Обучение в кармане: как мобильные технологии меняют обучение

в чем польза мобильного обучения для компании и сотрудников;

Учеба с использованием телефона или планшета называется мобильным обучением (m-learning) . В некоторых компаниях она становится основным форматом развития персонала. Это удобно для сотрудников, экономично для организации. Об остальных особенностях m-learning мы рассказали в статье, вы узнаете:

Повышение вовлечения сотрудников. Занятые сотрудники могут отказаться от курсов с длинными лекциями или от очных тренингов, которые занимают целый день. Зато обучение в смартфоне вызывает меньше сопротивления, ведь там короткие уроки и учиться можно в любое время. А если добавить элементы геймификации, то учеба станет похожей на игру, при этом работники получат новые знания.

Большой выбор форматов обучения. Мобильные курсы составляют из текстовых лекций, презентаций, видео- и аудиоматериалов. Разбавлять теорию можно викторинами, опросами и элементами геймификации: виртуальными персонажами, заработком игровой валюты, рейтингами с другими учениками.

Удобный контроль обучения. Платформы для m-learning предоставляют аналитику по обучению персонала: кто из сотрудников начал и закончил проходить курсы, где остановился, насколько хорошо справился с тестированием, сколько всего материалов прошел, за какой период. У работников не получится создать видимость учебы — чтобы система засчитала прохождение курса, его нужно изучить. Для дополнительного контроля в конце учебных модулей добавляют проверочные тесты.

Непрерывное обучение особенно полезно при онбординге. Новичку можно назначить цепочку курсов, которые познакомят с компанией и рабочими обязанностями. Пример траектории: велком курс с историей, культурой компании, знакомством с ключевыми сотрудниками → курс с правилами организации → знакомство с продуктами компании → введение в должность → как эффективнее выполнять задачи.

Создание непрерывной цепочки обучения. Постоянное обучение помогает повышать квалификацию работников, увеличивать их производительность. А с мобильными технологиями его несложно реализовать: можно заранее разрабатывать курсы и составлять траектории обучения. Сотрудник пройдет один курс, и ему система автоматически назначит следующий. Это проще, чем постоянно организовывать внешнее обучение, к тому же с m-learning специалисты не покидают рабочие места и практически не отвлекаются от задач.

Скорость обновления контента. В мобильные учебные материалы можно быстро внести корректировки: что-то добавить, изменить, удалить. Причем во многих платформах для m-learning это могут делать обычные сотрудники без привлечения программистов.

Доступность и экономия. Есть много сервисов, которые помогут организовать мобильное обучение. В большинстве из них создавать курсы и проверочные тесты можно без навыков программирования. Платформы платные, но часто это выходит дешевле, чем оплачивать сотрудникам сторонние курсы, семинары, приглашать преподавателей. Если в компании планируют постоянно обучать персонал, то m-learning может быть выгоднее.

Более высокий интерес к обучению, если в курсах есть элементы геймификации. 55% сотрудников учились бы с удовольствием , если бы обучение было менее скучным. Поэтому компании разрабатывают курсы в виде квестов, добавляют интерактивные элементы, виртуальных персонажей. С современными системами обучения это можно реализовать без программистов.

Быстрое освоение материала. Для мобильного обучения разрабатывают короткие узконаправленные курсы. Так, чтобы после них сотрудники овладели конкретными навыками. Например, научились пользоваться программой, отрабатывать возражения покупателей или разобрались в технических особенностях продукта. Обычно мобильные курсы можно пройти за неделю и сразу применять знания в работе.

Доступность контента. Работники могут в любой момент заглянуть в смартфон и освежить знания. Например, не всегда с первого раза можно запомнить, как пользоваться оборудованием или оформлять документы. Гайды в мобильном приложении помогут не допустить ошибок.

Удобство обучения. Сотрудники могут сами планировать, когда им учиться: в свободные минуты на работе, в метро, дома перед сном, на обеде. Для этого им нужно только достать смартфон и открыть приложение. В одном масштабном опросе 74% сотрудников сообщили, что им комфортно пользоваться телефоном для обучения.

Стоит учитывать ограничения мобильного обучения, чтобы разрабатывать эффективные курсы или вовсе отказаться m-learning. Например, некоторым компаниям не подходит короткий формат уроков или большинство сотрудников в возрасте, и они плохо владеют мобильными устройствами.

Не все готовы обучаться через смартфон. Иногда сотрудники в возрасте плохо владеют современными смартфонами, и у них могут быть сложности с мобильным обучением. Важно учитывать желания и возможности работников, чтобы учеба всем приносила пользу.

