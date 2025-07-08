Как открыть онлайн-школу за 7 шагов: инструкция и советы 

Шаг 0. Учтите юридические нюансы
1. Оформите самозанятость, ИП или откройте ООО. По закону доходы с любого бизнеса нужно оформлять в налоговой и платить отчисления в бюджет.
Статус самозанятого подойдет тем, кто продает авторские курсы, не нанимает преподавателей и чей доход не превышает 2,4 млн в год.
ИП подойдет тем, у кого оборот больше 2,4 млн рублей в год и есть наемные сотрудники. Например, небольшим онлайн-школам с несколькими преподавателями.
ООО, или Общество с ограниченной ответственностью, выбирают те, кто собирается вести бизнес вместе с партнерами.
2. Получите лицензию на ведение образовательной деятельности. Это обязательное условие, если школа работает по программе и расписанию, имеет преподавателей в штате и выдает документ об образовании: диплом, свидетельство или сертификат. Оформить лицензию можно на портале «Госуслуги», в Рособрнадзоре или Министерстве образования.
3. Подготовьте договор. Это поможет избежать конфликтов с клиентами и обратиться к юристам, если возникнет спорная ситуация. Есть три вида договоров:
Лицензионный договор. Подходит для курсов без обратной связи. Клиент получает доступ к учебным материалам, а если он решит вернуть деньги, школа может этого не делать.
Договор оказания услуг. Подписывают перед обучением, когда на курсах есть обратная связь. Если клиент не начал учебу, он может потребовать часть стоимости назад.
Оферта. Позволяет быстро получить деньги от клиентов и начать обучение. Подписывать ничего не нужно: как правило, чтобы принять оферту, достаточно оплатить курс. Это означает, что ученик прочитал и принял условия школы. Разместите оферту так, чтобы ее можно было прочитать до оплаты, а из названия страницы было понятно, что это оферта.
4. Подключите онлайн-кассу. Банки тщательно отслеживают все денежные переводы, поэтому важно фиксировать все продажи и выдавать чеки. За первое нарушение школа получит предупреждение или штраф, а за повторное ваши счета могут заморозить и даже вызвать в суд.
Онлайн-кассу обязаны использовать все компании и ИП. Нужно открыть расчетный счет для бизнеса, заключить договор с банком или платежным агрегатором, формировать чеки и вовремя оплачивать налоги. Самозанятые для этого используют приложение «Мой налог».
Шаг 1. Определите нишу и аудиторию
Перспективная ниша — та, что отвечает запросам клиентов, то есть помогает им решать проблемы. Но ориентируйтесь не только на логику и потенциальную прибыль, но и на ваш интерес к сфере.
Для первых курсов не стоит выбирать слишком широкую или узкоспециализированную тему: школу еще не знают — можно привлечь мало клиентов и не окупиться.
❌ Фотография
❌ Балетная фешен-фотография
✅ Мобильная фотография для начинающих
Тема слишком широкая: непонятно, какому жанру фотографии обучают в школе и какого уровня учеников ждут на курсах
Слишком узкая ниша для старта: потенциальные клиенты должны интересоваться сразу фотографией, балетом и модой.
Идею можно использовать, но для организации дополнительных курсов, когда школа уже будет работать
Четко определенная ниша привлечет максимум заинтересованной аудитории
Чтобы выбрать актуальную тему, исследуйте аудиторию. Это можно сделать разными способами:
Проведите опрос. Узнайте у потенциальных учеников, что им интересно, какой формат обучения нравится и какую пользу они хотели бы получить от курса. Сделать это можно в тематических сообществах в соцсетях, на форумах или в комментариях под вебинарами.
Изучите сайты и соцсети других школ. Смотрите, о чем спрашивают экспертов, и анализируйте, кто задает вопросы. Так вы поймете возраст, пол, достаток и увлечения целевой аудитории — информация пригодится при разработке программы и рекламе.
Используйте Яндекс Вордстат. Подумайте, какие запросы по вашей теме люди чаще всего вбивают в поисковики. Придумайте разные формулировки, чтобы исключить слишком широкие темы. Например, сначала посмотрите результаты по общему запросу «курсы фотографии», а потом по более конкретным: «как фотографировать на телефон» и «фотографии для начинающих». Чем больше запросов, тем популярнее тема.
Когда выбрали нишу и примерную тему, определите и изучите целевую аудиторию. Тогда вы сможете опросить потенциальных клиентов и конкретизировать тему курса.
Проанализируйте, кто подписан на тематические сообщества и соцсети конкурентов по вашей теме. Соберите 2–3 портрета потенциальных клиентов. Для этого ответьте на вопросы:
Это мужчина или женщина?
Сколько им лет?
Где они живут?
Чем занимаются (работают, учатся, в декрете, фриланс)?
Какой уровень дохода?
