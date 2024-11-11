Обучение в кармане: как мобильные технологии меняют обучение

Учеба с использованием телефона или планшета называется мобильным обучением (m-learning). В некоторых компаниях она становится основным форматом развития персонала. Это удобно для сотрудников, экономично для организации. Об остальных особенностях m-learning мы рассказали в статье, вы узнаете:
в чем польза мобильного обучения для компании и сотрудников;
какие есть ограничения у m-learning;
как внедрить мобильное обучение в компании;
как поддерживать вовлеченность персонала в обучение.
Польза мобильного обучения для компании
Доступность и экономия. Есть много сервисов, которые помогут организовать мобильное обучение. В большинстве из них создавать курсы и проверочные тесты можно без навыков программирования. Платформы платные, но часто это выходит дешевле, чем оплачивать сотрудникам сторонние курсы, семинары, приглашать преподавателей. Если в компании планируют постоянно обучать персонал, то m-learning может быть выгоднее.
Скорость обновления контента. В мобильные учебные материалы можно быстро внести корректировки: что-то добавить, изменить, удалить. Причем во многих платформах для m-learning это могут делать обычные сотрудники без привлечения программистов.
Создание непрерывной цепочки обучения. Постоянное обучение помогает повышать квалификацию работников, увеличивать их производительность. А с мобильными технологиями его несложно реализовать: можно заранее разрабатывать курсы и составлять траектории обучения. Сотрудник пройдет один курс, и ему система автоматически назначит следующий. Это проще, чем постоянно организовывать внешнее обучение, к тому же с m-learning специалисты не покидают рабочие места и практически не отвлекаются от задач.
Непрерывное обучение особенно полезно при онбординге. Новичку можно назначить цепочку курсов, которые познакомят с компанией и рабочими обязанностями. Пример траектории: велком курс с историей, культурой компании, знакомством с ключевыми сотрудниками → курс с правилами организации → знакомство с продуктами компании → введение в должность → как эффективнее выполнять задачи.
Удобный контроль обучения. Платформы для m-learning предоставляют аналитику по обучению персонала: кто из сотрудников начал и закончил проходить курсы, где остановился, насколько хорошо справился с тестированием, сколько всего материалов прошел, за какой период. У работников не получится создать видимость учебы — чтобы система засчитала прохождение курса, его нужно изучить. Для дополнительного контроля в конце учебных модулей добавляют проверочные тесты.
Большой выбор форматов обучения. Мобильные курсы составляют из текстовых лекций, презентаций, видео- и аудиоматериалов. Разбавлять теорию можно викторинами, опросами и элементами геймификации: виртуальными персонажами, заработком игровой валюты, рейтингами с другими учениками.
Повышение вовлечения сотрудников. Занятые сотрудники могут отказаться от курсов с длинными лекциями или от очных тренингов, которые занимают целый день. Зато обучение в смартфоне вызывает меньше сопротивления, ведь там короткие уроки и учиться можно в любое время. А если добавить элементы геймификации, то учеба станет похожей на игру, при этом работники получат новые знания.
Преимущества мобильного обучения для сотрудников
Удобство обучения. Сотрудники могут сами планировать, когда им учиться: в свободные минуты на работе, в метро, дома перед сном, на обеде. Для этого им нужно только достать смартфон и открыть приложение. В одном масштабном опросе 74% сотрудников сообщили, что им комфортно пользоваться телефоном для обучения.
Доступность контента. Работники могут в любой момент заглянуть в смартфон и освежить знания. Например, не всегда с первого раза можно запомнить, как пользоваться оборудованием или оформлять документы. Гайды в мобильном приложении помогут не допустить ошибок.
Быстрое освоение материала. Для мобильного обучения разрабатывают короткие узконаправленные курсы. Так, чтобы после них сотрудники овладели конкретными навыками. Например, научились пользоваться программой, отрабатывать возражения покупателей или разобрались в технических особенностях продукта. Обычно мобильные курсы можно пройти за неделю и сразу применять знания в работе.
Более высокий интерес к обучению, если в курсах есть элементы геймификации. 55% сотрудников учились бы с удовольствием, если бы обучение было менее скучным. Поэтому компании разрабатывают курсы в виде квестов, добавляют интерактивные элементы, виртуальных персонажей. С современными системами обучения это можно реализовать без программистов.
