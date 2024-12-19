Оценка 360 градусов: 3 примера из практики российских компаний

Метод 360 градусов отличается тем, что отзывы о сотруднике собирают от всех заинтересованных сторон, благодаря чему создается полное представление о работнике. Например, сотрудник хорошо выполняет задания, его высоко ценит начальство, но при этом ему не хватает навыков общения, что замечают только коллеги и подчиненные. Оценка 360 градусов помогает увидеть такие аспекты и понять, как сотрудник проявляет себя в разных ситуациях.

Ключевой принцип метода 360 — анонимность. Она делает обратную связь более объективной и правдивой. Так, подчиненные могут открыто оценить стиль руководства начальника, не опасаясь, что это повлияет на их положение.

Метод 360 подходит для сотрудников на разных уровнях — от менеджеров среднего звена до рядовых исполнителей. Вот как метод работает для различных ролей.

Менеджеры и руководители. Руководителям метод 360 полезен, так как позволяет понять, как их видят подчиненные и коллеги. Например, если сразу несколько сотрудников указывают на нехватку обратной связи от менеджера, ему стоит пересмотреть свой стиль общения.

Командные игроки и специалисты. Рядовым сотрудникам метод помогает понять, как их работу воспринимают коллеги. Например, если сотрудник получает отзывы, что он редко предлагает помощь другим, ему стоит улучшить навыки командной работы.

Специалисты по работе с клиентами. Оценка клиентов помогает увидеть, насколько сотрудник соответствует ожиданиям и потребностям заказчиков. Например, сотрудник отдела продаж узнал, что он недостаточно вежлив в общении — теперь он сможет пересмотреть подход к работе с клиентами.

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