Какой уровень знаний по теме?
Какие боли и потребности у них есть?
На что обращают внимание при покупке?
👉 Пример: «Женщины 25–35 лет, в декрете, без дохода. Хотят красиво фотографировать своих детей. Не углублялись в тему фотографии и не знают базовых правил съемки. У них нет возможности подстроиться под график, поэтому им важно, чтобы курс был в записи».
Задайте вопросы потенциальным клиентам — например, запустите кастдев в соцсетях. Ответы помогут вам понять, актуальна ли тема для вашей аудитории, какие модули включить и на что делать упор в рекламе. Примеры вопросов, которые можно задать:
Какую проблему вы хотите решить, записавшись на курс?
Как проблема влияет на вашу жизнь?
Почему до сих пор не удавалось решать проблему? Что уже пытались сделать?
Каким должен быть идеальный курс, чтобы вы пошли на него?
Что обычно раздражает в онлайн-курсах?
Шаг 2. Изучите конкурентов
При анализе конкурентов получится увидеть реакцию аудитории на уже готовый курс. Например, выявить незакрытые возражения клиентов, чтобы проработать их в своем продукте.
Обращайте внимание на курсы конкурентов, которые продают по акции. Скорее всего, на них спрос ниже — такой продукт лучше не брать за основу обучения.
Не нужно слепо копировать сильные стороны конкурентов. Возьмите в свой курс все самое лучшее и дополните уникальными фишками. Для этого проанализируйте:
Что входит в программу. Изучите расписание разных курсов и выделите темы, которые повторяются у большинства конкурентов. Эти разделы могут стать основой вашей программы обучения — скорее всего, они больше всего востребованы у аудитории.
Обратите внимание на формат уроков: как подается теория, есть ли практические задания, вебинары и обратная связь от преподавателей.
Продолжительность курсов. Оцените среднюю длину урока, сколько занятий конкуренты включают в курс и модуль. Даже если у вас хватает материалов на годовое обучение, клиентам это может быть не нужно.
Стоимость обучения. Проанализируйте цену курсов конкурентов и что в нее входит. Прикиньте, на чье предложение больше всего будет похожа программа вашей школы, и назначьте похожую цену. Нет смысла завышать стоимость на старте: клиенты еще не знают о вас и могут сомневаться. Но и слишком занижать цену не нужно, так как проект должен окупиться.
Людям психологически тяжело отдавать за обучение сразу большую сумму. Чтобы клиентам было проще решиться на покупку, а вы смогли быстрее получить деньги, подумайте, как разделить оплату. Например, сделать формат месячной подписки или подключить оплату в рассрочку.
Возражения и боли. Изучите, что останавливает людей от покупки курса или мешает им достичь своих целей. Для этого можно зарегистрироваться на бесплатные вебинары конкурентов и посмотреть, какие вопросы задают слушатели в чате.
Соберите популярные вопросы в отдельный файл или таблицу — это поможет разработать эффективную программу курса и успешно продвигать его.
Боль/возражение
Решение
Можно ли учиться мобильной фотографии в 50+ лет?
В продвижении школы показать, для какого возраста подходит обучение
Цена курса слишком высокая
Предложить рассрочку и сделать упор на обоснование стоимости на сайте школы
Реально научиться фотографировать за два месяца?
Включить в курс большое количество практики и обратную связь от эксперта, чтобы ученики скорее увидели первые результаты
Попробуйте найти решение для самых популярных возражений и болей в нише вашей онлайн-школы
Промоматериалы. Если у конкурентов есть бесплатные курсы или пробные уроки, пройдите их и оцените, как подается материал. Обращайте внимание, насколько удобно изучать лекции и проходить тесты, есть ли возможность подключения со смартфона, получится ли поставить курс на паузу, а потом продолжить с того же места.
Побудьте в роли «тайного покупателя»: соберите все плюсы и минусы, сделайте выводы и только после этого готовьте свой продукт.
Шаг 3. Найдите преподавателей и экспертов
Эксперт — ключевое звено на курсе. Он генерирует идеи для обучения, подбирает материал, интересно подает информацию и дает обратную связь. Эксперта можно найти через знакомых или в тематических группах и каналах. Перед началом работы проверьте:
Есть ли у преподавателя экспертность: профильное образование, экспертный блог с качественным контентом или выпущенный курс с отзывами. Спросите его личные кейсы, отзывы на его работу.
Грамотно ли эксперт подает материал. Предпочитайте тех, кто объясняет тему увлекательно, простыми словами и с понятными примерами. Если тренер говорит на языке аудитории, ученики захотят послушать его снова и не «отвалятся» в середине курса.
Насколько уверенно преподаватель держится перед камерой. Чтобы оценить эксперта, проведите тестовое занятие или вебинар. Посмотрите, как он работает с аудиторией: объясняет тему и отвечает на вопросы. Эксперт должен быть расслаблен, говорить четко и смотреть в камеру.
