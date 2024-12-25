Как компании организуют дистанционное обучение: опыт 8 брендов

В организации онлайн-обучения есть много нюансов: важно правильно выбрать платформу для обучения, грамотно составлять уроки, чтобы не утомлять учащихся длинными лекциями. Из статьи вы узнаете :

Это более гибкий метод обучения, который легче подстроить под группу работников. Даже если кто-то не сможет прийти на живой вебинар, он все равно самостоятельно изучит теорию, а потом посмотрит запись встречи.

Смешанное обучение. Это когда совмещают синхронный и асинхронный формат. Сотрудники самостоятельно изучают теорию, а на онлайн-встрече с преподавателем разбирают сложные вопросы, закрепляют знания на практике.

Асинхронное обучение выбирают, когда сотруднику нужно дать много теории, к которой он будет часто возвращаться. Например, работник может постоянно обращаться к курсу по работе с новой программой, пока полностью ее не освоит. Еще такой формат подходит специалистам с высокой нагрузкой или тем, кто работает в «полях» с плохим интернетом.

Не развиваются коммуникативные навыки. Даже если им посвящено обучение, без практики это будет менее эффективно.

На некоторых платформах проходить онлайн-обучение можно без доступа в интернет. Это удобно, чтобы учиться во время перелета или командировок в места с плохой связью.

Нет быстрой обратной связи. Если сотруднику непонятна теория, придется писать свой вопрос и ждать ответа от преподавателя.

Учащиеся могут в любой момент обратиться к учебным материалам и освежить знания.

Учащиеся могут откладывать учебу на потом и так к ней не приступить.

Сотрудники учатся в удобное время и не отрываются от работы.

Асинхронное обучение. Это формат учебы, когда учащиеся самостоятельно изучают учебные материалы. Например, читают лекции, смотрят заранее записанные видео, слушают подкасты. Сотрудники сами решают, в какой момент им учиться.

Синхронное обучение выбирают, когда нужно давать учащимся быструю обратную связь или отрабатывать знания на практике. Например, тренер учит сотрудников навыкам общения с помощью ролевых игр: специалисты разыгрывают между собой сценки, а преподаватель направляет их и исправляет ошибки.

На живых уроках учитель может поделиться личным опытом, ответить на вопросы студентов. В записанных заранее лекциях не будет столько же тонкостей.

Может быть сложно составить график учебы так, чтобы все работники смогли на ней присутствовать.

На уроках работники общаются с преподавателем и друг другом, дискутируют, обмениваются опытом. Это развивает кругозор и коммуникативные навыки.

Сотрудникам нужно отрываться от работы на 1–2 часа для обучения.

Сотрудники больше вовлечены в процесс обучения. На занятии преподаватель может что-то спрашивать, давать задания, поэтому важно его слушать.

Синхронное обучение. Это формат учебы, когда учащиеся и преподаватели взаимодействуют в реальном времени. Например, тренер читает теорию по видеосвязи, отвечает на вопросы сотрудников и дает им практические задания, чтобы закрепить новые знания.

Удерживать сотрудников в компании. Корпоративное обучение — один из факторов, который помогает удерживать работников . Специалисты с большей вероятностью останутся в организации, если она стимулирует их профессиональное развитие.

Быстрее адаптировать новичков к работе. Новые сотрудники могут вливаться в работу несколько месяцев: им необходимо разобраться в продуктах компании, освоить нужные программы, понять специфику выполнения задач. Стажеру можно помочь и предоставить учебные материалы для ускорения адаптации. Так он быстрее принесет пользу организации.

Экономить на выездных конференциях, семинарах. Если компания устраивает тренинг, то нужно оплатить аренду конференц-зала, услуги тренера, оторвать сотрудников от работы на 1–2 дня. С онлайн-обучением это все не требуется.

Обучать одновременно большое количество сотрудников. Можно один раз сделать курс, а потом назначать его хоть сотне работников из разных городов и филиалов. Если учить персонал через системы дистанционного обучения (СДО, LMS), то удобно контролировать процесс. Платформы покажут, кто прошел курсы, а кто еще не начинал, насколько успешно специалисты сдали тесты и т. д.

Поддерживать актуальные знания о продуктах. Если в компании вышел новый продукт, можно быстро собрать курс про него на специальных платформах и назначить персоналу. Так, сразу все работники познакомятся с ним, и не придется устраивать очные тренинги и отрывать сотрудников от работы.

Постоянно повышать квалификацию сотрудников. На специальных платформах компании могут самостоятельно разрабатывать учебные материалы для персонала без привлечения программистов и дизайнеров. Благодаря этому можно быстро создавать курсы и постоянно развивать работников.

