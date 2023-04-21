Продолжение истории про любовный четырехугольник

Начало истории читайте в этой статье.

Возможно, он понял, что его изначальная стратегия – пахота под руководством Екатерины Андреевны – завела его не туда, работать как вол он был не намерен. А новое общение с Женечкой сулило много головокружительных перспектив – из-за ее папы, конечно.

Мишаня и Женечка часто сидели в офисной столовой, попивая кофе, а потом стали вместе ходить на обед. Ситуация складывалась критическая, и весь офис судачил о том, чем она может закончиться.

– Катя, твой лизоблюд клеится к секретарше сервисного отдела, – предупреждал Екатерину Андреевну Вася.

Но Екатерина Андреевна только отмахивалась, в отношениях она была бесхитростной – без двойного дна – и считала таковыми остальных людей.

Она, безусловно, замечала, что Мишаня «ослабил хватку» в работе и что они все меньше времени проводят вместе, но постоянный цейтнот и командировки мешали ей задуматься об их отношениях. И Екатерина Андреевна по-прежнему прикрывала Мишаню.

А он какое-то время пытался усидеть на двух стульях и ухаживать одновременно за Женечкой и Екатериной Андреевной, но вскоре понял, что такую нагрузку ему не потянуть. Надо было выбирать. И Мишаня полностью переключился на Женечку – с ней будущее рисовалось ему праздничным и в ярких красках – как салют над Красной площадью.

За две недели до Нового года, как всегда, в компании устраивался корпоратив, на котором присутствовали все сотрудники – за исключением тех, кто был в командировке. Все обязаны были веселиться под знаменами компании. Екатерина Андреевна была в отъезде и участвовать во всеобщем веселье не могла. А Мишаня с Женечкой могли, и участвовали очень активно: много пили, танцевали и не отходили друг от друга ни на шаг.

Как всегда в подобных историях, находится кто-то, кто искренне переживает за обманутую и поруганную честь. В тот же день, когда проходил корпоратив, Екатерина Андреевна получила свежие фото с отчетом с праздничного вечера.

Вот руководство выступает с речью о доходах и перспективах на будущий год, вот награждает лучших сотрудников, вот шарады и забавные конкурсы, а вот – Мишаня и Женечка страстно целуются в неприметной нише рядом с гардеробной.

Неизвестно, как отреагировала Екатерина Андреевна, когда получила эти фото. Также неизвестно, что она подумала, когда перед самым Новым годом, подъехав к офису рано утром, увидела, что из машины Женечки выходит непосредственно Женечка – вместе с Мишаней (по тому, как нежно он обнимал за талию Женечку, как чмокал ее в щечку, можно было сделать однозначный вывод об их отношениях).

Известно только одно: с этого дня Екатерина Андреевна перестала помогать Мишане. Возможно, Екатерина Андреевна расстраивалась из-за предательства Мишани, но вскоре произошли события, которые помогли ей это предательство пережить. Она была дамой гордой и не стала устраивать ни скандалов, ни разборок. Она просто сделала вид, что не знает человека по имени Мишаня.

Сразу после новогодних каникул Екатерине Андреевне предстояла поездка в штаб-квартиру в Европе, где она должна была вести практическую часть тренинга по продажам. Делиться опытом, рассказывать о своих подходах и известных ей тонкостях взаимодействия с клиентами.

Екатерина Андреевна готовилась к тренингу долго и тщательно. И ее выступление на тренинге произвело большое впечатление на тамошних боссов. И Екатерине Андреевне предложили поработать годик-другой в штаб-квартире, чтобы поднять уровень продаж на европейском рынке.

Екатерина Андреевна согласилась, и уже через месяц приступила к своим обязанностям в штаб-квартире. Да, еще она умудрилась уговорить европейское начальство трудоустроить в штаб-квартире Васю.

В Европу они улетели вместе. Осведомленные сотрудники нашего офиса говорили, что перед отъездом Екатерина Андреевна и Вася сочетались узами брака. Мечта Василия вечно служить своей музе осуществилась. А что получила Екатерина Андреевна – загадка. Возможно, удовлетворение и понимание, что она нужна кому-то не из-за опыта и статуса, а просто потому, что она – это она. А возможно, Екатерина Андреевна по-новому взглянула на преданного Васю и их действительно объединило настоящее чувство.

А Мишаня остался с Женечкой – но ненадолго.

Вскоре после отъезда Екатерины Андреевны папу Женечки попросили освободить высокую должность в городской администрации. Держать Женечку в офисе за «просто так» стало невыгодно, и ее уволили.

Видимо, Мишане Женечка тоже стала не нужна: осведомленные сотрудники утверждали, что они расстались. Показатели продаж Мишани стремительно покатились вниз, и его тоже уволили.

Что стало потом с Мишаней – точно неизвестно. Я думаю, что он отправился искать счастье в каком-то другом офисе, вдруг там тоже есть другая Екатерина Андреевна, которая ищет своего женского счастья...

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