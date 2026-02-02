Как компании автоматизировать сотрудничество с ИП и уменьшить временные затраты в два раза

В статье расскажем, как сэкономить до половины временных затрат на выплаты и обмен документами, автоматизировав процесс с помощью Jump.Finance.
Когда компании удобно сотрудничать с ИП
Далеко не все задачи, необходимые бизнесу для ведения операционной деятельности, можно передать штатным сотрудникам. Представим, например, маркетинговое агентство, которое создает выставочные стенды для клиентских мероприятий. Если бы не подрядчики, то компании потребовалось бы отдельное логистическое подразделение для транспортировки конструкций. Учитывая нерегулярность выставок, это направление, вероятно, было бы нерентабельным. Причем привлечь самозанятых для такой работы нельзя: согласно п. 13 ст. 2 закона 259-ФЗ от 08.11.2007, перевозчиком может быть только юрлицо или ИП.
Сотрудничество с ИП может быть удобно, если компании нужны исполнители для следующих задач:
Разовые проекты и сезонные работы, например разработка сайта, маркетинговые услуги, уборка урожая.
Услуги, не требующие постоянной вовлеченности специалиста, например бухгалтерия, юридическое сопровождение, бизнес-аналитика.
Масштабные задачи, оплата которых может превысить годовой лимит дохода самозанятого (2,4 млн рублей), например комплексный ремонт, изготовление мебели, организация мероприятий под ключ.
Наглядное сравнение условий сотрудничества с разными типами внештатных исполнителей представлено в таблице.
Физлица без статуса
Самозанятые
ИП
Налоги
Компания удерживает НДФЛ и платит страховые взносы (в среднем в размере 30%, ч. 2 ст. 425 НК)
Уплачивает исполнитель
Лимит дохода (руб./год)
Отсутствует
2,4 млн
От 20 млн в зависимости от системы налогообложения
Работа по агентским договорам и договорам поручительства
Разрешена
Запрещена в большинстве случаев
Разрешена
Отчетность
Чек от исполнителя
Специальной отчетности не требуется
Подводные камни при работе с ИП
Работа с индивидуальными предпринимателями позволяет бизнесу оперативно привлекать исполнителей к проектам, с которыми невозможно справиться силами штатных сотрудников. Вместе с тем сотрудничество с ИП, как и с любым другим исполнителем, сопряжено с масштабной бумажной работой. Пока подрядчиков немного, сложностей не возникает, но при большом количестве ИП нагрузка на бухгалтеров и менеджеров возрастает и справляться с документооборотом становится труднее. Последствия для компании могут оказаться весьма негативными:
Финансовые потери. Чем больше документов, тем выше риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Неверно указанные реквизиты и потерянные бумаги могут стать причиной штрафов от ФНС и проигранных судебных разбирательств, что отрицательно скажется на операционной деятельности и финансовых результатах компании.
Недовольство подрядчиков. В потоке документов бухгалтерии приходится тщательно контролировать соблюдение всех обязательств компании перед ИП. Когда отдел «зашивается» сложно избежать просрочек по выплатам, а это может подорвать доверие контрагентов.
Рост расходов на ФОТ. Когда сотрудники настолько загружены докуметооборотом и выплатами, что на другие задачи не остается времени, компании приходится расширять штат, а это дополнительные расходы.
Автоматизизация сотрудничества с ИП с помощью Jump.Finance
Компания может выстроить процесс быстрых и безошибочных расчетов с индивидуальными предпринимателями, даже если их число достигает нескольких сотен. У сервиса Jump.Finance есть все необходимые для этого инструменты.
Простой онбординг
Компания может начать сотрудничество с индивидуальным предпринимателем через Jump.Finance двумя способами:
Самостоятельно ввести данные ИП. Потребуется указать номер телефона, паспортные данные и реквизиты контрагента, а ему останется только принять оферту.
Прислать ссылку-приглашение. В таком случае ИП должен будет самостоятельно ввести всю необходимую информацию.
Когда указанные шаги будут пройдены, организация сможет подписать договор с ИП.
Гибкая работа с документами
Jump.Finance поддерживает работу с любыми документами, которые могут потребоваться при сотрудничестве с ИП: от стандартных договоров и актов до NDA.
Создавать договоры можно прямо в сервисе. Ускорить работу помогут шаблоны Jump.Finance. Компания также может загрузить собственные шаблоны, и сервис автоматически заполнит их предоставленными организацией данными. Акты по каждой выплате создаются автоматически.
Подписание документов также происходит внутри сервиса — с помощью простой электронной подписи. Чтобы заверить договор или акт, достаточно ввести четырехзначный код из СМС.
Удобные выплаты
Компании могут оплачивать работу ИП сразу несколькими способами: по номеру телефона, бизнес-карты или на расчетный счет. Каждый вариант выплат имеет свои особенности. Так, бизнес-карта есть не у всех исполнителей, в то время как переводы на расчетный счет поступают только в рамках банковского дня. Все доступные способы оплаты указаны на скриншоте, компания может выбрать наиболее подходящий.
Если организация сотрудничает с несколькими исполнителями, она может расплатиться со всеми контрагентами сразу. Более того, проводить выплаты физлицам и ИП с разными видами реквизитов можно в рамках одного реестра. Это существенно экономит время бухгалтеров и менеджеров, которым не нужно делить исполнителей по категориям.
Чтобы оплатить услуги, достаточно указать получателей выплат, после чего сервис отправит запрос в банк и исполнителям поступят деньги. Процесс займет около минуты. Сервис работает круглосуточно, поэтому проводить массовые выплаты можно без задержек и в любое время.
Кому подойдет решение
Автоматизация выплат через Jump.Finance будет полезна компаниям, которые массово сотрудничают с исполнителями, в том числе ИП. Подключить сервис могут службы доставки, онлайн-школы, маркетинговые агентства, строительные, клининговые и другие компании.
Кейс из практики
Среди клиентов Jump.Finance — крупный ритейлер, которому требуется каждый месяц единовременно проводить выплаты для 5 тыс. исполнителей. Чтобы обеспечить бесперебойность выплат при такой нагрузке, специалисты Jump.Finance оперативно дополнили возможности платформы, повысив ее производительность. Генерация актов на основе реестра без ручного ввода, автоматическое сопоставление сумм в выплатах и актах, а также отсутствие необходимости напоминать исполнителям о документах помогли сотрудникам ритейлера ускорить сотрудничество с ИП в два раза. Теперь на это уходит 10 часов в месяц при штате бухгалтеров из 5 человек.
Jump.Finance автоматизирует ключевые этапы взаимодействия с индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и физлицами, помогая сделать сотрудничество проще и безопаснее. Чтобы подключить сервис, оставьте заявку на нашем сайте.
Реклама: ООО «Джаст Лук», ИНН 5406678646, erid: 2W5zFK5kVSp