Внедрение нейросетей. Искусственный интеллект помогает ускорить разработку курса. Он поможет написать текст для уроков, отредактировать материал, составить вопросы для теста. Это удобно для компаний, которые постоянно работают над обучением для персонала. В конструктор курсов iSpring Page встроен AI-помощник, который может генерировать текст с нуля, редактировать и форматировать его: превращать в таблицы, списки, добавлять разделы, создавать оглавление.

Также обучение стоит делить на уровни по сложности. Стажеров лучше обучать основам деятельности, а более опытных сотрудников — тонким нюансам, которые повысят производительность.

Персонализация. Это когда в компании разрабатывают не универсальные курсы для всех сотрудников, а делают их отдельно для каждого отдела с учетом его специфики. Например, развивать коммуникативные навыки полезно всем, и можно сделать общий курс с основными принципами коммуникации. Но эффективнее будет адаптировать обучение для каждого департамента: отделу продаж полезно изучить коммуникацию с клиентами, специалистам по маркетингу — научиться работать в команде, менеджерам по проектам — находить подход к разным работникам и правильно выстраивать работу с ними.

Геймификация. Внедрение игровых механик в обучение делает его более увлекательным для сотрудников. Ведь интереснее помочь виртуальному персонажу достичь цели, чем читать длинные тексты. Геймификация бывает разной. Например, учащиеся могут просто зарабатывать баллы, соревноваться за первые места в рейтинге. Или можно усложнять курсы: добавлять виртуальных героев, разрабатывать квесты, диалоговые тренажеры. Например, с помощью конструктора онлайн-курсов iSpring Suite можно делать сложные геймифицированные курсы без навыков в программировании и дизайне.

Микрообучение. Это обучение «маленькими порциями», которые сотрудники могут быстро и легко усвоить. Обычно уроки длятся не более 5–7 минут, а информацию в них подают емко. Специалист не тратит много времени на обучение и при этом получает новые знания. К коротким занятиям легче приступить, чем к часовым урокам или многостраничным лекциям. Такое обучение повышает вовлеченность работников, что подтверждают исследования — 30% специалистов хотели бы проходить более емкие курсы .

Мобильное обучение (m-learning). Чтобы сотрудники могли учиться на ходу, у них должен быть доступ к курсам со смартфона. Так, они смогут изучать материалы в метро, в очереди, дома перед сном. Еще удобно, когда обучение синхронизируется между устройствами, чтобы на работе проходить курсы с компьютера, а за ее пределами — с телефона или планшета. Например, у СДО iSpring Learn есть приложение, с которым можно учиться на мобильных устройствах даже без доступа в интернет.

В последние годы обучение трансформируется и становится более гибким, мобильным. Сотрудники часто учатся на ходу, учеба должна соответствовать их плотному графику дня. Рассмотрим, в каких трендах это проявляется, и какие есть еще.

Как организовать дистанционное обучение — 8 шагов с примерами реальных компаний

Чтобы обучение не оказалось бесполезным для сотрудников и не сливало бюджет компании, стоит грамотно подойти к его организации. Мы расскажем, как это сделать за 8 шагов.

Шаг 1. Определить цели обучения

У каждой компании свои цели обучения и определять их стоит поэтапно: Выявить проблемы или потребности компании. Возможно, в организации упали продажи, постоянно происходят задержки поставок, много недовольных клиентов. Или в компании открывают новые филиалы в разных городах и нужно на местах обучить сотрудников, чтобы они быстрее вникли в работу и приносили пользу бизнесу. Проблем и потребностей у компании может быть несколько. Для начала желательно остановиться на чем-то одном.

Выяснить, из-за чего возникли проблемы. Допустим, в компании решили снизить количество недовольных клиентов. Для этого нужно выяснить, почему именно покупатели жалуются: может, их не устраивает качество продукта или сервис в магазине. Клиентам отправили анкеты обратной связи и дополнительно начали наблюдать за продавцами. Оказалось, что они плохо разбираются в ассортименте магазина, не могут помочь клиенту с выбором, а некоторые — и вовсе грубят.

Решить, как можно исправить проблемы. Продолжим наш пример с продавцами. В компании поняли, что они не обладают навыками общения с покупателями, плохо знают ассортимент и характеристики товаров. Значит, нужно это в них развить.

