение, подходит ли им сотрудник. Стажеры учатся в свободное время дома или в перерывах на работе, учеба больше не отвлекает их от текущих задач, и они не задерживаются после окончания рабочего дня. Кейс «Модульбанка»

Kcell дистанционно обучают 1300 сотрудников по всему Казахстану