Ограничения m-learning
Не подходит для объемного обучения. На небольшом экране смартфона сложно читать длинные тексты, разглядывать детализированные диаграммы, инфографики или смотреть часовые видео. Обучение стоит подавать маленькими порциями. Поэтому m-learning не подходит для изучения сложных больших тем. Например, не стоит обучать через смартфон основам финансового анализа или программированию. Зато можно разработать узконаправленный мобильный курс, который поможет разобраться в конкретной теме. Допустим, как фильтровать данные в программной библиотеке Pandas.
Есть отвлекающие факторы. Пока сотрудник изучает курс на телефоне, ему могут прийти сообщения от близких, уведомления о скидке в магазине, напоминание об оплате налогов. Это может сильно отвлекать от учебы. Поэтому следует позаботиться об удержании внимания на курсе: добавлять интерактивные элементы, вводить систему поощрения за прохождения обучения и т. д.
Необходим стабильный интернет. Нередко для доступа к учебным материалам нужно хорошее интернет-соединение. Это может быть проблемой, если сотрудники работают в местах с плохой связью. Некоторые платформы решают этот вопрос и позволяют учиться даже офлайн. Например, в LMS iSpring Learn можно загрузить курсы на телефон и обучаться в автономном режиме.
Не все готовы обучаться через смартфон. Иногда сотрудники в возрасте плохо владеют современными смартфонами, и у них могут быть сложности с мобильным обучением. Важно учитывать желания и возможности работников, чтобы учеба всем приносила пользу.
Стоит учитывать ограничения мобильного обучения, чтобы разрабатывать эффективные курсы или вовсе отказаться m-learning. Например, некоторым компаниям не подходит короткий формат уроков или большинство сотрудников в возрасте, и они плохо владеют мобильными устройствами.
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Как внедрить мобильные технологии в обучение
Расскажем, как за 3 шага внедрить мобильное обучение в компании.
Шаг №1. Определить цели и направление обучения
Следует определить конкретную цель, которую нужно достичь с помощью мобильного обучения. Например, снизить затраты на повышение квалификации персонала, обеспечить непрерывное обучение, увеличить вовлеченность в учебу. Для начала можно ограничиться одной целью, протестировать систему, а потом подключать новые.
На этом же этапе желательно выбрать направление обучения, и кто будет его проходить. Оптимально попробовать m-learning на одном департаменте или тестовой группе из ключевых сотрудников, а потом запускать для остального персонала. Например, компания может решить протестировать обучение «Подходы к разрешению конфликтов внутри команды» на руководителях отделов.
Теперь нужно определить, каким будет мобильное обучение. Сотрудники будут проходить интерактивные курсы, изучать текстовые лекции, презентации, видео или все вместе. От этого зависят следующие шаги — выбор инструментов и подготовка контента. Важно учитывать ресурсы компании, например, не у всех будет возможность записывать и монтировать качественные видео.
Шаг №2. Выбрать инструменты
Есть много инструментов, которые помогут внедрить мобильное обучение в компании. Самое простое — воспользоваться облачными сервисами и добавить на них учебный контент. Сотрудники смогут в любое время с телефона изучать материалы. Но это не очень удобно: работники могут забыть, на каком месте они остановились, не получится внедрить геймификацию, а для создания тестов придется использовать другие платформы.
Облачные сервисы стоит выбирать, если в компании не планируют запускать полноценные курсы. Например, нужно только создать базу знаний с чек-листами, гайдами, инструкциями. В этом случае подойдет Яндекс Диск, Google Drive, Dropbox.
Если нужно запускать курсы и контролировать учебу, стоит обратить внимание на системы управления обучением (LMS) с широким функционалом: отчеты по учебному прогрессу сотрудников, тесты, опросы, база знаний, поддержка контента разных форматов, возможность создавать непрерывные цепочки обучения.
Для удобства можно выбирать платформы, в которых контент автоматически адаптируется под мобильные устройства. Как например, iSpring Learn, Unicraft, Getcourse.