Сформулировать цель. Можно использовать методику SMART, при которой цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной по времени. Например, «Повысить удовлетворенность клиентов на 30% за три месяца. Для этого нужно провести продуктовое обучение продавцов-консультантов и научить их общаться с клиентами». После такой проделанной работы становится понятно, чему обучать сотрудников, и какую пользу это принесет бизнесу. Unilever — один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. В портфеле компании больше тысячи торговых марок. Unilever работает в трех странах и содержит больше 3 тысяч сотрудников. Чтобы они хорошо разбирались в продукции компании, их нужно постоянно обучать. Сначала это делали на очных тренингах и рассылали учебные материалы на почту работникам. Но так организация медленно реагировала на изменения и не могла проверить, действительно ли учатся специалисты. Чтобы быстро и подконтрольно обучать персонал, выбрали LMS iSpring Learn и конструктор курсов iSpring Suite. На платформах разработали и запустили навыковые курсы о презентации продуктов, закрытии возражений и т. д. В LMS сотрудники два раза в год сдают аттестационный экзамен в виде онлайн-теста. Благодаря дистанционной учебе с iSpring работники сразу узнают об изменениях и могут вовремя к ним подготовиться. В компании появилась база знаний с описанием продукции, и удалось организовать единый стандарт обучения для команд из трех стран. Читать кейс полностью

Шаг 2. Подобрать формы дистанционного обучения

Стоит заранее определить, каким будет обучение: синхронным — занятия ведет преподаватель в онлайн-режиме;

асинхронным — сотрудники самостоятельно изучают учебные материалы;

смешанным — работники самостоятельно изучают материалы, а преподаватель на живых вебинарах отвечает на вопросы и разбирает сложные ситуации. При выборе асинхронного обучения важно заранее подумать о типах контента. Например, можно делать курсы из видео- и текстовых лекций, презентаций, добавлять интерактивные элементы и геймификацию. От этого зависят требования к платформе для обучения. «Додо Пицца» — крупнейшая сеть пиццерий. У нее более тысячи заведений в 22 странах. Раньше сотрудников обучали очно. Но компания стала быстро расти, и такая учеба не успевала за ритмом. Поэтому решили перевести обучение в онлайн. Для этого выбрали СДО iSpring Learn и конструктор курсов iSpring Suite. В конструкторе курсов разрабатывают онлайн-тренажеры, в которых можно сделать виртуальный додстер, пробовать общаться со сложными клиентами и пробивать заказы. Обучение в пиццерии смешанное: новички учат теорию онлайн, а практикуются в ресторане с наставником. Благодаря новому подходу к обучению сотрудники выходят на плановые показатели в 1,5 раза быстрее. Результаты пиццерий с обученными работниками на 40% выше, чем у остальных. Читать кейс полностью

Шаг 3. Выбрать платформу для обучения

Для синхронного обучения подойдет практически любая программа для видеоконференций. Желательно, чтобы там была виртуальная доска и возможность демонстрации экрана. Например, Zoom, Google meet, «Контур.Толк». При асинхронном обучении учебные материалы можно отправлять сотрудникам на электронную почту или на диске в облаке. Но так нельзя проконтролировать, сколько информации они изучили и вообще приступали ли к ней. Поэтому лучше выбирать системы дистанционного обучения, чтобы в них создавать курсы, анализировать успеваемость, планировать учебный график. Основные критерии выбора СДО: Требования к безопасности и скорость внедрения. LMS можно установить на сервер компании или в облако. Первый вариант выбирают организации, которым важна безопасность данных. Однако установка и настройка такой системы может занять до двух месяцев. Облачные версии работают на сервере поставщика LMS. Чтобы начать пользоваться ими нужно только зарегистрироваться, добавить материалы и подключить пользователей. Это занимает до двух дней.

Интерфейс. Он должен быть удобным и интуитивно понятным для организаторов и учащихся. Так, в компании смогут легко разобраться с платформой и создавать курсы. А сотрудники быстрее приступят к учебе, если не придется тратить много времени, чтобы понять сервис. Интерфейс личного кабинета в iSpring Learn. Он не перегружен и интуитивно понятен, в нем сразу ясно, куда нажимать, чтобы посмотреть список курсов, изучить базу знаний Возможность автоматизации. Это поможет упростить управление обучением большого количества сотрудников. Например, можно заранее настраивать учебные траектории для специалистов разных отделов — когда работник заканчивает один курс, ему автоматически назначается следующий. Также на некоторых платформах можно настраивать автоматическую отправку приветственных курсов новичкам.

