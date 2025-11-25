Отменят ли самозанятость в России: анализ ситуации и мнение Jump.Finance

Как работает самозанятость сегодня
Налог на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) и 6% (с доходов от компаний и ИП) был введен в 2019 году с целью обелить рынок внештатных исполнителей. Согласно закону №422-ФЗ, самозанятость действует на всей территории России и сохранится в экспериментальном режиме до 31 декабря 2028 года.
По данным Минэкономразвития, в России зарегистрировано более 14 млн самозанятых. Этот статус могут получить граждане, оказывающие свои услуги различным компаниям и физлицам по гражданско-правовому договору. Например, мастера, продающие изделия ручной работы, курьеры или маркетологи. Доход такого исполнителя не должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Слухи об отмене самозанятости: что происходит на самом деле
В начале октября на сайте Совета Федерации было опубликовано постановление о текущей ситуации в экономике. В нем, в частности, содержалась следующая рекомендация правительству: «проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”, по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников».
Многих обеспокоила подобная формулировка. В СМИ начали появляться заголовки о том, что самозанятость могут отменить уже в следующем году. Однако на следующий день в правительстве пояснили, что «никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется».
Отменять или модифицировать самозанятость не планируется до конца 2028 года.
Хотя досрочной отмены самозанятости не ожидается, будущее этого режима действительно могут определить совсем скоро. Об этом свидетельствует опрос, который запустила ФНС. Налоговый орган, в частности, поинтересовался планами исполнителей на случай, если условия самозанятости станут для них неприемлемыми, а также предложил плательщикам НПД назвать справедливый размер налога.
Почему возник вопрос о будущем самозанятости
Основная причина, по которой государство в последнее время уделяет особое внимание самозанятости, — скорое истечение десятилетнего срока действия эксперимента. Осталось всего три года для того, чтобы собрать обратную связь с исполнителей, бизнеса и регулирующих органов, а также определить, сохранится ли специальный налоговый режим, и если да, то в каком виде.
О том, что усиленную проработку усовершенствованного налогового режима для исполнителей, необходимо начать уже в 2026 году, говорил в сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это важно в том числе для того, чтобы граждане успели адаптироваться к обновленным правилам.
Заявления о необходимости видоизменить специальный налоговый режим могут быть связаны с распространением серых схем ухода от налогов. Самозанятые платят до 6% от получаемого дохода, а ИП в ряде регионов — всего 1%. Пользуясь этим, компании оформляют сотрудников как плательщиков НПД или предпринимателей и снимают с себя обязательства по НДФЛ и страховым взносам. Так, в ходе анализа 170 предприятий, проведенного Минтрудом и ФНС, выяснилось, что 84% организаций подменяют трудовые отношения.
Среди предпосылок к отмене самозанятости называют также дефицит бюджета России. По мнению экспертов, для решения этой проблемы власти используют все возможные способы увеличить налоговые поступления.
Позиция госорганов и общественных объединений
Из сообщений различных ведомств следует, что режим самозанятости действительно помогает легализовать доходы внештатников, однако регулирование в этой сфере недостаточно проработано. Так, в марте Счетная палата отметила, что НПД благоприятен для деятельности самозанятых. Вместе с тем ведомство рекомендовало правительству ввести контроль за расчетами самозанятых, обосновав это тем, что часть плательщиков НПД не передавали сведения о них, а число исполнителей, аннулирующих доходы, растет. Тогда же было предложено установить запрет на привлечение самозанятыми иных физлиц для оказания услуг по договорам ГПХ.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти ни в коем случае не должны проводить политику, которая загнала бы самозанятых в серую зону.
Сами самозанятые активно выступают за сохранение специального налогового режима и готовы участвовать в его совершенствовании, о чем свидетельствуют сообщения профсоюза «Новый труд». Общественная организация отмечает, что режим НПД приносит бюджету почти 100 млрд рублей в год, а его резкая отмена поставит миллионы граждан на грань выживания и может привести к росту теневой экономики.
Что делать бизнесу, если самозанятость отменят
Помимо сотрудничества с самозанятым
и, для компаний существуют и другие способы легально оформить отношения с исполнителями.
Договор ГПХ с физлицом. Сотрудничать с исполнителем можно как с обычным физлицом, а не плательщиком НПД. В таком случае компания выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ с каждой выплаты, а также платит страховые взносы в среднем в размере 30% (ч. 2 ст. 425 НК).
