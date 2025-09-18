Персональные данные самозанятых исполнителей: как обрабатывать, чтобы избежать штрафа

Когда нужно получать согласие на обработку ПДн от самозанятого

Заказчиками услуг самозанятых часто являются компании и ИП. Они собирают информацию об исполнителях, ведут базы данных, в некоторых случаях передают ПДн третьим лицам, а значит они — операторы персональных данных.

Основной документ для операторов персональных данных — закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 и ст. 9 этого закона операторы могут обрабатывать персональные данные только с согласия их владельцев.

Для включения в договор и дальнейшей обработки персональных данных согласие от самозанятого не требуется. В данном случае оператор обрабатывает ПДн на основании договора. Но согласие понадобится в других случаях:

Заказчик запрашивает специальные, биометрические или иные персональные данные . Например, руководитель онлайн-СМИ узнает о наличии автомобиля у журналиста-самозанятого, чтобы тот мог лично посещать экспертов и брать у них интервью для написания статей.

Заказчик поручает обработку данных третьей стороне. Например, передают информацию сервису Jump.Finance для осуществления выплат исполнителям.

Заказчик размещает ПДн в открытом доступе. Например, публикует фото, видеоуроки, подкасты преподавателя-самозанятого на сайте онлайн-школы.

С 1 сентября 2025 года получать согласие нужно в виде отдельного документа — то есть его нельзя включать в текст договора, анкет и других документов. Кроме того, согласие на распространение персональных данных и согласие на получение рекламных (информационных) рассылок тоже нужно оформлять отдельно (ст. 9 и 10.1 закона № 152-ФЗ).

Форму согласия можно выбирать: на бумаге или в электронном виде. В первом случае исполнитель подписывает документ собственноручно, во втором — с помощью электронной подписью.

Самозанятый может в любой момент отозвать согласие. Тогда заказчик обязан прекратить обработку и уничтожить ПДн. В отдельных случаях заказчик может продолжить обработку ПДн после отзыва согласия, если такие случаи определены закон о персональных данных (ч. 2 ст. 9 закона 152-ФЗ). Например, при обработке ПДн в рамках судебного разбирательства.