Аналитика. Еще один инструмент для упрощения контроля над обучением. LMS могут предоставлять статистику по учебе в виде наглядных отчетов. В них смотрят, сколько сотрудников проходит обучение, как справляется с тестами, в каких местах бросает изучать курсы и т. д. На многих платформах можно смотреть аналитику по компании в целом, отдельным департаментам и конкретным работникам.

Мобильное приложение. С ним сотрудники смогут обучаться с телефона или планшета в любое свободное время. Особенно удобно для работников в «полях» — продавцов в магазинах, поваров, официантов, строителей. Например, LMS iSpring Learn можно устанавливать на сервер компании или работать с ней в облаке. У системы простой интуитивный интерфейс, есть автоматизация, наглядная аналитика и мобильное приложение. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ, Вышка) — это национальный исследовательский университет. Одно из направлений деятельности — дополнительное профессиональное образование (ДПО). Например, у них есть MBA-программы для ТОП-менеджеров, короткие курсы по навыкам коммуникации или дизайну. Ежегодно в ДПО обучаются десятки тысяч людей. Раньше курсы размещали на разных платформах, и не было единой системы. Но в 2020 году решили это исправить с помощью LMS iSpring Learn. Сервис выбрали по нескольким причинам: понятный интерфейс, наличие мобильного приложения, возможность интеграции с вебинарными платформами, присутствие в российском Реестре ПО. Сейчас на iSpring перешли более 70% подразделений университета и перевели половину программ ДПО. Люди, которые хотят повысить квалификацию, могут подать заявку на нужный курс и после подписания договора получат доступ к обучению на iSpring. Учиться они смогут с телефона, планшета или компьютера в любое удобное время. Читать кейс полностью

Шаг 4. Рассчитать бюджет

Чтобы понимать, будет ли выгодным дистанционное обучение, нужно заранее рассчитать бюджет. В него стоит внести: стоимость подписки на LMS и другие сервисы, которые понадобятся (платформа для вебинаров, конструктор курсов);

расходы на оплату сотрудникам, которые будут участвовать в разработке обучения;

затраты на дополнительное оборудование, например, на видеокамеру и студию для записи видеоуроков. Полученную сумму следует сравнить с расходами на очное обучение. Так, сразу станет понятно, что выгоднее, и стоит ли запускать онлайн-курсы. «Эконика» — крупнейшая обувная сеть в России, в которой работает больше тысячи человек. Работников нужно постоянно обучать: в первые два месяца проводить адаптацию и давать базовые знания по продажам и продукту, а затем регулярно рассказывать об актуальных коллекциях и техниках продаж. Проводить очные тренинги стало долго и дорого, а еще сложно собрать всех продавцов-консультантов в одном месте. Поэтому решили перевести обучение в онлайн и выбрали для этого платформу iSpring Learn. С помощью iSpring в компании помогают адаптироваться стажерам, знакомят с новыми коллекциями обуви, а специалистов центрального офиса обучают деловой переписки, правилам проведения совещаний. В результате компании удалось уменьшить срок адаптации на треть, а главное — стоимость обучения сократилась примерно на 40%. Ведь теперь не нужно оплачивать аренду зала для тренингов, гостиницы, питание и билеты для сотрудников. Читать кейс полностью

Шаг 5. Подготовить контент

Для обучения сотрудников можно купить готовые курсы, заказать их разработку у подрядчиков или сделать самостоятельно в компании. Последний вариант выбирают, когда нужно постоянно разрабатывать учебные материалы. Это будет быстрее, чем обращаться к организациям на аутсорсе, и эффективней, чем покупать готовые курсы — они не персонализированные и не учитывают специфику организации. Для создания контента некоторые компании приглашают методиста. А в полноценный курс его превращают HR- или L&D-менеджеры с помощью специальных конструкторов. Обучить штатных работников делать курсы несложно, если выбрать для этого удобную и понятную платформу. Например, конструктор iSpring Suite работает как надстройка над PowerPoint. Прямо в программе для презентаций можно создавать: аудио-, видео- и текстовый контент;

диалоговые тренажеры;

тесты;

виртуальных персонажей;

интерактивные инструкции, гайды. Курсы, которые сделали в iSpring Suite, можно скачивать в формате SCORM, AICC, xAPI, cmi5 и загружать в любую LMS, которая их поддерживает. «Планета здоровья» — это крупнейшая сеть аптек. У нее 2 200 филиалов в 52 регионах страны и более 12 тысяч сотрудников. Фармацевты должны постоянно учиться, чтобы грамотно консультировать покупателей и быть в курсе новинок. Для обучения персонала выбрали LMS iSpring Learn и конструктор iSpring Suite, потому что платформы позволяют создавать сложные курсы, у них простой интерфейс, есть подробная аналитика и техподдержка 24/7. Сотрудники аптеки проходят курсы по ассортименту, и их вовлеченность только растет. Обучение делают емким, чтобы работники могли учиться по дороге на работу, в перерывах и не тратили на это целые вечера или выходные дни. Читать кейс полностью

