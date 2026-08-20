Зачем ИТ-аудит малому и среднему бизнесу: иллюзия «у нас все работает»

Иллюзия «у нас все работает»

Самая опасная фраза, которую может услышать собственник от своего ИТ-отдела: «Работает — не трогай».

«Работает» — не значит «работает эффективно». В нашей практике были ситуации, когда компания с выручкой сотни миллионов рублей строла сеть на бытовых роутерах, которыми к тому же управлял провайдер. Пока в офисе сидело 15 человек, канала хватало. Когда бизнес вырос до 100 сотрудников и попытался внедрить IP-телефонию, сеть просто легла.

Другой частый сценарий — попытка внедрить систему электронного документооборота (ЭДО) или новую CRM на старой инфраструктуре. Бизнес платит за лицензии, нанимает интегратора, но проект встает намертво. Почему? Потому что рабочие станции сотрудников не тянут новое ПО, корпоративный антивирус блокирует трафик, а нужных интеграций с 1С просто нет.

Технический долг копится незаметно. Собственник видит только вершину айсберга — тормозящую почту или падение 1С раз в неделю. А под водой скрываются дублирующие друг друга сервисы, за каждый из которых платят отдельно, отсутствующие или просроченные лицензии антивирусной защиты. И инфраструктура, которая рухнет при попытке масштабирования.

После таких историй легко подумать: «Ну это у них так, у нас все не идеально, но в целом нормально». Проблема в том, что «нормально» по ощущениям и по фактам — две разные реальности.

По свежему исследованию центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет» в 2025 году:

только у 47% компаний есть актуальная ИТ‑стратегия, остальные по сути действуют «по наитию», без четкого плана, как будет поддерживаться и развиваться инфраструктура при масштабировании бизнеса;

четверть компаний не соблюдают базовое правило резервного копирования 3‑2‑1 (три копии, два типа носителей, одна копия вне офиса или ЦОД), а 26% даже не делают тестовые восстановления.

На уровне ощущений у всех «все работает». На уровне цифр половина рынка живет без внятного плана и без нормального резервирования и надеется при этом, что именно к ним шифровальщик не проникнет или крупная авария на оборудовании не случится.

Чек‑лист для владельца: если у вас совпадает хотя бы два пункта, аудит нужен не «когда‑нибудь», а в ближайшие месяцы: