Как компании автоматизировать сотрудничество с ИП и уменьшить временные затраты в два раза

Когда компании удобно сотрудничать с ИП

Далеко не все задачи, необходимые бизнесу для ведения операционной деятельности, можно передать штатным сотрудникам. Представим, например, маркетинговое агентство, которое создает выставочные стенды для клиентских мероприятий. Если бы не подрядчики, то компании потребовалось бы отдельное логистическое подразделение для транспортировки конструкций. Учитывая нерегулярность выставок, это направление, вероятно, было бы нерентабельным. Причем привлечь самозанятых для такой работы нельзя: согласно п. 13 ст. 2 закона 259-ФЗ от 08.11.2007, перевозчиком может быть только юрлицо или ИП.

Сотрудничество с ИП может быть удобно, если компании нужны исполнители для следующих задач:

Разовые проекты и сезонные работы , например разработка сайта, маркетинговые услуги, уборка урожая.

Услуги, не требующие постоянной вовлеченности специалиста , например бухгалтерия, юридическое сопровождение, бизнес-аналитика.

Масштабные задачи, оплата которых может превысить годовой лимит дохода самозанятого (2,4 млн рублей), например комплексный ремонт, изготовление мебели, организация мероприятий под ключ.

Наглядное сравнение условий сотрудничества с разными типами внештатных исполнителей представлено в таблице.