Если преподаватель подошел по всем критериям, объясните ему цели и сроки проекта. Так он лучше поймет, какие материалы пригодятся, и вовремя все подготовит. Если у эксперта в работе другие проекты, составьте четкое расписание, чтобы не случилось накладок. Все договоренности с преподавателями фиксируйте в договоре.
Шаг 4. Разработайте образовательную программу
Для учебных материалов подбирайте форматы, которые лучше подходят вашей школе по специфике. Можно использовать один или комбинировать несколько:
1. Статьи, гайды и презентации. Простой и дешевый способ — подготовить серию текстовых материалов. Кроме теории, добавляйте в них задания. Так ученики смогут закрепить знания. Учитывайте, что такой формат подойдет не для каждой ниши. Например, обучить маркировке рекламы так можно, а вот игре на барабанах — вряд ли.
2. Видеоуроки. Наглядный способ обучения, который подходит практически к любой нише. Видеоуроки могут проходить в разных форматах:
Скринкаст — запись экрана с закадровыми комментариями эксперта.
Запись из студии — эксперт появляется в кадре, показывает материалы на экране или доске.
Запись с конференции или офлайн-лекции.
3. Вебинары и мастер-классы. Онлайн-занятия проходят в контакте со слушателями: ученики могут сразу задать вопросы, обсудить теорию, выполнить задания и получить обратную связь. Однако большинство учеников предпочитает смотреть вебинары в записи, поэтому формат проигрывает видеоурокам.
4. Электронные курсы. В них можно комбинировать разные форматы: провести лекцию, загрузить полезную статью или кейс, записать вебинар, добавить тесты и задания.
Чтобы курс принес пользу, его нужно правильно составить. Собрали несколько советов:
Выдавайте информацию постепенно. Каждая следующая тема должна вытекать из предыдущей, дополнять ее. Так ученики закрепят знания и лучше запомнят материал. Например, первый урок курса для кондитеров может быть про подбор качественных ингредиентов, а второй — про то, как приготовить из них начинку для торта.
Разбейте курс на модули. У учеников появятся дополнительные контрольные точки и чувство выполненного долга, когда модуль останется позади. Это помогает поддерживать мотивацию обучающихся, особенно на длинных курсах.
Заканчивайте модуль практическим заданием. Например, тестом, творческим заданием или диалоговым тренажером — инструментом для отработки поведения в стрессовых ситуациях. Так менеджеры по продажам смогут потренироваться общаться со сложными клиентами.
Внедрите геймификацию — персонажа, награды или уровни. Цель геймификации — мотивировать учеников окончить курс, сделать обучение более интересным и повысить вовлеченность.
Продумайте расписание. Для онлайн-обучения не нужно ходить на лекции и экзамены, поэтому важно иначе стимулировать участников вовремя изучать лекции и проходить тесты. Например, открывать доступ к новому модулю каждую пятницу и давать неделю на освоение материалов и выполнение заданий. Так у всего потока курса будет одинаковый уровень — ученики смогут обсудить сложности в чате, помогать и поддерживать друг друга.
Наладьте обратную связь. Придумайте формат взаимодействия эксперта с учениками. Например, создайте чат для вопросов по домашним заданиям и разборов работ. Там же можно делиться вакансиями и дополнительными материалами, анонсировать вебинары и устраивать брейнштормы.
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Шаг 5. Выберите платформу для онлайн-школы
Запустить онлайн-школу удобнее на платформе для дистанционного обучения — LMS. На ней можно хранить учебные материалы, проверять знания учеников и планировать вебинары. На что обращать внимание при выборе LMS, показываем на примере платформы iSpring Learn и конструктора iSpring Suite:
1. Загрузка и создание курсов. Если у вас уже есть готовый контент в PDF или в формате презентации, его можно загрузить на платформу для дистанционного обучения iSpring Learn. Не нужно ничего редактировать: все шрифты, эффекты, видео и картинки сохранятся.
Если готовых материалов нет, онлайн-курсы получится создать с помощью конструктора iSpring Suite. Сервис работать как надстройка для PowerPoint. Достаточно скачать расширение, и в программе появятся необходимые инструменты. Вы сможете монтировать обучающие видео, создавать тесты и тренажеры.
2. Дизайн. Для качественного и быстрого оформления курса можно использовать готовые шаблоны из библиотеки контента iSpring Suite:
380 профессиональных иллюстраций и 81 000 фотографий персонажей сделают курс похожим на остросюжетную игру, помогут ученикам поддержать мотивацию и погрузиться в материал.
2300 макетов слайдов — чтобы курс выглядел так, будто его сверстал опытный дизайнер.
2500 локаций и 3500 объектов — для создания уникального оформления и диалоговых тренажеров.
