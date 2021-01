Европейские банки в сравнении с российскими, как «Жигули» в сравнении с Porsche Cayenne

У нас часто ругают всё отечественное. Во многом, справедливо. Дороги, туалеты, отсутствие канализации, газификации, низкие пенсии, отечественный автопром (вёдра с гайками). А ещё ругаем банки. И тоже есть за что их ругать. Обманывают. Не по делу жрут наше время, которое стоит денег. Но здесь я буду их хвалить. Всё познаётся в сравнении. И приятно когда в России справедливо есть чем гордиться. И повод для гордости не то, что сделали очередную «Кузькину мать», которая может весь мир в труху, а нас в рай, а то, что мы опережаем Европу.

Интерфейсы, импорт данных и общее сравнение

Подготавливая материалы для данной статьи, я анализировал, а что уже было написано до меня, и наткнулся на статью 2015 года, которая хвалит европейские банки. Но я имею опыт с европейскими банками с 2012 года, когда поехал учить английский в Европу. Меня тогда ещё поразило, что банки там работают всего несколько часов в день. Сделать перевод — огромная проблема. Открыть счёт иностранцу нереально было в Англии. А вот в Словении было, по-моему, намного проще. В России впрочем у иностранцев тоже проблемы.

Свой первый счёт в иностранном банке я получил в 2012 году в Словении. Банк UniCredit. Ни в какое сравнение с нашим Tinkoff словенский UniCredit не шёл уже тогда. И до настоящего времени там ничего, по-моему, не поменялось. Последний раз сталкивался в 2019 году, пока они не начали закрывать счета всем иностранцам.

В России мы давно интегрировали нашу CRM с банками по технологии DirectBank. В Словении до сих пор нет ни одного банка с API. В Словении порядка 20 банков и во все нужно загружать XML и выгружать данные в XML и в PDF для бухгалтерии. Вообще Европа как-то не дружит с облаками. Все шлют аттачи, вместо того, чтобы послать ссылку на файл в облаке.

Борьба словенских банков с компаниями основанными иностранцами привела нас в Revolut. Ещё пробовал PaySera и совсем чуть-чуть TranswefWise. У PaySera интерфейс ЛК как у нас в первой половине нулевых сайты делали. Но бог бы с дизайном, проблема, что медленный, висел и ужасно запутанный.

Revolut тоже было висел днём несколько часов. Но это пустяки относительные. Интерфейс у Революта хотя бы современный.

Про Revolut много было шума, что он придёт в Россию и подвинет Tinkoff. Дудки! Tinkoff может не опасаться это ведро с гайками.

Сравнение поддержки

We’re experiencing a high volume of requests due to overwhelming demand today. Please check our FAQs here: https://www.revolut.com/business/help. You’ll be able to find answers to most of your questions there.

Revolut клиентов не уважает. Причём, это такое показательное неуважение как российское православие показушное, ну, или как советские коммунистические идеалы.

Тебе наворачивают такой вежливости от которой просто мозг взрывается. Клиенту вежливо объясняют пойти на три буквы.

У российских банков в ЛК и приложении есть онлайн чат. Это уже просто норма. Онлайн чат доступен на каждой странице. И туда сразу можно написать свою проблему. Есть хорошие банки с хорошей поддержкой. Раньше у Тинькова было хорошо, а потом с роботом стало плохо. Недавно писал, робота не было. Может, они научились подключать живого оператора, если робот не может дать качественный ответ.

У Revolut chat нужно найти. И чат сразу же сообщает, что все операторы заняты, иди мужик отсюда FAQ почитай или в Revolut Community спроси. А в этот Revolut Community не пускают прям из ЛК Революта. Нужно зарегистрироваться. Но зарегистрировавшись, всё равно нельзя вопрос задать. Можно только читать.

Ладно, разбираемся, как всё же написать в чат, нужно нажать не кнопку Got it, а прокрутить и какую-то блеклую типа начать чат.