Шаг 6. Провести пробный запуск курса

Не стоит сразу назначать курс персоналу. Лучше сначала протестировать его на небольшой группе и исправить недочеты, если их выявят. В фокус-группу можно включить 10–20 сотрудников. Например, в ней может быть руководитель отдела, для которого предназначен курс. Он проверит, будет ли обучение полезно его специалистам в реальной работе. Также стоит пригласить работников других департаментов, чтобы они оценили, насколько понятно изложен материал, для тех, кто «не в теме». Когда участники пройдут курс, следует собрать обратную связь. У них можно спросить: Как вы оцениваете содержание курса? Осталось ли что-то непонятным? Какие конкретные знания или навыки вы приобрели благодаря ему? Что из курса вы считаете наиболее полезным и почему? Насколько удобно было пользоваться платформой для обучения? Были ли технические сложности? Какие именно? Есть ли у вас предложения по улучшению курса? Также следует проанализировать статистику по курсу в СДО. Например, сколько времени заняло изучение материалов, в каких вопросах теста чаще всего ошибались. На основе всей собранной информации стоит внести корректировки. Иногда это незначительные изменения, а иногда приходится переписывать разделы курса или даже менять платформу. Kcell — крупнейший оператор сотовой связи в Казахстане. Несколько лет назад компания запустила новое бизнес-направление — продажа смартфонов. По всей стране начали открываться десятки магазинов. Сотрудники должны были знать все о технических особенностях гаджетов, чтобы помочь покупателю сделать правильный выбор. Чтобы быстро обучать персонал по всему Казахстану, выбрали СДО iSpring Learn и конструктор iSpring Suite. Для тестирования платформы создали несколько курсов с тестами, диалоговыми тренажерами, видеоуроками и послайдовой озвучкой. Затем назначили их небольшой группе сотрудников. Им понравилось обучение в iSpring, особенно оценили, что в системе легко разобраться. В компании с помощью iSpring Learn обучают более тысячи сотрудников. Для этого разработали более 150 курсов. Примерно 90% работников успешно учатся и сдают все тесты на отлично. Читать кейс полностью

Шаг 7. Провести внутренний PR и запустить курс

Чтобы сотрудники поняли ценность обучения и не отказывались от него, стоит «прорекламировать» учебу. Можно устроить встречу с работниками и рассказать о курсах: почему выбрали дистанционный формат, какая полезная информация будет в уроках, как обучение повлияет на карьеру и зарплату — например, менеджеры по продажам узнают тонкости ведения переговоров, смогут заключать больше сделок и увеличить заработок. Если есть система вознаграждений за учебу, обязательно расскажите о ней. Допустим, сотрудники будут во время обучения зарабатывать баллы, а потом обменивать на подарки в корпоративном магазине или получать премии. Полезно поговорить с руководителями отделов, чтобы они тоже доносили ценность обучения до подчиненных, так как обычно у них больше влияния на своих сотрудников. Чтобы заинтересовать руководителей, их можно привлекать к разработке курсов в качестве экспертов или включить в тестовую группу, которая будет первая проходить новые материалы и оставлять обратную связь. После такой PR-кампании можно запускать массовое обучение. Крупнейший банк Узбекистана Sanoat Qurilish Bank (SQB) обучает персонал более 10 лет, но только 2 года назад в компании перешли на онлайн-обучение. Для этого выбрали платформу iSpring Learn. Раньше сотрудников обучали очно в рабочие часы, а когда перешли на дистанционный формат, часть работников оказалась недовольна. Им было выгоднее тратить рабочие часы на тренинги, а с онлайн-курсами нет необходимости отрываться от работы. Проблему решили правильным «продвижением» обучения. Сначала обучили создавать курсы в iSpring руководителей кадровых отделов разных филиалов, а они уже на местах мотивировали персонал. Вовлеченность в первый год была на высоком уровне — 77%. Сейчас в банке обучают тысячи сотрудников с помощью интерактивных курсов: в них минимум текста и много диалоговых тренажеров, тестовых заданий. В планах разработать геймификацию и начислять баллы за успешно пройденные курсы, чтобы еще больше мотивировать работников к обучению. Читать кейс полностью

Шаг 8. Оценить эффективность обучения