➡️ Читайте по теме: «7 лучших конструкторов онлайн-курсов».
3. Аналитика. Платформа iSpring Learn совместима с 156 системами обучения, например SCORM 1.2, HTML5 и xAPI.
Все онлайн-курсы, тесты и тренажеры собирают детальную статистику и автоматически формируют отчеты. Например, как часто пользователи открывали курс, какие темы вызвали сложности и сколько ошибок допускали в тестах. На основе аналитики можно дополнить курс или провести вебинар с разбором частых ошибок.
4. Тип установки. С iSpring Learn не придется тратить время на адаптацию курса для разных устройств. Учебные материалы автоматически подстроятся под размер экрана.
Обучение можно проходить онлайн на компьютере или скачать приложение на смартфон или планшет. Тогда учиться получится в любом месте и даже без доступа в интернет — например, в самолете или метро.
➡️ Читайте по теме: «Обучение в кармане: как мобильные технологии меняют обучение».
5. Техническая поддержка. 83% запросов от пользователей iSpring Learn специалисты решают в течение двух часов. Обратиться в поддержку можно круглосуточно по телефону или почте.
Чтобы попробовать все функции платформы iSpring Learn и конструктора курсов iSpring Suite, активируйте пробный период. Доступ откроется на 14 дней — как раз хватит, чтобы запустить пробный курс и собрать обратную связь.
Шаг 6. Настройте продажи и маркетинг
Для поиска первых клиентов чаще всего используют воронку продаж. Это модель, которая описывает путь клиента от знакомства с продуктом до покупки. Чтобы составить воронку продаж, действуйте последовательно:
Определите боли ЦА. Если вы узнаете, что волнует ваших потенциальных клиентов, вам будет легче понять, какой офер им предложить. Например, если ваша аудитория — офисные работники, при продвижении акцентируйте внимание на том, что уроки можно проходить по вечерам или с телефона по дороге на работу.
Изучите основные каналы привлечения клиентов. Подумайте, где в интернете проводят время люди, которым может быть интересен ваш курс. Возможно, это аудитория блогера или тематический паблик.
Придумайте контент для каждого канала продвижения. Договоритесь о публикации рекламы или настройте таргет по возрасту аудитории, ее интересам или месторасположению.
Создайте лендинг. Клиентов со всех каналов нужно привести на сайт. Там должна быть вся информация о курсе: программа, цены, расписание и отзывы, а также кнопка покупки.
Если у вас ограниченный бюджет, можно начать с сообщества во «ВКонтакте» или группы в «Телеграме».
Предложите лид-магнит. Это бесплатный вовлекающий продукт, который должен мотивировать оставить номер телефона или адрес почты. Так вы соберете базу потенциальных клиентов, которым можно позвонить и сделать рассылку с анонсом курсов или специальными предложениями.
Рабочий лид-магнит должен быть качественным и полезным:
Бесплатный первый урок или тестовый период.
Электронная книга или брошюра.
Микрокурс, близкий по теме к основному продукту.
Вебинар или мастер-класс.
Обязательно фиксируйте, откуда приходит больше всего клиентов, после какого поста или рекламного видео покупают курс. Так вы сможете понять, какой лид-магнит работает лучше и какая соцсеть приводит больше клиентов, а от каких способов продвижения можно отказаться.
Нарисуйте схему воронки. Продумайте, где потенциальные клиенты будут видеть упоминания школы. Например, в контекстной рекламе в соцсетях или на лендинге. Исходя из этого, решите, какой контент использовать: посты, рассылки или лид-магнит. Найдите способ вернуть тех, кто «отвалился» и не дошел до конца воронки.
Не пытайтесь вовлечь как можно больше людей в воронку, лучше чаще возвращайтесь к тем, кто почти купил. Например, напишите дожимающее письмо или сделайте дополнительную скидку. Главное — не спамьте.
➡️Читайте по теме: «Как построить воронку продаж для онлайн-школы».
Шаг 7. Проведите тестовый запуск
Перед открытием онлайн-школы запустите пилотный запуск проекта. Загрузите нужный курс в LMS и отправьте участникам «нулевого потока», например членам семьи или друзьям. Но помните, что все в фокус-группе должны быть из вашей ЦА, иначе результаты теста не получится использовать при реальном запуске.
Пробный запуск нужен, чтобы оценить спрос и «обкатать» программу. Фокус-группа оценит курс: где остались непонятные или скучные места, а какие задания и лекции понравились. На основе обратной связи поправьте программу до официального открытия.
Готово — можно запускать школу!
Помните, что не стоит ждать мгновенного результата. Онлайн-школа — сложный продукт, и придется тратить время и силы на рост репутации и постоянной клиентской базы. Начинайте с недорогого продукта и постепенно вкладывайтесь в улучшение.
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