За несколько рабочих дней переписки в чате, операторы там постоянно меняются, все многоэтажно вежливые, но ни одну проблему не решают. Только говорят, что куда-то передали. А потом автоматическое сообщение, ну типа ты чувак в офлайне, поэтому если что — пиши и удачи тебе. И две кнопки: решена проблема или продолжить. А если день не отвечать, то они чат сами закрывают.

Чат поддерживает разные ветки, но нельзя открыть новую ветку пока не закроешь старую.

В России поддержка тоже далеко не всегда супер. Но Яндекс по моему обращению переписывал код Метрики, чтобы там не было inline стилей и JS, чтобы Метрика нормально работала с заголовком Content-Security-Policy. Сбербанк реально напрягался и пытался хотя бы помочь решить проблему своего API для платежей по периодическим услугам нашего дата-центра. Поддержки Точки, Модульбанка нормально отвечали по вопросам DirectBank.

Сравнение API, безопасности

Revolut — не просто ведро с гайками, а дырявое ведро. В документации описано, что токен можно запросить с правами READ, WRITE. Запрашиваю с правом READ и на стадии аутентификации меня начинают терзать смутные сомнения:

Думаю, ну может это просто интерфейс такой, верстальщики так сверстали. Ну так же не может быть в банке с 10М клиентов. Это же какой-то бред.

Ага, конечно, как бы не так. Работает на запись отлично!

В российских банках API работает по уму. Через DirectBank можно читать данные и писать — отправлять платёжки, зарплатые ведомости и что там ещё API DirectBank позволяет. Но деньги никуда не отправятся, пока лицо с правом подписи не зайдёт в ЛК или приложение и не подпишет платёжки. То есть подписание платёжек производится через независимый канал — СМС. Есть тут минус, что зависим от сотовой сети, СМСки не всегда доставляются оперативно. Значительно лучше бы использовать ENUM (TOTP) или аппаратный токен.

А у Revolut получаешь токен и отправляй платежи. Но токен удобно хранить в CRM. И удобно, чтобы платёжку в банк могли отправить бухгалтеры, менеджеры или сама CRM автоматически получив счёт от клиента. Но нужен этап подписания платёжки директором. А тут обломс.

Платёжки в Революте создаются с id контрагента, который был ранее создан. Еще контрагенту нужно добавить его счёт (IBAN). В ЛК можно добавлять и удалять счета, а вот через API нельзя. Поддержка рассказывает сказки, что в будущем они примут к сведению. Можно создать несколько контрагентов с одинаковым именем и разными счетами. Но это каша. У контрагента нет уникального поля вроде ИНН или регистрационного номера, чтобы можно было различить две разных компании Ромашка. Через API можно удалить контрагента и создать его заново с новым списком счетов. Какие индусы ж так API писали?! Но тут проблема. При создании нового контрагента он получит новый id, а ранее проведённые платежи будут привязаны к старому id.

У меня были мысли, как реализовать относительно безопасную работу с двумя токенами READ & WRITE. Идея была запрашивать токен со scope WRITE только перед отправкой платёжек и не сохранять его. Тут получалась как бы двухфакторная авторизация с риском, что хакеры паровозом довесят платёжек при отправке. Но теперь когда выяснилось, что токен с правами READ может записывать данные рисковано даже импорт платежей делать.

Ещё одна проблема API Revolut, что нет возможности отозвать токен.

Заключение

После опыта с европейскими банками меня разрывают чувства гордости за Россию. Хочется ехать с российским флагом.

Если бы Tinkoff, ModulBank или Tochka пришли в Европу, то они смело бы могли брать 25-50евро в месяц с корпоративных клиентов. Ну, и с частных по 5-25.

Если кому приходилось интегрироваться с американскими или азиатскими банками по API, расскажите, как у них там с этим и вообще в целом.

Сейчас дорабатываю класс для работы с API Revolut. В ближайшее время он будет доступен всем желающим бесплатно на github. Сейчас там уже почти финальная версия. В релизе будет поправлено форматирование.

