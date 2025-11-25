Отменят ли самозанятость в России: анализ ситуации и мнение Jump.Finance

Почему возник вопрос о будущем самозанятости

Основная причина, по которой государство в последнее время уделяет особое внимание самозанятости, — скорое истечение десятилетнего срока действия эксперимента. Осталось всего три года для того, чтобы собрать обратную связь с исполнителей, бизнеса и регулирующих органов, а также определить, сохранится ли специальный налоговый режим, и если да, то в каком виде.

О том, что усиленную проработку усовершенствованного налогового режима для исполнителей, необходимо начать уже в 2026 году, говорил в сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это важно в том числе для того, чтобы граждане успели адаптироваться к обновленным правилам.

Заявления о необходимости видоизменить специальный налоговый режим могут быть связаны с распространением серых схем ухода от налогов. Самозанятые платят до 6% от получаемого дохода, а ИП в ряде регионов — всего 1%. Пользуясь этим, компании оформляют сотрудников как плательщиков НПД или предпринимателей и снимают с себя обязательства по НДФЛ и страховым взносам. Так, в ходе анализа 170 предприятий, проведенного Минтрудом и ФНС, выяснилось, что 84% организаций подменяют трудовые отношения.

Среди предпосылок к отмене самозанятости называют также дефицит бюджета России. По мнению экспертов, для решения этой проблемы власти используют все возможные способы увеличить налоговые поступления.