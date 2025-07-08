Как открыть онлайн-школу за 7 шагов: инструкция и советы 

Шаг 0. Учтите юридические нюансы

1. Оформите самозанятость, ИП или откройте ООО. По закону доходы с любого бизнеса нужно оформлять в налоговой и платить отчисления в бюджет.

Статус самозанятого подойдет тем, кто продает авторские курсы, не нанимает преподавателей и чей доход не превышает 2,4 млн в год.

ИП подойдет тем, у кого оборот больше 2,4 млн рублей в год и есть наемные сотрудники. Например, небольшим онлайн-школам с несколькими преподавателями.

ООО, или Общество с ограниченной ответственностью, выбирают те, кто собирается вести бизнес вместе с партнерами.

2. Получите лицензию на ведение образовательной деятельности. Это обязательное условие, если школа работает по программе и расписанию, имеет преподавателей в штате и выдает документ об образовании: диплом, свидетельство или сертификат. Оформить лицензию можно на портале «Госуслуги», в Рособрнадзоре или Министерстве образования.

3. Подготовьте договор. Это поможет избежать конфликтов с клиентами и обратиться к юристам, если возникнет спорная ситуация. Есть три вида договоров:

Лицензионный договор. Подходит для курсов без обратной связи. Клиент получает доступ к учебным материалам, а если он решит вернуть деньги, школа может этого не делать.

Договор оказания услуг. Подписывают перед обучением, когда на курсах есть обратная связь. Если клиент не начал учебу, он может потребовать часть стоимости назад.

Оферта. Позволяет быстро получить деньги от клиентов и начать обучение. Подписывать ничего не нужно: как правило, чтобы принять оферту, достаточно оплатить курс. Это означает, что ученик прочитал и принял условия школы. Разместите оферту так, чтобы ее можно было прочитать до оплаты, а из названия страницы было понятно, что это оферта.

4. Подключите онлайн-кассу. Банки тщательно отслеживают все денежные переводы, поэтому важно фиксировать все продажи и выдавать чеки. За первое нарушение школа получит предупреждение или штраф, а за повторное ваши счета могут заморозить и даже вызвать в суд.