На что еще обращать внимание при выборе платформы для мобильного обучения:
кастомизацию — можно ли настраивать оформление под корпоративный стиль компании, если нет, то хотя бы должен устраивать базовый дизайн платформы, сотрудники охотнее учатся в приложении со спокойным интерфейсом, где текст хорошо читается и нет «кричащих» ярких деталей;
возможность учиться офлайн, чтобы сотрудники могли учиться даже в местах без интернета;
доступность материалов на смартфоне, иногда основной контент доступен на компьютере, а с телефона можно посмотреть только некоторые уроки или выполнить часть заданий, это неудобно и снижает процент сотрудников, которые пройдут обучение до конца.
Если в компании не планируют самостоятельно разрабатывать обучение, можно приобрести готовые мобильные курсы. В Академии iSpring или на платформе Unicraft есть библиотека курсов под задачи бизнеса. Если, например, сотрудникам нужно изучать английский язык, подойдут приложения Duolingo, Lingualeo, Puzzle English.
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Шаг №3. Запустить мобильное обучение и собрать обратную связь
Если в компании выбрали готовые курсы, то останется только подключить к платформе сотрудников и назначить им обучение. При самостоятельной разработке сначала в систему загружают контент или с нуля создают в конструкторе. После этого также назначают работникам.
Когда сотрудники окончат курс, следует собрать у них обратную связь и узнать, насколько им удобен формат, были ли сложности, проблемы, насколько полезен мобильный курс.
Если отзывы окажутся положительными, можно продолжать внедрение m-learning. Если нет — разобраться в причинах и постараться их устранить, если возможно.
Какие бывают проблемы при внедрении мобильного обучения:
Неправильно выбрали платформу под свои особенности работы. Например, обучаться в системе можно только при хорошем интернет-соединении, а сотрудники работают вдали от города, где даже связь не ловит. Или на платформе можно размещать только текст, но оказалось, что легче донести информацию с помощью видео.
Технические сложности. Может оказаться, что у большинства сотрудников устаревшие телефоны, которые не поддерживают выбранное обучающее приложение. Стоит заранее убедиться, что персонал сможет учиться со своих смартфонов или обеспечить их рабочими. Другой вариант — выбирать платформы, которые совместимы со всеми устройствами.
При выборе платформы не учли свои ресурсы. Допустим, для поддержки выбранной системы обучения нужны программисты, но в компании не стали нанимать новых специалистов. И теперь, чтобы добавить материалы в курс или исправить что-то, приходится ждать, пока штатные программисты освободятся и выполнят задачу. Это может сильно замедлять процесс обучения.
При разработке контента не учли особенности мобильного интерфейса. Если в курсах будет много графиков с мелкими деталями, длинные тексты, часовые видео, то сотрудники устанут изучать материалы. Пользы от такого обучения не будет. Как правильно готовить контент для m-learning мы рассказали в следующем блоке.
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Как поддерживать вовлеченность и избежать проблем с перегрузкой контента
Важно правильно составлять контент для мобильных курсов, чтобы сотрудникам было интересно учиться, и они запоминали новую информацию. Рассмотрим основные правила.
Разбивать обучение на модули, а модули — на короткие уроки
Обучение через смартфоны лучше воспринимается небольшими порциями. Поэтому стоит разбить тему на несколько модулей, а модули — на короткие уроки от 3 до 7 минут. В m-learning может и не быть модулей, нередко курсы делают только из нескольких уроков.
Иногда в компании начинают делать курс и понимают, что он не укладывается в короткие занятия или информация получается слишком поверхностной. В этом случае стоит пересмотреть тему обучения, возможно, она не подходит под формат m-learning.
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Использовать крупные элементы
В мобильном обучении стоит отказаться от мелких текстов, картинок и кнопок. Если учащемуся приходится постоянно напрягать глаза, чтобы разобрать написанное, он быстро устанет.
Оптимально писать тексты 16 кеглем, шрифтом без засечек, так он будет хорошо читаться. На картинках не должно быть слишком много деталей, а все важное — подписано крупным текстом. Кнопки тоже делают большими и ставят на расстоянии друг от друга. Сотрудников может раздражать, если они с первого раза не попадут пальцем в нужное место.
Не перегружать дизайн и контент
Для создания дизайна курса достаточно выбрать 2–3 основных цвета. Если курс будет слишком пестрым, сотрудники могут устать от визуального шума, и это помешает восприятию материала.