Необходим стабильный интернет. Нередко для доступа к учебным материалам нужно хорошее интернет-соединение. Это может быть проблемой, если сотрудники работают в местах с плохой связью. Некоторые платформы решают этот вопрос и позволяют учиться даже офлайн. Например, в LMS iSpring Learn можно загрузить курсы на телефон и обучаться в автономном режиме.

Есть отвлекающие факторы. Пока сотрудник изучает курс на телефоне, ему могут прийти сообщения от близких, уведомления о скидке в магазине, напоминание об оплате налогов. Это может сильно отвлекать от учебы. Поэтому следует позаботиться об удержании внимания на курсе: добавлять интерактивные элементы, вводить систему поощрения за прохождения обучения и т. д.

Не подходит для объемного обучения. На небольшом экране смартфона сложно читать длинные тексты, разглядывать детализированные диаграммы, инфографики или смотреть часовые видео. Обучение стоит подавать маленькими порциями. Поэтому m-learning не подходит для изучения сложных больших тем. Например, не стоит обучать через смартфон основам финансового анализа или программированию. Зато можно разработать узконаправленный мобильный курс, который поможет разобраться в конкретной теме. Допустим, как фильтровать данные в программной библиотеке Pandas.

Как внедрить мобильные технологии в обучение

Расскажем, как за 3 шага внедрить мобильное обучение в компании.

Шаг №1. Определить цели и направление обучения

Следует определить конкретную цель, которую нужно достичь с помощью мобильного обучения. Например, снизить затраты на повышение квалификации персонала, обеспечить непрерывное обучение, увеличить вовлеченность в учебу. Для начала можно ограничиться одной целью, протестировать систему, а потом подключать новые. На этом же этапе желательно выбрать направление обучения, и кто будет его проходить. Оптимально попробовать m-learning на одном департаменте или тестовой группе из ключевых сотрудников, а потом запускать для остального персонала. Например, компания может решить протестировать обучение «Подходы к разрешению конфликтов внутри команды» на руководителях отделов. Теперь нужно определить, каким будет мобильное обучение. Сотрудники будут проходить интерактивные курсы, изучать текстовые лекции, презентации, видео или все вместе. От этого зависят следующие шаги — выбор инструментов и подготовка контента. Важно учитывать ресурсы компании, например, не у всех будет возможность записывать и монтировать качественные видео.

Шаг №2. Выбрать инструменты

Есть много инструментов, которые помогут внедрить мобильное обучение в компании. Самое простое — воспользоваться облачными сервисами и добавить на них учебный контент. Сотрудники смогут в любое время с телефона изучать материалы. Но это не очень удобно: работники могут забыть, на каком месте они остановились, не получится внедрить геймификацию, а для создания тестов придется использовать другие платформы. Облачные сервисы стоит выбирать, если в компании не планируют запускать полноценные курсы. Например, нужно только создать базу знаний с чек-листами, гайдами, инструкциями. В этом случае подойдет Яндекс Диск, Google Drive, Dropbox. Если нужно запускать курсы и контролировать учебу, стоит обратить внимание на системы управления обучением (LMS) с широким функционалом: отчеты по учебному прогрессу сотрудников, тесты, опросы, база знаний, поддержка контента разных форматов, возможность создавать непрерывные цепочки обучения. Для удобства можно выбирать платформы, в которых контент автоматически адаптируется под мобильные устройства. Как например, iSpring Learn, Unicraft, Getcourse. На что еще обращать внимание при выборе платформы для мобильного обучения: кастомизацию — можно ли настраивать оформление под корпоративный стиль компании, если нет, то хотя бы должен устраивать базовый дизайн платформы, сотрудники охотнее учатся в приложении со спокойным интерфейсом, где текст хорошо читается и нет «кричащих» ярких деталей;

возможность учиться офлайн , чтобы сотрудники могли учиться даже в местах без интернета;

доступность материалов на смартфоне, иногда основной контент доступен на компьютере, а с телефона можно посмотреть только некоторые уроки или выполнить часть заданий, это неудобно и снижает процент сотрудников, которые пройдут обучение до конца. Если в компании не планируют самостоятельно разрабатывать обучение, можно приобрести готовые мобильные курсы. В Академии iSpring или на платформе Unicraft есть библиотека курсов под задачи бизнеса. Если, например, сотрудникам нужно изучать английский язык, подойдут приложения Duolingo, Lingualeo, Puzzle English. Примеры готовых курсов в Академии iSpring. Они помогут грамотно управлять командой и развивать сотрудников LMS iSpring Learn — Простая для сотрудников, мощная для бизнеса Обучайте сотрудников онлайн, следите за результатами и помогайте бизнесу расти Попробовать

Шаг №3. Запустить мобильное обучение и собрать обратную связь