Сотрудничество с ИП. Индивидуальные предприниматели сами платят налоги и страховые взносы, но сотрудничество с такими исполнителями сопряжено с рисками. Например, важно следить за тем, чтобы назначение платежей соответствовало заявленным кодам из классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Не исключено, что выбор налогового режима и регистрация в качестве предпринимателя могут показаться бывшему самозанятому слишком сложным процессом и он предпочтет «уйти в тень» или выберет официальное трудоустройство.
Упростить сотрудничество с ИП и физлицами без статуса можно автоматизировав выплаты с помощью Jump.Finance.
Расширение штата. Компания, которая не хочет расставаться с исполнителями, может оформить их в качестве сотрудников. В среднем около 43% от дохода работника бизнес должен будет удерживать для уплаты НДФЛ и страховых взносов, что может стать серьезной финансовой нагрузкой. Многие самозанятые выполняют нерегулярную или сезонную работу, и при трудоустройстве в штат бизнес не сможет стабильно задействовать их навыки.
Мнение Jump.Finance: отменят ли самозанятость
На текущий момент мы не видим предпосылок для резкой отмены самозанятости в России. Напротив, различные законотворческие инициативы могут свидетельствовать о планах и дальше развивать этот налоговый режим.
Один из самых ярких примеров, позволяющих говорить о дальнейшем совершенствовании самозанятости, — закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Документ вступит в силу в 2026 году и будет регулировать деятельность маркетплейсов, агрегаторов и сервисов для поиска исполнителей. Предполагается, что новый закон поможет повысить прозрачность таких платформ и обеспечить дополнительную защиту самозанятых.
Еще один законопроект, расширяющий возможности самозанятых, был внесен в Госдуму в октябре. Согласно документу, со следующего года исполнители, которые в добровольном порядке платят ежемесячные страховые взносы, смогут брать оплачиваемые больничные.
Поддержка плательщиков НПД декларируется и в одном из основополагающих документов стратегического планирования в России — Прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2036 года. Цель увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых, поставлена в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
Мы наблюдаем, как правовой статус самозанятых с каждым годом становится все более определенным. Больше ясности появляется в судебных спорах между ФНС и компаниями, сотрудничающими с плательщиками НПД. Наравне с формированием новых защитных механизмов для самозанятых это может способствовать дальнейшему развитию рынка и легализации внештатной занятости.
Jump.Finance не видит предпосылок для отмены режима самозанятости в ближайшие годы. Напротив, с большой вероятностью его продолжат развивать и совершенствовать.
Что может произойти с самозанятостью на самом деле
Сохранение самозанятости не значит, что после 2028 года специальный налоговый режим останется в своем первоначальном виде. Вполне вероятно, что к окончанию действия эксперимента власти подготовят ряд изменений. Среди них могут быть следующие новшества:
Повышение НПД. При НДФЛ от 13% ставка НПД в 4–6% может казаться необоснованно низкой. Бизнесу стоит заранее подготовиться к тому, что если размер налога будет пересмотрен, то и стоимость услуг самозанятых может вырасти.
Увеличение лимита дохода. Такой шаг позволил бы самозанятым сохранять свой статус после увеличения стоимости услуг с поправкой на инфляцию, которая в 2025 году составляет 8%.
Расширение соцгарантий. Сегодня самозанятые не чувствуют себя достаточно защищенными с финансовой точки зрения, что неоднократно подчеркивали представители профсоюза «Новый труд». Можно ожидать, что к 2029 году для них будут созданы особые условия по получению больничных, декретных и пенсионных выплат.
Налог на профессиональный доход позволил миллионам людей легализовать свою деятельность, а компаниям — без лишней бюрократии привлекать к выполнению работ высококвалифицированных специалистов. Несмотря на все преимущества сотрудничества с самозанятыми, проверка статусов, документооборот и выплаты часто отнимают слишком много времени и ресурса, а в процессе работы могут возникать риски переквалификации отношений в трудовые.
Jump.Finance помогает бизнесу упростить сотрудничество с исполнителями, обладающими разным правовым статусом, — с самозанятыми, ИП и обычными физлицами. Сервис позволяет автоматизировать подписание документов и проводить массовые и мгновенные выплаты. В нем хранятся подписанные договоры и акты, там же можно проверить наличие действующего статуса самозанятого и остаток лимита его дохода. После каждой выплаты исполнителю сервис автоматически формирует чек.