Чтобы не ошибиться можно использовать такую формулу: белый фон + 1 любой цвет. Например, белый фон и синие акцентные элементы: заголовки, кнопки, стрелки и т. д.
Чтобы создать ощущение порядка и стиля, стоит использовать не более 2–3 шрифтов. Обычно для заголовков выбирают акцентный, а для основного текста — спокойный и хорошо читаемый.
Еще одно правило: чем меньше информации на экране, тем лучше ее запомнят. Иногда слайды курсов состоят из 1–2 абзацев, так материал подается дозированно и легче воспринимается. Можно добавлять и больше абзацев, но обязательно отделяйте их друг от друга. Чтобы еще улучшить восприятие, можно выделять ключевые элементы.
Добавлять интерактивные элементы
Интерактивные элементы вовлекают сотрудников в обучение, ведь им нужно не просто читать теорию, а взаимодействовать с интерфейсом. Некоторые компании превращают курсы в настоящие игры с виртуальными персонажами и квестами. Если такой возможности нет, можно просто добавлять викторины, опросы, интерактивные диаграммы, раскрывающиеся списки, задания на сопоставления, головоломки.
Для дополнительной мотивации можно ввести систему рейтингов, предложить зарабатывать виртуальную валюту и обменивать на реальные подарки: одежду с корпоративным мерчем, билеты в кино или на мастер-классы, дополнительный выходной.
Еще полезно проводить тестирования. Работники будут больше вовлечены в обучение, если ожидают, что их знания проверят. Добавлять тестирование можно после каждого модуля курса, а в конце — итоговое по всем материалам.
Как iSpring Learn поможет внедрить обучение
С помощью LMS iSpring Learn можно запустить мобильное обучение в компании за один день. Вот с чем поможет платформа:
Запустить курсы. В iSpring Learn можно загрузить презентацию из PowerPoint и превратить в курс. Останется только назначить его сотрудникам. Если презентации нет, и нужно быстро подготовить учебный материал, удобно воспользоваться редактором лонгридов. Обучающую статью можно дополнить картинками, видео, инфографикой. Учебный контент автоматически адаптируется под все устройства. Сотрудники смогут начать учиться на компьютере и продолжить — в смартфоне или в планшете. Для мобильных устройств есть приложение, в котором можно изучать материалы даже без доступа в интернет.
Провести тестирование. На платформе можно создать онлайн-тест без навыков в программировании. Тесты можно добавлять к курсам или запускать отдельно. Например, последний вариант подойдет для проведения аттестации. Тесты также доступны в мобильном приложении.
Поощрять сертификатами. Чтобы дополнительно вовлечь персонал в обучение, их награждают сертификатами. Можно настроить платформу, чтобы она автоматически их выдавала сотрудникам после прохождения курса и успешной сдачи теста.
Контролировать обучение. Система формирует наглядные отчеты, которые помогут контролировать учебный процесс. В аналитике можно посмотреть, сколько курсов прошли сотрудники, за какое время, какой балл набрали, какие ошибки в тесте допустили. Платформа показывает сильные стороны и зоны роста работников, это полезно для планирования дальнейшего обучения.
Пример мобильного курса в iSpring Learn. Система показывает прогресс обучения, сколько назначено курсов и сколько пройдено
Резюме
M-learning может помочь компаниям сэкономить ресурсы на обучении персонала. Часто мобильные курсы обходятся дешевле семинаров, мастер-классов, внешних курсов. Сейчас есть много платформ, с которыми запуск обучения становится быстрым и легким, не нужны даже системные администраторы.
Преимуществ мобильного обучения для сотрудников тоже много: специалисты учатся в удобное время, больше вовлечены в учебный процесс и имеют под рукой материалы, которые помогут предотвратить ошибки в работе.
Чтобы внедрить m-learning в компании, нужно определить цели обучения, выбрать платформу, сделать тестовый запуск и собрать обратную связь. Мобильные курсы можно разрабатывать самостоятельно или купить уже готовые.
При самостоятельной разработке курсов нужно помнить главные правила: не перегружать информацией, дизайном, использовать крупные элементы и интерактивности.
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